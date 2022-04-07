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Австрія висилає чотирьох російських дипломатів: займалися діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом

австрия

Австрійська влада ухвалила рішення визнати персонами нон грата чотирьох дипломатів РФ, вони мають залишити австрійську територію не пізніше ніж 12 квітня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"МЗС Австрії оголосило про розпорядження позбавити дипломатичного статусу трьох співробітників посольства Росії у Відні та одного співробітника генконсульства в Зальцбурзі", - зазначає портал Oe24.tv.

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За інформацією австрійської сторони, ці дипспівробітники займалися діяльністю, несумісною з їхнім дипломатичним статусом, зазначає портал.

Австрія (958) посольство (942) дипломати (565)


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Топ коментарі
+3
Русофобія у Австрія явно недостатня. Чотири - це не про що.
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07.04.2022 10:42
+2
Та всі їхні дипломати - диверсанти і шпигуни, це аксіома.
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07.04.2022 10:28
+2
Гоните кацапню ссаными тряпками!!!!
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07.04.2022 10:30
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Та всі їхні дипломати - диверсанти і шпигуни, це аксіома.
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07.04.2022 10:28 Відповісти
1000%!
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07.04.2022 10:46 Відповісти
Гоните кацапню ссаными тряпками!!!!
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07.04.2022 10:30 Відповісти
взагалі потрібно всім країнам розірвати усі дипломатичні стосунки з варварами!!!
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07.04.2022 10:36 Відповісти
Долучились до європейського флешмобу, але із затримкою і по мінімуму.
На жаль, австріяки - плацдарм путінізму в європі. Один із.
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07.04.2022 10:37 Відповісти
Всех участников автопробега в поддержку России в Германии депортируют из этой страны обратно домой, - заявление властей ФРГ
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07.04.2022 10:40 Відповісти
Если это правда, то круто.
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07.04.2022 11:15 Відповісти
если они граждане Германии и имеют паспорт Германии, то как их депортировать ?
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07.04.2022 13:07 Відповісти
Что-то приумолкло Министерство героиновых поставок РФ....Где же симетричные жесты в сторону недоброжелателей?
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07.04.2022 10:41 Відповісти
Русофобія у Австрія явно недостатня. Чотири - це не про що.
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07.04.2022 10:42 Відповісти
Я не верю что именно сегодня спецслужбы Австрии как и других стран узнали что росийские дипломаты ето самые натуральные шпионы и диверсанты. Но все страны терпели до сегодняшнего дня чтобы решиться наконец выгонять из своих стран росийских диверсантов чтобы небыло как в Украине
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07.04.2022 10:45 Відповісти
"Австрія висилає чотирьох російських дипломатів..."- ТРЕБА вже давно перейти на НОРМАЛЬНУ лексику: "Австрія висилає чотирьох руSSкіх ШПИГУНІВ!"

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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07.04.2022 10:45 Відповісти
Высылайте сразу всю пачку, их других не бывает...
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07.04.2022 10:53 Відповісти
В той час, як з інших країн Європи вислади по 15-20 рашадипломатів - Австрія таки спромонлася вислати 4-х. Ганьба!!!
Вони ж це зробили тільки тому , що такий тренд. Це не їхнє бажання
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07.04.2022 11:02 Відповісти
треба було 4 лишити на всю Австрію, а так то крапля в морі, порівнюючи з тим скільки їх тут є, а потім, де гарантії, що на їхнє місце не приїдуть інші...
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07.04.2022 12:44 Відповісти
 
 