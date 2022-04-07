Разведка обнародовала список военных 748-го отдельного батальона Росгвардии, зверствовавших на Киевщине

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих 748-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии (военная часть №6912) г. Хабаровск, совершивших военные преступления против народа Украины в Киевской области.

Список доступен по этой ссылке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР Минобороны.

"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Ранее ГУР Минобороны обнародовало список военнослужащих 96-й отдельной разведывательной бригады 1-й танковой армии Западного военного округа (военная часть №52634) г. Нижний Новгород и военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й 35-й общевойсковой армии (военная часть №51460), совершивших военные преступления в Киевской области.

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