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Ми ведемо конфіденційні перемовини щодо гарантій з Україною, - Шольц

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина веде конфіденційні перемовини з Києвом про можливі гарантії безпеки, які вона могла б запропонувати Україні для забезпечення її безпеки після вторгнення Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми ведемо перемовини про гарантії з Україною. Ці переговори мають конфіденційний характер", - заявив він.

Україна запропонувала, щоб як альтернатива членства в НАТО, на чому Росія наполягає, що не може погодитися, окремі країни, такі як Німеччина, Туреччина або Китай, могли б запропонувати гарантії з аналогічним ефектом.

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Автор: 

Німеччина (7330) перемовини (2858) росія (64984) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+15
какие перемовыны с квашеными капустниками - говно они... говно... как и говноступы французы.. гнать надо петушарников и фрицев *****... только США, Канада, Великобритания и Австралия... все остальные из Европы - дерьмо...
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06.04.2022 16:18
+12
немецкий Сивохо
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06.04.2022 16:20
+11
нам треба НАТО! Бо Китай ще ті ******, не буде РФ - буде Китай... нам треба Блок, і цей блок - НАТО
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06.04.2022 16:22
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какие перемовыны с квашеными капустниками - говно они... говно... как и говноступы французы.. гнать надо петушарников и фрицев *****... только США, Канада, Великобритания и Австралия... все остальные из Европы - дерьмо...
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06.04.2022 16:18 Відповісти
немецкий Сивохо
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06.04.2022 16:20 Відповісти
"..., на чому Росія наполягає, що не може погодитися, ..."

Фактично, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив , що врахує точку зору терориста.
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06.04.2022 16:20 Відповісти
Заткнеш свої гарантії в "п'яту точку", якщо не введе повне ембарго на російські енергоносії... "гарант" найшовся...
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06.04.2022 17:20 Відповісти
Промазав!

"Спробуй ще!" (с) ....

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06.04.2022 17:22 Відповісти
Та яка Німеччина????? Їм немає довіри, то запроданці!!!!!! Україні потрібно НАТО і ні які там альтернативні угоди!!!!!!! зЄлєпукін перестань нести ...УЙНЮ про альтернативу НАТО!!!!!!!
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06.04.2022 16:21 Відповісти
Давайте ви нах з НАТО,і ми туди заходите! А ви в особі ФРН отримуєте гарантії від раші,і хош їсте їх ЗОШ на хліб мастіть!
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06.04.2022 16:22 Відповісти
нам треба НАТО! Бо Китай ще ті ******, не буде РФ - буде Китай... нам треба Блок, і цей блок - НАТО
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06.04.2022 16:22 Відповісти
так немцы и есть в нато. вам это трусливое надо ? лучше что свое.
с польшей англией турцией. прибалты. и без консенсусов. большинством..
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06.04.2022 16:39 Відповісти
Ніхто з них не веде мову про допомогу війсками, так, як згідно 5 статті НАТО. Мова йде про постачання зброї, не більше. Це не є еквівалент членству в НАТО.
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07.04.2022 00:43 Відповісти
ото фрицы нас захыстят...фельдмаршал шрёдер на коныку от миллера во главе войска тэвтоновского...хавайся хто можэ..
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06.04.2022 16:23 Відповісти
Другий Будапештський меморандум?
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06.04.2022 16:24 Відповісти
Не треба гарантій всього-на-всього відмовтесь від нафти з рашистану.
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06.04.2022 16:27 Відповісти
не существуют ни каких гарантий на бумаге. все гарантии только в душе и сердце. своих воинов..
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06.04.2022 16:30 Відповісти
були би гроші а перемовники-штольци завжди знайдуться...
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06.04.2022 16:32 Відповісти
Khm....tut duzhe neponjatki , kakije peregavori apasnei ...ZEvladi s ruskimi , ili podkavjornije s nemcami ...
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06.04.2022 16:32 Відповісти
другими словами. опять нае..ть хотят. херасдва.. будапешта хватило..
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06.04.2022 16:32 Відповісти
аналогичный эффект - это в анал касапов..
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06.04.2022 16:33 Відповісти
"З Києвом". Це з ким?
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06.04.2022 16:42 Відповісти
Німцям віри немає.. Вони так зрослись із рашкостаном.. Німцям потрібен російський газ і нафта, щоб не впав їх добробут, а інше про, що вони говорять, то маячня сивої кобили.. Для них основне свої інтереси...
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06.04.2022 16:42 Відповісти
Недалі як вчора чи сьогодні москальский Піськов заявив, що Росія буде продовжувати війну до повної капітуляції України і інших варіантів немає.. А оті всі перемовини із рашкою, то теж маячня сивої кобили.
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06.04.2022 16:46 Відповісти
підстава буде.Зелені ноий будапешстський меморандум малює!
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06.04.2022 16:46 Відповісти
Вже уявляю який мир Україні надоговорять німці, турки, китайці, кацапи та команда Z
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06.04.2022 16:47 Відповісти
які гарантії може дати країна в якої повністю влада була корумпована кацапами?
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06.04.2022 16:51 Відповісти
Пример три стран Германия, Китай, Турция. Не знаю как кто, а я не верю , от слова совсем не верю , не Китаю, не Германии. Украине нужны в гаранты такие страны как США, Британия, Турция, Польша, Прибалты и тп.
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06.04.2022 16:55 Відповісти
Никакие гаранты даже такие как США или Великобритания не смогут гарантировать никому безопасность. Сегодня они гаранты а завтра у них поменяется правительство или взбесится народ и они станут не гарантами. Гарантировать может только наша армия базы НАТО на территории Украины.
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06.04.2022 17:24 Відповісти
НЕ допускайте німців та інших адептів рукого міра на кшталт штайнмаєра, шрьодера, меркелш... до перемовин та гарантій! Вони тільки нашкодять!

РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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06.04.2022 16:58 Відповісти
Ні в коїму разі, тільки українці повинні вирішувати всі домовленості, повний контроль за зевилупком і його кампанією зрадників , співпрацників фсбшників д,єрмаків, та інших ахреній та тракторових.У війну такі довбня на таких посадах...
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06.04.2022 17:09 Відповісти
Германия которая боится разозлить Путлера чтобы не получить удар по своей стране, говорит о том что она может нам дать гарантии безопасности. Ето как можно понять?
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06.04.2022 17:16 Відповісти
Які гарантії від агресії ядерної держави може дати держава, у якої нема ядерної зброї? Це навіть якщо припустити що вони їх виконають...
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06.04.2022 17:27 Відповісти
Отакої, конфіденційно! Балакуча німецька консерва здала всіх заколотників.
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06.04.2022 17:33 Відповісти
Не треба ніяких гарантій. Вступаєм в НАТО і все.
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06.04.2022 17:35 Відповісти
Хто ще з "гарантіями"? Хранцузи, мадьяри, серби, лукашисти, венесуельці, еритрейці ... Як казав один зелений клоун - ІДІТЬ У СРАКУ !
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06.04.2022 17:35 Відповісти
і ще він говороив - там місця багато і тепло.
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06.04.2022 18:22 Відповісти
Ведемо і будемо вести і кулачка так зжав. От підар ***** продажний.
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06.04.2022 17:59 Відповісти
БІЛЬШ ЗА ВСЕ НАПРЯГАЄ СЛОВО "КОНФІДЕНЦІЙНІ". ДЄРЬМАЧКОМ *******...
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06.04.2022 18:08 Відповісти
квашеная капуста ведет перемовыны... ганс - *****, бздун ты лысый...
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06.04.2022 18:09 Відповісти
все це з меморандуму Єрмака та Козака. Єрмак хоче залучити гарантами відносин із Росією всіх крім США, де його на поріг не пускають. Проти ковбасників завжди виступає Польща, планована крисьонишем жертва (мечта царей и диктаторов планети бабуїнів). Але цей гарант(разом з макаронами і жабоїдами) ні на що не вартий - ферштейнрузге. І "грандіозний план КОЗИРЯ" накрився тазом (оцинкованим). Ну які після Бучі перемовини, твою мать.
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06.04.2022 18:21 Відповісти
Как говорил товарищ Сталин: "А сколько у Ватикана есть танков?".
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06.04.2022 19:33 Відповісти
Хєрант недороблений.
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06.04.2022 19:39 Відповісти
Пусть заглохнет и здохнет немецкий неонацист союзник московского фашиста.
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21.04.2022 12:41 Відповісти
 
 