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Новости Война
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В Киеве за 2 дня были выявлены 16 ДРГ

оборона,київ

За прошедшие два дня в Киеве были выявлены 16 диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Грузевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На протяжении 2 дней в самом Киеве совместными действиями были выявлены 16 ДРГ. Мы думали, что тихо, но противник здесь есть. Только вчера мы провели зачистку одного района, поймали одну группу: горсть датчиков, по которым наводятся ракеты. То есть, пренебрегать правилами воздушной безопасности не стоит", - сообщил Грузевич.

По его словам, в этих группах встречаются завербованные украинцы преимущественно из Донецкой и Луганской областей. В настоящее время с ними проводятся следственные действия.

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Грузевич подчеркнул, что именно с целью дальнейшего выявления диверсионно-разведывательных групп в Киеве на дорогах будут оставаться блокпосты, пропускной режим в целом останется прежним.

Автор: 

Киев (25495)


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Топ комментарии
+25
Пора собрать их до кучи с датчиками и точно навести на этих тварей.
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07.04.2022 15:59
+24
Де можна подивитися статистику, скільки їх розірвали навпіл?
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07.04.2022 15:53
+19
"переважно з Донецької та Луганської областей" Скоро их сюда заедет еще больше вместе с беженцами. Нужно будет очень серьезно фильтровать и отслеживать.
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07.04.2022 16:14
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Де можна подивитися статистику, скільки їх розірвали навпіл?
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07.04.2022 15:53 Ответить
То треба було не дозволяти повертати всім додому.
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07.04.2022 15:53 Ответить
Так Клічко ж і казав - ще рано. Хто винен тим, хто не слухає?
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07.04.2022 15:55 Ответить
може вже пора датчики окремо, і "котлети" окремо
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07.04.2022 15:56 Ответить
16 ДРГ это минус 40-50 обезвреженных солдат оккупационных войск. Брав
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07.04.2022 15:59 Ответить
Це не диверсанти у буквальному сенсі. Завербований мирняк-алкашня і рускій мір. Ставлять мітки і здійснюють найпростішу розвідку і наведення.
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07.04.2022 16:19 Ответить
Пора собрать их до кучи с датчиками и точно навести на этих тварей.
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07.04.2022 15:59 Ответить
1 вистачить, а решта в Воронєж, мацкву Бєдгород, ще в МІнськ було би прикольно
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07.04.2022 18:56 Ответить
І ці падлюки з лугандона не їхали до Центральної України працювати на полях, приносити користь своїй країні. Їхали до Києва, багато навіть до Львова.
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07.04.2022 16:04 Ответить
Чекаємо новину від ОП: "за 2 дні виявили 16 ДРГ і всі вони намагались вбити нашого "найвелічнішого" президента"
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07.04.2022 16:05 Ответить
Краще так: "за 2 дні виявили 16 ДРГ і всі вони померли від ковіду.
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07.04.2022 16:08 Ответить
і взагалі, путін затіяв цю війну що б позбудеться нашого Великого Лідера **********
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07.04.2022 16:16 Ответить
"переважно з Донецької та Луганської областей" Скоро их сюда заедет еще больше вместе с беженцами. Нужно будет очень серьезно фильтровать и отслеживать.
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07.04.2022 16:14 Ответить
Наручники на ноги , за фаркоп і на допит . Потім всіх в клітку і в р.Дніпро .
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07.04.2022 16:17 Ответить
Ще с початаку війни уже було видно , багато тих то хто переїхали в17 -18р.с дон.луг. почали збиратись в групкі обосабливатся,
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07.04.2022 16:40 Ответить
Тільки вчора ми здійснили зачистку одного району, зловили одну групу: горсть датчиків, за якими наводять ракети.

Може воно навело приклад хоч однієї ракети, яка наводиться за датчиками?
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07.04.2022 18:26 Ответить
"
В Києві за 2 дні виявили 16 ДРГ..."

А заголовок повинен бути таким:
"
В Києві за 2 дні виявили ліквідували 16 ДРГ..."
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07.04.2022 21:35 Ответить
Найогидніше, що зараз до Київа повертаються саботажні, опортуністичні тилові криси, чиновницька пошесть п'ятої колони Москви... Ті небезпечніші , аніж деякі з ДРГ... Дмитро Ярош має рацію, коли про те пересторогу висловив...
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08.04.2022 02:55 Ответить
 
 