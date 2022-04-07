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В Києві за 2 дні виявили 16 ДРГ

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

оборона,київ

Протягом минулих двох днів у Києві було виявлено 16 диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Грузевич, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Протягом двох днів у самому Києві спільними діями зловили 16 ДРГ. Ми думали, що тихо, але противник тут є. Тільки вчора ми здійснили зачистку одного району, зловили одну групу: горсть датчиків, за якими наводять ракети. Тобто нехтувати правилами повітряної безпеки не варто", - сказав Грузевич.

За його словами, у цих групах трапляються завербовані українці переважно з Донецької та Луганської областей. Нині із ними проводять слідчі дії.

Дивіться: Кличко просить всіх охочих повернутися до Києва ще трохи зачекати. ВIДЕО

Грузевич наголосив, що саме з метою подальшого виявлення диверсійно-розвідувальних груп у Києві на дорогах залишатимуть блокпости, пропускний режим загалом залишиться тим самим.

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Топ коментарі
+25
Пора собрать их до кучи с датчиками и точно навести на этих тварей.
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07.04.2022 15:59
+24
Де можна подивитися статистику, скільки їх розірвали навпіл?
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07.04.2022 15:53
+19
"переважно з Донецької та Луганської областей" Скоро их сюда заедет еще больше вместе с беженцами. Нужно будет очень серьезно фильтровать и отслеживать.
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07.04.2022 16:14
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Де можна подивитися статистику, скільки їх розірвали навпіл?
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07.04.2022 15:53 Відповісти
То треба було не дозволяти повертати всім додому.
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07.04.2022 15:53 Відповісти
Так Клічко ж і казав - ще рано. Хто винен тим, хто не слухає?
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07.04.2022 15:55 Відповісти
може вже пора датчики окремо, і "котлети" окремо
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07.04.2022 15:56 Відповісти
16 ДРГ это минус 40-50 обезвреженных солдат оккупационных войск. Брав
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07.04.2022 15:59 Відповісти
Це не диверсанти у буквальному сенсі. Завербований мирняк-алкашня і рускій мір. Ставлять мітки і здійснюють найпростішу розвідку і наведення.
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07.04.2022 16:19 Відповісти
Пора собрать их до кучи с датчиками и точно навести на этих тварей.
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07.04.2022 15:59 Відповісти
1 вистачить, а решта в Воронєж, мацкву Бєдгород, ще в МІнськ було би прикольно
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07.04.2022 18:56 Відповісти
І ці падлюки з лугандона не їхали до Центральної України працювати на полях, приносити користь своїй країні. Їхали до Києва, багато навіть до Львова.
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07.04.2022 16:04 Відповісти
Чекаємо новину від ОП: "за 2 дні виявили 16 ДРГ і всі вони намагались вбити нашого "найвелічнішого" президента"
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07.04.2022 16:05 Відповісти
Краще так: "за 2 дні виявили 16 ДРГ і всі вони померли від ковіду.
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07.04.2022 16:08 Відповісти
і взагалі, путін затіяв цю війну що б позбудеться нашого Великого Лідера **********
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07.04.2022 16:16 Відповісти
"переважно з Донецької та Луганської областей" Скоро их сюда заедет еще больше вместе с беженцами. Нужно будет очень серьезно фильтровать и отслеживать.
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07.04.2022 16:14 Відповісти
Наручники на ноги , за фаркоп і на допит . Потім всіх в клітку і в р.Дніпро .
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07.04.2022 16:17 Відповісти
Ще с початаку війни уже було видно , багато тих то хто переїхали в17 -18р.с дон.луг. почали збиратись в групкі обосабливатся,
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07.04.2022 16:40 Відповісти
Тільки вчора ми здійснили зачистку одного району, зловили одну групу: горсть датчиків, за якими наводять ракети.

Може воно навело приклад хоч однієї ракети, яка наводиться за датчиками?
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07.04.2022 18:26 Відповісти
"
В Києві за 2 дні виявили 16 ДРГ..."

А заголовок повинен бути таким:
"
В Києві за 2 дні виявили ліквідували 16 ДРГ..."
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07.04.2022 21:35 Відповісти
Найогидніше, що зараз до Київа повертаються саботажні, опортуністичні тилові криси, чиновницька пошесть п'ятої колони Москви... Ті небезпечніші , аніж деякі з ДРГ... Дмитро Ярош має рацію, коли про те пересторогу висловив...
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08.04.2022 02:55 Відповісти
 
 