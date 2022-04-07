Відставити паніку!, - голова Дніпра Філатов пояснив ситуацію з переселенцями та евакуацією

Міський голова Дніпра Борис Філатов надав роз'яснення щодо своєї попередньої рекомендації про евакуацію. Він зазначив, що Дніпро може не впоратися з кількістю людей, яка прибуває в місто зі сходу України, є можливість їхати і в інші райони області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Борис Філатов повідомив у Facebook.

"По-перше, ні один мер не має права оголошувати таке. Це виключно прерогатива керівництва країни і військових адміністрацій. З другого дня війни я вже сто разів казав свою особисту думку, що в умовах постійних ракетних обстрілів, жінкам, детям, літнім людям краще поїхати в більш спокійні місця. Особливо, якщо є можливість і родичі з Західної України", - пише Борис Філатов.

Також мер зазначив, що Дніпро приймає всіх евакуйованих з Луганської, Донецької та Харківської областей. У зв'язку з цим місто може не впоратися з навантаженням.

"Ми, як транзитний гуманітарний хаб, готові допомагати всім, хто приїхав до нас з Харківської області, Донбасу і Приазов'я, але я чесно звернувся до всіх біженців, що з таким напливом людей Дніпро може не впоратися. Безумовно, найзручніше знаходиться в мільйонному обласному центрі, але є ще область, інші регіони України, де також готові надавати допомогу", - зазначив Філатов.

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