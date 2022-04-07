В Києві за 2 дні виявили 16 ДРГ
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Протягом минулих двох днів у Києві було виявлено 16 диверсійно-розвідувальних груп.
Про це повідомив на брифінгу заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Грузевич, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Протягом двох днів у самому Києві спільними діями зловили 16 ДРГ. Ми думали, що тихо, але противник тут є. Тільки вчора ми здійснили зачистку одного району, зловили одну групу: горсть датчиків, за якими наводять ракети. Тобто нехтувати правилами повітряної безпеки не варто", - сказав Грузевич.
За його словами, у цих групах трапляються завербовані українці переважно з Донецької та Луганської областей. Нині із ними проводять слідчі дії.
Грузевич наголосив, що саме з метою подальшого виявлення диверсійно-розвідувальних груп у Києві на дорогах залишатимуть блокпости, пропускний режим загалом залишиться тим самим.
Будь ласка, зачекайте...
Може воно навело приклад хоч однієї ракети, яка наводиться за датчиками?
В Києві за 2 дні виявили 16 ДРГ..."
А заголовок повинен бути таким:
"
В Києві за 2 дні
виявилиліквідували 16 ДРГ..."