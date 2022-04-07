За 6 квітня знищені літак, безпілотник та ракета, - Повітряні сили
Повітряні Сили ЗС України продовжують знищувати ворога у повітрі.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Комадування Повітряних Сил.
У повідомленні зазаначається: "6-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один літак. Попередньо це винищувач-бомбардувальник Су-34. Його було збито під час авіанальоту противника на східному напрямку.
Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах".
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Два тижні тому керівництво Вірменії здійснило вчинки, які красномовно свідчать, що країну втягнули у російсько-українську війну на боці росії. То був свідомий вибір чи вірменську владу примусили це зробити - відповідь дасть історія, але те, що трапилось - факти ганебні. А намагаючись їх приховати, вірмени кілька разів обманули світову спільноту.
28 березня 2022 року в українських і західних медіа з'явилась інформація, що Вірменія передала росії чотири бойові літаки Су-30СМ разом з екіпажами, таким чином підтримавши «воєнну операцію» ЗС РФ в Україні. Таку інформацію ще 25 березня https://haberglobal.com.tr/dunya/ermenistan-rusyanin-ukraynayi-isgaline-destek-veriyor-168221 оприлюднив турецький телеканал Haber Global з посиланням на розвіддані турецької й азербайджанської розвідок.
У сюжеті телеканалу йшлось про те, що 23 березня 2022 року з території Вірменії вилетіли чотири багатоцільові винищувачі Су-30СМ, які були закуплені Вірменією для участі у другій карабаській війні. Але техніка була передана російській стороні тому, що Вірменія нібито не спромоглася завершити постачання відповідного озброєння для цих літаків.
Турецькі журналісти зробили висновки, що після цього кроку Захід повинен застосувати санкції стосовно Єревана або хоча б зробити попередження. Оскільки бойова техніка була передана росії після початку широкомасштабного військового вторгнення 24 лютого, і подібні дії можна розцінювати як військову допомогу агресору.
Зі свого боку представники дипломатичного корпусу Вірменії в Україні спростували інформацію про передачу росії 4 винищувачів Су-30СМ. Як https://www.facebook.com/armembukraine/posts/922708108407411 заявила пресслужба посольства Вірменії, інформація, яку розповсюджує телеканал Haber Global, не відповідає дійсності.
А за три дні у Єревані представники міністерства оборони Вірменії показали західним військовим аташе винищувачі Су-30СМ як доказ, що літаки не були передані росії. Очільник Вірменії прем'єр-міністр Нікол Пашинян взагалі назвав інформацію про передачу винищувачів фейком. Інформацію про це активно почала https://rossaprimavera.ru/news/2074be31 розповсюджувати російська медіаспільнота.
Але турецький телеканал HaberGlobal показав детальну схему відправлення Вірменією винищувачів на допомогу росії. Тим самим довівши, що заява прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна про те, що літаки з його країни не вилітали - суцільна брехня.
Як https://haberglobal.com.tr/dunya/ermenistanin-*********-yaniltma-cabalari-bosa-cikti-uydu-goruntuleri-ermenistani-yalanladi-169163 зазначається у сюжеті, літаки були відправлені до росії 23 березня 2022 року. Пунктом відправлення був аеропорт «Еребуні» у Єревані. О 12:50 за місцевим часом вилетіли 4 винищувачі Су-30 з вірменськими льотчиками за штурвалами. Літаки, які пролітали через місто Мартуні, досягли кінцевого пункту призначення в росії о 13:14. Крім того, у журналістів були також супутникові знімки, які підтвердили цю інформацію. На першому із супутникових знімків, зроблених 18 березня 2022 року, на авіабазі у Вірменії видно 4 бойові літаки типу Су-30. На другому знімку, зробленому 25 березня, та сама стоянка літаків мала інший вигляд. На цих знімках відсутні літаки Су-30, які були відправлені до росії. На їхньому місті вже стоять інші винищувачі МіГ-29.
Але 6 квітня 2022 року Вірменія визнала факт передачі винищувачів до росії. Видання Report https://report.az/ru/v-regione/armeniya-nachala-priznavat-peredachu-istrebitelej-rossii/?fbclid=IwAR1sPW9-elZEQ360eoUhSIuh8o4XwhwoN97xAm4xDZdhZ_sAegDARWe3HcU повідомило , що хоч і команда прем'єр-міністра Нікола Пашиняна більше не коментувала цих фактів щодо відправлення Вірменією винищувачів Су-30 до росії для підтримки військових дій в Україні, та проурядові телеграм-канали не заперечували правди й визнали цей факт. Тобто літаки все-таки були передані. «Вірменія - суверенна країна, і нам вирішувати, відправляти літаки в росію чи ні», «Це не є неправильним рішенням», пишуть користувачі у коментарях.
У соцмережах взагалі вірмени розкритикували свого очільника уряду Пашиняна за те, що він намагався обдурити світову спільноту й показав військовим аташе західних країн як доказ винищувачі Су-30, які були терміново контрабандно доставлені з Сирії замість тих, що вірмени передали росії.
Крім того, ця ситуація також привела до кризи у стосунках між москвою та Єреваном. Новина HaberGlobal про те, що літаки Су-30 були перекинуті до росії разом із вірменськими пілотами, продемонструвала слабкість вірменських спецслужб. Витік секретної інформації у пресу поставив Пашиняна в незручне становище перед РФ. Між двома країнами виникла дипломатична напруга.
Щоб врятувати ситуацію, Вірменії довелось негайно за допомогою росії створювати видимість, що винищувачі зовсім не залишали країну. Для цього брехуни терміново перекинули літаки Су-30 із Сирії і продемонстрували їх представникам НАТО. Появу супутникових знімків вірменський уряд взагалі не коментував, адже виходило так, що кожне слово чи дія дедалі більше ускладнювали ситуацію. Влада Пашиняна напевно усвідомила, що стала співучасником російсько-української війни, тому й далі зберігає мовчання.
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