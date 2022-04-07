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В Гостомеле найдены 11 трупов гражданских, расстрелянных российскими снайперами. ВИДЕО

Вечером 6 апреля в одном из гаражей Гостомеля обнаружили 11 трупов наших граждан. По свидетельствам очевидцев на них "тренировались" снайперы российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твиттере экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он отметил: "Сегодня в Гостомеле, возле Бучи, в одном из гражей на улице Святопокровской, полиция обнаружила 11 убитых гражданских...

Местные жители говорят.. снайперы орчьи тренировались, расстреливая людей..а потом стащили убитых в гараж".

Смотрите: У ликвидированного российского оккупанта в карманах обнаружили золотые коронки. ФОТО

Сегодня в Гостомеле, возле Бучи, в одном из гражей на улице Святопокровской, полиция обнаружила 11 убитых гражданских...

Местные жители говорят.. снайперы орчьи тренировались, расстреливая людей..а потом стащили убитых в гараж 😞😡 #BuchaMassacre pic.twitter.com/Xc7BbpCD8M

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 6, 2022

убийство (6484) Гостомель (106) военные преступления (1435)


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Топ комментарии
+8
Чому Арсен Аваков й досі не арештований і не засуджений?
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07.04.2022 00:07
+5
Твари сафари устраивали. С завязанными руками за спиной заставляли бежать. Давали фору и расстреливали.
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07.04.2022 00:35
+3
твари и паскуды
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07.04.2022 00:19
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Чому Арсен Аваков й досі не арештований і не засуджений?
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07.04.2022 00:07 Ответить
Бо він друг порошенка і зеленського
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07.04.2022 08:24 Ответить
Особливо Порошенко. Лікуйтесь.
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07.04.2022 10:56 Ответить
Тому, що вин багато знае
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07.04.2022 08:36 Ответить
А в тебе є на нього "компромат" з доказовою базою??? Чи тільки поп#здєть???
Я взагалі не є прихильником Авакова, навіть протилежне , але "сталінські тройки" - це не дорога України...
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07.04.2022 09:31 Ответить
твари и паскуды
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07.04.2022 00:19 Ответить
Твари сафари устраивали. С завязанными руками за спиной заставляли бежать. Давали фору и расстреливали.
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07.04.2022 00:35 Ответить
Откуда инфа?
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07.04.2022 02:11 Ответить
сходи по курсу руцкава *******, там розкажуть
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07.04.2022 09:19 Ответить
курс руцкава *******, іді
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09.04.2022 06:39 Ответить
ясно, руснявий бот) ну як члена виймеш з рота, то потiм сходи помолися)
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09.04.2022 22:33 Ответить
кацапня топорила, тобі сказано , значить
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10.04.2022 07:19 Ответить
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07.04.2022 10:57 Ответить
 
 