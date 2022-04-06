Поддержка украинцами вступления в НАТО остается высокой, - Гарань

Политолог Алексей Гарань обнародовал информацию о том, что уровень поддержки украинцами вступления в НАТО остается высоким.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом политолог написал в фейсбуке.

"В разосланном 5 апреля в word.doc пресс-релизе Социологическая группа Рейтинг по результатам опроса 30-31 марта "Продолжается уменьшение уровня поддержки вступления в НАТО". В сообщениях даже взвешенных аналитических изданий (Украинская правда/Европейская правда, Радио Свобода и т.д.) говорится о "падении" поддержки украинцами вступления в НАТО.

Так ли это? Давайте возьмем данные этой группы "Рейтинг". Последний предвоенный опрос в феврале дал показатель в 62% – самый высокий показатель с 2013 года.

Дальше был скачок до 76%, а теперь 68%, "то есть приближается к довоенным показателям".

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Нет, пардон. Во-первых, довоенный показатель – это 13% в 2013 году. Во-вторых, 68% и 62% – это разница вдвое больше, чем задекларированная статистическая погрешность (2,5%).

Я бы сказал, что это очень хороший показатель, учитывая ту антизападную, антинатовскую волну, которая еще с довоенных времен (чего Запад "провоцирует панику" – мы лучше знаем) и до сих пор разгоняется властью, "единым информационным вещанием" и переговорщиками в Стамбуле, которые вместе с "мистером Нейтралитет" (А.Чалый) готовят даже отказ от совместных учений и инструкторов из НАТО. Конечно, если такая информационная волна будет продолжаться, то поддержка вступления в НАТО может падать, но пока мнение народа оказывается более взвешенным, чем позиция руководителей.

Большая просьба:

- к группе "Рейтинг" - будьте осторожнее с формулировками в пресс-релизах, потому что журналисты (и до войны тоже) часто делают "копипейст";

- к журналистам – читайте цифры в пресс-релизах и сравнивайте, включайте мозги, а не делайте "копипейст", тем более в заголовках;

- к читателям – читайте не только заголовки, заглядывайте в сами пресс-релизы;

- к власти – не нагнетайте антизападную, антинатовскую истерию. В конце концов, нам помогают именно эти страны, а не Индия, Китай или Израиль (последние две – в списке "потенциальных гарантов" нашей безопасности).

И послушайте наших бойцов из передовой, которые говорят: "Что бы мы делали без натовского оружия"

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