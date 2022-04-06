Турция обнаружила еще одну мину в Черном море

Турецкий патруль обнаружил морскую мину у острова Кефкен в Черном море, в районе провинции Коджаэли. Проводится операция по ее обезвреживанию.

Об этом сообщает Минобороны Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У Кефкена был обнаружен объект, похожий на мину, впоследствии с самолета морского патруля он был идентифицирован как мина. Территория охраняется, на месте работает команда группы подводной обороны командования ВМС Турции", - говорится в сообщении.

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