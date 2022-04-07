Британия передаст Украине бронеавтомобили типа Mastiff или Chakal - The Times
Британия разрабатывает план по отправке в Украину бронетехнику.
Об этом пишет The Times, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Mastiff — тяжелобронированная патрульная машина 6-х полного привода, перевозящая восемь военнослужащих плюс два члена экипажа. Он подходит для дорожного патрулирования и сопровождения колонн. Mastiff имеет максимальную скорость 90 км/ч, вооружен новейшими оружейными системами, включая 7,62-мм пулемет общего назначения, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет или 40-мм автоматический гранатомет.
Автомобили типа Chakal могут использоваться как разведывательные или дальнобойные патрульные машины.
Кроме того, издание со ссылкой на источник сообщает, что британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для проведения обучения.
"О дальнейшей поддержке, включая противотанковые и зенитные ракеты, Великобритания объявит в ближайшие дни", - отмечает The Times.
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Москва, 6 апреля - АиФ-Москва.
Парламентское расследование в России установило факты умышленного распространения на территории ЛНР в 2020 году купюр, инфицированных туберкулезом, заявил глава войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании Совбеза ООН.
По его данным, банкноты, инфицированные азиатским штаммом туберкулеза, распространяли среди детей. Злоумышленники учли, что дети «имеют привычку все тянуть в рот и брать продукты немытыми руками», подчеркнул Кириллов.
"Міноборони Росії звинувачує Україну в підготовці операції під фальшивим прапором з хлором у Первомайському Харківської області"
Це результат зусиль особисто Зеленського і всього дипломатичного корпусу
Плюс озвучивают то чего не делают для запутывания врага👍
Наші хлопці мусять перезвати на свій манер.
Я, правда, радити вам ознайомитися з етимологією (походженням) слова не буду.
Залишайтеся при своєму.
Звичайно ж шакал - жорстокий хижак. Як і їжак, тхір, лисиця і багато інших звірів, риб, жаб і комах. Всі вони досконалі у своїй майстерності добування їжі.
Із святом Вас.
Як Ви ? Як рідні ?
От, як там нижче написав користувач, асоціація з підлістю.
Ми всі дуже не хотіли розлуки. але після Бучі та інших проявів рашизму, я думаю, що хай краще я можу не побачити онуків ще довго, але хоч би вони жили.
Пишіть. Хай все буде добре у Вас та Ваших рідних.
P.S. За укол нічого не казали Вашій невістці ?
Подарил ей столько всяких подарков, что теперь просто нельзя не женится.
Так само і ці дрони - їх мало, дорогі, штучного використання.
Зверніть увагу, останнім часом про Джавеліни і Нлави вже майже не згадують у новиних.