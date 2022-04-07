Во Львове для переселенцев разворачивают контейнерный городок
Во Львове началось обустройство первого контейнерного городка для переселенцев. Он сможет принять более 350 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram мэр Львова Андрей Садовый.
"Сегодня начинаем обустраивать первый контейнерный городок для временно пребывания украинцев, вынужденных эвакуироваться с горячих точек. Это 88 жилых контейнеров, в которых смогут жить более 350 человек.
В одном домике могут жить 2-4 человека. Внутри есть все необходимое – мебель, свет, тепло. Санузлы и столовая расположены на территории городка", - отметил он.
Он также уточнил, что жилые контейнеры предоставила Польша, а на территории Львова будет несколько городков.
"Спасибо за эту важную помощь правительству Республики Польша! Также благодарность министру регионального развития громад и территорий Алексею Чернышеву. На территории Львовской громады будет размещено несколько таких городков. Все детали позже", - отметил Садовый.
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нагадаю, подібні апартаменти Шварц подарував американським ветеранам,
у контейнері площею 39 кв. м. живе найбанатша людина світу - Ілон Маск
потрібна зміна парадигми помешкання - ******** будинок має бути
розумною комфортною машиною для життя
докорінно змінити демографію та економіку України - дати можливість оселитись людям із Сходу на Заході
але відбудовою України мають займатись люди державного розуму, а не клоуни !!!
Україні потрібен порох у рушниці,
А не вазелін і сідниці !!!!