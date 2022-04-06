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Новости Агрессия России против Украины Война
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Евросоюз выделил для Украины миллиард евро, но этого мало, - Боррель

боррель,жозеп

Для того чтобы помочь Украине устоять перед российским вторжением, а также позаботиться о силе и международном весе самого Европейского Союза, европейцы должны увеличить поддержку Украины и избавиться от энергетической зависимости от Росии.

Об этом 6 апреля в Страсбурге, выступая на пленарном заседании Европейского парламента, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Мы выделили для Украины один миллиард евро. Кажется, много. Но миллиард евро – это то, что мы платим путину каждый день за энергоресурсы, которые от него получаем. С начала войны мы предоставили ему 45 миллиардов евро. Сравните это с одним миллиардом, предоставленным Украине для обеспечения оружием и военным оборудованием. Эта гигантская разница должна подчеркнуть важность и необходимость выполнения того, что просил нас сделать Европейский Совет. Мы должны уменьшить нашу энергетическую зависимость. Еврокомиссия будет предлагать меры для достижения этой цели", - сказал Боррель.

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Он напомнил, что Еврокомиссия уже предложила пятый пакет санкций против России, предусматривающий полный отказ от импорта российского угля, но необходимо продолжать избавляться от энергетической зависимости от России.

"Уголь – это лишь небольшая часть наших счетов. Наша независимость, наша энергетическая автономия связаны с развитием возобновляемой энергетики. Климатические изменения и геополитика впервые идут настолько близко", - добавил  Боррель.

Он отметил, что европейцы должны осознавать, в каком мире живут сейчас. На Европу, по его словам, сейчас приходится только 5 процентов мирового населения, хотя к концу предыдущей большой переписи эта цифра составляла 25 процентов. Евросоюз окружает круг нестабильности в огромном регионе от Гибралтара до Кавказа. Страны этого круга - в два раза моложе стран ЕС по среднему возрасту населения. При этом сам ЕС все еще имеет высокую зависимость в сфере энергетики.

"Итак, мы - старые и зависимые. Это не очень хорошее состояние для будущего. Мы должны стать моложе, мы должны получить большее влияние (в мире. – Ред.). Мы должны получить больше возможностей, чтобы защитить наши принципы и ценности, и применить все мощные инструменты, которые имеем, чтобы на мировой арене страны-члены и Еврокомиссия имели скоординированную позицию… Представьте, чтобы могло случиться с каждым из государств сегодня, даже с самыми большими из них, если бы они остались наедине в приближающемся новом мире. Именно поэтому единство всех европейцев является большим достоянием, которое мы должны ценить", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

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Автор: 

помощь (7770) Евросоюз (17076) Боррель Жозеп (784)


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8лет сопли жевали и Украину и слушать никто не хотел. А сейчас до некоторых, но далеко не до всех, дошло что Украина воюет за всю Европу. Так что расчехляйтесь там на вооружение и на восстановление.
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06.04.2022 14:12 Ответить
В ж0пу засуньте его себе... а то после войны засунем его сначала вам, а потом касапам, или наоборот - пофиг.. не позорились бы уже такими беспонтовыми суммами..
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06.04.2022 14:13 Ответить
Такі вони в ЄС. звикли до тихого солодкого життя!!!! На захист Борреля, він тільки почав свою діяльність, і одразу приїхав на Донбас побачити на власні очі "руzzкий мир" і почав тиснути на всю Європу, щоб діяли з посиленням допомоги для України!!!!! Але його не чули до початку великої ВІЙНИ в Україні!!!! Та і зараз та поміч йде дуже тяжко!!!!!На приклад Італія, до 24 лютого взагалі не було з ким розмовляти, всі друзі путлєра, а зараз почався рух!!!!! Но на справді у Італії нема грошей, вони самі живуть постійно в долгах, десь біля 3 трил. євро, але хоч поміняли свої погляди!!!!!!
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06.04.2022 14:33 Ответить
Не чули, мабуть того що не зрозуміло розповідали...
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06.04.2022 14:51 Ответить
Я думаю, що більшість не хотіли чути!!!!!!!
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06.04.2022 14:58 Ответить
щоб тобі кожну ніч снилися мертві .. наші.. і на тому світі теж
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06.04.2022 14:30 Ответить
Боррель - чи не най-проукраїнський європейський політик заходу зараз
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06.04.2022 14:34 Ответить
Хочу відповісти ,,писакам'' що говорять в ,,жопу засунути'' ці гроші про те що коли нашу чудову і веселу владу попереджали про напад вони ржали з США і Європи і говорили що це їхня хвора уява, а вони підуть в травні на шашлик… так що дякуйте і низько вклоніться всім країнам які (скоріше всупереч цим мудакам) після цього нам допомагають бо без їх допомоги ми вже були програли цю війну. Вам лиють в вуха про те що НАТО і Європа винні що в нас жертви, виставляють їх ворогами, а самі ведуть незрозумілі перемовини з вбивцями обнімаються на зустрічах(є відео і фото підтвердження як поДляк це робить з членом фашиської делегації), відкрийте очі чому забороняють транслювати іншу думку? Думайте бо на кону не тільки держава а ваше життя….
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06.04.2022 16:03 Ответить
 
 