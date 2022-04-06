Шольц о резне в Буче: Это военное преступление

Канцлер ФРГ Олаф Шольц резко осудил зверства россиян в украинской Буче и заявил о необходимости увеличения давления на РФ и помощи Украине.

Об этом он сказал во время "часа запросов к правительству" в Бундестаге в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нашей целью должно оставаться, чтобы Россия не выиграла эту войну", - заявил канцлер.

По его словам, именно для этого сейчас предпринимаются различные шаги и меры. В их числе глава правительства ФРГ назвал жесткие санкции, 5-й пакет которых проходит окончательное согласование в ЕС; рекордные темпы выхода из энергетической и других зависимостей от России, возраставших в течение десятилетий, от которых нельзя избавиться "за 1 день"; предоставление Украине оружия и гуманитарной помощи. Он отметил, что Германия выделит дополнительно полмиллиарда евро гумпомощи Украине и соседним с ней странам, принимающим беженцев.

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Шольц заявил, что российские солдаты, отступая из-под Киева, в частности - из Бучи, устроили настоящую резню, которую Москва цинично пытается представить как "инсценирование".

"Убийство гражданских лиц – это военное преступление", – констатировал немецкий канцлер.

Он акнцентировал на поддержке международных усилий задокументировать эти преступления, подчеркнув, что преступники должны быть привлечены к ответственности. Шольц признал, что подобные картины, очевидно, "мы все увидим скоро из других мест, ведь убийства, совершаемые российскими солдатами, продолжаются".

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