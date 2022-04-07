УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
32425 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
26 139 62
Дніпро (141) евакуація (1028) Філатов (374)

Відставити паніку!, - голова Дніпра Філатов пояснив ситуацію з переселенцями та евакуацією

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

філатов

Міський голова Дніпра Борис Філатов надав роз'яснення щодо своєї попередньої рекомендації про евакуацію. Він зазначив, що Дніпро може не впоратися з кількістю людей, яка прибуває в місто зі сходу України, є можливість їхати і в інші райони області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Борис Філатов повідомив у Facebook.

"По-перше, ні один мер не має права оголошувати таке. Це виключно прерогатива керівництва країни і військових адміністрацій. З другого дня війни я вже сто разів казав свою особисту думку, що в умовах постійних ракетних обстрілів, жінкам, детям, літнім людям краще поїхати в більш спокійні місця. Особливо, якщо є можливість і родичі з Західної України", - пише Борис Філатов.

Також мер зазначив, що Дніпро приймає всіх евакуйованих з Луганської, Донецької та Харківської областей. У зв'язку з цим місто може не впоратися з навантаженням.

"Ми, як транзитний гуманітарний хаб, готові допомагати всім, хто приїхав до нас з Харківської області, Донбасу і Приазов'я, але я чесно звернувся до всіх біженців, що з таким напливом людей Дніпро може не впоратися. Безумовно, найзручніше знаходиться в мільйонному обласному центрі, але є ще область, інші регіони України, де також готові надавати допомогу", - зазначив Філатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов рекомендував евакуюватися з Дніпра жінкам, дітям та людям похилого віку

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+15
Люсечка почала ганяти піздунка!

Українська влада не розповіла громадянам про точну дату нападу РФ, бо тоді би переселенці заблокували автомобілями дорогу, пояснив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю ISLND TV.

"Почався би масовий вихід біженців, вони б забили всі дороги, що завадило би армії пройти в райони оборони. Це повний параліч доріг. Це була би дуже бажана ситуація для РФ і так ми напевно програвали б війну і Лівобережжя все", - пояснив Арестович.

Каже, що, за попередніми підрахунками, могло бути близько 12 млн біженців.

"Це була би масована паніка при чому тоді, коли не було ще воєнного стану, було би купа політичних криків і хаос, який не дозволив би ані мобілізуватися, ані перекинути війська", - розповів Арестович
показати весь коментар
07.04.2022 17:04
+15
ну так вместо паники в мирное время (когда можно было бы собраться, продумать куда и к кому) - получил панику в военное, от первых взрывов (когда хватали детей и бежали абы куда... забивая вокзалы, дороги, пропускные пункты)
показати весь коментар
07.04.2022 17:28
+14
в чомусь він і правий...паніка найгірший ворог
показати весь коментар
07.04.2022 17:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Люсечка почала ганяти піздунка!

Українська влада не розповіла громадянам про точну дату нападу РФ, бо тоді би переселенці заблокували автомобілями дорогу, пояснив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю ISLND TV.

"Почався би масовий вихід біженців, вони б забили всі дороги, що завадило би армії пройти в райони оборони. Це повний параліч доріг. Це була би дуже бажана ситуація для РФ і так ми напевно програвали б війну і Лівобережжя все", - пояснив Арестович.

Каже, що, за попередніми підрахунками, могло бути близько 12 млн біженців.

"Це була би масована паніка при чому тоді, коли не було ще воєнного стану, було би купа політичних криків і хаос, який не дозволив би ані мобілізуватися, ані перекинути війська", - розповів Арестович
показати весь коментар
07.04.2022 17:04 Відповісти
Да кому интересен этот дрыстович?!
показати весь коментар
07.04.2022 17:08 Відповісти
Миллион просмотров на ютубе.
показати весь коментар
07.04.2022 17:20 Відповісти
В его случае лучше жевать, чем говорить
показати весь коментар
07.04.2022 19:47 Відповісти
в чомусь він і правий...паніка найгірший ворог
показати весь коментар
07.04.2022 17:08 Відповісти
ну так вместо паники в мирное время (когда можно было бы собраться, продумать куда и к кому) - получил панику в военное, от первых взрывов (когда хватали детей и бежали абы куда... забивая вокзалы, дороги, пропускные пункты)
показати весь коментар
07.04.2022 17:28 Відповісти
а не надо бегать, надо сесть, оценить обстановку, обдумать ситуацию и спокойно принять решение. У меня знакомцы чуть не до Новой Зеландии от Путина уже добежали из Днепра.
В первый же день стартанули. Патриоты фиговы.
показати весь коментар
07.04.2022 17:43 Відповісти
человек слаб... а паника - убивает остатки разума...
именно паникеров надо первыми отстреливать!!!
показати весь коментар
07.04.2022 17:45 Відповісти
урод
показати весь коментар
07.04.2022 17:09 Відповісти
Тому у першу чергу треба було прийняти Закон про кримінальну відповідальність за Антисемітизм.
показати весь коментар
07.04.2022 17:10 Відповісти
Якщо вже знали про напад - умістно було б завчасно зайняти оборону на кордонах. І там зупиняти ворога. Без паніки! Думаю, Арестович лукавить!
показати весь коментар
07.04.2022 17:20 Відповісти
Орды длинной с Чернобаевку
умістно було б завчасно зайняти оборону на кордонах (2295 км, вражеский десант ). І там зупиняти ворога НА ШО ОРДА надеялась и рассчитывал злой шаман но ВСУ пошли по-другому
показати весь коментар
08.04.2022 06:16 Відповісти
коментар відмічено як спам
Очередное желание пукнуть в сторону действующей власти.
1) У кого были мозги, понимали, что "учения" сбором в 150тыс человек не проводят
2) Если бы люди уехали еще в ноябре/декабре, то к НГ вернулись бы обратно. Т.к. это делает сейчас масса людей, у кого на западной закончились сбережения.
3) Оставить квартиры/рабочие места? А жить стране как?
показати весь коментар
07.04.2022 18:09 Відповісти
Як країні жити?
Чому по кацапським кораблям біля Одеси, стріляє артилерія та гради?
Де Нептуни, Вільха, Сапсан?
Де мінні поля на кримському перешийку?
Чому знову бронежилетами, коліматорними прицілами, тепловізорами, займаються волонтери?
показати весь коментар
07.04.2022 18:19 Відповісти
Почему не топят корабли для меня самого огромная загадка. Тем более, что больше всего ракет вылетает из них. И вроде как Британия уже якобы передала для этих целей нужное вооружение.
Нептуны и т.д. не в курсе. Мне просто не нравится, что все эти приколы списывают на дороги. А соевый что 6 лет делал?
показати весь коментар
07.04.2022 18:36 Відповісти
Я особисто бачив, як виглядала армія у 2014 році.
І я можу з впевненістю сказати, що ******* армія України, це його заслуга.
І програми Нептун, Сапсан, Вільха, яки просрав Зеленський, як раз розпочиналися при Порошенко.
Вас дивує чому не стріляють по кораблям?
Не треба дивуватися: не стріляють, бо ракет немає.
Один єдиний дивізіон Нептунів прийняли на озброєння!
показати весь коментар
07.04.2022 18:46 Відповісти
мозги в тебе соєві!
показати весь коментар
07.04.2022 19:17 Відповісти
так "соєвий" і до сьогоднішнього дня на війні наживається! ідіоте, у нас що президентський термін 6 років???
показати весь коментар
07.04.2022 19:19 Відповісти
Порошенко за власний кошт обладнав ПВО Києва. !" Армія,мова, віра" - армія кардинальнотсильнішапорівняноз2014. А Зе- " какаяразница", дороги замість озброєння,. США 28 разів (!) попереджали, кричали про загрозу війни, передавали деталі групування орків. А Зе- "наша розвідка знаєкраще, загрози війни не має". -Потім-маємо не обіцяні " шашликі на травневі", а-Бучу, Ірпень, Гостомель, Маріупіль, Бородянку. Майже 5 млн біжінців і суцільні руйнування.
А ті все зеленим штампом користуєшся - " соєвий". Очі відкрий і перестань дивитись " Слугу народу", не ті часи.
показати весь коментар
07.04.2022 21:46 Відповісти
парашенко вор - крапка
показати весь коментар
07.04.2022 22:35 Відповісти
Де Нептун,Сапсан, Вільхі - Зе ЗУПИНИВ цю програму! За 2 роки а ні копійки на програми озброєння. Проте міліарди дружбанам і родичам "на дороги" - щоб оркам комфортно їхати і нас вбивати?
показати весь коментар
07.04.2022 22:01 Відповісти
Перешеек надо было поминировать,чонгар,дороги приграничные поминировать хотябы в сумской,Черниговской и харьковской областях,ПВО отвести от границ в глубь(один С-300 разбит в луганской области в 60 км от границы,второй недалеко от перешейка Крыма)-и не было б никакой паники и жизней сколько бы сберегли.
А то рассказывают басни ,что все знали
показати весь коментар
07.04.2022 18:20 Відповісти
Чонгар и был заминирован. Разминировали при нонешней власти, в 2021 году.
На вопрос зачем? попробуйте найти ответ самостоятельно.
показати весь коментар
07.04.2022 19:53 Відповісти
Да я знаю про чонгар,просто вопрос к Пете и Зеле есть про укрепрайон на самом перешейке
показати весь коментар
07.04.2022 20:41 Відповісти
Наказ розмінувати Чонгар да генерал СБУ Новіков- протеже дружбана Зе.
показати весь коментар
07.04.2022 22:03 Відповісти
Да дела дивные,генерал СБУ даёт приказ ВСУ разминировать чонгар.
Или у нас СБУ этим заведовала?
Если да,то тогда понятно все дальнейшее.
показати весь коментар
07.04.2022 22:50 Відповісти
Могу ещё одно сказать,когда кацапские колонны начали ехать,в каждой колонне было 1-2 БТР с приборами постановки помех радиофугасам(такие конусовидные штуки в клетках)-т.е.они даже не думали про такой фарт
показати весь коментар
07.04.2022 22:53 Відповісти
Сказочник Люся считает всех за лохов и травит откровенную дичь.
показати весь коментар
07.04.2022 19:40 Відповісти
Тому вирішили, що катування в Бучах буде ліпше ніж паніка.
Але свою жіночку найвеличніший янелох вивіз в Європу заздалегідь.
показати весь коментар
07.04.2022 21:39 Відповісти
навіщо було сіяти паніку,щоб потім казати відставити паніку?)
показати весь коментар
07.04.2022 17:09 Відповісти
паніку посіяли журналюги, вихопивши шматок його інтерв"ю...
про евакуацію дітей жінок він каже щодня - це вибір громадян а не примус влади
показати весь коментар
07.04.2022 17:30 Відповісти
у филатова и бени офигительно большие поместья - места хватит всем но взамен он предлагает людям скинуться и заблокировать окончательно и без того ставшие муравейниками западные города, где цена однушки уже от 1000$ благодря таким умникам как люся и филатов
показати весь коментар
07.04.2022 17:10 Відповісти
Мало того, " муравейником" стала уже и польша. Забрал семью 3 недели назад, вчера уехали обратно в Дрепр.... (
показати весь коментар
07.04.2022 17:46 Відповісти
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предупредил, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну.«Битва за Донбасс приближается. Каждый день тяжелые бои происходят в той части Украины. И их количество будет увеличиваться, к сожалению», - сказал он во время выступления перед странами-союзниками НАТО.
показати весь коментар
07.04.2022 17:12 Відповісти
кулеба как обычно на передовой?
показати весь коментар
07.04.2022 17:16 Відповісти
Так - постійно. Якщо твоя передова на городі - не відволікайся і працюй - врожай треба буде і вкрай важливо щоб гарний. Чи де твоя передова - тут, в коментах?
показати весь коментар
07.04.2022 17:24 Відповісти
у тебе в Закарпатті в теробороні біля паркану
показати весь коментар
07.04.2022 17:40 Відповісти
Кулеба багато чого зробив..і кожен день робить..він на передовій дипломатії
показати весь коментар
07.04.2022 17:36 Відповісти
а скільки всього зробив зєльцман!!!?? "боневтік"! але то жарт! кулеба справді молоток, на відміну від деяких небритих морд...
показати весь коментар
07.04.2022 19:23 Відповісти
Я с Днепра.В Днепре наплыв беженцев реально большой.Но сбросить волну у Филатова не вышло.Народ Днепра запаниковал и колыхнулся сваливать.Люди читают между строк.
показати весь коментар
07.04.2022 17:16 Відповісти
странно...вчера лично наблюдал кучу машин на автовозе Укрзализници назад в Днепр....многие едут домой, не вытягивая месяцы аренды в Закарпатье и обеды в Европе
показати весь коментар
07.04.2022 17:19 Відповісти
Не знаю - что там вы на автовозах видели, но Днепр буквально на глазах наполняется беженцами с Донбасса и Харьковщины. Со стороны павлограда - поток. Все забито. Больно смотреть на этих людей! Опять куда-то ехать...
показати весь коментар
07.04.2022 17:37 Відповісти
Днепр вы сейчас как остров спасения. Мои родственники из Покровска готовятся эвакуироваться. Но они из Днепра уедут дальше к родственникам. Покровск пустеет. Закрываются магазины, аптеки, банки. Бизнес эвакуируется. Скоро просто нигде ничего не купишь. Война близко. Всем не хочется уезжать, оставлять дома, квартиры. И никто не знает когда вернется и будет ли куда вернуться. Будь проклят руцкий мир.
показати весь коментар
07.04.2022 18:41 Відповісти
и я с Днепра.
того кошмара что в первые сутки войны - забитый вокзал и привокзальная площадь - голова к голове, с чемоданчиками, рюкзаками, детьми и стариками, теряющими сознание от многочасового ожидания поезда - уже нет и в помине...
кто хотел - тот выехал.... много переселенцев (при чем на своем транспорте, у меня во дворе забиты все углы и закоулки их машинами)...
показати весь коментар
07.04.2022 17:37 Відповісти
Орда очень хочет прорвать нашу самую сильную и боеспособную группировку в зоне ООС и ударить по Днепру - этим они разделяют Левобережную Украину посередине и им навстречу на соединение будет прорываться их южная и северо-восточная группировка - тогда они решат вопрос с Харьковской и Запорожской областями в свою пользу.
Все наши силы и ихние будут направлены сейчас на эти участки. Поэтому скоро здесь будет ад. Женщины, дети и пожилые люди будут просто мешать обороняться и будут подвергаться опасности.
показати весь коментар
07.04.2022 17:46 Відповісти
и я с Днепра, народ ведёт себя нормально, кто-то уезжает, а кто-то наоборот приезжает.
Днепр стоит и стоять будет. И войск тут хватает, и терриков достаточно и врага даже в пределах области нет. Нормально всё. Но если психика не тянет военную обстановку, шлепанцы в руки и на Западную.
показати весь коментар
07.04.2022 17:47 Відповісти
Я теж з Дніпра, Підтверджую , все дійсно нормально. Ну а якщо полізуть - .
показати весь коментар
07.04.2022 18:05 Відповісти
Ось ким є радник голови Офісу Президента України Андрія Єрмака, з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони. Дані з сайту Миротворець:

Арестович Алексей Николаевич

Профессиональный провокатор.
Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.
Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины.
Дискредитация Государственных органов власти и управления.

https://myrotvorets.center/criminal/arestovich-aleksej-nikolaevich/
показати весь коментар
07.04.2022 17:19 Відповісти
И как он подрывал?
показати весь коментар
07.04.2022 17:31 Відповісти
В нього немає посадових обов'язків. Притягнути до крм. вдп. неможливо.
показати весь коментар
07.04.2022 17:24 Відповісти
Значить і права виступати у ЗМІ в нього теж нема.
показати весь коментар
07.04.2022 17:36 Відповісти
Короче, Боря пи.данул. не подумавши, граждане решили, что он знает что-то, что пока никто не знает и кинулись эвакуироваться.
показати весь коментар
07.04.2022 17:25 Відповісти
вчасно роз'яснив, а то люди вже почали забиратися на дахи вагонів, що йдуть на захід

- а він просто вирішив так позбутися біженців - нехай їх западенці годують☝
показати весь коментар
07.04.2022 17:27 Відповісти
В Украине есть столько глухих забитых и даже покинутых сел. Почему все едут в города и желательно в самый центр
показати весь коментар
07.04.2022 17:37 Відповісти
всё Зрада отменяется, Днепр никто сдавать не будет, какая печаль, зрадофилы уже пятый раз перепаковывают чемоданы бегая по кругу. Журналистым отдельный привет, эти ради заголовка на всё пойдут.
показати весь коментар
07.04.2022 17:41 Відповісти
Виправдовується. Звичайно, Дніпро ніхто не збирався здавати і я особисто в закликах евакуюватися з Дніпра я вбачав нагнітання паніки чи не в останньому регіоні Сходу України (Січеславщині), де відсутні активні бойові дії. Не знаю, з якою метою це робив Філатов, але я особисто приходжу саме до таких висновків.
Київ не так давно був справді прифронтовим містом, свого часу загальна евакуація з нього була виправданою. Проте Дніпро далеко не прифронтове місто, і я майже впевнений, що прифронтовим і не стане завдяки нашим захисникам.
показати весь коментар
07.04.2022 18:35 Відповісти
Цей кацапський недобиток перенюхав чогось?
показати весь коментар
07.04.2022 18:36 Відповісти
Паніка страшна вешчь. Панікувати починають тупі курки і вона охоплює увесь натовп.
показати весь коментар
07.04.2022 19:12 Відповісти
Краще кілька днів паніки та хаосу на виїзді ніж кілька тисяч загиблих людей та дітей коли не виїхали з зони бойових дій. І ніщо не заважало організувати спокійну євакуацію послідовно зі сходу на захід в першу чергу сімей з дітьми та людей похилого віку. Тобто ці всі виправдання необгрунтовані
показати весь коментар
07.04.2022 19:36 Відповісти
Спочатку ляпнув ... пізніше зрозумів
показати весь коментар
07.04.2022 21:48 Відповісти
По радіусу Дніпра велика зона безпеки. Якщо, то люди зможуть вчасно евакуюватись
показати весь коментар
07.04.2022 22:43 Відповісти
 
 