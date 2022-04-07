Эвакуационные поезда "Укрзализныци" из Донбасса на 7 апреля. РАСПИСАНИЕ
"Укрзализныця" запланировала на четверг, 7 апреля, ряд эвакуационных рейсов из Покровска, Краматорска, Славянска и Лозовой.
Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.
Из Покровска на сегодня запланированы следующие рейсы:
в 12:30 во Львов,
в 13:00 в Черновцы,
в 14:30 во Львов,
в 16:30 в Чоп.
Из Краматорска:
в 11:00 электричка в Лозовую (с организованной пересадкой на Полтаву и Киев),
в 11:00 в Ужгород,
в 11:20 во Львов,
в 15:30 в Хмельницкий,
в 16:00 во Львов,
в 17:30 во Львов,
в 18:00 во Львов.
Из Славянска на сегодняшний день запланирован эвакуационный рейс во Львов с отправкой в 18:00. Кроме того, жителям Славянска доступны все семь рейсов из Краматорска.
С Лозовой:
в 14:00 в Киев (через Полтаву),
в 14:00 в Полтаву,
в 16:00 в Полтаву.
Кроме того, жителям Лозовой доступны рейсы, проходящие в направлении Краматорска.
При этом в "Укрзализныце" предупреждают о резком росте количества желающих эвакуироваться с востока страны. В этой связи компания напоминает некоторые особенности эвакуационных рейсов: они бесплатны; приоритет детям и матерям; животных можно и нужно брать с собой, исключение для крупных и агрессивных животных; большие вещи могут быть не допущены в поезд из-за нехватки места.
Кроме того, в компании напоминают, что на эвакуационных рейсах нет питания в вагонах и может быть ограничено количество постельных наборов.
Участки с возможностью вражеской активности поезд проходит с выключенным светом и пониженной скоростью.
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