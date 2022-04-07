Венгрия получила российское ядерное топливо воздушным путём

Венгрия получила в среду первую партию российского ядерного топлива для АЭС "Пакш" по воздушному пути.

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия не поддержит санкции против российской нефти и газа. "Это красная линия", - Сийярто

Сийярто заявил, что Венгрия отвергает какие-либо санкции в отношении российской нефти и газа. Он добавил, что введение каких-либо санкций в отношении деятельности, связанной с ядерной энергетикой, также является "красной линией" для Венгрии.

"Топливо для станции в Пакше всегда доставлялось из России по железной дороге через Украину, к сожалению… это больше невозможно, поэтому нам пришлось искать альтернативный способ доставки", - сказал Сийярто.

По его словам, партия топлива прибыла через воздушное пространство Беларуси, Польши и Словакии в Венгрию и получила одобрение всех трех стран, поскольку ядерная энергетика не подпадает под санкции ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Венгрии вызывает украинского посла из-за реакции на позицию Будапешта относительно войны РФ против Украины