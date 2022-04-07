Венгрия получила российское ядерное топливо воздушным путём
Венгрия получила в среду первую партию российского ядерного топлива для АЭС "Пакш" по воздушному пути.
Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
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Сийярто заявил, что Венгрия отвергает какие-либо санкции в отношении российской нефти и газа. Он добавил, что введение каких-либо санкций в отношении деятельности, связанной с ядерной энергетикой, также является "красной линией" для Венгрии.
"Топливо для станции в Пакше всегда доставлялось из России по железной дороге через Украину, к сожалению… это больше невозможно, поэтому нам пришлось искать альтернативный способ доставки", - сказал Сийярто.
По его словам, партия топлива прибыла через воздушное пространство Беларуси, Польши и Словакии в Венгрию и получила одобрение всех трех стран, поскольку ядерная энергетика не подпадает под санкции ЕС.
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Коли всі в Європі відмовляться від газу мордору, Україна повинна ексклюзивно постачати газ до угорщини.
Прикинь - робочі місця, орлата обслуговування газопроводу, оплата транзиту, оплата технологічного газу (якого спалимо в 5 раз більше, ніж прокачаємо).
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"Прабатьківщиною предків угорців був Західний Сибір. У першому тисячолітті до н. е. вони, відокремившись від своїх найближчих родичів (за мовою) - хантів та мансі, потрапили на територію ******** Башкирії."