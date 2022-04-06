Мы ведем конфиденциальные переговоры по гарантиям с Украиной, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия ведет конфиденциальные переговоры с Киевом о возможных гарантиях безопасности, которые она могла бы предложить Украине для обеспечения безопасности после вторжения России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Мы ведем переговоры о гарантиях с Украиной. Эти переговоры носят конфиденциальный характер", - заявил он.
Украина предложила, чтобы в качестве альтернативы членства в НАТО, на что Россия не может согласиться, отдельные страны, такие, как Германия, Турция или Китай, могли бы предложить Украине гарантии с аналогичным эффектом.
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Фактично, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив , що врахує точку зору терориста.
"Спробуй ще!" (с) ....
с польшей англией турцией. прибалты. и без консенсусов. большинством..
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...