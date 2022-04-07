Угорщина отримала російське ядерне паливо повітряним шляхом

Угорщина отримала у середу першу партію російського ядерного палива для АЕС "Пакш" повітряним шляхом.

Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Сійярто заявив, що Угорщина відкидає будь-які санкції щодо російської нафти і газу. Він додав, що запровадження будь-яких санкцій щодо діяльності, пов'язаної з ядерною енергетикою, також є "червоною" лінією для Угорщини.

"Паливо для станції в Пакші завжди доставлялося з Росії залізницею через Україну, на жаль… це більше неможливо, тому нам довелося шукати альтернативний спосіб доставки", - сказав Сійярто.

За його словами, партія палива прибула через повітряний простір Білорусі, Польщі та Словаччини до Угорщини і отримала схвалення усіх трьох країн, оскільки ядерна енергетика не підпадає під санкції ЄС.

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