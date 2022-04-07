Украина уже получила €3 миллиарда финансовой помощи от западных партнеров
Украина получила около трех миллиардов евро финансовой помощи от партнеров.
Об этом на брифинге заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день мы ведем переговоры на общую сумму около 7 млрд евро, из них получили уже около 3 млрд евро", - сказал Марченко.
В частности, в четверг министр подписал соглашение с Германией на связанный кредит в размере 150 млн евро. Кроме того, на прошлой неделе Украина получила 300 млн евро кредитных средств от Франции, а от США – 500 млн долларов безвозвратной помощи.
Марченко отметил, что больше перспектив он видит в коллективном механизме поддержки. Так, Минфин ведет переговоры с Международным валютным фондом и Всемирным банком.
В частности, Всемирный банк создал трастовый фонд для поддержки Украины, пополнить который могут разные страны. С МВФ обсуждается возможность предоставления Украине специальных прав заимствований (как грант или кредит) других стран.
Кроме того, Канада готова предоставить кредит в 500 млн долларов.
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