В Киеве за 2 дня были выявлены 16 ДРГ

За прошедшие два дня в Киеве были выявлены 16 диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Грузевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На протяжении 2 дней в самом Киеве совместными действиями были выявлены 16 ДРГ. Мы думали, что тихо, но противник здесь есть. Только вчера мы провели зачистку одного района, поймали одну группу: горсть датчиков, по которым наводятся ракеты. То есть, пренебрегать правилами воздушной безопасности не стоит", - сообщил Грузевич.

По его словам, в этих группах встречаются завербованные украинцы преимущественно из Донецкой и Луганской областей. В настоящее время с ними проводятся следственные действия.

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Грузевич подчеркнул, что именно с целью дальнейшего выявления диверсионно-разведывательных групп в Киеве на дорогах будут оставаться блокпосты, пропускной режим в целом останется прежним.