Эвакуационные поезда "Укрзализныци" из Донбасса на 7 апреля. РАСПИСАНИЕ

"Укрзализныця" запланировала на четверг, 7 апреля, ряд эвакуационных рейсов из Покровска, Краматорска, Славянска и Лозовой.

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

Из Покровска на сегодня запланированы следующие рейсы:

в 12:30 во Львов,

в 13:00 в Черновцы,

в 14:30 во Львов,

в 16:30 в Чоп.

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Из Краматорска:

в 11:00 электричка в Лозовую (с организованной пересадкой на Полтаву и Киев),

в 11:00 в Ужгород,

в 11:20 во Львов,

в 15:30 в Хмельницкий,

в 16:00 во Львов,

в 17:30 во Львов,

в 18:00 во Львов.

Из Славянска на сегодняшний день запланирован эвакуационный рейс во Львов с отправкой в ​​18:00. Кроме того, жителям Славянска доступны все семь рейсов из Краматорска.

С Лозовой:

в 14:00 в Киев (через Полтаву),

в 14:00 в Полтаву,

в 16:00 в Полтаву.

Кроме того, жителям Лозовой доступны рейсы, проходящие в направлении Краматорска.

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При этом в "Укрзализныце" предупреждают о резком росте количества желающих эвакуироваться с востока страны. В этой связи компания напоминает некоторые особенности эвакуационных рейсов: они бесплатны; приоритет детям и матерям; животных можно и нужно брать с собой, исключение для крупных и агрессивных животных; большие вещи могут быть не допущены в поезд из-за нехватки места.

Кроме того, в компании напоминают, что на эвакуационных рейсах нет питания в вагонах и может быть ограничено количество постельных наборов.

Участки с возможностью вражеской активности поезд проходит с выключенным светом и пониженной скоростью.