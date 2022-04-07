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У Львові для переселенців розгортають контейнерне містечко

львів,переселенці,містечко

У Львові розпочалося облаштування першого контейнерного містечка для переселенців. Воно зможе прийняти понад 350 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Telegram мер Львова Андрій Садовий.

"Сьогодні починаємо облаштовувати перше контейнерне містечко для тимчасового перебування українців, які змушені евакуюватись із гарячих точок. Це 88 житлових контейнерів, у яких зможуть жити понад 350 людей.
В одному будиночку можуть жити 2-4 людини. Всередині є все необхідне - меблі, світло, тепло. Санвузли та їдальня розташовані на території містечка", - зазначив він.

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Він також уточнив, що житлові контейнери надала Польща, а на території Львова буде декілька таких містечок.

"Дякуємо за цю важливу допомогу Уряду Республіки Польща! Також подяка міністру регіонального розвитку громад та територій Олексію Чернишову. На території Львівської громади буде розміщено декілька таких містечок. Всі деталі згодом", - зазначив Садовий.

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Автор: 

Львів (3069) Садовий Андрій (536) переселенці (977)


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Топ коментарі
+5
Горжусь героями, но, почему после 60 не доверяют? Стоит мостик, не буду распростраянятся, заминирован, охраняют. подошел, на 10 метров не подпускает, молодец. Но, неужели такую х.............ню не поручить нам, пенсионерам, живущим в 100- 200 метрах от этого мостика. Обидно, мы некому не нужны. Пацан сам сидит, до слез обидно, помочь не могу. На х....... я мне нужна такая жизнь, в 10 км стреляют, а я на х.............. й не нужен. ОБИДНО.
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07.04.2022 15:59
+4
скільки поляки роблять для нас...нам би треба було запалювати свічки в той день коли поляки поминають своїх полеглих в галичині і волині... я так думаю
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07.04.2022 15:13
+4
с учетом того, что хостел во Львове старует от 10к в месяц, а обед от 120 грвн, то это, конечно, будет кому то спасением.
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07.04.2022 15:13
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скільки поляки роблять для нас...нам би треба було запалювати свічки в той день коли поляки поминають своїх полеглих в галичині і волині... я так думаю
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07.04.2022 15:13 Відповісти
Зачем ты тянешь "это" сюда при всем "этом"? За "Волынь" можешь царёву написать
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07.04.2022 15:33 Відповісти
с учетом того, что хостел во Львове старует от 10к в месяц, а обед от 120 грвн, то это, конечно, будет кому то спасением.
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07.04.2022 15:13 Відповісти
звісно, контейнер - це не "двушка", але це швидкий дах над головою, а після війни теж ************ - там жити солдати НАТО.

нагадаю, подібні апартаменти Шварц подарував американським ветеранам,
у контейнері площею 39 кв. м. живе найбанатша людина світу - Ілон Маск
потрібна зміна парадигми помешкання - ******** будинок має бути
розумною комфортною машиною для життя
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07.04.2022 15:40 Відповісти
временно!? все образуется? а вы в курсе что люди более семи лет живут в таких городках, после первого вторжения в 14м году, мои родители умерли в таком городке на 12ти квадратах на 4х взрослых.
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07.04.2022 16:09 Відповісти
на границе по Ужгородом вообще в палатках живут т.к. не тянут финансово Европу а домой ехать просто некуда. так что спасибо всем кто помогает.
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07.04.2022 15:33 Відповісти
ця війна "дала нам шанс на величезні зміни", як не гірко це виглядає,
докорінно змінити демографію та економіку України - дати можливість оселитись людям із Сходу на Заході

але відбудовою України мають займатись люди державного розуму, а не клоуни !!!

Україні потрібен порох у рушниці,
А не вазелін і сідниці !!!!
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07.04.2022 15:48 Відповісти
Горжусь героями, но, почему после 60 не доверяют? Стоит мостик, не буду распростраянятся, заминирован, охраняют. подошел, на 10 метров не подпускает, молодец. Но, неужели такую х.............ню не поручить нам, пенсионерам, живущим в 100- 200 метрах от этого мостика. Обидно, мы некому не нужны. Пацан сам сидит, до слез обидно, помочь не могу. На х....... я мне нужна такая жизнь, в 10 км стреляют, а я на х.............. й не нужен. ОБИДНО.
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07.04.2022 15:59 Відповісти
 
 