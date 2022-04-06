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Новини Війна Різня в Бучі
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Шольц про різню в Бучі: Це воєнний злочин

шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц різко засудив звірства росіян в українській Бучі та заявив про необхідність збільшення тиску на рф та допомоги Україні.

Про це він сказав під час "години запитів до уряду" в Бундестазі в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нашою метою має залишатися, щоб Росія не виграла цю війну", - заявив канцлер.

За його словами, саме заради цього зараз вживаються різноманітні кроки та заходи. Серед них глава уряду ФРН назвав жорсткі санкції, 5-й пакет яких проходить остаточне узгодження в ЄС; рекордні темпи виходу з енергетичної та інших залежностей від Росії, яка зростали протягом десятиліть і якої не можна позбутися "за 1 день"; надання Україні зброї та збільшення гуманітарної допомоги. Він зазначив, що Німеччина виділить додатково пів мільярда євро гумдопомоги Україні та сусіднім з нею країнам, які приймають біженців.

Читайте: Події в Бучі недалекі від геноциду, - Джонсон

Шольц заявив, що російські солдати, відступаючи з-під Києва, зокрема з Бучі, влаштували справжню різанину, яку наразі Москва цинічно намагається представити як "інсценування".

"Вбивство цивільних осіб – це воєнний злочин", - констатував німецький канцлер.

Він наголосив на підтримці міжнародних зусиль задокументувати ці злочини, підкресливши, що злочинці мають бути притягнуті до відповідальності. Шольц визнав, що подібні картини, очевидно, "ми всі побачимо скоро з інших місць, адже вбивства, які здійснюють російські солдати, продовжуються".

Також читайте: Російській владі доведеться відповідати за скоєні воєнні злочини в Україні, - фон дер Ляєн

Автор: 

Буча (539) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+12
годі патякати !

постав на місце гармати і надсилай в Україну
на фотот "демілітарізовані" 300 Мардерів, які ми просили ще у 2015 р. !!!
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06.04.2022 17:13
+8
А головний воєнний злочинець ховається у бункері,а Німнчина продовжує його фінансувати...
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06.04.2022 17:13
+8
нифигассэ...смелости шольцу не занимать...
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06.04.2022 17:13
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И ЧТО? Ну, и что дальше, выродки Европейские? )))))
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06.04.2022 17:12 Відповісти
а дальше - перевести все єто в бесконечные суды...
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06.04.2022 17:14 Відповісти
Він проговорився, коли сказав що задача германії, щоб раша не виграла війну. Не Україна перемогла, а щоб раша не виграла. А якою ціною - його не цікавить.
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06.04.2022 17:50 Відповісти
годі патякати !

постав на місце гармати і надсилай в Україну
на фотот "демілітарізовані" 300 Мардерів, які ми просили ще у 2015 р. !!!
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06.04.2022 17:13 Відповісти
А головний воєнний злочинець ховається у бункері,а Німнчина продовжує його фінансувати...
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06.04.2022 17:13 Відповісти
нифигассэ...смелости шольцу не занимать...
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06.04.2022 17:13 Відповісти
...за спиною українців та поляків
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06.04.2022 17:15 Відповісти
мож бубе шольцу вручить мыдаль за мушество?бо ***** опередит...
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06.04.2022 17:16 Відповісти
Пока Байден не сделал заяву все молчали как мыши.
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06.04.2022 17:15 Відповісти
Байден тоже сопли жует. Тяжелое оружие срочно.
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06.04.2022 17:22 Відповісти
а может он боится испортить инвестицинный климат в Украине?
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06.04.2022 17:54 Відповісти
Та невже? Ти диви, а ми й не знали, що це військовий злочин! Думали, що це такий спеціальний концерт та вистава! А воно ось що, ЗЛОЧИН! Дякуємо тобі Шольц! А далі що? Глибоке занепокоєння і засудження так?
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06.04.2022 17:24 Відповісти
та ти шо??? гребаний ферфлюхтер дайне мутер
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06.04.2022 17:29 Відповісти
"Нашою метою має залишатися, щоб Росія не виграла цю війну", - заявив канцлер. Джерело:

саме тому "ми" будем її фінансувати на лярд в день купляючи нафту й газ....твердіше його логіки тільки варені яйця
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06.04.2022 17:36 Відповісти
зараз піднімати мовне питання це не цинізм...це ********** з капслоком під чужим прапором...
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06.04.2022 18:10 Відповісти
Это геноцид, а не военное преступление.
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06.04.2022 18:30 Відповісти
Куда ни плюнь везде русня делает массовые преступления.
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06.04.2022 18:31 Відповісти
Немцы каZZапам громко хлопают стоя в ладоши. Наконец, нашлись дурачки, которые отобрали у них флаг вселенского зла со всеми вытекающими.
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06.04.2022 19:29 Відповісти
Как говорил парень из известного видео: "Хватит пи..деть, ребята! Надо Украине помогать, а вы только пи..дите!"
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06.04.2022 20:17 Відповісти
 
 