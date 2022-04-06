Євросоюз виділив для України мільярд євро, але цього замало, - Боррель

Для того, щоб допомогти Україні встояти перед російським вторгненням, а також подбати про силу та міжнародну вагу самого Європейського Союзу, європейці мають збільшити підтримку України та позбавитися енергетичної залежності від Росії.

Про це 6 квітня у Страсбурзі під час виступу на пленарному засіданні Європейського Парламенту заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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"Ми виділили для України один мільярд євро. Здається, багато. Але мільярд євро – це те, що ми сплачуємо Путіну щодня за енергоресурси, які від нього отримуємо. З початку війни ми надали йому 45 мільярдів євро. Порівняйте це з одним мільярдом, що ми надали Україні для забезпечення зброєю та військовим обладнанням. Ця гігантська різниця має підкреслити важливість та необхідність виконання того, що просила нас зробити Європейська Рада. Ми маємо зменшити нашу енергетичну залежність. Єврокомісія буде пропонувати заходи для досягнення цієї мети", - сказав Боррель.

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Він нагадав, що Єврокомісія вже запропонувала п’ятий пакет санкцій проти Росії, який передбачає повну відмову від імпорту російського вугілля, але має продовжувати позбуватися енергетичної залежності від Росії.

"Вугілля... - це лише невелика частина наших рахунків. Наша незалежність, наша енергетична автономія пов’язані із розвитком поновлювальної енергетики. Кліматичні зміни і геополітика вперше йдуть настільки близько поряд", - додав Боррель.

Він зауважив, що європейці мають бути свідомі, в якому світі живуть зараз. На Європу, за його словами, нині припадає лише 5 відсотків світового населення. Євросоюз оточує коло нестабільності у величезному регіоні від Гібралтару до Кавказу. Країни цього кола є вдвічі молодшим за країни ЄС за середнім віком населення. При цьому сам ЄС все ще має високу залежність у сфері енергетики.

"Тож, ми є старими та залежними. Це не дуже добрий стан для майбутнього. Ми маємо стати молодшими, ми маємо отримати більший вплив (у світі – Ред.). Ми маємо отримати більше спроможностей, щоб оборонити наші принципи та цінності, і застосувати всі потужні інструменти, що маємо, щоб на світовій арені країни-члени та Єврокомісія мали скоординовану позицію… Уявіть, щоб могло трапитися з кожною із держав сьогодні, навіть з найбільшими з них, якщо б вони залишилися наодинці в новому світі, що наближається. Саме тому єдність всіх європейців є великим надбанням, що ми маємо цінувати", - наголосив високий представник ЄС.

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