Відставити паніку!, - голова Дніпра Філатов пояснив ситуацію з переселенцями та евакуацією
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Міський голова Дніпра Борис Філатов надав роз'яснення щодо своєї попередньої рекомендації про евакуацію. Він зазначив, що Дніпро може не впоратися з кількістю людей, яка прибуває в місто зі сходу України, є можливість їхати і в інші райони області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Борис Філатов повідомив у Facebook.
"По-перше, ні один мер не має права оголошувати таке. Це виключно прерогатива керівництва країни і військових адміністрацій. З другого дня війни я вже сто разів казав свою особисту думку, що в умовах постійних ракетних обстрілів, жінкам, детям, літнім людям краще поїхати в більш спокійні місця. Особливо, якщо є можливість і родичі з Західної України", - пише Борис Філатов.
Також мер зазначив, що Дніпро приймає всіх евакуйованих з Луганської, Донецької та Харківської областей. У зв'язку з цим місто може не впоратися з навантаженням.
"Ми, як транзитний гуманітарний хаб, готові допомагати всім, хто приїхав до нас з Харківської області, Донбасу і Приазов'я, але я чесно звернувся до всіх біженців, що з таким напливом людей Дніпро може не впоратися. Безумовно, найзручніше знаходиться в мільйонному обласному центрі, але є ще область, інші регіони України, де також готові надавати допомогу", - зазначив Філатов.
Будь ласка, зачекайте...
Українська влада не розповіла громадянам про точну дату нападу РФ, бо тоді би переселенці заблокували автомобілями дорогу, пояснив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю ISLND TV.
"Почався би масовий вихід біженців, вони б забили всі дороги, що завадило би армії пройти в райони оборони. Це повний параліч доріг. Це була би дуже бажана ситуація для РФ і так ми напевно програвали б війну і Лівобережжя все", - пояснив Арестович.
Каже, що, за попередніми підрахунками, могло бути близько 12 млн біженців.
"Це була би масована паніка при чому тоді, коли не було ще воєнного стану, було би купа політичних криків і хаос, який не дозволив би ані мобілізуватися, ані перекинути війська", - розповів Арестович
В первый же день стартанули. Патриоты фиговы.
именно паникеров надо первыми отстреливать!!!
умістно було б завчасно зайняти оборону на кордонах (2295 км, вражеский десант ). І там зупиняти ворога НА ШО ОРДА надеялась и рассчитывал злой шаман но ВСУ пошли по-другому
1) У кого были мозги, понимали, что "учения" сбором в 150тыс человек не проводят
2) Если бы люди уехали еще в ноябре/декабре, то к НГ вернулись бы обратно. Т.к. это делает сейчас масса людей, у кого на западной закончились сбережения.
3) Оставить квартиры/рабочие места? А жить стране как?
Чому по кацапським кораблям біля Одеси, стріляє артилерія та гради?
Де Нептуни, Вільха, Сапсан?
Де мінні поля на кримському перешийку?
Чому знову бронежилетами, коліматорними прицілами, тепловізорами, займаються волонтери?
Нептуны и т.д. не в курсе. Мне просто не нравится, что все эти приколы списывают на дороги. А соевый что 6 лет делал?
І я можу з впевненістю сказати, що ******* армія України, це його заслуга.
І програми Нептун, Сапсан, Вільха, яки просрав Зеленський, як раз розпочиналися при Порошенко.
Вас дивує чому не стріляють по кораблям?
Не треба дивуватися: не стріляють, бо ракет немає.
Один єдиний дивізіон Нептунів прийняли на озброєння!
А ті все зеленим штампом користуєшся - " соєвий". Очі відкрий і перестань дивитись " Слугу народу", не ті часи.
А то рассказывают басни ,что все знали
На вопрос зачем? попробуйте найти ответ самостоятельно.
Или у нас СБУ этим заведовала?
Если да,то тогда понятно все дальнейшее.
Але свою жіночку найвеличніший янелох вивіз в Європу заздалегідь.
про евакуацію дітей жінок він каже щодня - це вибір громадян а не примус влади
того кошмара что в первые сутки войны - забитый вокзал и привокзальная площадь - голова к голове, с чемоданчиками, рюкзаками, детьми и стариками, теряющими сознание от многочасового ожидания поезда - уже нет и в помине...
кто хотел - тот выехал.... много переселенцев (при чем на своем транспорте, у меня во дворе забиты все углы и закоулки их машинами)...
Все наши силы и ихние будут направлены сейчас на эти участки. Поэтому скоро здесь будет ад. Женщины, дети и пожилые люди будут просто мешать обороняться и будут подвергаться опасности.
Днепр стоит и стоять будет. И войск тут хватает, и терриков достаточно и врага даже в пределах области нет. Нормально всё. Но если психика не тянет военную обстановку, шлепанцы в руки и на Западную.
Арестович Алексей Николаевич
Профессиональный провокатор.
Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.
Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины.
Дискредитация Государственных органов власти и управления.
https://myrotvorets.center/criminal/arestovich-aleksej-nikolaevich/
- а він просто вирішив так позбутися біженців - нехай їх западенці годують☝
Київ не так давно був справді прифронтовим містом, свого часу загальна евакуація з нього була виправданою. Проте Дніпро далеко не прифронтове місто, і я майже впевнений, що прифронтовим і не стане завдяки нашим захисникам.