Ми ведемо конфіденційні перемовини щодо гарантій з Україною, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина веде конфіденційні перемовини з Києвом про можливі гарантії безпеки, які вона могла б запропонувати Україні для забезпечення її безпеки після вторгнення Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми ведемо перемовини про гарантії з Україною. Ці переговори мають конфіденційний характер", - заявив він.

Україна запропонувала, щоб як альтернатива членства в НАТО, на чому Росія наполягає, що не може погодитися, окремі країни, такі як Німеччина, Туреччина або Китай, могли б запропонувати гарантії з аналогічним ефектом.

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