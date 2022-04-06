Евросоюз выделил для Украины миллиард евро, но этого мало, - Боррель
Для того чтобы помочь Украине устоять перед российским вторжением, а также позаботиться о силе и международном весе самого Европейского Союза, европейцы должны увеличить поддержку Украины и избавиться от энергетической зависимости от Росии.
Об этом 6 апреля в Страсбурге, выступая на пленарном заседании Европейского парламента, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы выделили для Украины один миллиард евро. Кажется, много. Но миллиард евро – это то, что мы платим путину каждый день за энергоресурсы, которые от него получаем. С начала войны мы предоставили ему 45 миллиардов евро. Сравните это с одним миллиардом, предоставленным Украине для обеспечения оружием и военным оборудованием. Эта гигантская разница должна подчеркнуть важность и необходимость выполнения того, что просил нас сделать Европейский Совет. Мы должны уменьшить нашу энергетическую зависимость. Еврокомиссия будет предлагать меры для достижения этой цели", - сказал Боррель.
Он напомнил, что Еврокомиссия уже предложила пятый пакет санкций против России, предусматривающий полный отказ от импорта российского угля, но необходимо продолжать избавляться от энергетической зависимости от России.
"Уголь – это лишь небольшая часть наших счетов. Наша независимость, наша энергетическая автономия связаны с развитием возобновляемой энергетики. Климатические изменения и геополитика впервые идут настолько близко", - добавил Боррель.
Он отметил, что европейцы должны осознавать, в каком мире живут сейчас. На Европу, по его словам, сейчас приходится только 5 процентов мирового населения, хотя к концу предыдущей большой переписи эта цифра составляла 25 процентов. Евросоюз окружает круг нестабильности в огромном регионе от Гибралтара до Кавказа. Страны этого круга - в два раза моложе стран ЕС по среднему возрасту населения. При этом сам ЕС все еще имеет высокую зависимость в сфере энергетики.
"Итак, мы - старые и зависимые. Это не очень хорошее состояние для будущего. Мы должны стать моложе, мы должны получить большее влияние (в мире. – Ред.). Мы должны получить больше возможностей, чтобы защитить наши принципы и ценности, и применить все мощные инструменты, которые имеем, чтобы на мировой арене страны-члены и Еврокомиссия имели скоординированную позицию… Представьте, чтобы могло случиться с каждым из государств сегодня, даже с самыми большими из них, если бы они остались наедине в приближающемся новом мире. Именно поэтому единство всех европейцев является большим достоянием, которое мы должны ценить", - подчеркнул высокий представитель ЕС.
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