З початку війни загинуло 27 рятувальників, - ДСНС

З початку військової агресії Російської Федерації загинуло 27 рятувальників, ще 72 співробітники ДСНС отримали травми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Як зазначається, Федеративна Республіка Німеччина та Республіка Чехія лікуватимуть важкопоранених українських рятувальників.

"Сьогодні трьох працівників ДСНС із Києва, Київщини та Запорізької області доправили до Франкфурта, а звідти у спеціалізовані клініки. Транспортування було організовано Товариством Червоного Хреста України, спільним звітно-ситуаційним центром GMLZ Федерального управління цивільного захисту та допомоги при катастрофах BBK та здійснено за логістичної підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ. Подібні перевезення будуть проводитись і надалі", - йдеться у повідомленні.

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