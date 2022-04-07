Угорщина отримала російське ядерне паливо повітряним шляхом
Угорщина отримала у середу першу партію російського ядерного палива для АЕС "Пакш" повітряним шляхом.
Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Сійярто заявив, що Угорщина відкидає будь-які санкції щодо російської нафти і газу. Він додав, що запровадження будь-яких санкцій щодо діяльності, пов'язаної з ядерною енергетикою, також є "червоною" лінією для Угорщини.
"Паливо для станції в Пакші завжди доставлялося з Росії залізницею через Україну, на жаль… це більше неможливо, тому нам довелося шукати альтернативний спосіб доставки", - сказав Сійярто.
За його словами, партія палива прибула через повітряний простір Білорусі, Польщі та Словаччини до Угорщини і отримала схвалення усіх трьох країн, оскільки ядерна енергетика не підпадає під санкції ЄС.
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Коли всі в Європі відмовляться від газу мордору, Україна повинна ексклюзивно постачати газ до угорщини.
Прикинь - робочі місця, орлата обслуговування газопроводу, оплата транзиту, оплата технологічного газу (якого спалимо в 5 раз більше, ніж прокачаємо).
Десь по нинішнім цінам буде їм по 4000 за куб.
"Прабатьківщиною предків угорців був Західний Сибір. У першому тисячолітті до н. е. вони, відокремившись від своїх найближчих родичів (за мовою) - хантів та мансі, потрапили на територію ******** Башкирії."