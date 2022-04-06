Підтримка українцями вступу в НАТО залишається високою, - Гарань
Політолог Олексій Гарань оприлюднив інформацію про те, що рівень підтримки українцями вступу до НАТО залишається високим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це політолог написав у фейсбуці.
У розісланому 5 квітня у word.doc пресрелізі Соціологічна група Рейтинг за результатами опитування 30−31 березня виділено жирним "Продовжується зменшення рівня підтримки вступу до НАТО". Отож в повідомленнях навіть зважених аналітичних видань (Українська правда/Європейська правда, Радіо Свобода тощо) йдеться про "падіння" підтримки українцями вступу до НАТО. Чи це так? Давайте візьмемо дані цієї ж групи "Рейтинг". Останнє передвоєнне опитування у лютому дало показник у 62% – найвищий показник з 2013 року.
Далі був стрибок до 76%, а тепер 68%, "тобто наближається до довоєнних показників".
Ніт, пардон. По-перше, довоєнний показник – це 13% у 2013 році. По-друге, 68% і 62% – це різниця вдвічі більша, ніж задекларована статистична похибка (2,5%).
Я б сказав, що це дуже хороший показник, враховуючи ту антизахідну, антинатівську хвилю, яка ще з довоєнних часів (чого Захід "провокує паніку" – ми краще знаємо) і дотепер розганяється владою, "єдиним інформаційним мовленням" і переговірниками в Стамбулі, які разом із "містером Нейтралітет" (O.Чалий) готують навіть відмову від спільних навчань та інструкторів з НАТО. Звичайно, якщо така інформаційна хвиля йтиме й надалі, то підтримка вступу до НАТО може падати, але поки що думка народу виявляється більш зваженою, ніж позиція очільників.
Велике прохання:
- до групи "Рейтинг" – будьте обережнішими з формулюваннями в пресрелізах, бо журналісти (і до війни також) часто роблять "копіпейст";
- до журналістів – читайте цифри в пресрелізах і порівнюйте, включайте мізки, а не робіть "копіпейст", тим більше в заголовках;
- до читачів – читайте не тільки заголовки, заглядайте в самі пресрелізи;
- до влади – не нагнітайте антизахідну, антинатівську істерію. Зрештою, нам допомагають саме ці країни, а не Індія, Китай чи Ізраїль (останні дві – у списку "потенційних гарантів" нашої безпеки).
І послухайте наших бійців із передової, які кажуть: "що б ми робили без натівської зброї"
Будь ласка, зачекайте...
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війська США, Німеччини, Франції та інших західних країн НАТО ВЖЕ захищають країни Центральної та Східної Європи членів НАТО !
а теж саме могло би бути з Україною, якби ми не гоняли з 1991 р. соплю з Кучмою, Пєтєю Сімоненком та Натахою Вітренко !
а з 2019 р. гоняємо зельоную соплю !
ду-май-тє !!
Тільки в східноєвропейських країнах, що в НАТО, стоять на кордонах війскові США. В схемах, що ********** Зе, в кращому випадку зможуть домогти тількі зброєй, при тому не ********, бо ніхто не дозволить передачу ******** зброї не члену НАТО.
Тому відмова від НАТО нам абсолютно нічого не дасть, не зупинить війну. Може хіба що трохи призупинить, але й цей час буде використано рашистами для накопичення сил для нового удару. Тому відмова від НАТО не має жодного сенсу.
На украинском ТВ началась открытая кампания очернения и клеветы на НАТО ОтОлег Пономарь 13 часов назад Сегодня важный день - новый пакет санкций от США и ЕС и мини Саммит НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в важной встрече министров иностранных дел стран НАТО. Встреча организовывается с целью координации действий США с союзниками и партнерами по ряду направлений помощи Украине. Блинкен будет выжимать из ЕС максимальные санкции. Во встрече примет участие также глава МИД Украины. Хорошо, что глава МИД Украины будет сегодня на мини Саммите НАТО. Союзники смогут донести до него, что не стоит очень активно сдавать интересы Украины в Стамбуле, ведь существует еще глобальная (геополитическая) проблема агрессивной России. Немцам, которые так много вложили в партнерство с Россией, трудно признать, что они были неправы Они всегда считали себя рациональными, умнее восточноевропейцев, предупреждавших о российской агрессии, и которых немцы считали иррациональными, травмированными Советским Союзом. Сегодня восточноевропейцы будут давать бой на мини Саммите НАТО. Ждем санкции США планируют включить Сбербанк в санкционный список. Великобритания не остановится, «пока не победит Украина», - глава МИД Великобритании. Геноцид Прошлой ночью 93 мирных жителя были убиты при попытке бегства из осажденного города Мариуполь. Русский командующий отдал приказ. Умышленное целенаправленное истребление украинцев - это геноцид. Video cover Госсекретарь Блинкен: То, что мы видели в Буче, - это не случайные действия какого-то преступного подразделения. Это преднамеренная кампания убийств, пыток, изнасилований с целью совершения злодеяний. Сообщения более чем достоверны. Доказательств достаточно, чтобы весь мир увидел. Россия должна быть исключена из Совета ООН по правам человека, - глава МИД Канады. Министр иностранных дел Израиля Лапид впервые обвиняет Россию в совершении военных преступлений в Украине: «Изображения и свидетельства из Украины ужасны. Российские войска совершили военные преступления против беззащитного гражданского населения. Я решительно осуждаю эти военные преступления». Подробнее: Разминка в ожидании новых больших санкций сегодня Чешский парламент единогласно принял резолюцию, признающую Бучу геноцидом украинцев. Это намек Украине, чтобы не спешили слишком сдавать свои интересы России в Стамбуле Члены альянса готовы поставлять Украине тяжелое вооружение. Нужно использовать окно до того, как Москва начнет следующую крупную атаку, - генеральный секретарь НАТО Столтенберг. Кстати, после отключения в Украине патриотических евроатлантических каналов на украинском ТВ началась открытая кампания очернения и клеветы на НАТО, показывают кадры ударов по Сербии и тд. У меня мало цензурных слов в связи с этим. Эстония передала Украине противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины, безоткатные противотанковые пушки, автоматическое оружие, боеприпасы, одноразовые гранатометы и ручные гранаты. Чешские танки Т-72 и БМП уже в Украине. Это только за последние три дня Добавьте сюда жен, детей, обслуживающий консульства персонал и тд. Это реальный плевок в лицо Лаврову и Путину. Берегите себя. Переможемо. 32
Источник: https://www.ponomaroleg.com/na-ukrainskom-tv-nachalas-otkrytaya-kampaniya-ocherneniya-i-klevety-na-nato/
Деякі країни на чолі з Німеччиною хотіли чіткіше визначити умови, за яких ЄС має назавжди відрізати себе від постачання російського вугілля.
Приморські країни також порушили питання щодо заборони швартування російських кораблів у портах ЄС.
Також точилася дискусія про заборону російським компаніям брати участь у держзакупівлях у ЄС.
Зустріч послів продовжиться у четвер.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/6/7137357/
Все повторяется… Источники поведали нам, откуда у немалой части Офиса президента возник неслыханный оптимизм по поводу исхода войны. То есть, почему часть окружения президента Зеленского уверена, что Россия обязательно пойдет на условия озвученные Мишей Подоляком и Алексеем Арестовичем, и даже уступит по ряду вопросов, чем «Слуга народа» удовлетворит ту большую часть населения, которая желает прекращения войны путем взаимных компромиссов.
🤗Естественно, эту часть команды ЗЕ в успешном исходе переговоров убедил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Ермака он через свои связи в Москве уже все решил. В Кремле мол, сами понимают, что Украину им не завоевать, и настроены договориться в официальным Киевом так, чтобы обе стороны смогли максимально сохранить лицо.
🗓️В связи с этим напомним несколько событий случившихся в недалеком прошлом
🔷в середине января текущего года Ермак убеждал Офис президента, что войны с Россией не будет, потому что он все порешал, а все угрозы это, мол, ссора России с Европой из-за газопровода «Северный поток - 2»;
🔷в конце января тот же Ермак заговорил о необходимости садиться за стол преговоров с лидерами непризнанных «ДНР» и «ЛНР», потому что Запад, мол, сильно обострил ситуацию, и Москве нужно дать сохранить лицо. Переговоры с непризнанными «ДНР» и «ЛНР» по факту означают их признание, информация просочилась в прессу, разразился скандал. Предложение Ермака принято не было.
🔷22 февраля, когда Путин признал «ДНР» и «ЛНР» Зеленский набросился на Ермака, но получил отлуп, мол, Ермак предлагал пойти с перизнанными «ДНР» и «ЛНР» всего лишь не переговоры, а все прочие испугались крика оппозиции и скандала. Мол, разбирайтесь теперь.
🔷24 февраля Россия совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины. И Ермак до сих пор на своем месте.
🤷🏻♂️И вот теперь он опять говорит, что с Москвой все прекрасно, потому что он - порешал. Ждем следующего акта этого спектакля.
Ось чому верхівці не вигідні ні НАТО, ні ЄС.
Саботировал и откровенно хамил, дискредитировал.
Кто он, агент или такой же украиноненавистник как и "та сторона"?
Гарань:
"Я б сказав, що це дуже хороший показник, враховуючи ту антизахідну, антинатівську хвилю, яка ще з довоєнних часів (чого Захід "провокує паніку" - ми краще знаємо) і дотепер розганяється владою, "єдиним інформаційним мовленням" і переговірниками в Стамбулі, які разом із "містером Нейтралітет" (O.Чалий) готують навіть відмову від спільних навчань та інструкторів з НАТО.
Звичайно, якщо така інформаційна хвиля йтиме й надалі, то підтримка вступу до НАТО може падати, але поки що думка народу виявляється більш зваженою, ніж позиція очільників."
Уже не шутки.. Сваты, кварталы закончились..
Уже не паприколу.
Будапешский меморандум-2 с переговорщиком с Абхазии Арахамией не пройдёт
Он ничего не будет значит
Только НАТО, только сильная вооруженная Украина без всяких новых договоров с мордором!!!
наша надежда только на Господа Бога
Украину смогут принять в НАТО, когда Украина рашку раздолбает военным путем, для чего странами НАТО поставляется оружие, а сами страны НАТО в срочном порядке перевооружаются.
Пан "Какая разница" знову взявся за своє.
ЗЕля десь зникне в Омвні, а нам знову з кацапами воювати потім.