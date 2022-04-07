Отставить панику!, - глава Днепра Филатов объяснил ситуацию с переселенцами и эвакуацией
Мэр Днепра Борис Филатов дал разъяснение относительно своей предварительной рекомендации об эвакуации. Он отметил, что Днепр может не справиться с количеством людей, прибывающих в город с востока Украины, есть возможность ехать и в другие районы области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Борис Филатов сообщил в Facebook.
"Во-первых, ни один мэр не имеет права объявлять такое. Это только прерогатива руководства страны и военных администраций. Со второго дня войны я уже сто раз говорил свое личное мнение, что в условиях постоянных ракетных обстрелов женщинам, детям, пожилым людям лучше поехать в более спокойные места. Особенно если есть возможность и родственники из Западной Украины", - пишет Борис Филатов.
Также мэр отметил, что Днепр принимает всех эвакуированных из Луганской, Донецкой и Харьковской областей. Потому город может не справиться с нагрузкой.
"Мы как транзитный гуманитарный хаб готовы помогать всем, кто приехал к нам из Харьковской области, Донбасса и Приазовья, но я честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться. Безусловно, удобнее всего находится в миллионном областном центре, но есть еще область, другие регионы Украины, где также готовы оказывать помощь", - отметил Филатов.
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Українська влада не розповіла громадянам про точну дату нападу РФ, бо тоді би переселенці заблокували автомобілями дорогу, пояснив радник керівника Офісу президента https://file.liga.net/persons/arestovich-aleksey Олексій Арестович в https://www.youtube.com/watch?v=dmRBkfDCYLw інтерв'ю ISLND TV.
"Почався би масовий вихід біженців, вони б забили всі дороги, що завадило би армії пройти в райони оборони. Це повний параліч доріг. Це була би дуже бажана ситуація для РФ і так ми напевно програвали б війну і Лівобережжя все", - пояснив Арестович.
Каже, що, за попередніми підрахунками, могло бути близько 12 млн біженців.
"Це була би масована паніка при чому тоді, коли не було ще воєнного стану, було би купа політичних криків і хаос, який не дозволив би ані мобілізуватися, ані перекинути війська", - розповів Арестович
В первый же день стартанули. Патриоты фиговы.
именно паникеров надо первыми отстреливать!!!
умістно було б завчасно зайняти оборону на кордонах (2295 км, вражеский десант ). І там зупиняти ворога НА ШО ОРДА надеялась и рассчитывал злой шаман но ВСУ пошли по-другому
1) У кого были мозги, понимали, что "учения" сбором в 150тыс человек не проводят
2) Если бы люди уехали еще в ноябре/декабре, то к НГ вернулись бы обратно. Т.к. это делает сейчас масса людей, у кого на западной закончились сбережения.
3) Оставить квартиры/рабочие места? А жить стране как?
Чому по кацапським кораблям біля Одеси, стріляє артилерія та гради?
Де Нептуни, Вільха, Сапсан?
Де мінні поля на кримському перешийку?
Чому знову бронежилетами, коліматорними прицілами, тепловізорами, займаються волонтери?
Нептуны и т.д. не в курсе. Мне просто не нравится, что все эти приколы списывают на дороги. А соевый что 6 лет делал?
І я можу з впевненістю сказати, що ******* армія України, це його заслуга.
І програми Нептун, Сапсан, Вільха, яки просрав Зеленський, як раз розпочиналися при Порошенко.
Вас дивує чому не стріляють по кораблям?
Не треба дивуватися: не стріляють, бо ракет немає.
Один єдиний дивізіон Нептунів прийняли на озброєння!
Пришел клоун, кацапские каналы закрыты (соевые тоже - туда им и дорога), регионалов как корова языком слизала, кацапы получают жесткие ***** уже 1,5 месяца.
Я стараюсь судить по результатам, а не по пустозвону.
Є різниця між тим, що було і що є?!
Де були ті регіонали на кшалт портновп при порошенку?
За кордоном: при зеленському повернулися!
Де програми сапсан, нептун, вільха, яки довели до серійних зразків при Порошенку?
Чому Порошенко, навіть власні кошти вкидав у модернізацію ППО, а зеленський навіть з бюджету не фінансував це?!
Прикрийте ***** небо?!
А міни з кримського перешийку у 19 році хто забрав?
Порошенко?!
По результатам ти судиш?
Да ти трепло дурне, невже ти віриш заявам ідіота арестовича, що зеленський особисто керує військами і погоджує всі їх дії?
Соєвиє!
Да можливо завдяки цім соєвим, ти ще живий, жива твоя сім'я та стоїть Україна!
Я видел только то, что мне было положено видеть по службе. Все это было убогое совковое гавно. Наша армия до 2014-го, как и парашинская красила бордюры и траву. Это бесспорно.
2) Є різниця між тим, що було і що є?!
Безусловно да. А могло быть по другому в стране, на которую напали? Конечно пошло вливание денег и поставок в сферу, на которую забили уже лет как 70. Вот только меня даже не умиляют, а бесят идиоты, которые рассказывают как соевый отбил кацапскую нечисть на Донбассе в 2014-м. Там костями легли наши герои добробаты, пока ВСУшники в истерике бегали узнавали как совковые камазы расконсервировать. Добробаты и волонтеры - вот герои 2014-го
3) Де були ті регіонали на кшалт портновп при порошенку?
В этом и проблема. Все были на месте. Не за это герои Майдана отдавали жизни и здоровье. Чтобы пришел очередной презик и устроил всеукраинский договорняк. Назови фамилию регионала, который сел за преступления на Майдане и до него? Ну хоть одного! При кумце алкаше Луцике, при полной и безоговорочной поддержке народа, уставшего от бандитского беспредела пособников януковоща, не было возможности соевому устроить чистки в стране?
4) За кордоном: при зеленському повернулися!
Не партесь. За границу ребята при соевом уезжали максимум отдохнуть. Я только помню при зеленом закрытие кацапских каналов и открытие дел по топ регионалам. Наверно пороху времени на это не хватило?
5) Де програми сапсан, нептун, вільха, яки довели до серійних зразків при Порошенку?
Это которые по 5-му каналу показывали? Действительно где же они? А был ли мальчик?
6) Чому Порошенко, навіть власні кошти вкидав у модернізацію ППО?
Деньги соевый лично через вас передавал? Или телевизор показал? Мы уже видели, как шоколад приват "спасал". Дернул из бюджета без спроса 4 лярда баксов наших налогов и спас. Тоже наверно его деньги были? Или у вас и у меня спросил можно ли так поступить?
а зеленський навіть з бюджету не фінансував це?!
Не финансировал что? У нас есть технологии? Заводы? Вкидывать лярды в древнючие технологии совка?
7) Прикрийте ***** небо?!
Ничего не понятно, но очень интересно
8) А міни з кримського перешийку у 19 році хто забрав?
Не в курсе этой ситуации. А они там реально были?
9) По результатам ти судиш?
Да. Исключительно по ним!
Ни один регионал не сел! Ни один кацапский канал не закрыт! Ребята по окопам 6 лет получали команду "не стрелять" и просто ждали прилетит им сегодня что-то на голову или нет. Ни одна инициированная реформа не проведена! Да, я сужу по результатам. ******* порох, в отличии от чивакуни, мог красиво. Вот только толку от этого маловато.
10) Да ти трепло дурне, невже ти віриш заявам ідіота арестовича, що зеленський особисто керує військами і погоджує всі їх дії?
В первый раз слышу об таком "личном руководстве". Для этого существуют военные администрации в каждом областном городе и киевское военное руководство.
11) Да можливо завдяки цім соєвим, ти ще живий, жива твоя сім'я та стоїть Україна!
Проходите лучше мимо. Я понимаю, что зеленобобик среднего звена давно бы уже расплакался от ваших "доводов", но я имею 2 высших образованию и руковожу коллективом сотрудников, за которых несу ответственность. Я проходил все круги ада и при чивакуне и при соевом. Мне есть что сравнить и что анализировать. Если вам было достаточно сожрать "мова, віра Томос", то мне нет.
А ті все зеленим штампом користуєшся - " соєвий". Очі відкрий і перестань дивитись " Слугу народу", не ті часи.
А то рассказывают басни ,что все знали
На вопрос зачем? попробуйте найти ответ самостоятельно.
Или у нас СБУ этим заведовала?
Если да,то тогда понятно все дальнейшее.
Але свою жіночку найвеличніший янелох вивіз в Європу заздалегідь.
про евакуацію дітей жінок він каже щодня - це вибір громадян а не примус влади
того кошмара что в первые сутки войны - забитый вокзал и привокзальная площадь - голова к голове, с чемоданчиками, рюкзаками, детьми и стариками, теряющими сознание от многочасового ожидания поезда - уже нет и в помине...
кто хотел - тот выехал.... много переселенцев (при чем на своем транспорте, у меня во дворе забиты все углы и закоулки их машинами)...
Все наши силы и ихние будут направлены сейчас на эти участки. Поэтому скоро здесь будет ад. Женщины, дети и пожилые люди будут просто мешать обороняться и будут подвергаться опасности.
Днепр стоит и стоять будет. И войск тут хватает, и терриков достаточно и врага даже в пределах области нет. Нормально всё. Но если психика не тянет военную обстановку, шлепанцы в руки и на Западную.
Арестович Алексей Николаевич
Профессиональный провокатор.
Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.
Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины.
Дискредитация Государственных органов власти и управления.
https://myrotvorets.center/criminal/arestovich-aleksej-nikolaevich/
- а він просто вирішив так позбутися біженців - нехай їх западенці годують☝
Київ не так давно був справді прифронтовим містом, свого часу загальна евакуація з нього була виправданою. Проте Дніпро далеко не прифронтове місто, і я майже впевнений, що прифронтовим і не стане завдяки нашим захисникам.