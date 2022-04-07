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Угорщина отримала російське ядерне паливо повітряним шляхом

пакш

Угорщина отримала у середу першу партію російського ядерного палива для АЕС "Пакш" повітряним шляхом.

Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Читайте також: Угорщина не підтримає санкції проти російської нафти та газу. "Це червона лінія", - Сійярто

Сійярто заявив, що Угорщина відкидає будь-які санкції щодо російської нафти і газу. Він додав, що запровадження будь-яких санкцій щодо діяльності, пов'язаної з ядерною енергетикою, також є "червоною" лінією для Угорщини.

"Паливо для станції в Пакші завжди доставлялося з Росії залізницею через Україну, на жаль… це більше неможливо, тому нам довелося шукати альтернативний спосіб доставки", - сказав Сійярто.

За його словами, партія палива прибула через повітряний простір Білорусі, Польщі та Словаччини до Угорщини і отримала схвалення усіх трьох країн, оскільки ядерна енергетика не підпадає під санкції ЄС.

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Угорщина (2266) газ (10415) нафта (5496) росія (65007) санкції (11793) Сійярто Петер (352)


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Топ коментарі
+51
Наявність Угорщини в ЄС та НАТО є червоною лінією
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07.04.2022 13:50
+30
Венгрия постоянно выбирала сторону Зла, показывала лживость своих властей и трусость армии а, по итогу, всегда оказывалась исторически потерпевшей.
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07.04.2022 13:51
+30
Вышвернуть на помойку мадяр из НАТО евросоюза❗Пятая колонна😡
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07.04.2022 13:52
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Наявність Угорщини в ЄС та НАТО є червоною лінією
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07.04.2022 13:50 Відповісти
Вышвернуть на помойку мадяр из НАТО евросоюза❗Пятая колонна😡
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07.04.2022 13:52 Відповісти
Вот теперь и нефть и газ по воздуху
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07.04.2022 13:50 Відповісти
Нііі!
Коли всі в Європі відмовляться від газу мордору, Україна повинна ексклюзивно постачати газ до угорщини.
Прикинь - робочі місця, орлата обслуговування газопроводу, оплата транзиту, оплата технологічного газу (якого спалимо в 5 раз більше, ніж прокачаємо).
Десь по нинішнім цінам буде їм по 4000 за куб.
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07.04.2022 13:59 Відповісти
4 грн за 1 м.куб. Не пишіть нісенітниці що 4 000 за 1 м.куб
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07.04.2022 14:06 Відповісти
Писав швидко - мав на увазі 4000 дол за 1000 кубів.
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07.04.2022 14:14 Відповісти
Лампочки кроваво красным светом еще не светят?? Ну это пока...
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07.04.2022 13:51 Відповісти
Венгрия постоянно выбирала сторону Зла, показывала лживость своих властей и трусость армии а, по итогу, всегда оказывалась исторически потерпевшей.
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07.04.2022 13:51 Відповісти
Почему у этой сийярты такая моральная и физическая сущность ,что эту сийярту хочется лишь четвертовать?🤔
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07.04.2022 13:52 Відповісти
Бо воно кацап, обєвроплений.
"Прабатьківщиною предків угорців був Західний Сибір. У першому тисячолітті до н. е. вони, відокремившись від своїх найближчих родичів (за мовою) - хантів та мансі, потрапили на територію ******** Башкирії."
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07.04.2022 14:15 Відповісти
мадьяры конченные....
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07.04.2022 13:52 Відповісти
Вони що, безсмерті?
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07.04.2022 13:52 Відповісти
"Грузите апельсины бочками тчк Братья Карамазовы тчк" (с) "Золотой теленок".
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07.04.2022 13:53 Відповісти
Стоп, а как же закрытое небо?
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07.04.2022 13:53 Відповісти
За його словами, партія палива прибула через повітряний простір Білорусі, Польщі та Словаччини до Угорщини і отримала схвалення усіх трьох країн, оскільки ядерна енергетика не підпадає під санкції ЄС. Джерело:
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07.04.2022 13:55 Відповісти
Каким образом Польша пошла на такое... посла на ковер.
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07.04.2022 13:56 Відповісти
партія палива прибула через повітряний простір Білорусі, Польщі та Словаччини до Угорщини і отримала схвалення усіх трьох країн, оскільки ядерна енергетика не підпадає під санкції ЄС. Джерело:
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07.04.2022 13:57 Відповісти
Наступну партію Польща не пропустить і що?
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07.04.2022 13:53 Відповісти
Хочется верить в это.
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07.04.2022 13:57 Відповісти
Там еще вывоз отработанного топлива...у венгров хранилищ нет..все везут в паРашу...
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07.04.2022 13:58 Відповісти
Мабуть томумадяри мають безвіз зі США бо не співпрацюють зі Westinghouse...)))
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07.04.2022 13:54 Відповісти
Гальмо Європи...
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07.04.2022 13:54 Відповісти
Через Сербію !
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07.04.2022 13:55 Відповісти
цікаво, чи можна по дипломатичним правилам сказати сіярті в очі на якомусь всесвітньому чи всеєвропейському саміті, чи на засіданні держав нато: "підр, ти ж взяв бабло від ***** щоб працювати в його інтересах, совість є?!"
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07.04.2022 13:55 Відповісти
Ну нема... і шо?
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07.04.2022 15:08 Відповісти
Так можно и войска переправлять.
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07.04.2022 13:55 Відповісти
прав был сапёр Водичка.
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07.04.2022 13:59 Відповісти
Якщо кацапня все ж таки наважиться напасти на одну з країн НАТО, нехай це буде Угорщина. Навіть не буду проти, якщо орки в'їбуть по них ракетами.
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07.04.2022 14:02 Відповісти
Серуняйто идиот колированный. Следующий такой борт будет сбит над Угорщиною и будет сбит якобы украинской ракетой и весь мир забудет о войне рабссеи против Украины.
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07.04.2022 14:07 Відповісти
Україна купувала паливо на Заході ,а принципова Угорщина буде хоч через пів світу возити тільки з нацистської росії бо партнер путін образиться на орбана..
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07.04.2022 14:19 Відповісти
А цікаво, як це так повітрям вони туди потрапили? Мадяри ж оточені країнами, котрі закрили москалям свій простір? Чи може не закрили, а лиш балаболять?
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07.04.2022 14:23 Відповісти
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07.04.2022 14:31 Відповісти
Це як, Туреччина-Болгарія-Сербія-УГорщина? чи яким шляхом, якщо все перекрито? чи схеми з літаками не російських авіа-компаній?
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07.04.2022 14:43 Відповісти
Як я розумію сапера Водичку
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07.04.2022 15:05 Відповісти
Що ця держава робить у НАТО?
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07.04.2022 15:24 Відповісти
..гадить...
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07.04.2022 15:43 Відповісти
Карл ,как
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07.04.2022 15:45 Відповісти
Грузовым самолётом который не зарегистрирован в России
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07.04.2022 16:11 Відповісти
Яка шкода. А ми вже сподівались на 3-10к.т. в еквіваленті збагаченого плутонія доставкою іскандером ))
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07.04.2022 16:14 Відповісти
Бажаю любітєлям руцкава міра відчути чорнобиль, який є його невід'ємною часткою
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07.04.2022 18:04 Відповісти
КАК самолёт РФ, да ещё и через Беларусь, которая под санкциями попал к этим проституткам - ПОЗОРУ Европы?!
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07.04.2022 18:36 Відповісти
 
 