Отставить панику!, - глава Днепра Филатов объяснил ситуацию с переселенцами и эвакуацией

Мэр Днепра Борис Филатов дал разъяснение относительно своей предварительной рекомендации об эвакуации. Он отметил, что Днепр может не справиться с количеством людей, прибывающих в город с востока Украины, есть возможность ехать и в другие районы области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Борис Филатов сообщил в Facebook.

"Во-первых, ни один мэр не имеет права объявлять такое. Это только прерогатива руководства страны и военных администраций. Со второго дня войны я уже сто раз говорил свое личное мнение, что в условиях постоянных ракетных обстрелов женщинам, детям, пожилым людям лучше поехать в более спокойные места. Особенно если есть возможность и родственники из Западной Украины", - пишет Борис Филатов.

Также мэр отметил, что Днепр принимает всех эвакуированных из Луганской, Донецкой и Харьковской областей. Потому город может не справиться с нагрузкой.

"Мы как транзитный гуманитарный хаб готовы помогать всем, кто приехал к нам из Харьковской области, Донбасса и Приазовья, но я честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться. Безусловно, удобнее всего находится в миллионном областном центре, но есть еще область, другие регионы Украины, где также готовы оказывать помощь", - отметил Филатов.

Читайте: Филатов рекомендовал эвакуироваться из Днепра женщинам, детям и старикам