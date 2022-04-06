Поддержка украинцами вступления в НАТО остается высокой, - Гарань
Политолог Алексей Гарань обнародовал информацию о том, что уровень поддержки украинцами вступления в НАТО остается высоким.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом политолог написал в фейсбуке.
"В разосланном 5 апреля в word.doc пресс-релизе Социологическая группа Рейтинг по результатам опроса 30-31 марта "Продолжается уменьшение уровня поддержки вступления в НАТО". В сообщениях даже взвешенных аналитических изданий (Украинская правда/Европейская правда, Радио Свобода и т.д.) говорится о "падении" поддержки украинцами вступления в НАТО.
Так ли это? Давайте возьмем данные этой группы "Рейтинг". Последний предвоенный опрос в феврале дал показатель в 62% – самый высокий показатель с 2013 года.
Дальше был скачок до 76%, а теперь 68%, "то есть приближается к довоенным показателям".
Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО может быстро принять Финляндию и Швецию, в отношении Украины консенсуса нет, - Столтенберг
Нет, пардон. Во-первых, довоенный показатель – это 13% в 2013 году. Во-вторых, 68% и 62% – это разница вдвое больше, чем задекларированная статистическая погрешность (2,5%).
Я бы сказал, что это очень хороший показатель, учитывая ту антизападную, антинатовскую волну, которая еще с довоенных времен (чего Запад "провоцирует панику" – мы лучше знаем) и до сих пор разгоняется властью, "единым информационным вещанием" и переговорщиками в Стамбуле, которые вместе с "мистером Нейтралитет" (А.Чалый) готовят даже отказ от совместных учений и инструкторов из НАТО. Конечно, если такая информационная волна будет продолжаться, то поддержка вступления в НАТО может падать, но пока мнение народа оказывается более взвешенным, чем позиция руководителей.
Большая просьба:
- к группе "Рейтинг" - будьте осторожнее с формулировками в пресс-релизах, потому что журналисты (и до войны тоже) часто делают "копипейст";
- к журналистам – читайте цифры в пресс-релизах и сравнивайте, включайте мозги, а не делайте "копипейст", тем более в заголовках;
- к читателям – читайте не только заголовки, заглядывайте в сами пресс-релизы;
- к власти – не нагнетайте антизападную, антинатовскую истерию. В конце концов, нам помогают именно эти страны, а не Индия, Китай или Израиль (последние две – в списке "потенциальных гарантов" нашей безопасности).
И послушайте наших бойцов из передовой, которые говорят: "Что бы мы делали без натовского оружия"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель ответила на обвинения Зеленского и приглашение в Бучу: поддерживает свое решение в 2008 году
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
війська США, Німеччини, Франції та інших західних країн НАТО ВЖЕ захищають країни Центральної та Східної Європи членів НАТО !
а теж саме могло би бути з Україною, якби ми не гоняли з 1991 р. соплю з Кучмою, Пєтєю Сімоненком та Натахою Вітренко !
а з 2019 р. гоняємо зельоную соплю !
ду-май-тє !!
Тільки в східноєвропейських країнах, що в НАТО, стоять на кордонах війскові США. В схемах, що ********** Зе, в кращому випадку зможуть домогти тількі зброєй, при тому не ********, бо ніхто не дозволить передачу ******** зброї не члену НАТО.
Тому відмова від НАТО нам абсолютно нічого не дасть, не зупинить війну. Може хіба що трохи призупинить, але й цей час буде використано рашистами для накопичення сил для нового удару. Тому відмова від НАТО не має жодного сенсу.
На украинском ТВ началась открытая кампания очернения и клеветы на НАТО ОтОлег Пономарь 13 часов назад Сегодня важный день - новый пакет санкций от США и ЕС и мини Саммит НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в важной встрече министров иностранных дел стран НАТО. Встреча организовывается с целью координации действий США с союзниками и партнерами по ряду направлений помощи Украине. Блинкен будет выжимать из ЕС максимальные санкции. Во встрече примет участие также глава МИД Украины. Хорошо, что глава МИД Украины будет сегодня на мини Саммите НАТО. Союзники смогут донести до него, что не стоит очень активно сдавать интересы Украины в Стамбуле, ведь существует еще глобальная (геополитическая) проблема агрессивной России. Немцам, которые так много вложили в партнерство с Россией, трудно признать, что они были неправы Они всегда считали себя рациональными, умнее восточноевропейцев, предупреждавших о российской агрессии, и которых немцы считали иррациональными, травмированными Советским Союзом. Сегодня восточноевропейцы будут давать бой на мини Саммите НАТО. Ждем санкции США планируют включить Сбербанк в санкционный список. Великобритания не остановится, «пока не победит Украина», - глава МИД Великобритании. Геноцид Прошлой ночью 93 мирных жителя были убиты при попытке бегства из осажденного города Мариуполь. Русский командующий отдал приказ. Умышленное целенаправленное истребление украинцев - это геноцид. Video cover Госсекретарь Блинкен: То, что мы видели в Буче, - это не случайные действия какого-то преступного подразделения. Это преднамеренная кампания убийств, пыток, изнасилований с целью совершения злодеяний. Сообщения более чем достоверны. Доказательств достаточно, чтобы весь мир увидел. Россия должна быть исключена из Совета ООН по правам человека, - глава МИД Канады. Министр иностранных дел Израиля Лапид впервые обвиняет Россию в совершении военных преступлений в Украине: «Изображения и свидетельства из Украины ужасны. Российские войска совершили военные преступления против беззащитного гражданского населения. Я решительно осуждаю эти военные преступления». Подробнее: Разминка в ожидании новых больших санкций сегодня Чешский парламент единогласно принял резолюцию, признающую Бучу геноцидом украинцев. Это намек Украине, чтобы не спешили слишком сдавать свои интересы России в Стамбуле Члены альянса готовы поставлять Украине тяжелое вооружение. Нужно использовать окно до того, как Москва начнет следующую крупную атаку, - генеральный секретарь НАТО Столтенберг. Кстати, после отключения в Украине патриотических евроатлантических каналов на украинском ТВ началась открытая кампания очернения и клеветы на НАТО, показывают кадры ударов по Сербии и тд. У меня мало цензурных слов в связи с этим. Эстония передала Украине противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины, безоткатные противотанковые пушки, автоматическое оружие, боеприпасы, одноразовые гранатометы и ручные гранаты. Чешские танки Т-72 и БМП уже в Украине. Это только за последние три дня Добавьте сюда жен, детей, обслуживающий консульства персонал и тд. Это реальный плевок в лицо Лаврову и Путину. Берегите себя. Переможемо. 32
Источник: https://www.ponomaroleg.com/na-ukrainskom-tv-nachalas-otkrytaya-kampaniya-ocherneniya-i-klevety-na-nato/
Деякі країни на чолі з Німеччиною хотіли чіткіше визначити умови, за яких ЄС має назавжди відрізати себе від постачання російського вугілля.
Приморські країни також порушили питання щодо заборони швартування російських кораблів у портах ЄС.
Також точилася дискусія про заборону російським компаніям брати участь у держзакупівлях у ЄС.
Зустріч послів продовжиться у четвер.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/6/7137357/
Все повторяется… Источники поведали нам, откуда у немалой части Офиса президента возник неслыханный оптимизм по поводу исхода войны. То есть, почему часть окружения президента Зеленского уверена, что Россия обязательно пойдет на условия озвученные Мишей Подоляком и Алексеем Арестовичем, и даже уступит по ряду вопросов, чем «Слуга народа» удовлетворит ту большую часть населения, которая желает прекращения войны путем взаимных компромиссов.
🤗Естественно, эту часть команды ЗЕ в успешном исходе переговоров убедил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Ермака он через свои связи в Москве уже все решил. В Кремле мол, сами понимают, что Украину им не завоевать, и настроены договориться в официальным Киевом так, чтобы обе стороны смогли максимально сохранить лицо.
🗓️В связи с этим напомним несколько событий случившихся в недалеком прошлом
🔷в середине января текущего года Ермак убеждал Офис президента, что войны с Россией не будет, потому что он все порешал, а все угрозы это, мол, ссора России с Европой из-за газопровода «Северный поток - 2»;
🔷в конце января тот же Ермак заговорил о необходимости садиться за стол преговоров с лидерами непризнанных «ДНР» и «ЛНР», потому что Запад, мол, сильно обострил ситуацию, и Москве нужно дать сохранить лицо. Переговоры с непризнанными «ДНР» и «ЛНР» по факту означают их признание, информация просочилась в прессу, разразился скандал. Предложение Ермака принято не было.
🔷22 февраля, когда Путин признал «ДНР» и «ЛНР» Зеленский набросился на Ермака, но получил отлуп, мол, Ермак предлагал пойти с перизнанными «ДНР» и «ЛНР» всего лишь не переговоры, а все прочие испугались крика оппозиции и скандала. Мол, разбирайтесь теперь.
🔷24 февраля Россия совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины. И Ермак до сих пор на своем месте.
🤷🏻♂️И вот теперь он опять говорит, что с Москвой все прекрасно, потому что он - порешал. Ждем следующего акта этого спектакля.
Ось чому верхівці не вигідні ні НАТО, ні ЄС.
Саботировал и откровенно хамил, дискредитировал.
Кто он, агент или такой же украиноненавистник как и "та сторона"?
Гарань:
"Я б сказав, що це дуже хороший показник, враховуючи ту антизахідну, антинатівську хвилю, яка ще з довоєнних часів (чого Захід "провокує паніку" - ми краще знаємо) і дотепер розганяється владою, "єдиним інформаційним мовленням" і переговірниками в Стамбулі, які разом із "містером Нейтралітет" (O.Чалий) готують навіть відмову від спільних навчань та інструкторів з НАТО.
Звичайно, якщо така інформаційна хвиля йтиме й надалі, то підтримка вступу до НАТО може падати, але поки що думка народу виявляється більш зваженою, ніж позиція очільників."
Уже не шутки.. Сваты, кварталы закончились..
Уже не паприколу.
Будапешский меморандум-2 с переговорщиком с Абхазии Арахамией не пройдёт
Он ничего не будет значит
Только НАТО, только сильная вооруженная Украина без всяких новых договоров с мордором!!!
наша надежда только на Господа Бога
Украину смогут принять в НАТО, когда Украина рашку раздолбает военным путем, для чего странами НАТО поставляется оружие, а сами страны НАТО в срочном порядке перевооружаются.
Пан "Какая разница" знову взявся за своє.
ЗЕля десь зникне в Омвні, а нам знову з кацапами воювати потім.