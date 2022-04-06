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Новости Агрессия России против Украины Война
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ЕС готовит запасы снаряжения и лекарства против химических и ядерных инцидентов

хімічна

Европейская комиссия сообщила, что начала операцию по созданию запасов, чтобы усилить свою защиту от химических, ядерных и биологических инцидентов на фоне войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

ЕС увеличит свои запасы защитного снаряжения, средств для дезактивации, лекарств и вакцин, которые могут оказаться полезными в случае химических, ядерных или биологических инцидентов, заявили в Еврокомиссии.

"Мы принимаем конкретные меры, чтобы повысить готовность Европы перед лицом потенциальных угроз", - заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

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ЕС создает два отдельных резерва: один для защитного снаряжения, лекарств и вакцин от так называемых химических, биологических, радиологических и ядерных угроз; и второй для дезактивационных материалов, которые будут использованы для обеззараживания людей, инфраструктуры, построек или транспортных средств.

ЕС уже начал использовать резервы для помощи украинцам, которые пострадали от вероятного ядерного облучения после боев у атомных станций после вторжения России в Украину.

Через механизм гражданской защиты ЕС с помощью Франции и Испании в Украину уже доставлены почти 3 миллиона таблеток йода.

Автор: 

Еврокомиссия (1444) лекарства (1223) ядерное оружие (1329) Евросоюз (17082) химическое оружие (367) биологическое оружие (24)


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Топ комментарии
+8
А что случилось? Вы же так усердно стараетесь не спровоцировать ***** на войну с ЕС и НАТО ?
Закрыть небо над Украиной - нельзя, путин нападет...
Дать украинской армии наступательное оружие - нельзя, снова путин нападет.
Передать Украине истребители - тоже нельзя, опять ***** нападет
Имея дело с ипанутым маньяком, нельзя жевать сопли
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06.04.2022 15:40
+6
Трезвеют...
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06.04.2022 15:35
+5
Что-то неправильно в этом мире, раз у таких безумных уродов имеется такое оружие.
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06.04.2022 15:41
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і що скільк мільйоні протигазів у них є? навіть касок нема... які там протигази.. .
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06.04.2022 15:32 Ответить
Трезвеют...
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06.04.2022 15:35 Ответить
А что случилось? Вы же так усердно стараетесь не спровоцировать ***** на войну с ЕС и НАТО ?
Закрыть небо над Украиной - нельзя, путин нападет...
Дать украинской армии наступательное оружие - нельзя, снова путин нападет.
Передать Украине истребители - тоже нельзя, опять ***** нападет
Имея дело с ипанутым маньяком, нельзя жевать сопли
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06.04.2022 15:40 Ответить
Что-то неправильно в этом мире, раз у таких безумных уродов имеется такое оружие.
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06.04.2022 15:41 Ответить
Схоже США все таки припускають можливість ядерного удару по московитам.
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06.04.2022 16:15 Ответить
хіба шо у відповідь
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06.04.2022 17:44 Ответить
Ні, це не про американський удар. Це - про сценарій орків, відомий, як експерти (Притула) кажуть з 2008 р: пустити ядерну ракету на Киів (Харків, Дніпро), щоб вибухнула на висоті ~25км і подавила УСІ радіоелектронні засоби радіусі 100 чи більше кілометрів.

Тому, якби ми мали розумну владу, нам теж потрібно готуватись таким самим чином. Протигази, респіратори, медичні препарати тощо повинні бути не лише заготовлені, але й населення навчене, як тим користатись.
Для армійців теж, якщо одяг рад/хімзахисту від СРСР ще є на нерозбомблених складах, знайти і роздати; як нема - вимагати поставки від союзників.

Потрібно вимагати у ЄС прямо: дайте і нам те саме, що ви для себе заготовляєте і дайте в розрахунку на усе населення і військо Украіни на цей момент.

Бо в нас поки грім не вдарить, не хрестяться, вдача така. А треба!
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07.04.2022 03:14 Ответить
взрастили диктаторов, теперь всираются...бабло оно ж дороже жизни (чужой)...
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06.04.2022 16:36 Ответить
Для ЕС это всего лишь инциденты. Ну-ну...
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06.04.2022 20:20 Ответить
 
 