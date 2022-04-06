Підтримка українцями вступу в НАТО залишається високою, - Гарань

Політолог Олексій Гарань оприлюднив інформацію про те, що рівень підтримки українцями вступу до НАТО залишається високим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це політолог написав у фейсбуці.

У розісланому 5 квітня у word.doc пресрелізі Соціологічна група Рейтинг за результатами опитування 30−31 березня виділено жирним "Продовжується зменшення рівня підтримки вступу до НАТО". Отож в повідомленнях навіть зважених аналітичних видань (Українська правда/Європейська правда, Радіо Свобода тощо) йдеться про "падіння" підтримки українцями вступу до НАТО. Чи це так? Давайте візьмемо дані цієї ж групи "Рейтинг". Останнє передвоєнне опитування у лютому дало показник у 62% – найвищий показник з 2013 року.

Далі був стрибок до 76%, а тепер 68%, "тобто наближається до довоєнних показників".

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Ніт, пардон. По-перше, довоєнний показник – це 13% у 2013 році. По-друге, 68% і 62% – це різниця вдвічі більша, ніж задекларована статистична похибка (2,5%).

Я б сказав, що це дуже хороший показник, враховуючи ту антизахідну, антинатівську хвилю, яка ще з довоєнних часів (чого Захід "провокує паніку" – ми краще знаємо) і дотепер розганяється владою, "єдиним інформаційним мовленням" і переговірниками в Стамбулі, які разом із "містером Нейтралітет" (O.Чалий) готують навіть відмову від спільних навчань та інструкторів з НАТО. Звичайно, якщо така інформаційна хвиля йтиме й надалі, то підтримка вступу до НАТО може падати, але поки що думка народу виявляється більш зваженою, ніж позиція очільників.

Велике прохання:

- до групи "Рейтинг" – будьте обережнішими з формулюваннями в пресрелізах, бо журналісти (і до війни також) часто роблять "копіпейст";

- до журналістів – читайте цифри в пресрелізах і порівнюйте, включайте мізки, а не робіть "копіпейст", тим більше в заголовках;

- до читачів – читайте не тільки заголовки, заглядайте в самі пресрелізи;

- до влади – не нагнітайте антизахідну, антинатівську істерію. Зрештою, нам допомагають саме ці країни, а не Індія, Китай чи Ізраїль (останні дві – у списку "потенційних гарантів" нашої безпеки).

І послухайте наших бійців із передової, які кажуть: "що б ми робили без натівської зброї"

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