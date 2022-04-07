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Австрия высылает четырех российских дипломатов: занимались деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом

австрия

Австрийские власти приняли решение признать персонами нон грата четырех дипломатов РФ, они должны покинуть австрийскую территорию не позднее 12 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"МИД Австрии объявил о распоряжении лишить дипломатического статуса трех сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генконсульства в Зальцбурге", - отмечает портал Oe24.tv.

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По информации австрийской стороны, эти дипсотрудники занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом, отмечает портал.

Автор: 

Австрия (807) посольство (1079) дипломаты (635)


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Топ комментарии
+3
Русофобія у Австрія явно недостатня. Чотири - це не про що.
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07.04.2022 10:42
+2
Та всі їхні дипломати - диверсанти і шпигуни, це аксіома.
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07.04.2022 10:28
+2
Гоните кацапню ссаными тряпками!!!!
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07.04.2022 10:30
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Та всі їхні дипломати - диверсанти і шпигуни, це аксіома.
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07.04.2022 10:28 Ответить
1000%!
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07.04.2022 10:46 Ответить
Гоните кацапню ссаными тряпками!!!!
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07.04.2022 10:30 Ответить
взагалі потрібно всім країнам розірвати усі дипломатичні стосунки з варварами!!!
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07.04.2022 10:36 Ответить
Долучились до європейського флешмобу, але із затримкою і по мінімуму.
На жаль, австріяки - плацдарм путінізму в європі. Один із.
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07.04.2022 10:37 Ответить
Всех участников автопробега в поддержку России в Германии депортируют из этой страны обратно домой, - заявление властей ФРГ
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07.04.2022 10:40 Ответить
Если это правда, то круто.
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07.04.2022 11:15 Ответить
если они граждане Германии и имеют паспорт Германии, то как их депортировать ?
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07.04.2022 13:07 Ответить
Что-то приумолкло Министерство героиновых поставок РФ....Где же симетричные жесты в сторону недоброжелателей?
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07.04.2022 10:41 Ответить
Русофобія у Австрія явно недостатня. Чотири - це не про що.
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07.04.2022 10:42 Ответить
Я не верю что именно сегодня спецслужбы Австрии как и других стран узнали что росийские дипломаты ето самые натуральные шпионы и диверсанты. Но все страны терпели до сегодняшнего дня чтобы решиться наконец выгонять из своих стран росийских диверсантов чтобы небыло как в Украине
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07.04.2022 10:45 Ответить
"Австрія висилає чотирьох російських дипломатів..."- ТРЕБА вже давно перейти на НОРМАЛЬНУ лексику: "Австрія висилає чотирьох руSSкіх ШПИГУНІВ!"

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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07.04.2022 10:45 Ответить
Высылайте сразу всю пачку, их других не бывает...
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07.04.2022 10:53 Ответить
В той час, як з інших країн Європи вислади по 15-20 рашадипломатів - Австрія таки спромонлася вислати 4-х. Ганьба!!!
Вони ж це зробили тільки тому , що такий тренд. Це не їхнє бажання
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07.04.2022 11:02 Ответить
треба було 4 лишити на всю Австрію, а так то крапля в морі, порівнюючи з тим скільки їх тут є, а потім, де гарантії, що на їхнє місце не приїдуть інші...
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07.04.2022 12:44 Ответить
 
 