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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина уже получила €3 миллиарда финансовой помощи от западных партнеров

євро

Украина получила около трех миллиардов евро финансовой помощи от партнеров.

Об этом на брифинге заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Евросоюз выделил для Украины миллиард евро, но этого мало, - Боррель

"На сегодняшний день мы ведем переговоры на общую сумму около 7 млрд евро, из них получили уже около 3 млрд евро", - сказал Марченко.

В частности, в четверг министр подписал соглашение с Германией на связанный кредит в размере 150 млн евро. Кроме того, на прошлой неделе Украина получила 300 млн евро кредитных средств от Франции, а от США – 500 млн долларов безвозвратной помощи.

Марченко отметил, что больше перспектив он видит в коллективном механизме поддержки. Так, Минфин ведет переговоры с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

В частности, Всемирный банк создал трастовый фонд для поддержки Украины, пополнить который могут разные страны. С МВФ обсуждается возможность предоставления Украине специальных прав заимствований (как грант или кредит) других стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дефолт Украине не угрожает, - Марченко

Кроме того, Канада готова предоставить кредит в 500 млн долларов.

Минфин (1556) помощь (7784) Марченко Сергей (298)


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Надо в тысячи раз больше ,война дело дорогое .
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07.04.2022 17:10 Ответить
а нічого так, шо 35 млрд баксів до цього надали кацапстану??? а 80 млрд баксів -- на афган??? це вобще позорище((((( ганьба
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07.04.2022 17:23 Ответить
Запад дал за время войны 32 млрд оккупантам за газ и 1 млрд Украине военной помощи.
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07.04.2022 17:43 Ответить
І цю допомоу отримав конкрктно "Ашан" якмй і не виходив нікуди з раші.
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07.04.2022 18:32 Ответить
Пентагон уже передав Києву 60 тисяч ПТРК та 25 тисяч ПЗРК, - повідомив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі.
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07.04.2022 19:56 Ответить
 
 