В Києві за 2 дні виявили 16 ДРГ..."

Протягом минулих двох днів у Києві було виявлено 16 диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Грузевич, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Протягом двох днів у самому Києві спільними діями зловили 16 ДРГ. Ми думали, що тихо, але противник тут є. Тільки вчора ми здійснили зачистку одного району, зловили одну групу: горсть датчиків, за якими наводять ракети. Тобто нехтувати правилами повітряної безпеки не варто", - сказав Грузевич.

За його словами, у цих групах трапляються завербовані українці переважно з Донецької та Луганської областей. Нині із ними проводять слідчі дії.

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Грузевич наголосив, що саме з метою подальшого виявлення диверсійно-розвідувальних груп у Києві на дорогах залишатимуть блокпости, пропускний режим загалом залишиться тим самим.