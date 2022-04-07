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Новости Война Резня в Буче
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Разведка обнародовала список военных 748-го отдельного батальона Росгвардии, зверствовавших на Киевщине

ирпень,буча,гостомель

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих 748-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии (военная часть №6912) г. Хабаровск, совершивших военные преступления против народа Украины в Киевской области.

Список доступен по этой ссылке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР Минобороны.

"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Ранее ГУР Минобороны обнародовало список военнослужащих 96-й отдельной разведывательной бригады 1-й танковой армии Западного военного округа (военная часть №52634) г. Нижний Новгород и военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й 35-й общевойсковой армии (военная часть №51460), совершивших военные преступления в Киевской области.

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разведка (4171) Буча (459) Росгвардия (85)


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где наш Моссад, ведь ничего сложного, просто метиловый спирт вместо водки...
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07.04.2022 16:00 Ответить
Ви можете вже не оприлюднувати цих тварин ,це вже вся Украина знае цих покидькив але робить свий Мосад вже та бильше дий меньше слів робить вже щось!хватить бла ,бла ,бла!!!
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07.04.2022 16:25 Ответить
Они, можно сказать, ходящи трупы. Вопрос времени.
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07.04.2022 16:34 Ответить
Це питання не до влади "какаяразніцев", а до патріотичних вольових наступників зелених опортунистів! Якщо ж, звісно, зомбаки знов блазню своїх дітей в жертву не принесуть. Бо можуть, бо пам'ять рибок гупі, бо "нєнада НАТА"...
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08.04.2022 02:46 Ответить
 
 