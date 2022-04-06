Ми ведемо конфіденційні перемовини щодо гарантій з Україною, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина веде конфіденційні перемовини з Києвом про можливі гарантії безпеки, які вона могла б запропонувати Україні для забезпечення її безпеки після вторгнення Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми ведемо перемовини про гарантії з Україною. Ці переговори мають конфіденційний характер", - заявив він.
Україна запропонувала, щоб як альтернатива членства в НАТО, на чому Росія наполягає, що не може погодитися, окремі країни, такі як Німеччина, Туреччина або Китай, могли б запропонувати гарантії з аналогічним ефектом.
Топ коментарі
+15 Joshua Merlin
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Фактично, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив , що врахує точку зору терориста.
"Спробуй ще!" (с) ....
с польшей англией турцией. прибалты. и без консенсусов. большинством..
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...