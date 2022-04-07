Україна вже отримала €3 мільярди фінансової допомоги від західних партнерів

Україна отримала близько трьох мільярдів євро фінансової допомоги від партнерів.

Про це на брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"На сьогодні ми ведемо перемовини на загальну суму близько 7 млрд євро, з них отримали вже близько 3 млрд євро", - сказав Марченко.

Зокрема, у четвер міністр підписав угоду з Німеччиною на зв'язаний кредит на суму 150 млн євро. Крім того, минулого тижня Україна отримала 300 млн євро кредитних коштів від Франції, а від США - 500 млн доларів безповоротної допомоги.

Марченко зазначив, що найбільше перспектив він вбачає у колективному механізмі підтримки. Так, Мінфін веде відповідні перемовини з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком.

Зокрема, Світовий банк створив трастовий фонд для підтримки України, поповнити який можуть різні країни. З МВФ обговорюється можливість надання Україні спеціальних прав запозичень (як грант або як кредит) інших країн.

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Крім того, Канада готова надати кредит на 500 млн доларів.