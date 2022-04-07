За 6 апреля уничтожены самолет, беспилотник и ракета, - Воздушные силы

Воздушные Силы ВС Украины продолжают уничтожать врага в воздухе.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Комадирование Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "6 апреля зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, БпЛА и один самолет. Предварительно это истребитель-бомбардировщик Су-34. Он был сбит во время авианалета противника на восточном направлении.

Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам.

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