Британия передаст Украине бронеавтомобили типа Mastiff или Chakal - The Times

Британия разрабатывает план по отправке в Украину бронетехнику.

Об этом пишет The Times, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Mastiff — тяжелобронированная патрульная машина 6-х полного привода, перевозящая восемь военнослужащих плюс два члена экипажа. Он подходит для дорожного патрулирования и сопровождения колонн. Mastiff имеет максимальную скорость 90 км/ч, вооружен новейшими оружейными системами, включая 7,62-мм пулемет общего назначения, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет или 40-мм автоматический гранатомет.

Автомобили типа Chakal могут использоваться как разведывательные или дальнобойные патрульные машины.

Кроме того, издание со ссылкой на источник сообщает, что британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для проведения обучения.

"О дальнейшей поддержке, включая противотанковые и зенитные ракеты, Великобритания объявит в ближайшие дни", - отмечает The Times.

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