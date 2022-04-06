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Новости Война Резня в Буче
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Шольц о резне в Буче: Это военное преступление

шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц резко осудил зверства россиян в украинской Буче и заявил о необходимости увеличения давления на РФ и помощи Украине.

Об этом он сказал во время "часа запросов к правительству" в Бундестаге в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нашей целью должно оставаться, чтобы Россия не выиграла эту войну", - заявил канцлер.

По его словам, именно для этого сейчас предпринимаются различные шаги и меры. В их числе глава правительства ФРГ назвал жесткие санкции, 5-й пакет которых проходит окончательное согласование в ЕС; рекордные темпы выхода из энергетической и других зависимостей от России, возраставших в течение десятилетий, от которых нельзя избавиться "за 1 день"; предоставление Украине оружия и гуманитарной помощи. Он отметил, что Германия выделит дополнительно полмиллиарда евро гумпомощи Украине и соседним с ней странам, принимающим беженцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": События в Буче недалеки от геноцида, - Джонсон

Шольц заявил, что российские солдаты, отступая из-под Киева, в частности - из Бучи, устроили настоящую резню, которую Москва цинично пытается представить как "инсценирование".

"Убийство гражданских лиц – это военное преступление", – констатировал немецкий канцлер.

Он акнцентировал на поддержке международных усилий задокументировать эти преступления, подчеркнув, что преступники должны быть привлечены к ответственности. Шольц признал, что подобные картины, очевидно, "мы все увидим скоро из других мест, ведь убийства, совершаемые российскими солдатами, продолжаются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российским властям придется отвечать за совершенные военные преступления в Украине, - фон дер Ляен

Буча (458) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+12
годі патякати !

постав на місце гармати і надсилай в Україну
на фотот "демілітарізовані" 300 Мардерів, які ми просили ще у 2015 р. !!!
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06.04.2022 17:13
+8
А головний воєнний злочинець ховається у бункері,а Німнчина продовжує його фінансувати...
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06.04.2022 17:13
+8
нифигассэ...смелости шольцу не занимать...
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06.04.2022 17:13
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И ЧТО? Ну, и что дальше, выродки Европейские? )))))
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06.04.2022 17:12 Ответить
а дальше - перевести все єто в бесконечные суды...
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06.04.2022 17:14 Ответить
Він проговорився, коли сказав що задача германії, щоб раша не виграла війну. Не Україна перемогла, а щоб раша не виграла. А якою ціною - його не цікавить.
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06.04.2022 17:50 Ответить
годі патякати !

постав на місце гармати і надсилай в Україну
на фотот "демілітарізовані" 300 Мардерів, які ми просили ще у 2015 р. !!!
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06.04.2022 17:13 Ответить
А головний воєнний злочинець ховається у бункері,а Німнчина продовжує його фінансувати...
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06.04.2022 17:13 Ответить
нифигассэ...смелости шольцу не занимать...
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06.04.2022 17:13 Ответить
...за спиною українців та поляків
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06.04.2022 17:15 Ответить
мож бубе шольцу вручить мыдаль за мушество?бо ***** опередит...
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06.04.2022 17:16 Ответить
Пока Байден не сделал заяву все молчали как мыши.
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06.04.2022 17:15 Ответить
Байден тоже сопли жует. Тяжелое оружие срочно.
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06.04.2022 17:22 Ответить
а может он боится испортить инвестицинный климат в Украине?
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06.04.2022 17:54 Ответить
Та невже? Ти диви, а ми й не знали, що це військовий злочин! Думали, що це такий спеціальний концерт та вистава! А воно ось що, ЗЛОЧИН! Дякуємо тобі Шольц! А далі що? Глибоке занепокоєння і засудження так?
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06.04.2022 17:24 Ответить
та ти шо??? гребаний ферфлюхтер дайне мутер
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06.04.2022 17:29 Ответить
"Нашою метою має залишатися, щоб Росія не виграла цю війну", - заявив канцлер. Джерело:

саме тому "ми" будем її фінансувати на лярд в день купляючи нафту й газ....твердіше його логіки тільки варені яйця
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06.04.2022 17:36 Ответить
зараз піднімати мовне питання це не цинізм...це ********** з капслоком під чужим прапором...
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06.04.2022 18:10 Ответить
Это геноцид, а не военное преступление.
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06.04.2022 18:30 Ответить
Куда ни плюнь везде русня делает массовые преступления.
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06.04.2022 18:31 Ответить
Немцы каZZапам громко хлопают стоя в ладоши. Наконец, нашлись дурачки, которые отобрали у них флаг вселенского зла со всеми вытекающими.
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06.04.2022 19:29 Ответить
Как говорил парень из известного видео: "Хватит пи..деть, ребята! Надо Украине помогать, а вы только пи..дите!"
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06.04.2022 20:17 Ответить
 
 