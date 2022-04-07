У Львові для переселенців розгортають контейнерне містечко

У Львові розпочалося облаштування першого контейнерного містечка для переселенців. Воно зможе прийняти понад 350 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Telegram мер Львова Андрій Садовий.

"Сьогодні починаємо облаштовувати перше контейнерне містечко для тимчасового перебування українців, які змушені евакуюватись із гарячих точок. Це 88 житлових контейнерів, у яких зможуть жити понад 350 людей.

В одному будиночку можуть жити 2-4 людини. Всередині є все необхідне - меблі, світло, тепло. Санвузли та їдальня розташовані на території містечка", - зазначив він.

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Він також уточнив, що житлові контейнери надала Польща, а на території Львова буде декілька таких містечок.

"Дякуємо за цю важливу допомогу Уряду Республіки Польща! Також подяка міністру регіонального розвитку громад та територій Олексію Чернишову. На території Львівської громади буде розміщено декілька таких містечок. Всі деталі згодом", - зазначив Садовий.

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