За 6 квітня знищені літак, безпілотник та ракета, - Повітряні сили

Повітряні Сили ЗС України продовжують знищувати ворога у повітрі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Комадування Повітряних Сил.

У повідомленні зазаначається: "6-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один літак. Попередньо це винищувач-бомбардувальник Су-34. Його було збито під час авіанальоту противника на східному напрямку.

Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 5 квітня знищено 8 крилатих ракет росіян, літаки окупантів не заходять в зону ураження нашої ППО, - Повітряні Сили