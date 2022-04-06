ЕС готовит запасы снаряжения и лекарства против химических и ядерных инцидентов
Европейская комиссия сообщила, что начала операцию по созданию запасов, чтобы усилить свою защиту от химических, ядерных и биологических инцидентов на фоне войны в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
ЕС увеличит свои запасы защитного снаряжения, средств для дезактивации, лекарств и вакцин, которые могут оказаться полезными в случае химических, ядерных или биологических инцидентов, заявили в Еврокомиссии.
"Мы принимаем конкретные меры, чтобы повысить готовность Европы перед лицом потенциальных угроз", - заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.
ЕС создает два отдельных резерва: один для защитного снаряжения, лекарств и вакцин от так называемых химических, биологических, радиологических и ядерных угроз; и второй для дезактивационных материалов, которые будут использованы для обеззараживания людей, инфраструктуры, построек или транспортных средств.
ЕС уже начал использовать резервы для помощи украинцам, которые пострадали от вероятного ядерного облучения после боев у атомных станций после вторжения России в Украину.
Через механизм гражданской защиты ЕС с помощью Франции и Испании в Украину уже доставлены почти 3 миллиона таблеток йода.
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Закрыть небо над Украиной - нельзя, путин нападет...
Дать украинской армии наступательное оружие - нельзя, снова путин нападет.
Передать Украине истребители - тоже нельзя, опять ***** нападет
Имея дело с ипанутым маньяком, нельзя жевать сопли
Тому, якби ми мали розумну владу, нам теж потрібно готуватись таким самим чином. Протигази, респіратори, медичні препарати тощо повинні бути не лише заготовлені, але й населення навчене, як тим користатись.
Для армійців теж, якщо одяг рад/хімзахисту від СРСР ще є на нерозбомблених складах, знайти і роздати; як нема - вимагати поставки від союзників.
Потрібно вимагати у ЄС прямо: дайте і нам те саме, що ви для себе заготовляєте і дайте в розрахунку на усе населення і військо Украіни на цей момент.
Бо в нас поки грім не вдарить, не хрестяться, вдача така. А треба!