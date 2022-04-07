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Новости Агрессия России против Украины Война
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Венгрия получила российское ядерное топливо воздушным путём

пакш

Венгрия получила в среду первую партию российского ядерного топлива для АЭС "Пакш" по воздушному пути.

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия не поддержит санкции против российской нефти и газа. "Это красная линия", - Сийярто

Сийярто заявил, что Венгрия отвергает какие-либо санкции в отношении российской нефти и газа. Он добавил, что введение каких-либо санкций в отношении деятельности, связанной с ядерной энергетикой, также является "красной линией" для Венгрии.

"Топливо для станции в Пакше всегда доставлялось из России по железной дороге через Украину, к сожалению… это больше невозможно, поэтому нам пришлось искать альтернативный способ доставки", - сказал Сийярто.

По его словам, партия топлива прибыла через воздушное пространство Беларуси, Польши и Словакии в Венгрию и получила одобрение всех трех стран, поскольку ядерная энергетика не подпадает под санкции ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Венгрии вызывает украинского посла из-за реакции на позицию Будапешта относительно войны РФ против Украины

Венгрия (1936) Газ (10223) нефть (1917) россия (95418) санкции (11268) Сийярто Петер (320)


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Топ комментарии
+51
Наявність Угорщини в ЄС та НАТО є червоною лінією
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07.04.2022 13:50
+30
Венгрия постоянно выбирала сторону Зла, показывала лживость своих властей и трусость армии а, по итогу, всегда оказывалась исторически потерпевшей.
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07.04.2022 13:51
+30
Вышвернуть на помойку мадяр из НАТО евросоюза❗Пятая колонна😡
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07.04.2022 13:52
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Наявність Угорщини в ЄС та НАТО є червоною лінією
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07.04.2022 13:50 Ответить
Вышвернуть на помойку мадяр из НАТО евросоюза❗Пятая колонна😡
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07.04.2022 13:52 Ответить
Вот теперь и нефть и газ по воздуху
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07.04.2022 13:50 Ответить
Нііі!
Коли всі в Європі відмовляться від газу мордору, Україна повинна ексклюзивно постачати газ до угорщини.
Прикинь - робочі місця, орлата обслуговування газопроводу, оплата транзиту, оплата технологічного газу (якого спалимо в 5 раз більше, ніж прокачаємо).
Десь по нинішнім цінам буде їм по 4000 за куб.
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07.04.2022 13:59 Ответить
4 грн за 1 м.куб. Не пишіть нісенітниці що 4 000 за 1 м.куб
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07.04.2022 14:06 Ответить
Писав швидко - мав на увазі 4000 дол за 1000 кубів.
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07.04.2022 14:14 Ответить
Лампочки кроваво красным светом еще не светят?? Ну это пока...
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07.04.2022 13:51 Ответить
Венгрия постоянно выбирала сторону Зла, показывала лживость своих властей и трусость армии а, по итогу, всегда оказывалась исторически потерпевшей.
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07.04.2022 13:51 Ответить
Почему у этой сийярты такая моральная и физическая сущность ,что эту сийярту хочется лишь четвертовать?🤔
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07.04.2022 13:52 Ответить
Бо воно кацап, обєвроплений.
"Прабатьківщиною предків угорців був Західний Сибір. У першому тисячолітті до н. е. вони, відокремившись від своїх найближчих родичів (за мовою) - хантів та мансі, потрапили на територію ******** Башкирії."
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07.04.2022 14:15 Ответить
мадьяры конченные....
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07.04.2022 13:52 Ответить
Вони що, безсмерті?
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07.04.2022 13:52 Ответить
"Грузите апельсины бочками тчк Братья Карамазовы тчк" (с) "Золотой теленок".
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07.04.2022 13:53 Ответить
Стоп, а как же закрытое небо?
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07.04.2022 13:53 Ответить
За його словами, партія палива прибула через повітряний простір Білорусі, Польщі та Словаччини до Угорщини і отримала схвалення усіх трьох країн, оскільки ядерна енергетика не підпадає під санкції ЄС. Джерело:
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07.04.2022 13:55 Ответить
Каким образом Польша пошла на такое... посла на ковер.
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07.04.2022 13:56 Ответить
партія палива прибула через повітряний простір Білорусі, Польщі та Словаччини до Угорщини і отримала схвалення усіх трьох країн, оскільки ядерна енергетика не підпадає під санкції ЄС. Джерело:
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07.04.2022 13:57 Ответить
Наступну партію Польща не пропустить і що?
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07.04.2022 13:53 Ответить
Хочется верить в это.
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07.04.2022 13:57 Ответить
Там еще вывоз отработанного топлива...у венгров хранилищ нет..все везут в паРашу...
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07.04.2022 13:58 Ответить
Мабуть томумадяри мають безвіз зі США бо не співпрацюють зі Westinghouse...)))
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07.04.2022 13:54 Ответить
Гальмо Європи...
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07.04.2022 13:54 Ответить
Через Сербію !
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07.04.2022 13:55 Ответить
цікаво, чи можна по дипломатичним правилам сказати сіярті в очі на якомусь всесвітньому чи всеєвропейському саміті, чи на засіданні держав нато: "підр, ти ж взяв бабло від ***** щоб працювати в його інтересах, совість є?!"
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07.04.2022 13:55 Ответить
Ну нема... і шо?
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07.04.2022 15:08 Ответить
Так можно и войска переправлять.
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07.04.2022 13:55 Ответить
прав был сапёр Водичка.
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07.04.2022 13:59 Ответить
Якщо кацапня все ж таки наважиться напасти на одну з країн НАТО, нехай це буде Угорщина. Навіть не буду проти, якщо орки в'їбуть по них ракетами.
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07.04.2022 14:02 Ответить
Серуняйто идиот колированный. Следующий такой борт будет сбит над Угорщиною и будет сбит якобы украинской ракетой и весь мир забудет о войне рабссеи против Украины.
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07.04.2022 14:07 Ответить
Україна купувала паливо на Заході ,а принципова Угорщина буде хоч через пів світу возити тільки з нацистської росії бо партнер путін образиться на орбана..
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07.04.2022 14:19 Ответить
А цікаво, як це так повітрям вони туди потрапили? Мадяри ж оточені країнами, котрі закрили москалям свій простір? Чи може не закрили, а лиш балаболять?
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07.04.2022 14:23 Ответить
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07.04.2022 14:31 Ответить
Це як, Туреччина-Болгарія-Сербія-УГорщина? чи яким шляхом, якщо все перекрито? чи схеми з літаками не російських авіа-компаній?
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07.04.2022 14:43 Ответить
Як я розумію сапера Водичку
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07.04.2022 15:05 Ответить
Що ця держава робить у НАТО?
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07.04.2022 15:24 Ответить
..гадить...
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07.04.2022 15:43 Ответить
Карл ,как
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07.04.2022 15:45 Ответить
Грузовым самолётом который не зарегистрирован в России
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07.04.2022 16:11 Ответить
Яка шкода. А ми вже сподівались на 3-10к.т. в еквіваленті збагаченого плутонія доставкою іскандером ))
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07.04.2022 16:14 Ответить
Бажаю любітєлям руцкава міра відчути чорнобиль, який є його невід'ємною часткою
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07.04.2022 18:04 Ответить
КАК самолёт РФ, да ещё и через Беларусь, которая под санкциями попал к этим проституткам - ПОЗОРУ Европы?!
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07.04.2022 18:36 Ответить
 
 