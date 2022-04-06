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Новости Война
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Турция обнаружила еще одну мину в Черном море

міна

Турецкий патруль обнаружил морскую мину у острова Кефкен в Черном море, в районе провинции Коджаэли. Проводится операция по ее обезвреживанию.

Об этом сообщает Минобороны Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У Кефкена был обнаружен объект, похожий на мину, впоследствии с самолета морского патруля он был идентифицирован как мина. Территория охраняется, на месте работает команда группы подводной обороны командования ВМС Турции", - говорится в сообщении.

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минирование (1445) Турция (3373) Черное море (1476)


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Топ комментарии
+11
ну так отбуксируйте ее под керченский мост...
(за ранее спасибо)))
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06.04.2022 16:40
+10
я не понимаю почему все страны черноморья терпят эту фигню..
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06.04.2022 16:27
+7
Очередной раз роися наложила кучку💩
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06.04.2022 16:28
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я не понимаю почему все страны черноморья терпят эту фигню..
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06.04.2022 16:27 Ответить
Очередной раз роися наложила кучку💩
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06.04.2022 16:28 Ответить
пропетлять эрдогану також не получиццо...либо помидоры с мокшетуристами,либо ты лидер черноморский...
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06.04.2022 16:28 Ответить
Воно туркло
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06.04.2022 16:47 Ответить
мокши этот хлам по морю пускает, так как ни у кого этого нет. Всем понятно кто это делает
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06.04.2022 16:30 Ответить
терористи. тільки гадять цьому світу.
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06.04.2022 16:32 Ответить
руССосвины где живут там и гадят и свое говно еще на вентилятор вбрасывают, чтоб всем досталось. Будьте прокляты уроды-андрофаги. Березовые обезьяны, млять...
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06.04.2022 16:35 Ответить
Турки думают о российских туристах , но сидеть в НАТО и иметь крупнейший флот может кончится как и с Венгрией, которую уже предупредили о сабатаже .
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06.04.2022 16:35 Ответить
Там все побережье против эрдогана. И за роисю❗Вата турецкая, вот эрдоган и менжуется❗
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06.04.2022 16:42 Ответить
денафикация Чёрного моря..
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06.04.2022 16:35 Ответить
ну так отбуксируйте ее под керченский мост...
(за ранее спасибо)))
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06.04.2022 16:40 Ответить
Стало известно! Пилот РФ сбежал в Украину - какой позор: Кремль опустился ниже некуда. Подробности!

https://www.youtube.com/watch?v=vo9S_6FwjOY
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06.04.2022 16:40 Ответить
міна співає пісню--«Не нужен мне берег турецкий»
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06.04.2022 16:41 Ответить
бездеятельность мирового сообщества и затягивание с полным блокированием морского судоходства для росийских судов уже вплотную приблизило угрозу голода в некоторых странах Азии и Африки.
Вангую, уже вначале осени гутерреши всех пошибов в оонах будут хлопать себя по ляжкам и призывать мировую общественность везти продовольствие самолётами бедным бедуинам.
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06.04.2022 16:54 Ответить
Тепер це лайно по всьому Чорному морю буде плавати просто хорошого шторму не вистачає
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06.04.2022 17:01 Ответить
 
 