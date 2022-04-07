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Отставить панику!, - глава Днепра Филатов объяснил ситуацию с переселенцами и эвакуацией

філатов

Мэр Днепра Борис Филатов дал разъяснение относительно своей предварительной рекомендации об эвакуации. Он отметил, что Днепр может не справиться с количеством людей, прибывающих в город с востока Украины, есть возможность ехать и в другие районы области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Борис Филатов сообщил в Facebook.

"Во-первых, ни один мэр не имеет права объявлять такое. Это только прерогатива руководства страны и военных администраций. Со второго дня войны я уже сто раз говорил свое личное мнение, что в условиях постоянных ракетных обстрелов женщинам, детям, пожилым людям лучше поехать в более спокойные места. Особенно если есть возможность и родственники из Западной Украины", - пишет Борис Филатов.

Также мэр отметил, что Днепр принимает всех эвакуированных из Луганской, Донецкой и Харьковской областей. Потому город может не справиться с нагрузкой.

"Мы как транзитный гуманитарный хаб готовы помогать всем, кто приехал к нам из Харьковской области, Донбасса и Приазовья, но я честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться. Безусловно, удобнее всего находится в миллионном областном центре, но есть еще область, другие регионы Украины, где также готовы оказывать помощь", - отметил Филатов.

Читайте: Филатов рекомендовал эвакуироваться из Днепра женщинам, детям и старикам

Днепр (4408) эвакуация (2068) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+15
Люсечка почала ганяти піздунка!

Українська влада не розповіла громадянам про точну дату нападу РФ, бо тоді би переселенці заблокували автомобілями дорогу, пояснив радник керівника Офісу президента https://file.liga.net/persons/arestovich-aleksey Олексій Арестович в https://www.youtube.com/watch?v=dmRBkfDCYLw інтерв'ю ISLND TV.

"Почався би масовий вихід біженців, вони б забили всі дороги, що завадило би армії пройти в райони оборони. Це повний параліч доріг. Це була би дуже бажана ситуація для РФ і так ми напевно програвали б війну і Лівобережжя все", - пояснив Арестович.

Каже, що, за попередніми підрахунками, могло бути близько 12 млн біженців.

"Це була би масована паніка при чому тоді, коли не було ще воєнного стану, було би купа політичних криків і хаос, який не дозволив би ані мобілізуватися, ані перекинути війська", - розповів Арестович
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07.04.2022 17:04
+15
ну так вместо паники в мирное время (когда можно было бы собраться, продумать куда и к кому) - получил панику в военное, от первых взрывов (когда хватали детей и бежали абы куда... забивая вокзалы, дороги, пропускные пункты)
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07.04.2022 17:28
+14
Да кому интересен этот дрыстович?!
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07.04.2022 17:08
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Люсечка почала ганяти піздунка!

Українська влада не розповіла громадянам про точну дату нападу РФ, бо тоді би переселенці заблокували автомобілями дорогу, пояснив радник керівника Офісу президента https://file.liga.net/persons/arestovich-aleksey Олексій Арестович в https://www.youtube.com/watch?v=dmRBkfDCYLw інтерв'ю ISLND TV.

"Почався би масовий вихід біженців, вони б забили всі дороги, що завадило би армії пройти в райони оборони. Це повний параліч доріг. Це була би дуже бажана ситуація для РФ і так ми напевно програвали б війну і Лівобережжя все", - пояснив Арестович.

Каже, що, за попередніми підрахунками, могло бути близько 12 млн біженців.

"Це була би масована паніка при чому тоді, коли не було ще воєнного стану, було би купа політичних криків і хаос, який не дозволив би ані мобілізуватися, ані перекинути війська", - розповів Арестович
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07.04.2022 17:04 Ответить
Да кому интересен этот дрыстович?!
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07.04.2022 17:08 Ответить
Миллион просмотров на ютубе.
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07.04.2022 17:20 Ответить
В его случае лучше жевать, чем говорить
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07.04.2022 19:47 Ответить
в чомусь він і правий...паніка найгірший ворог
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07.04.2022 17:08 Ответить
ну так вместо паники в мирное время (когда можно было бы собраться, продумать куда и к кому) - получил панику в военное, от первых взрывов (когда хватали детей и бежали абы куда... забивая вокзалы, дороги, пропускные пункты)
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07.04.2022 17:28 Ответить
а не надо бегать, надо сесть, оценить обстановку, обдумать ситуацию и спокойно принять решение. У меня знакомцы чуть не до Новой Зеландии от Путина уже добежали из Днепра.
В первый же день стартанули. Патриоты фиговы.
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07.04.2022 17:43 Ответить
человек слаб... а паника - убивает остатки разума...
именно паникеров надо первыми отстреливать!!!
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07.04.2022 17:45 Ответить
урод
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07.04.2022 17:09 Ответить
Тому у першу чергу треба було прийняти Закон про кримінальну відповідальність за Антисемітизм.
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07.04.2022 17:10 Ответить
Якщо вже знали про напад - умістно було б завчасно зайняти оборону на кордонах. І там зупиняти ворога. Без паніки! Думаю, Арестович лукавить!
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07.04.2022 17:20 Ответить
Орды длинной с Чернобаевку
умістно було б завчасно зайняти оборону на кордонах (2295 км, вражеский десант ). І там зупиняти ворога НА ШО ОРДА надеялась и рассчитывал злой шаман но ВСУ пошли по-другому
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08.04.2022 06:16 Ответить
Очередное желание пукнуть в сторону действующей власти.
1) У кого были мозги, понимали, что "учения" сбором в 150тыс человек не проводят
2) Если бы люди уехали еще в ноябре/декабре, то к НГ вернулись бы обратно. Т.к. это делает сейчас масса людей, у кого на западной закончились сбережения.
3) Оставить квартиры/рабочие места? А жить стране как?
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07.04.2022 18:09 Ответить
Як країні жити?
Чому по кацапським кораблям біля Одеси, стріляє артилерія та гради?
Де Нептуни, Вільха, Сапсан?
Де мінні поля на кримському перешийку?
Чому знову бронежилетами, коліматорними прицілами, тепловізорами, займаються волонтери?
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07.04.2022 18:19 Ответить
Почему не топят корабли для меня самого огромная загадка. Тем более, что больше всего ракет вылетает из них. И вроде как Британия уже якобы передала для этих целей нужное вооружение.
Нептуны и т.д. не в курсе. Мне просто не нравится, что все эти приколы списывают на дороги. А соевый что 6 лет делал?
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07.04.2022 18:36 Ответить
Я особисто бачив, як виглядала армія у 2014 році.
І я можу з впевненістю сказати, що ******* армія України, це його заслуга.
І програми Нептун, Сапсан, Вільха, яки просрав Зеленський, як раз розпочиналися при Порошенко.
Вас дивує чому не стріляють по кораблям?
Не треба дивуватися: не стріляють, бо ракет немає.
Один єдиний дивізіон Нептунів прийняли на озброєння!
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07.04.2022 18:46 Ответить
Я тоже повелся на его реформы. Отработал 2,5года в новой полиции. Все реформы, которые при нем начались, при нем же и похоронились. Причем целенаправленно. МВС, судебная, набу, и многое другое, в том числе и ваши якобы программы по вооружению. Одно дело декларировать начало, другое дело довести до логического завершения. Все больше напоминает, что это было очередное очковтирательсво. Картинка для международных кредиторов. Все регионалы жили себе после преступлений на Майдане и до него припиваючи, кацапские каналы продолжали мыть мозги, на передовой ребята сидели по окопам с приказом не стрелять
Пришел клоун, кацапские каналы закрыты (соевые тоже - туда им и дорога), регионалов как корова языком слизала, кацапы получают жесткие ***** уже 1,5 месяца.
Я стараюсь судить по результатам, а не по пустозвону.
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11.04.2022 12:25 Ответить
Ти особисто бачив, яке було озброєння та амуниція українських вояків у 2014 році?
Є різниця між тим, що було і що є?!
Де були ті регіонали на кшалт портновп при порошенку?
За кордоном: при зеленському повернулися!
Де програми сапсан, нептун, вільха, яки довели до серійних зразків при Порошенку?
Чому Порошенко, навіть власні кошти вкидав у модернізацію ППО, а зеленський навіть з бюджету не фінансував це?!
Прикрийте ***** небо?!
А міни з кримського перешийку у 19 році хто забрав?
Порошенко?!
По результатам ти судиш?
Да ти трепло дурне, невже ти віриш заявам ідіота арестовича, що зеленський особисто керує військами і погоджує всі їх дії?
Соєвиє!
Да можливо завдяки цім соєвим, ти ще живий, жива твоя сім'я та стоїть Україна!
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11.04.2022 12:42 Ответить
1) Ти особисто бачив, яке було озброєння та амуниція українських вояків у 2014 році?
Я видел только то, что мне было положено видеть по службе. Все это было убогое совковое гавно. Наша армия до 2014-го, как и парашинская красила бордюры и траву. Это бесспорно.
2) Є різниця між тим, що було і що є?!
Безусловно да. А могло быть по другому в стране, на которую напали? Конечно пошло вливание денег и поставок в сферу, на которую забили уже лет как 70. Вот только меня даже не умиляют, а бесят идиоты, которые рассказывают как соевый отбил кацапскую нечисть на Донбассе в 2014-м. Там костями легли наши герои добробаты, пока ВСУшники в истерике бегали узнавали как совковые камазы расконсервировать. Добробаты и волонтеры - вот герои 2014-го
3) Де були ті регіонали на кшалт портновп при порошенку?
В этом и проблема. Все были на месте. Не за это герои Майдана отдавали жизни и здоровье. Чтобы пришел очередной презик и устроил всеукраинский договорняк. Назови фамилию регионала, который сел за преступления на Майдане и до него? Ну хоть одного! При кумце алкаше Луцике, при полной и безоговорочной поддержке народа, уставшего от бандитского беспредела пособников януковоща, не было возможности соевому устроить чистки в стране?
4) За кордоном: при зеленському повернулися!
Не партесь. За границу ребята при соевом уезжали максимум отдохнуть. Я только помню при зеленом закрытие кацапских каналов и открытие дел по топ регионалам. Наверно пороху времени на это не хватило?
5) Де програми сапсан, нептун, вільха, яки довели до серійних зразків при Порошенку?
Это которые по 5-му каналу показывали? Действительно где же они? А был ли мальчик?
6) Чому Порошенко, навіть власні кошти вкидав у модернізацію ППО?
Деньги соевый лично через вас передавал? Или телевизор показал? Мы уже видели, как шоколад приват "спасал". Дернул из бюджета без спроса 4 лярда баксов наших налогов и спас. Тоже наверно его деньги были? Или у вас и у меня спросил можно ли так поступить?
а зеленський навіть з бюджету не фінансував це?!
Не финансировал что? У нас есть технологии? Заводы? Вкидывать лярды в древнючие технологии совка?
7) Прикрийте ***** небо?!
Ничего не понятно, но очень интересно
8) А міни з кримського перешийку у 19 році хто забрав?
Не в курсе этой ситуации. А они там реально были?
9) По результатам ти судиш?
Да. Исключительно по ним!
Ни один регионал не сел! Ни один кацапский канал не закрыт! Ребята по окопам 6 лет получали команду "не стрелять" и просто ждали прилетит им сегодня что-то на голову или нет. Ни одна инициированная реформа не проведена! Да, я сужу по результатам. ******* порох, в отличии от чивакуни, мог красиво. Вот только толку от этого маловато.
10) Да ти трепло дурне, невже ти віриш заявам ідіота арестовича, що зеленський особисто керує військами і погоджує всі їх дії?
В первый раз слышу об таком "личном руководстве". Для этого существуют военные администрации в каждом областном городе и киевское военное руководство.
11) Да можливо завдяки цім соєвим, ти ще живий, жива твоя сім'я та стоїть Україна!
Проходите лучше мимо. Я понимаю, что зеленобобик среднего звена давно бы уже расплакался от ваших "доводов", но я имею 2 высших образованию и руковожу коллективом сотрудников, за которых несу ответственность. Я проходил все круги ада и при чивакуне и при соевом. Мне есть что сравнить и что анализировать. Если вам было достаточно сожрать "мова, віра Томос", то мне нет.
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12.04.2022 10:05 Ответить
мозги в тебе соєві!
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07.04.2022 19:17 Ответить
так "соєвий" і до сьогоднішнього дня на війні наживається! ідіоте, у нас що президентський термін 6 років???
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07.04.2022 19:19 Ответить
Порошенко за власний кошт обладнав ПВО Києва. !" Армія,мова, віра" - армія кардинальнотсильнішапорівняноз2014. А Зе- " какаяразница", дороги замість озброєння,. США 28 разів (!) попереджали, кричали про загрозу війни, передавали деталі групування орків. А Зе- "наша розвідка знаєкраще, загрози війни не має". -Потім-маємо не обіцяні " шашликі на травневі", а-Бучу, Ірпень, Гостомель, Маріупіль, Бородянку. Майже 5 млн біжінців і суцільні руйнування.
А ті все зеленим штампом користуєшся - " соєвий". Очі відкрий і перестань дивитись " Слугу народу", не ті часи.
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07.04.2022 21:46 Ответить
парашенко вор - крапка
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07.04.2022 22:35 Ответить
Мне интересно наблюдать, как в восприети порошенковского электората существуют только крайности, как у кацапов. Либо дороги, либо подготовка к войне. Ничего одновременно у них не существует.
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11.04.2022 12:22 Ответить
Де Нептун,Сапсан, Вільхі - Зе ЗУПИНИВ цю програму! За 2 роки а ні копійки на програми озброєння. Проте міліарди дружбанам і родичам "на дороги" - щоб оркам комфортно їхати і нас вбивати?
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07.04.2022 22:01 Ответить
Перешеек надо было поминировать,чонгар,дороги приграничные поминировать хотябы в сумской,Черниговской и харьковской областях,ПВО отвести от границ в глубь(один С-300 разбит в луганской области в 60 км от границы,второй недалеко от перешейка Крыма)-и не было б никакой паники и жизней сколько бы сберегли.
А то рассказывают басни ,что все знали
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07.04.2022 18:20 Ответить
Чонгар и был заминирован. Разминировали при нонешней власти, в 2021 году.
На вопрос зачем? попробуйте найти ответ самостоятельно.
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07.04.2022 19:53 Ответить
Да я знаю про чонгар,просто вопрос к Пете и Зеле есть про укрепрайон на самом перешейке
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07.04.2022 20:41 Ответить
Наказ розмінувати Чонгар да генерал СБУ Новіков- протеже дружбана Зе.
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07.04.2022 22:03 Ответить
Да дела дивные,генерал СБУ даёт приказ ВСУ разминировать чонгар.
Или у нас СБУ этим заведовала?
Если да,то тогда понятно все дальнейшее.
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07.04.2022 22:50 Ответить
Могу ещё одно сказать,когда кацапские колонны начали ехать,в каждой колонне было 1-2 БТР с приборами постановки помех радиофугасам(такие конусовидные штуки в клетках)-т.е.они даже не думали про такой фарт
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07.04.2022 22:53 Ответить
Сказочник Люся считает всех за лохов и травит откровенную дичь.
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07.04.2022 19:40 Ответить
Тому вирішили, що катування в Бучах буде ліпше ніж паніка.
Але свою жіночку найвеличніший янелох вивіз в Європу заздалегідь.
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07.04.2022 21:39 Ответить
навіщо було сіяти паніку,щоб потім казати відставити паніку?)
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07.04.2022 17:09 Ответить
паніку посіяли журналюги, вихопивши шматок його інтерв"ю...
про евакуацію дітей жінок він каже щодня - це вибір громадян а не примус влади
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07.04.2022 17:30 Ответить
у филатова и бени офигительно большие поместья - места хватит всем но взамен он предлагает людям скинуться и заблокировать окончательно и без того ставшие муравейниками западные города, где цена однушки уже от 1000$ благодря таким умникам как люся и филатов
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07.04.2022 17:10 Ответить
Мало того, " муравейником" стала уже и польша. Забрал семью 3 недели назад, вчера уехали обратно в Дрепр.... (
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07.04.2022 17:46 Ответить
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предупредил, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну.«Битва за Донбасс приближается. Каждый день тяжелые бои происходят в той части Украины. И их количество будет увеличиваться, к сожалению», - сказал он во время https://www.youtube.com/watch?v=tITaYYvyoFE выступления перед странами-союзниками НАТО.
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07.04.2022 17:12 Ответить
кулеба как обычно на передовой?
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07.04.2022 17:16 Ответить
Так - постійно. Якщо твоя передова на городі - не відволікайся і працюй - врожай треба буде і вкрай важливо щоб гарний. Чи де твоя передова - тут, в коментах?
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07.04.2022 17:24 Ответить
у тебе в Закарпатті в теробороні біля паркану
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07.04.2022 17:40 Ответить
Кулеба багато чого зробив..і кожен день робить..він на передовій дипломатії
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07.04.2022 17:36 Ответить
а скільки всього зробив зєльцман!!!?? "боневтік"! але то жарт! кулеба справді молоток, на відміну від деяких небритих морд...
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07.04.2022 19:23 Ответить
Я с Днепра.В Днепре наплыв беженцев реально большой.Но сбросить волну у Филатова не вышло.Народ Днепра запаниковал и колыхнулся сваливать.Люди читают между строк.
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07.04.2022 17:16 Ответить
странно...вчера лично наблюдал кучу машин на автовозе Укрзализници назад в Днепр....многие едут домой, не вытягивая месяцы аренды в Закарпатье и обеды в Европе
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07.04.2022 17:19 Ответить
Не знаю - что там вы на автовозах видели, но Днепр буквально на глазах наполняется беженцами с Донбасса и Харьковщины. Со стороны павлограда - поток. Все забито. Больно смотреть на этих людей! Опять куда-то ехать...
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07.04.2022 17:37 Ответить
Днепр вы сейчас как остров спасения. Мои родственники из Покровска готовятся эвакуироваться. Но они из Днепра уедут дальше к родственникам. Покровск пустеет. Закрываются магазины, аптеки, банки. Бизнес эвакуируется. Скоро просто нигде ничего не купишь. Война близко. Всем не хочется уезжать, оставлять дома, квартиры. И никто не знает когда вернется и будет ли куда вернуться. Будь проклят руцкий мир.
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07.04.2022 18:41 Ответить
и я с Днепра.
того кошмара что в первые сутки войны - забитый вокзал и привокзальная площадь - голова к голове, с чемоданчиками, рюкзаками, детьми и стариками, теряющими сознание от многочасового ожидания поезда - уже нет и в помине...
кто хотел - тот выехал.... много переселенцев (при чем на своем транспорте, у меня во дворе забиты все углы и закоулки их машинами)...
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07.04.2022 17:37 Ответить
Орда очень хочет прорвать нашу самую сильную и боеспособную группировку в зоне ООС и ударить по Днепру - этим они разделяют Левобережную Украину посередине и им навстречу на соединение будет прорываться их южная и северо-восточная группировка - тогда они решат вопрос с Харьковской и Запорожской областями в свою пользу.
Все наши силы и ихние будут направлены сейчас на эти участки. Поэтому скоро здесь будет ад. Женщины, дети и пожилые люди будут просто мешать обороняться и будут подвергаться опасности.
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07.04.2022 17:46 Ответить
и я с Днепра, народ ведёт себя нормально, кто-то уезжает, а кто-то наоборот приезжает.
Днепр стоит и стоять будет. И войск тут хватает, и терриков достаточно и врага даже в пределах области нет. Нормально всё. Но если психика не тянет военную обстановку, шлепанцы в руки и на Западную.
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07.04.2022 17:47 Ответить
Я теж з Дніпра, Підтверджую , все дійсно нормально. Ну а якщо полізуть - .
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07.04.2022 18:05 Ответить
Ось ким є радник голови Офісу Президента України Андрія Єрмака, з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони. Дані з сайту Миротворець:

Арестович Алексей Николаевич

Профессиональный провокатор.
Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.
Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины.
Дискредитация Государственных органов власти и управления.

https://myrotvorets.center/criminal/arestovich-aleksej-nikolaevich/
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07.04.2022 17:19 Ответить
И как он подрывал?
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07.04.2022 17:31 Ответить
В нього немає посадових обов'язків. Притягнути до крм. вдп. неможливо.
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07.04.2022 17:24 Ответить
Значить і права виступати у ЗМІ в нього теж нема.
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07.04.2022 17:36 Ответить
Короче, Боря пи.данул. не подумавши, граждане решили, что он знает что-то, что пока никто не знает и кинулись эвакуироваться.
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07.04.2022 17:25 Ответить
вчасно роз'яснив, а то люди вже почали забиратися на дахи вагонів, що йдуть на захід

- а він просто вирішив так позбутися біженців - нехай їх западенці годують☝
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07.04.2022 17:27 Ответить
В Украине есть столько глухих забитых и даже покинутых сел. Почему все едут в города и желательно в самый центр
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07.04.2022 17:37 Ответить
всё Зрада отменяется, Днепр никто сдавать не будет, какая печаль, зрадофилы уже пятый раз перепаковывают чемоданы бегая по кругу. Журналистым отдельный привет, эти ради заголовка на всё пойдут.
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07.04.2022 17:41 Ответить
Виправдовується. Звичайно, Дніпро ніхто не збирався здавати і я особисто в закликах евакуюватися з Дніпра я вбачав нагнітання паніки чи не в останньому регіоні Сходу України (Січеславщині), де відсутні активні бойові дії. Не знаю, з якою метою це робив Філатов, але я особисто приходжу саме до таких висновків.
Київ не так давно був справді прифронтовим містом, свого часу загальна евакуація з нього була виправданою. Проте Дніпро далеко не прифронтове місто, і я майже впевнений, що прифронтовим і не стане завдяки нашим захисникам.
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07.04.2022 18:35 Ответить
Цей кацапський недобиток перенюхав чогось?
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07.04.2022 18:36 Ответить
Паніка страшна вешчь. Панікувати починають тупі курки і вона охоплює увесь натовп.
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07.04.2022 19:12 Ответить
Краще кілька днів паніки та хаосу на виїзді ніж кілька тисяч загиблих людей та дітей коли не виїхали з зони бойових дій. І ніщо не заважало організувати спокійну євакуацію послідовно зі сходу на захід в першу чергу сімей з дітьми та людей похилого віку. Тобто ці всі виправдання необгрунтовані
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07.04.2022 19:36 Ответить
Спочатку ляпнув ... пізніше зрозумів
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07.04.2022 21:48 Ответить
По радіусу Дніпра велика зона безпеки. Якщо, то люди зможуть вчасно евакуюватись
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07.04.2022 22:43 Ответить
 
 