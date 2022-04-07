У Львові для переселенців розгортають контейнерне містечко
У Львові розпочалося облаштування першого контейнерного містечка для переселенців. Воно зможе прийняти понад 350 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Telegram мер Львова Андрій Садовий.
"Сьогодні починаємо облаштовувати перше контейнерне містечко для тимчасового перебування українців, які змушені евакуюватись із гарячих точок. Це 88 житлових контейнерів, у яких зможуть жити понад 350 людей.
В одному будиночку можуть жити 2-4 людини. Всередині є все необхідне - меблі, світло, тепло. Санвузли та їдальня розташовані на території містечка", - зазначив він.
Він також уточнив, що житлові контейнери надала Польща, а на території Львова буде декілька таких містечок.
"Дякуємо за цю важливу допомогу Уряду Республіки Польща! Також подяка міністру регіонального розвитку громад та територій Олексію Чернишову. На території Львівської громади буде розміщено декілька таких містечок. Всі деталі згодом", - зазначив Садовий.
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нагадаю, подібні апартаменти Шварц подарував американським ветеранам,
у контейнері площею 39 кв. м. живе найбанатша людина світу - Ілон Маск
потрібна зміна парадигми помешкання - ******** будинок має бути
розумною комфортною машиною для життя
докорінно змінити демографію та економіку України - дати можливість оселитись людям із Сходу на Заході
але відбудовою України мають займатись люди державного розуму, а не клоуни !!!
Україні потрібен порох у рушниці,
А не вазелін і сідниці !!!!