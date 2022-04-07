Австрія висилає чотирьох російських дипломатів: займалися діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом
Австрійська влада ухвалила рішення визнати персонами нон грата чотирьох дипломатів РФ, вони мають залишити австрійську територію не пізніше ніж 12 квітня
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"МЗС Австрії оголосило про розпорядження позбавити дипломатичного статусу трьох співробітників посольства Росії у Відні та одного співробітника генконсульства в Зальцбурзі", - зазначає портал Oe24.tv.
За інформацією австрійської сторони, ці дипспівробітники займалися діяльністю, несумісною з їхнім дипломатичним статусом, зазначає портал.
Топ коментарі
+3 Друже Бобер
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+2 Микола Мазуренко
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+2 Антон Чигур
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На жаль, австріяки - плацдарм путінізму в європі. Один із.
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
Вони ж це зробили тільки тому , що такий тренд. Це не їхнє бажання