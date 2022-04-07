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Новини Економіка
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Мінфін (640) допомога (1873) Марченко Сергій (229)

Україна вже отримала €3 мільярди фінансової допомоги від західних партнерів

Новини Цензор.НЕТ Економіка

євро

Україна отримала близько трьох мільярдів євро фінансової допомоги від партнерів.

Про це на брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"На сьогодні ми ведемо перемовини на загальну суму близько 7 млрд євро, з них отримали вже близько 3 млрд євро", - сказав Марченко.

Зокрема, у четвер міністр підписав угоду з Німеччиною на зв'язаний кредит на суму 150 млн євро. Крім того, минулого тижня Україна отримала 300 млн євро кредитних коштів від Франції, а від США - 500 млн доларів безповоротної допомоги.

Марченко зазначив, що найбільше перспектив він вбачає у колективному механізмі підтримки. Так, Мінфін веде відповідні перемовини з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком.

Зокрема, Світовий банк створив трастовий фонд для підтримки України, поповнити який можуть різні країни. З МВФ обговорюється можливість надання Україні спеціальних прав запозичень (як грант або як кредит) інших країн.

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Крім того, Канада готова надати кредит на 500 млн доларів.

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Надо в тысячи раз больше ,война дело дорогое .
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07.04.2022 17:10 Відповісти
а нічого так, шо 35 млрд баксів до цього надали кацапстану??? а 80 млрд баксів -- на афган??? це вобще позорище((((( ганьба
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07.04.2022 17:23 Відповісти
Запад дал за время войны 32 млрд оккупантам за газ и 1 млрд Украине военной помощи.
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07.04.2022 17:43 Відповісти
І цю допомоу отримав конкрктно "Ашан" якмй і не виходив нікуди з раші.
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07.04.2022 18:32 Відповісти
Пентагон уже передав Києву 60 тисяч ПТРК та 25 тисяч ПЗРК, - повідомив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі.
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07.04.2022 19:56 Відповісти
 
 