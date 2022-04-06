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Новини Війна
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Туреччина виявила ще одну міну в Чорному морі

міна

Турецький патруль виявив морську міну біля острова Кефкен, що в Чорному морі, в районі провінції Коджаелі. Проводиться операція з її знешкодження.

Про це повідомляє Міноборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Біля Кефкена був виявлений об’єкт, схожий на міну, згодом з літака морського патруля він був ідентифікований як міна. Територія охороняється, на місці працює команда групи підводної оборони командування ВМС Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ у Чорному морі використовує безконтрольні дрейфуючі міни, захоплені в Севастополі в 2014 році, - МЗС

Автор: 

мінування (1217) Туреччина (3493) Чорне море (1661)


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Топ коментарі
+11
ну так отбуксируйте ее под керченский мост...
(за ранее спасибо)))
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06.04.2022 16:40
+10
я не понимаю почему все страны черноморья терпят эту фигню..
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06.04.2022 16:27
+7
Очередной раз роися наложила кучку💩
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06.04.2022 16:28
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я не понимаю почему все страны черноморья терпят эту фигню..
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06.04.2022 16:27 Відповісти
Очередной раз роися наложила кучку💩
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06.04.2022 16:28 Відповісти
пропетлять эрдогану також не получиццо...либо помидоры с мокшетуристами,либо ты лидер черноморский...
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06.04.2022 16:28 Відповісти
Воно туркло
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06.04.2022 16:47 Відповісти
мокши этот хлам по морю пускает, так как ни у кого этого нет. Всем понятно кто это делает
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06.04.2022 16:30 Відповісти
терористи. тільки гадять цьому світу.
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06.04.2022 16:32 Відповісти
руССосвины где живут там и гадят и свое говно еще на вентилятор вбрасывают, чтоб всем досталось. Будьте прокляты уроды-андрофаги. Березовые обезьяны, млять...
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06.04.2022 16:35 Відповісти
Турки думают о российских туристах , но сидеть в НАТО и иметь крупнейший флот может кончится как и с Венгрией, которую уже предупредили о сабатаже .
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06.04.2022 16:35 Відповісти
Там все побережье против эрдогана. И за роисю❗Вата турецкая, вот эрдоган и менжуется❗
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06.04.2022 16:42 Відповісти
денафикация Чёрного моря..
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06.04.2022 16:35 Відповісти
ну так отбуксируйте ее под керченский мост...
(за ранее спасибо)))
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06.04.2022 16:40 Відповісти
Стало известно! Пилот РФ сбежал в Украину - какой позор: Кремль опустился ниже некуда. Подробности!

https://www.youtube.com/watch?v=vo9S_6FwjOY
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06.04.2022 16:40 Відповісти
міна співає пісню--«Не нужен мне берег турецкий»
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06.04.2022 16:41 Відповісти
бездеятельность мирового сообщества и затягивание с полным блокированием морского судоходства для росийских судов уже вплотную приблизило угрозу голода в некоторых странах Азии и Африки.
Вангую, уже вначале осени гутерреши всех пошибов в оонах будут хлопать себя по ляжкам и призывать мировую общественность везти продовольствие самолётами бедным бедуинам.
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06.04.2022 16:54 Відповісти
Тепер це лайно по всьому Чорному морю буде плавати просто хорошого шторму не вистачає
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06.04.2022 17:01 Відповісти
 
 