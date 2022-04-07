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Во Львове для переселенцев разворачивают контейнерный городок

львів,переселенці,містечко

Во Львове началось обустройство первого контейнерного городка для переселенцев. Он сможет принять более 350 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram мэр Львова Андрей Садовый.

"Сегодня начинаем обустраивать первый контейнерный городок для временно пребывания украинцев, вынужденных эвакуироваться с горячих точек. Это 88 жилых контейнеров, в которых смогут жить более 350 человек.
В одном домике могут жить 2-4 человека. Внутри есть все необходимое – мебель, свет, тепло. Санузлы и столовая расположены на территории городка", - отметил он.

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Он также уточнил, что жилые контейнеры предоставила Польша, а на территории Львова будет несколько городков.

"Спасибо за эту важную помощь правительству Республики Польша! Также благодарность министру регионального развития громад и территорий Алексею Чернышеву. На территории Львовской громады будет размещено несколько таких городков. Все детали позже", - отметил Садовый.

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Автор: 

Львов (4582) Садовый Андрей (651) переселенцы (530)


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Топ комментарии
+5
Горжусь героями, но, почему после 60 не доверяют? Стоит мостик, не буду распростраянятся, заминирован, охраняют. подошел, на 10 метров не подпускает, молодец. Но, неужели такую х.............ню не поручить нам, пенсионерам, живущим в 100- 200 метрах от этого мостика. Обидно, мы некому не нужны. Пацан сам сидит, до слез обидно, помочь не могу. На х....... я мне нужна такая жизнь, в 10 км стреляют, а я на х.............. й не нужен. ОБИДНО.
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07.04.2022 15:59
+4
скільки поляки роблять для нас...нам би треба було запалювати свічки в той день коли поляки поминають своїх полеглих в галичині і волині... я так думаю
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07.04.2022 15:13
+4
с учетом того, что хостел во Львове старует от 10к в месяц, а обед от 120 грвн, то это, конечно, будет кому то спасением.
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07.04.2022 15:13
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скільки поляки роблять для нас...нам би треба було запалювати свічки в той день коли поляки поминають своїх полеглих в галичині і волині... я так думаю
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07.04.2022 15:13 Ответить
Зачем ты тянешь "это" сюда при всем "этом"? За "Волынь" можешь царёву написать
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07.04.2022 15:33 Ответить
с учетом того, что хостел во Львове старует от 10к в месяц, а обед от 120 грвн, то это, конечно, будет кому то спасением.
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07.04.2022 15:13 Ответить
звісно, контейнер - це не "двушка", але це швидкий дах над головою, а після війни теж ************ - там жити солдати НАТО.

нагадаю, подібні апартаменти Шварц подарував американським ветеранам,
у контейнері площею 39 кв. м. живе найбанатша людина світу - Ілон Маск
потрібна зміна парадигми помешкання - ******** будинок має бути
розумною комфортною машиною для життя
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07.04.2022 15:40 Ответить
временно!? все образуется? а вы в курсе что люди более семи лет живут в таких городках, после первого вторжения в 14м году, мои родители умерли в таком городке на 12ти квадратах на 4х взрослых.
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07.04.2022 16:09 Ответить
на границе по Ужгородом вообще в палатках живут т.к. не тянут финансово Европу а домой ехать просто некуда. так что спасибо всем кто помогает.
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07.04.2022 15:33 Ответить
ця війна "дала нам шанс на величезні зміни", як не гірко це виглядає,
докорінно змінити демографію та економіку України - дати можливість оселитись людям із Сходу на Заході

але відбудовою України мають займатись люди державного розуму, а не клоуни !!!

Україні потрібен порох у рушниці,
А не вазелін і сідниці !!!!
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07.04.2022 15:48 Ответить
Горжусь героями, но, почему после 60 не доверяют? Стоит мостик, не буду распростраянятся, заминирован, охраняют. подошел, на 10 метров не подпускает, молодец. Но, неужели такую х.............ню не поручить нам, пенсионерам, живущим в 100- 200 метрах от этого мостика. Обидно, мы некому не нужны. Пацан сам сидит, до слез обидно, помочь не могу. На х....... я мне нужна такая жизнь, в 10 км стреляют, а я на х.............. й не нужен. ОБИДНО.
показать весь комментарий
07.04.2022 15:59 Ответить
 
 