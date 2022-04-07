В Гостомеле найдены 11 трупов гражданских, расстрелянных российскими снайперами. ВИДЕО

Вечером 6 апреля в одном из гаражей Гостомеля обнаружили 11 трупов наших граждан. По свидетельствам очевидцев на них "тренировались" снайперы российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твиттере экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он отметил: "Сегодня в Гостомеле, возле Бучи, в одном из гражей на улице Святопокровской, полиция обнаружила 11 убитых гражданских...

Местные жители говорят.. снайперы орчьи тренировались, расстреливая людей..а потом стащили убитых в гараж".

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