Во Львове для переселенцев разворачивают контейнерный городок

Во Львове началось обустройство первого контейнерного городка для переселенцев. Он сможет принять более 350 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram мэр Львова Андрей Садовый.

"Сегодня начинаем обустраивать первый контейнерный городок для временно пребывания украинцев, вынужденных эвакуироваться с горячих точек. Это 88 жилых контейнеров, в которых смогут жить более 350 человек.

В одном домике могут жить 2-4 человека. Внутри есть все необходимое – мебель, свет, тепло. Санузлы и столовая расположены на территории городка", - отметил он.

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Он также уточнил, что жилые контейнеры предоставила Польша, а на территории Львова будет несколько городков.

"Спасибо за эту важную помощь правительству Республики Польша! Также благодарность министру регионального развития громад и территорий Алексею Чернышеву. На территории Львовской громады будет размещено несколько таких городков. Все детали позже", - отметил Садовый.

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