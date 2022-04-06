С начала войны погибли 27 спасателей, - ГСЧС

С начала военной агрессии Российской Федерации погибли 27 спасателей, еще 72 сотрудника ГСЧС получили травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как отмечается, Федеративная Республика Германия и Республика Чехия будут лечить тяжелораненых украинских спасателей.

"Сегодня троих работников ГСЧС из Киева, Киевщины и Запорожской области доставили во Франкфурт, а оттуда в специализированные клиники. Транспортировка была организована Обществом Красного Креста Украины, совместным отчетно-ситуационным центром GMLZ Федерального управления гражданской защиты и помощи при катастрофах BBK и осуществлена по BBK Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) ГмбХ. Подобные перевозки будут проводиться и дальше", - говорится в сообщении.

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