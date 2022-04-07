Евакуаційні поїзди "Укрзалізниці" з Донбасу на 7 квітня. РОЗКЛАД

"Укрзалізниця" запланувала на четвер, 7 квітня, низку евакуаційних рейсів із Покровська, Краматорська, Слов'янська та Лозової.

Про це повідомили у компанії, інформує Цензор.НЕТ.

З Покровська на сьогодні заплановано такі рейси:

о 12:30 до Львова,

о 13:00 до Чернівців,

о 14:30 до Львова,

о 16:30 до Чопа.

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З Краматорська:

об 11:00 електричка до Лозової (з організованою пересадкою на Полтаву та Київ),

об 11:00 до Ужгорода,

об 11:20 до Львова,

о 15:30 до Хмельницького,

о 16:00 до Львова,

о 17:30 до Львова,

о 18:00 до Львова.

Зі Слов'янська на сьогодні заплановано евакуаційний рейс до Львова з відправкою о 18:00. Крім того, жителям Слов'янська доступні всі сім рейсів із Краматорська.

З Лозової:

о 14:00 до Києва (через Полтаву),

о 14:00 до Полтави,

о 16:00 до Полтави.

Крім того, жителям Лозової доступні рейси, що проходять в напрямку Краматорська.

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При цьому в "Укрзалізниці" попереджають про різке зростання кількості охочих евакуюватись зі сходу країни. У зв'язку з цим компанія нагадує деякі особливості евакуаційних рейсів: вони безоплатні; пріоритет дітям і матерям; тварин можна і потрібно брати із собою, виняток для великих та/або агресивних тварин; великі речі можуть бути не допущені в поїзд через брак місця.

Крім того, у компанії нагадують, що на евакуаційних рейсах немає харчування у вагонах і може бути обмежена кількість постільних наборів.

Ділянки з можливістю ворожої активності поїзд проходить із вимкненим світлом та зниженою швидкістю.