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Євросоюз виділив для України мільярд євро, але цього замало, - Боррель

боррель,жозеп

Для того, щоб допомогти Україні встояти перед російським вторгненням, а також подбати про силу та міжнародну вагу самого Європейського Союзу, європейці мають збільшити підтримку України та позбавитися енергетичної залежності від Росії.

Про це 6 квітня у Страсбурзі під час виступу на пленарному засіданні Європейського Парламенту заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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"Ми виділили для України один мільярд євро. Здається, багато. Але мільярд євро – це те, що ми сплачуємо Путіну щодня за енергоресурси, які від нього отримуємо. З початку війни ми надали йому 45 мільярдів євро. Порівняйте це з одним мільярдом, що ми надали Україні для забезпечення зброєю та військовим обладнанням. Ця гігантська різниця має підкреслити важливість та необхідність виконання того, що просила нас зробити Європейська Рада. Ми маємо зменшити нашу енергетичну залежність. Єврокомісія буде пропонувати заходи для досягнення цієї мети", - сказав Боррель.

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Він нагадав, що Єврокомісія вже запропонувала п’ятий пакет санкцій проти Росії, який передбачає повну відмову від імпорту російського вугілля, але має продовжувати позбуватися енергетичної залежності від Росії.

"Вугілля... - це лише невелика частина наших рахунків. Наша незалежність, наша енергетична автономія пов’язані із розвитком поновлювальної енергетики. Кліматичні зміни і геополітика вперше йдуть настільки близько поряд", - додав Боррель.

Він зауважив, що європейці мають бути свідомі, в якому світі живуть зараз. На Європу, за його словами, нині припадає лише 5 відсотків світового населення. Євросоюз оточує коло нестабільності у величезному регіоні від Гібралтару до Кавказу. Країни цього кола є вдвічі молодшим за країни ЄС за середнім віком населення. При цьому сам ЄС все ще має високу залежність у сфері енергетики.

"Тож, ми є старими та залежними. Це не дуже добрий стан для майбутнього. Ми маємо стати молодшими, ми маємо отримати більший вплив (у світі – Ред.). Ми маємо отримати більше спроможностей, щоб оборонити наші принципи та цінності, і застосувати всі потужні інструменти, що маємо, щоб на світовій арені країни-члени та Єврокомісія мали скоординовану позицію… Уявіть, щоб могло трапитися з кожною із держав сьогодні, навіть з найбільшими з них, якщо б вони залишилися наодинці в новому світі, що наближається. Саме тому єдність всіх європейців є великим надбанням, що ми маємо цінувати", - наголосив високий представник ЄС.

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8лет сопли жевали и Украину и слушать никто не хотел. А сейчас до некоторых, но далеко не до всех, дошло что Украина воюет за всю Европу. Так что расчехляйтесь там на вооружение и на восстановление.
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06.04.2022 14:12 Відповісти
В ж0пу засуньте его себе... а то после войны засунем его сначала вам, а потом касапам, или наоборот - пофиг.. не позорились бы уже такими беспонтовыми суммами..
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06.04.2022 14:13 Відповісти
Такі вони в ЄС. звикли до тихого солодкого життя!!!! На захист Борреля, він тільки почав свою діяльність, і одразу приїхав на Донбас побачити на власні очі "руzzкий мир" і почав тиснути на всю Європу, щоб діяли з посиленням допомоги для України!!!!! Але його не чули до початку великої ВІЙНИ в Україні!!!! Та і зараз та поміч йде дуже тяжко!!!!!На приклад Італія, до 24 лютого взагалі не було з ким розмовляти, всі друзі путлєра, а зараз почався рух!!!!! Но на справді у Італії нема грошей, вони самі живуть постійно в долгах, десь біля 3 трил. євро, але хоч поміняли свої погляди!!!!!!
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06.04.2022 14:33 Відповісти
Не чули, мабуть того що не зрозуміло розповідали...
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06.04.2022 14:51 Відповісти
Я думаю, що більшість не хотіли чути!!!!!!!
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06.04.2022 14:58 Відповісти
щоб тобі кожну ніч снилися мертві .. наші.. і на тому світі теж
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06.04.2022 14:30 Відповісти
Боррель - чи не най-проукраїнський європейський політик заходу зараз
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06.04.2022 14:34 Відповісти
Хочу відповісти ,,писакам'' що говорять в ,,жопу засунути'' ці гроші про те що коли нашу чудову і веселу владу попереджали про напад вони ржали з США і Європи і говорили що це їхня хвора уява, а вони підуть в травні на шашлик… так що дякуйте і низько вклоніться всім країнам які (скоріше всупереч цим мудакам) після цього нам допомагають бо без їх допомоги ми вже були програли цю війну. Вам лиють в вуха про те що НАТО і Європа винні що в нас жертви, виставляють їх ворогами, а самі ведуть незрозумілі перемовини з вбивцями обнімаються на зустрічах(є відео і фото підтвердження як поДляк це робить з членом фашиської делегації), відкрийте очі чому забороняють транслювати іншу думку? Думайте бо на кону не тільки держава а ваше життя….
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06.04.2022 16:03 Відповісти
 
 