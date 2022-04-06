Туреччина виявила ще одну міну в Чорному морі
Турецький патруль виявив морську міну біля острова Кефкен, що в Чорному морі, в районі провінції Коджаелі. Проводиться операція з її знешкодження.
Про це повідомляє Міноборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Біля Кефкена був виявлений об’єкт, схожий на міну, згодом з літака морського патруля він був ідентифікований як міна. Територія охороняється, на місці працює команда групи підводної оборони командування ВМС Туреччини", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+11 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар06.04.2022 16:40
+10 Loki #514031
показати весь коментар06.04.2022 16:27
+7 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар06.04.2022 16:28
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(за ранее спасибо)))
https://www.youtube.com/watch?v=vo9S_6FwjOY
Вангую, уже вначале осени гутерреши всех пошибов в оонах будут хлопать себя по ляжкам и призывать мировую общественность везти продовольствие самолётами бедным бедуинам.