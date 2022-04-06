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Новини Україна-НАТО
7 163 78

Підтримка українцями вступу в НАТО залишається високою, - Гарань

ес,нато,евросоюз,єс,євросоюз

Політолог Олексій Гарань оприлюднив інформацію про те, що рівень підтримки українцями вступу до НАТО залишається високим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це політолог написав у фейсбуці. 

У розісланому 5 квітня у word.doc пресрелізі Соціологічна група Рейтинг за результатами опитування 30−31 березня виділено жирним "Продовжується зменшення рівня підтримки вступу до НАТО". Отож в повідомленнях навіть зважених аналітичних видань (Українська правда/Європейська правда, Радіо Свобода тощо) йдеться про "падіння" підтримки українцями вступу до НАТО. Чи це так? Давайте візьмемо дані цієї ж групи "Рейтинг". Останнє передвоєнне опитування у лютому дало показник у 62% – найвищий показник з 2013 року.

Далі був стрибок до 76%, а тепер 68%, "тобто наближається до довоєнних показників".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО може швидко прийняти Фінляндію та Швецію, щодо України консенсусу немає, - Столтенберг

Ніт, пардон. По-перше, довоєнний показник – це 13% у 2013 році. По-друге, 68% і 62% – це різниця вдвічі більша, ніж задекларована статистична похибка (2,5%).

Я б сказав, що це дуже хороший показник, враховуючи ту антизахідну, антинатівську хвилю, яка ще з довоєнних часів (чого Захід "провокує паніку" – ми краще знаємо) і дотепер розганяється владою, "єдиним інформаційним мовленням" і переговірниками в Стамбулі, які разом із "містером Нейтралітет" (O.Чалий) готують навіть відмову від спільних навчань та інструкторів з НАТО. Звичайно, якщо така інформаційна хвиля йтиме й надалі, то підтримка вступу до НАТО може падати, але поки що думка народу виявляється більш зваженою, ніж позиція очільників.

Велике прохання:

- до групи "Рейтинг" – будьте обережнішими з формулюваннями в пресрелізах, бо журналісти (і до війни також) часто роблять "копіпейст";

- до журналістів – читайте цифри в пресрелізах і порівнюйте, включайте мізки, а не робіть "копіпейст", тим більше в заголовках;

- до читачів – читайте не тільки заголовки, заглядайте в самі пресрелізи;

- до влади – не нагнітайте антизахідну, антинатівську істерію. Зрештою, нам допомагають саме ці країни, а не Індія, Китай чи Ізраїль (останні дві – у списку "потенційних гарантів" нашої безпеки).

І послухайте наших бійців із передової, які кажуть: "що б ми робили без натівської зброї"

Також читайте: Меркель відповіла на звинувачення Зеленського і запрошення в Бучу: Підтримує своє рішення 2008 року

Автор: 

Гарань Олексій (11) членство в НАТО (1716)


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Топ коментарі
+54
починають походу прощупувати народ і вводити нас в оману...підтримка вступу в НАТО Українців 99.9999999999% тим більше вступ в НАТО і ЄС в нас Гетманом прописано в Конституції,так що не мутіть воду,а думайте краще як ворога перемагати
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06.04.2022 22:43
+54
Для ЗЕшоблы это, канешно, удар. Как ЗЕшобла ни старается обсырать НАТО, как ни тужится со своими "НАТО нас не берёт", "НАТО ничё не делает для Украины", "нам туда не надо", та украинцы не дураки и знают, шо для них лучше
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06.04.2022 22:45
+45
Я думаю вже очевидно, що мета Путлєра не зірвати вступ України в НАТО, а зробити Україну своєю колонією.

Тому відмова від НАТО нам абсолютно нічого не дасть, не зупинить війну. Може хіба що трохи призупинить, але й цей час буде використано рашистами для накопичення сил для нового удару. Тому відмова від НАТО не має жодного сенсу.
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06.04.2022 22:47
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Нє вишло, пацани, нє вишло.
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06.04.2022 22:41 Відповісти
Я хочу в НАТО
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06.04.2022 22:53 Відповісти
90% зашкварно хочуть у НАТо!
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06.04.2022 23:00 Відповісти
тільки НАТО !!!!

війська США, Німеччини, Франції та інших західних країн НАТО ВЖЕ захищають країни Центральної та Східної Європи членів НАТО !
а теж саме могло би бути з Україною, якби ми не гоняли з 1991 р. соплю з Кучмою, Пєтєю Сімоненком та Натахою Вітренко !
а з 2019 р. гоняємо зельоную соплю !

ду-май-тє !!
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06.04.2022 23:14 Відповісти
а з 2014 по 2019 рік ми класно жили?
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07.04.2022 12:25 Відповісти
Альтернатива вступу до НАТО - безкінечна війна, втрати, та "деукраїнізація" України ордой та олігархами, що керують Зеленським.
Тільки в східноєвропейських країнах, що в НАТО, стоять на кордонах війскові США. В схемах, що ********** Зе, в кращому випадку зможуть домогти тількі зброєй, при тому не ********, бо ніхто не дозволить передачу ******** зброї не члену НАТО.
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07.04.2022 02:22 Відповісти
Украина больше заслуживает быть в НАТО чем Венгрия, чиновники которой на цирлах ходят перед ******. Вообще в НАТО должны входить только сильные и смелые страны, а не шо попало...
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06.04.2022 22:43 Відповісти
починають походу прощупувати народ і вводити нас в оману...підтримка вступу в НАТО Українців 99.9999999999% тим більше вступ в НАТО і ЄС в нас Гетманом прописано в Конституції,так що не мутіть воду,а думайте краще як ворога перемагати
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06.04.2022 22:43 Відповісти
Однозначно якась ворожа пропаганда всередині України. Було б дуже дивним знайти українця, який не хотів би вступу своєї країни під парасольку НАТО.
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07.04.2022 00:40 Відповісти
Для ЗЕшоблы это, канешно, удар. Как ЗЕшобла ни старается обсырать НАТО, как ни тужится со своими "НАТО нас не берёт", "НАТО ничё не делает для Украины", "нам туда не надо", та украинцы не дураки и знают, шо для них лучше
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06.04.2022 22:45 Відповісти
Я думаю вже очевидно, що мета Путлєра не зірвати вступ України в НАТО, а зробити Україну своєю колонією.

Тому відмова від НАТО нам абсолютно нічого не дасть, не зупинить війну. Може хіба що трохи призупинить, але й цей час буде використано рашистами для накопичення сил для нового удару. Тому відмова від НАТО не має жодного сенсу.
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06.04.2022 22:47 Відповісти
Абсолютно согласен. Уверен на все сто, что на финов куйло не нападет.
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06.04.2022 22:52 Відповісти
Та вже й немає чим.
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06.04.2022 23:50 Відповісти
Відмова від НАТО дає гарантиї *****, що якщо не сьогодні так завтра, воно знищіть Україну! А ті якісь гарантії як в Грузії: Грузія атаковала свинособачі танки на своїй землі,"напала на копростан!"! Для Європи, цього було достатньо...
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07.04.2022 00:00 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/na-ukrainskom-tv-nachalas-otkrytaya-kampaniya-ocherneniya-i-klevety-na-nato/ https://www.ponomaroleg.com/na-ukrainskom-tv-nachalas-otkrytaya-kampaniya-ocherneniya-i-klevety-na-nato/
На украинском ТВ началась открытая кампания очернения и клеветы на НАТО ОтОлег Пономарь 13 часов назад Сегодня важный день - новый пакет санкций от США и ЕС и мини Саммит НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в важной встрече министров иностранных дел стран НАТО. Встреча организовывается с целью координации действий США с союзниками и партнерами по ряду направлений помощи Украине. Блинкен будет выжимать из ЕС максимальные санкции. Во встрече примет участие также глава МИД Украины. Хорошо, что глава МИД Украины будет сегодня на мини Саммите НАТО. Союзники смогут донести до него, что не стоит очень активно сдавать интересы Украины в Стамбуле, ведь существует еще глобальная (геополитическая) проблема агрессивной России. Немцам, которые так много вложили в партнерство с Россией, трудно признать, что они были неправы Они всегда считали себя рациональными, умнее восточноевропейцев, предупреждавших о российской агрессии, и которых немцы считали иррациональными, травмированными Советским Союзом. Сегодня восточноевропейцы будут давать бой на мини Саммите НАТО. Ждем санкции США планируют включить Сбербанк в санкционный список. Великобритания не остановится, «пока не победит Украина», - глава МИД Великобритании. Геноцид Прошлой ночью 93 мирных жителя были убиты при попытке бегства из осажденного города Мариуполь. Русский командующий отдал приказ. Умышленное целенаправленное истребление украинцев - это геноцид. Video cover Госсекретарь Блинкен: То, что мы видели в Буче, - это не случайные действия какого-то преступного подразделения. Это преднамеренная кампания убийств, пыток, изнасилований с целью совершения злодеяний. Сообщения более чем достоверны. Доказательств достаточно, чтобы весь мир увидел. Россия должна быть исключена из Совета ООН по правам человека, - глава МИД Канады. Министр иностранных дел Израиля Лапид впервые обвиняет Россию в совершении военных преступлений в Украине: «Изображения и свидетельства из Украины ужасны. Российские войска совершили военные преступления против беззащитного гражданского населения. Я решительно осуждаю эти военные преступления». Подробнее: Разминка в ожидании новых больших санкций сегодня Чешский парламент единогласно принял резолюцию, признающую Бучу геноцидом украинцев. Это намек Украине, чтобы не спешили слишком сдавать свои интересы России в Стамбуле Члены альянса готовы поставлять Украине тяжелое вооружение. Нужно использовать окно до того, как Москва начнет следующую крупную атаку, - генеральный секретарь НАТО Столтенберг. Кстати, после отключения в Украине патриотических евроатлантических каналов на украинском ТВ началась открытая кампания очернения и клеветы на НАТО, показывают кадры ударов по Сербии и тд. У меня мало цензурных слов в связи с этим. Эстония передала Украине противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины, безоткатные противотанковые пушки, автоматическое оружие, боеприпасы, одноразовые гранатометы и ручные гранаты. Чешские танки Т-72 и БМП уже в Украине. Это только за последние три дня Добавьте сюда жен, детей, обслуживающий консульства персонал и тд. Это реальный плевок в лицо Лаврову и Путину. Берегите себя. Переможемо. 32

Источник: https://www.ponomaroleg.com/na-ukrainskom-tv-nachalas-otkrytaya-kampaniya-ocherneniya-i-klevety-na-nato/
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06.04.2022 22:51 Відповісти
Посли країн Євросоюзу не змогли ухвалити рішення про п'ятий пакет санкцій проти Росії.

Деякі країни на чолі з Німеччиною хотіли чіткіше визначити умови, за яких ЄС має назавжди відрізати себе від постачання російського вугілля.

Приморські країни також порушили питання щодо заборони швартування російських кораблів у портах ЄС.
Також точилася дискусія про заборону російським компаніям брати участь у держзакупівлях у ЄС.

Зустріч послів продовжиться у четвер.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/6/7137357/
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06.04.2022 22:55 Відповісти
Ну, сподіваюсь, що в українців виявиться таки більше розуму, ніж у "очільників" і відсоток підтримки вступу до НАТО не тільки збережеться, але і зросте!
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06.04.2022 22:53 Відповісти
Зросте до чого, до 120%?
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07.04.2022 00:46 Відповісти
до 10000%!!! И дети и внуки и все еще нерожденные, понятно?
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07.04.2022 09:18 Відповісти
Там немає чому рости. Він уже максимальний. Ворожа пропаганда вещає про зниження підтримки вступу до НАТО серед українців
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07.04.2022 19:34 Відповісти
Не думаю что максимальный - крыс еще хватает, которые сидят в подвалах под бомбами и всё равно ждут русскага мира
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07.04.2022 22:22 Відповісти
важно. подключился к старлинк. зашел в настройки и бац - поликиника. она от меня километр. тыц и есть. без пароля. ищите, может и вас есть.
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06.04.2022 22:55 Відповісти
Знову ця морковка для ослика...
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06.04.2022 22:58 Відповісти
ослык, вчи мову. Любитель руцкава міра...
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06.04.2022 23:51 Відповісти
Печерский холм:
Все повторяется… Источники поведали нам, откуда у немалой части Офиса президента возник неслыханный оптимизм по поводу исхода войны. То есть, почему часть окружения президента Зеленского уверена, что Россия обязательно пойдет на условия озвученные Мишей Подоляком и Алексеем Арестовичем, и даже уступит по ряду вопросов, чем «Слуга народа» удовлетворит ту большую часть населения, которая желает прекращения войны путем взаимных компромиссов.
🤗Естественно, эту часть команды ЗЕ в успешном исходе переговоров убедил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Ермака он через свои связи в Москве уже все решил. В Кремле мол, сами понимают, что Украину им не завоевать, и настроены договориться в официальным Киевом так, чтобы обе стороны смогли максимально сохранить лицо.
🗓️В связи с этим напомним несколько событий случившихся в недалеком прошлом
🔷в середине января текущего года Ермак убеждал Офис президента, что войны с Россией не будет, потому что он все порешал, а все угрозы это, мол, ссора России с Европой из-за газопровода «Северный поток - 2»;
🔷в конце января тот же Ермак заговорил о необходимости садиться за стол преговоров с лидерами непризнанных «ДНР» и «ЛНР», потому что Запад, мол, сильно обострил ситуацию, и Москве нужно дать сохранить лицо. Переговоры с непризнанными «ДНР» и «ЛНР» по факту означают их признание, информация просочилась в прессу, разразился скандал. Предложение Ермака принято не было.
🔷22 февраля, когда Путин признал «ДНР» и «ЛНР» Зеленский набросился на Ермака, но получил отлуп, мол, Ермак предлагал пойти с перизнанными «ДНР» и «ЛНР» всего лишь не переговоры, а все прочие испугались крика оппозиции и скандала. Мол, разбирайтесь теперь.
🔷24 февраля Россия совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины. И Ермак до сих пор на своем месте.
🤷🏻‍♂️И вот теперь он опять говорит, что с Москвой все прекрасно, потому что он - порешал. Ждем следующего акта этого спектакля.
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06.04.2022 22:59 Відповісти
Ермак - агент ФСБ, задача которого склонить малохольного зеледента к подписанию выгодных москве договоренностей.
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06.04.2022 23:20 Відповісти
Агент Козырь в действии. Операция проходит успешно.
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07.04.2022 03:05 Відповісти
Вступление в НАТО ето не прихоть а единственный способ выжить. Притом вступление в НАТО важно не только с военной точки зрения а и с економической. Никакого нормального инвестора вы не заманите больше в Украину если в етой стране не будет баз НАТО, которые будут означать гарантию безопасности его вложений.
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06.04.2022 23:02 Відповісти
Тільки тоді дуже важко буде верхівці розкрадати Україну. А якщо в ЄС вступати - то тоді й мати будинки, віли, яхти - закордоном треба буде пояснити.
Ось чому верхівці не вигідні ні НАТО, ні ЄС.
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07.04.2022 00:51 Відповісти
Якщо буде референдум - без вагань проголосую за НАТО - навіть якщо доведеться чекати цього вступу ще років 20. Ніяких договорів з терористами-нацистами, ніякої рашки-гаранта.
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06.04.2022 23:07 Відповісти
Ага,ток73%лошар будут против
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06.04.2022 23:18 Відповісти
Я от не второпаю нащо всрався якийсь там референдум, якщо вступ до НАТО ВЖЕ записаний в Конституції?
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07.04.2022 00:22 Відповісти
Я маю на увазі референдум від Зеленського щодо нейтрального статусу і рашки-гаранта.
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07.04.2022 00:42 Відповісти
Про який "нейтральний" статус може йти річ, якщо є вступ до НАТО в Конституції? А рашку-гаранта незабаром знову викинуть з ООН (як в 39 році за напад на Фінляндію), то вона більш не зможе бути ніяким гарантом навіть для власної дупи.
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07.04.2022 01:17 Відповісти
Ну типа если предложат референдум по изменению Конституции.
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07.04.2022 03:06 Відповісти
Ні референдуми, ні зміна Конституції неможливі під час війни. Заборонено.
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07.04.2022 18:40 Відповісти
Я-то знаю. Поэтому схема реализации референдума - прекращение войны, вывод рашских войск, с территории Украины, проведение референдума... И Лавров такой: "Вы меня за дебила держите, какой такой вывод руцких войск? Не бывать такому!"
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07.04.2022 18:43 Відповісти
Що ти торочиш? Який ще референдум, коли в Конституції це прямо прописано і з практично 100% підтримкою населення. Хочеш своїми руками виконати підступний план окупанта по знищенню України?
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07.04.2022 00:55 Відповісти
А ведь как не крути, все 3 года зеледент препятствовал вступлению Украины в НАТО, только делал это более завуалировано чем тупые регионалы с шариками в Раде.
Саботировал и откровенно хамил, дискредитировал.
Кто он, агент или такой же украиноненавистник как и "та сторона"?
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06.04.2022 23:13 Відповісти
Слушался беню вот ответ
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06.04.2022 23:16 Відповісти
100%
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06.04.2022 23:23 Відповісти
Правильно, они оба заинтересованы, иначе как беня будет грабить народ дальше а зеля скрывать доходы и продавать свой контент запоребриком.
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06.04.2022 23:28 Відповісти
Может путина?
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06.04.2022 23:46 Відповісти
Путина Ермак слушался, а Зеленский - Ермака.
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07.04.2022 03:07 Відповісти
Тільки НАТО, інших варіантів не існує. От тільки би з НАТО підарасів типу Угорщини *********, щоб рішення приймалися швидше)
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06.04.2022 23:16 Відповісти
Спеціально для тих, хто не дивиться брифінги із заявами Чалого, який прямо каже, що вони хочуть покласти Україну під пуйла.

Гарань:
"Я б сказав, що це дуже хороший показник, враховуючи ту антизахідну, антинатівську хвилю, яка ще з довоєнних часів (чого Захід "провокує паніку" - ми краще знаємо) і дотепер розганяється владою, "єдиним інформаційним мовленням" і переговірниками в Стамбулі, які разом із "містером Нейтралітет" (O.Чалий) готують навіть відмову від спільних навчань та інструкторів з НАТО.
Звичайно, якщо така інформаційна хвиля йтиме й надалі, то підтримка вступу до НАТО може падати, але поки що думка народу виявляється більш зваженою, ніж позиція очільників."
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06.04.2022 23:25 Відповісти
То з ким українці воюють? Чому на внутрішніх телеканалах впарюють ворожу пропаганду?
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07.04.2022 01:01 Відповісти
Наша безпека в майбутньому - це НАТО , крапка !!
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06.04.2022 23:31 Відповісти
Й ЗСУ
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06.04.2022 23:57 Відповісти
Только НАТО!
Уже не шутки.. Сваты, кварталы закончились..
Уже не паприколу.
Будапешский меморандум-2 с переговорщиком с Абхазии Арахамией не пройдёт
Он ничего не будет значит
Только НАТО, только сильная вооруженная Украина без всяких новых договоров с мордором!!!
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06.04.2022 23:39 Відповісти
Нам треба мати свою ядерну зброю. Це найкращий гарант безпеки.
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06.04.2022 23:39 Відповісти
жОПа,трохи неспраляється з наказом:- дискредитувати нату й знищити Країну. Недопрацьовує,'абідна'
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06.04.2022 23:56 Відповісти
Зелена жОПа ********** в Україні ворожу пропаганду. Де таке бачено, наче українці не в себе вдома, а десь на параші?
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07.04.2022 01:05 Відповісти
Напевне тому нам нав'язують зенейтральний статус.
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07.04.2022 00:00 Відповісти
никто за нас воевать не будет, меморандум - очевидность
наша надежда только на Господа Бога
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07.04.2022 00:01 Відповісти
Вони сподіваються, що обкашляють усе у Стамбулі, а перед референдумом зі всіх прасок будуть поливати НАТО брудом і стадо поведеться на цю пропаганду. Ось мабуть їх нехитрий план.
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07.04.2022 00:03 Відповісти
їх для чого туди взагалі вибирали???? один през прийшов - заходимо, другий - виходимо.. це шо за сексуальні ігри? Є в Конституції - все, вирішено. Займайтесь тими проблемами, до яких ще не бралися. ...он скоро знову дороги строїти, не розслаблялися б
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07.04.2022 00:29 Відповісти
Зелена шобла руйнувала Україну до війни та руйнує Україну під час війни. НАТО в Конституції, яку не можна змінювати під час війни. як і проводити референдуми.
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07.04.2022 00:52 Відповісти
Треба бути реалістами. Ніхто Україну там не чекає, бо дешеві рюскі енергоносії для європейців цінніші життя тисяч українців.
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07.04.2022 01:39 Відповісти
От дешевых рюских энергоносителей уже принято решение отказаться, инфраструктуры для доставки нероссийских энергоносителей и сырья пока нет (есть у балтийских стран, Испании, но не у всех), но процесс уже идет.
Украину смогут принять в НАТО, когда Украина рашку раздолбает военным путем, для чего странами НАТО поставляется оружие, а сами страны НАТО в срочном порядке перевооружаются.
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07.04.2022 03:12 Відповісти
враховуючи ту антизахідну, антинатівську хвилю, яка ще з довоєнних часів (чого Захід "провокує паніку" - ми краще знаємо) і дотепер розганяється владою, "єдиним інформаційним мовленням" і переговірниками в Стамбулі, які разом із "містером Нейтралітет" (O.Чалий) готують навіть відмову від спільних навчань та інструкторів з НАТО.

Пан "Какая разница" знову взявся за своє.
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07.04.2022 02:14 Відповісти
Щоб там не казала ЗЕлена пОгань, а Україні необхідне НАТО як гарант спокійного життя в перспективі.
ЗЕля десь зникне в Омвні, а нам знову з кацапами воювати потім.
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07.04.2022 02:33 Відповісти
Польша , в НАТО , Прибалтика в НАТО, Украина нет , отгадайте с трех раз , почему русня ,напала на Украину
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07.04.2022 02:56 Відповісти
А Ермак против!
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07.04.2022 03:00 Відповісти
oto toto , ну вы в курсе , вам вслед за кораблём
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07.04.2022 03:05 Відповісти
Будет Украина в нато или нет, я думаю, зависит от исхода войны. Если получится выгнать орду хотя бы за границу 24.02, то в нато, думаю, нас возьмут. Если нет, то придется договариваться с прутиным о выводе его орды с вновь занятых территорий взамен нашего отказа от нато и ещё каких то значительных уступках с нашей стороны. Если же будет референдум, конечно буду голосовать за нато. Вся грязь, что льют на нато и ЕС нужна для того, чтобы народ не сильно возмущался договорнякам с прутиным. На самом деле без помощи стран нато мы бы уде имели всю левобережную Украину в оккупации и города миллионники в окружении орды. После нашей победы нам позарез нужны гарантии ядерных стран, иначе никаких инвестиций и восстановления страны не будет. Так что вступление в нато это вопрос выживания Украины и мира в европе, потому что со всем нато прутин воевать не полезет, да и его приемники тоже. Просто с НАТОй нужно будет поделится украинской отвагой, потому что само оно до дрожи в коленках боится обидеть прутина, там надежа на турцию, сша и британию, остальные страны можно брать почти голыми руками, со времен 2 мировой почти ничего не изменилось.
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07.04.2022 03:14 Відповісти
Зе-банда робить все щоб Україна в НАТО не взяли, вони цим тільки і займаються.
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07.04.2022 06:37 Відповісти
 
 