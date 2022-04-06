УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11207 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 187 4

З початку війни загинуло 27 рятувальників, - ДСНС

дснс

З початку військової агресії Російської Федерації загинуло 27 рятувальників, ще 72 співробітники ДСНС отримали травми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Як зазначається, Федеративна Республіка Німеччина та Республіка Чехія лікуватимуть важкопоранених українських рятувальників.

"Сьогодні трьох працівників ДСНС із Києва, Київщини та Запорізької області доправили до Франкфурта, а звідти у спеціалізовані клініки. Транспортування було організовано Товариством Червоного Хреста України, спільним звітно-ситуаційним центром GMLZ Федерального управління цивільного захисту та допомоги при катастрофах BBK та здійснено за логістичної підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ. Подібні перевезення будуть проводитись і надалі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надзвичайникам не вистачає рук, ДСНС доводиться працювати цілодобово, - МВС

Автор: 

поранення (2797) смерть (6742) ДСНС (5093)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Видел как работали ДСНС в Мариупольском аду .Низкий поклон и огромное уважение этим людям они ГЕРОИ
показати весь коментар
06.04.2022 17:19 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 17:59 Відповісти
До красного крєста після війни буде декілька запитань.
показати весь коментар
06.04.2022 18:03 Відповісти
Плюсанул, а потом подумал - никаких запитань, идут за кораблём.
показати весь коментар
06.04.2022 19:04 Відповісти
 
 