Шольц про різню в Бучі: Це воєнний злочин

Канцлер ФРН Олаф Шольц різко засудив звірства росіян в українській Бучі та заявив про необхідність збільшення тиску на рф та допомоги Україні.

Про це він сказав під час "години запитів до уряду" в Бундестазі в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нашою метою має залишатися, щоб Росія не виграла цю війну", - заявив канцлер.

За його словами, саме заради цього зараз вживаються різноманітні кроки та заходи. Серед них глава уряду ФРН назвав жорсткі санкції, 5-й пакет яких проходить остаточне узгодження в ЄС; рекордні темпи виходу з енергетичної та інших залежностей від Росії, яка зростали протягом десятиліть і якої не можна позбутися "за 1 день"; надання Україні зброї та збільшення гуманітарної допомоги. Він зазначив, що Німеччина виділить додатково пів мільярда євро гумдопомоги Україні та сусіднім з нею країнам, які приймають біженців.

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Шольц заявив, що російські солдати, відступаючи з-під Києва, зокрема з Бучі, влаштували справжню різанину, яку наразі Москва цинічно намагається представити як "інсценування".

"Вбивство цивільних осіб – це воєнний злочин", - констатував німецький канцлер.

Він наголосив на підтримці міжнародних зусиль задокументувати ці злочини, підкресливши, що злочинці мають бути притягнуті до відповідальності. Шольц визнав, що подібні картини, очевидно, "ми всі побачимо скоро з інших місць, адже вбивства, які здійснюють російські солдати, продовжуються".

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