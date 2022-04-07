Австрия высылает четырех российских дипломатов: занимались деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом
Австрийские власти приняли решение признать персонами нон грата четырех дипломатов РФ, они должны покинуть австрийскую территорию не позднее 12 апреля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"МИД Австрии объявил о распоряжении лишить дипломатического статуса трех сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генконсульства в Зальцбурге", - отмечает портал Oe24.tv.
По информации австрийской стороны, эти дипсотрудники занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом, отмечает портал.
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На жаль, австріяки - плацдарм путінізму в європі. Один із.
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
Вони ж це зробили тільки тому , що такий тренд. Це не їхнє бажання