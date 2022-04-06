Турция обнаружила еще одну мину в Черном море
Турецкий патруль обнаружил морскую мину у острова Кефкен в Черном море, в районе провинции Коджаэли. Проводится операция по ее обезвреживанию.
Об этом сообщает Минобороны Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У Кефкена был обнаружен объект, похожий на мину, впоследствии с самолета морского патруля он был идентифицирован как мина. Территория охраняется, на месте работает команда группы подводной обороны командования ВМС Турции", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+11 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий06.04.2022 16:40
+10 Loki #514031
показать весь комментарий06.04.2022 16:27
+7 Цитаты, притчи, афоризмы.
показать весь комментарий06.04.2022 16:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(за ранее спасибо)))
https://www.youtube.com/watch?v=vo9S_6FwjOY
Вангую, уже вначале осени гутерреши всех пошибов в оонах будут хлопать себя по ляжкам и призывать мировую общественность везти продовольствие самолётами бедным бедуинам.