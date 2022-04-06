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Новости Война
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Мы ведем конфиденциальные переговоры по гарантиям с Украиной, - Шольц

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия ведет конфиденциальные переговоры с Киевом о возможных гарантиях безопасности, которые она могла бы предложить Украине для обеспечения безопасности после вторжения России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы ведем переговоры о гарантиях с Украиной. Эти переговоры носят конфиденциальный характер", - заявил он.

Украина предложила, чтобы в качестве альтернативы членства в НАТО, на что Россия не может согласиться, отдельные страны, такие, как Германия, Турция или Китай, могли бы предложить Украине гарантии с аналогичным эффектом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон будет убеждать канцлера Германии Шольца ввести новые санкции против России

Германия (6933) переговоры (4921) россия (95402) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+15
какие перемовыны с квашеными капустниками - говно они... говно... как и говноступы французы.. гнать надо петушарников и фрицев *****... только США, Канада, Великобритания и Австралия... все остальные из Европы - дерьмо...
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06.04.2022 16:18
+12
немецкий Сивохо
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06.04.2022 16:20
+11
нам треба НАТО! Бо Китай ще ті ******, не буде РФ - буде Китай... нам треба Блок, і цей блок - НАТО
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06.04.2022 16:22
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какие перемовыны с квашеными капустниками - говно они... говно... как и говноступы французы.. гнать надо петушарников и фрицев *****... только США, Канада, Великобритания и Австралия... все остальные из Европы - дерьмо...
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06.04.2022 16:18 Ответить
немецкий Сивохо
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06.04.2022 16:20 Ответить
"..., на чому Росія наполягає, що не може погодитися, ..."

Фактично, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив , що врахує точку зору терориста.
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06.04.2022 16:20 Ответить
Заткнеш свої гарантії в "п'яту точку", якщо не введе повне ембарго на російські енергоносії... "гарант" найшовся...
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06.04.2022 17:20 Ответить
Промазав!

"Спробуй ще!" (с) ....

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06.04.2022 17:22 Ответить
Та яка Німеччина????? Їм немає довіри, то запроданці!!!!!! Україні потрібно НАТО і ні які там альтернативні угоди!!!!!!! зЄлєпукін перестань нести ...УЙНЮ про альтернативу НАТО!!!!!!!
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06.04.2022 16:21 Ответить
Давайте ви нах з НАТО,і ми туди заходите! А ви в особі ФРН отримуєте гарантії від раші,і хош їсте їх ЗОШ на хліб мастіть!
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06.04.2022 16:22 Ответить
нам треба НАТО! Бо Китай ще ті ******, не буде РФ - буде Китай... нам треба Блок, і цей блок - НАТО
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06.04.2022 16:22 Ответить
так немцы и есть в нато. вам это трусливое надо ? лучше что свое.
с польшей англией турцией. прибалты. и без консенсусов. большинством..
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06.04.2022 16:39 Ответить
Ніхто з них не веде мову про допомогу війсками, так, як згідно 5 статті НАТО. Мова йде про постачання зброї, не більше. Це не є еквівалент членству в НАТО.
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07.04.2022 00:43 Ответить
ото фрицы нас захыстят...фельдмаршал шрёдер на коныку от миллера во главе войска тэвтоновского...хавайся хто можэ..
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06.04.2022 16:23 Ответить
Другий Будапештський меморандум?
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06.04.2022 16:24 Ответить
Не треба гарантій всього-на-всього відмовтесь від нафти з рашистану.
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06.04.2022 16:27 Ответить
не существуют ни каких гарантий на бумаге. все гарантии только в душе и сердце. своих воинов..
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06.04.2022 16:30 Ответить
були би гроші а перемовники-штольци завжди знайдуться...
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06.04.2022 16:32 Ответить
Khm....tut duzhe neponjatki , kakije peregavori apasnei ...ZEvladi s ruskimi , ili podkavjornije s nemcami ...
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06.04.2022 16:32 Ответить
другими словами. опять нае..ть хотят. херасдва.. будапешта хватило..
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06.04.2022 16:32 Ответить
аналогичный эффект - это в анал касапов..
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06.04.2022 16:33 Ответить
"З Києвом". Це з ким?
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06.04.2022 16:42 Ответить
Німцям віри немає.. Вони так зрослись із рашкостаном.. Німцям потрібен російський газ і нафта, щоб не впав їх добробут, а інше про, що вони говорять, то маячня сивої кобили.. Для них основне свої інтереси...
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06.04.2022 16:42 Ответить
Недалі як вчора чи сьогодні москальский Піськов заявив, що Росія буде продовжувати війну до повної капітуляції України і інших варіантів немає.. А оті всі перемовини із рашкою, то теж маячня сивої кобили.
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06.04.2022 16:46 Ответить
підстава буде.Зелені ноий будапешстський меморандум малює!
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06.04.2022 16:46 Ответить
Вже уявляю який мир Україні надоговорять німці, турки, китайці, кацапи та команда Z
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06.04.2022 16:47 Ответить
які гарантії може дати країна в якої повністю влада була корумпована кацапами?
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06.04.2022 16:51 Ответить
Пример три стран Германия, Китай, Турция. Не знаю как кто, а я не верю , от слова совсем не верю , не Китаю, не Германии. Украине нужны в гаранты такие страны как США, Британия, Турция, Польша, Прибалты и тп.
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06.04.2022 16:55 Ответить
Никакие гаранты даже такие как США или Великобритания не смогут гарантировать никому безопасность. Сегодня они гаранты а завтра у них поменяется правительство или взбесится народ и они станут не гарантами. Гарантировать может только наша армия базы НАТО на территории Украины.
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06.04.2022 17:24 Ответить
НЕ допускайте німців та інших адептів рукого міра на кшталт штайнмаєра, шрьодера, меркелш... до перемовин та гарантій! Вони тільки нашкодять!

РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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06.04.2022 16:58 Ответить
Ні в коїму разі, тільки українці повинні вирішувати всі домовленості, повний контроль за зевилупком і його кампанією зрадників , співпрацників фсбшників д,єрмаків, та інших ахреній та тракторових.У війну такі довбня на таких посадах...
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06.04.2022 17:09 Ответить
Германия которая боится разозлить Путлера чтобы не получить удар по своей стране, говорит о том что она может нам дать гарантии безопасности. Ето как можно понять?
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06.04.2022 17:16 Ответить
Які гарантії від агресії ядерної держави може дати держава, у якої нема ядерної зброї? Це навіть якщо припустити що вони їх виконають...
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06.04.2022 17:27 Ответить
Отакої, конфіденційно! Балакуча німецька консерва здала всіх заколотників.
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06.04.2022 17:33 Ответить
Не треба ніяких гарантій. Вступаєм в НАТО і все.
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06.04.2022 17:35 Ответить
Хто ще з "гарантіями"? Хранцузи, мадьяри, серби, лукашисти, венесуельці, еритрейці ... Як казав один зелений клоун - ІДІТЬ У СРАКУ !
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06.04.2022 17:35 Ответить
і ще він говороив - там місця багато і тепло.
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06.04.2022 18:22 Ответить
Ведемо і будемо вести і кулачка так зжав. От підар ***** продажний.
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06.04.2022 17:59 Ответить
БІЛЬШ ЗА ВСЕ НАПРЯГАЄ СЛОВО "КОНФІДЕНЦІЙНІ". ДЄРЬМАЧКОМ *******...
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06.04.2022 18:08 Ответить
квашеная капуста ведет перемовыны... ганс - *****, бздун ты лысый...
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06.04.2022 18:09 Ответить
все це з меморандуму Єрмака та Козака. Єрмак хоче залучити гарантами відносин із Росією всіх крім США, де його на поріг не пускають. Проти ковбасників завжди виступає Польща, планована крисьонишем жертва (мечта царей и диктаторов планети бабуїнів). Але цей гарант(разом з макаронами і жабоїдами) ні на що не вартий - ферштейнрузге. І "грандіозний план КОЗИРЯ" накрився тазом (оцинкованим). Ну які після Бучі перемовини, твою мать.
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06.04.2022 18:21 Ответить
Как говорил товарищ Сталин: "А сколько у Ватикана есть танков?".
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06.04.2022 19:33 Ответить
Хєрант недороблений.
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06.04.2022 19:39 Ответить
Пусть заглохнет и здохнет немецкий неонацист союзник московского фашиста.
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21.04.2022 12:41 Ответить
 
 