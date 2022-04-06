Туреччина виявила ще одну міну в Чорному морі

Турецький патруль виявив морську міну біля острова Кефкен, що в Чорному морі, в районі провінції Коджаелі. Проводиться операція з її знешкодження.

Про це повідомляє Міноборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Біля Кефкена був виявлений об’єкт, схожий на міну, згодом з літака морського патруля він був ідентифікований як міна. Територія охороняється, на місці працює команда групи підводної оборони командування ВМС Туреччини", - йдеться у повідомленні.

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