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Новости Война
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Кулеба: Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую

кулеба

В рамках войны России против Украины битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Битва за Донбасс будет напоминать вам, говорю это с сожалением, но это правда, будет напоминать Вторую мировую войну. С большими операциями, маневрами, с применением тысяч танков, бронированной техники, самолетов и артиллерии. Это не будет локальная операция России, с учетом того, как она готовится к этому", - отметил он.

По его словам, у России свой план, у Украины - свой, и результат этой битвы решится на поля боя.

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Вторая мировая война (417) Донбасс (26955) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+25
Ще вона нагадуватиме другу світову бо раха расконсервовує радянські танки
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07.04.2022 17:23
+20
Багато аналогій. Вибачте за мою. Київ - наче битва за москву. Маріуполь - сталінград-ленінград. Зараз час курської битви. Виступ лисичанськ-северодонецьк дуже схожий.
Зламаємо хребет фашистам- рашистам.
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07.04.2022 17:29
+14
Ну, если сравнивать БЕГСТВО РУСНИ (аж до самой Москвы), то ДА!
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07.04.2022 17:25
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поучаствуешь как обычно?
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07.04.2022 17:20 Ответить
Ще вона нагадуватиме другу світову бо раха расконсервовує радянські танки
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07.04.2022 17:23 Ответить
пропагандистская логика требует, вынь и положь, добиться какого-то удивительного военного успеха, который станет гвоздем празднования 9 мая 2022 года. Тому кинуть все що є..не жаліючи ні техніки на солдат
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07.04.2022 17:30 Ответить
гвоздем протащат по площади праздничные гробы мальчиков в трусиках... но без ручек и ножек...
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07.04.2022 17:34 Ответить
Часів 2 світової і гвинтівки мосіна
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07.04.2022 17:32 Ответить
та да !
у них ще Т-34 є, а попереду буде маршал-алєнєвод на фанерному рейхстазі

це хай кацапи марять Прохоровкою, у нас має бути своя тактика - із технологічними джавами та стугнами, із беспілотниками-камікадзе і т.д.
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07.04.2022 17:33 Ответить
битва буде епіческой:

прямо сз параду пабєди величезні орди кацапів у ватниках рушать на Дамбас.
"смертний полк" буде атакувати дідами на палках, а обєзумівші укропи-нацики одягнуть собі ланцюга на ногу та будуть відбиватись "газонокосилками гітлєра" - кулеметами МG-3, які нам подарував недобитий рейх
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07.04.2022 17:58 Ответить
все будет просто и быстро. Несколько ударов новейшим уружием по тылам (кому надо, тот в курсе) в районе Херсона, Бердянска и Купянска, и драпать кацапы будут как заведенные. Мариуполь будет деблокирован. Линия фронта будет на линии 23.02.2022. Недельку на перегруппировку, продолжая удары по тылам, и к началу июня будем проводить парад в Севастополе
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07.04.2022 18:52 Ответить
гелетей, перелогинься
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08.04.2022 01:19 Ответить
та Арестович я. Обидно, слушай
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08.04.2022 01:23 Ответить
а их не конструировали с расчетом под современные ПТРК. Максимум - под Фагот и TOW ранних модификаций
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07.04.2022 18:47 Ответить
Оптимистично
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07.04.2022 17:25 Ответить
Ну, если сравнивать БЕГСТВО РУСНИ (аж до самой Москвы), то ДА!
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07.04.2022 17:25 Ответить
бои за Мариуполь: вид со стороны врага https://kenigtiger.livejournal.com/2133315.html
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07.04.2022 18:55 Ответить
треба знищіти залізницю на непідконтрольній терріторії
Хочаби узли..
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07.04.2022 17:27 Ответить
мости, ЛЕП.
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07.04.2022 17:33 Ответить
Для цього треба щоб там підпілля працювало. Не з тамтешнім "насєлєнієм". Нажаль.
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07.04.2022 17:37 Ответить
Дело не только и не столько в "населении". Подполье и ресурсную базу для него необходимо было готовить заранее. Если мы не делали этого 8 лет, то какие претензии могут быть к "населению"?
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07.04.2022 17:49 Ответить
А воно їм треба?
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07.04.2022 18:35 Ответить
А при чем тут "им"? Оно нам треба, прежде всего. Иначе зачем мы воюем за Донбасс? Это наша - украинская земля, независимо от того, кто на ней живет.
И, кстати, есть там и те кому треба. Их мало, но они есть. В подполье "много" и не надо.
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07.04.2022 19:04 Ответить
."Все мясо и железо обрушится на наши позиции, и у врага все еще много того и другого." Усе заради )(уйла до 9 травня
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07.04.2022 17:28 Ответить
железа у нас тоже хватает. И очень хорошего ПТРК железа, дальнобойность от 0,6 до 5 км. Вероятность попадания 80-90%. После поражения их бронетехники на 10-20%, как показала практика, в пехотном бою у кацапов шансов нет
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08.04.2022 01:29 Ответить
Любые самолеты и вертолеты кацапы жидко срутся использовать уже около трех недель, хотя у них они еще есть
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08.04.2022 01:32 Ответить
наш парад победы в Севастополе буде в июне 2022 года
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08.04.2022 01:34 Ответить
Багато аналогій. Вибачте за мою. Київ - наче битва за москву. Маріуполь - сталінград-ленінград. Зараз час курської битви. Виступ лисичанськ-северодонецьк дуже схожий.
Зламаємо хребет фашистам- рашистам.
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07.04.2022 17:29 Ответить
Совєти під Прохоровкою отримали поразку при величезній перевазі в кількості танків. Це так, до слова про прекрасну підготовку руснявих танкістів
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07.04.2022 17:46 Ответить
В Сталинграде была возможность подкрепления через Волгу, а в Мариуполе?
Нужен срочный прорыв г городу. Там не ДАП, там ещё городское население осталось.
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07.04.2022 18:01 Ответить
бои за Мариуполь: вид со стороны врага https://kenigtiger.livejournal.com/2133315.html
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08.04.2022 01:37 Ответить
Коротко.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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07.04.2022 17:32 Ответить
реєстрація 7.04.2022... бот? 😎
А про мобілізацію, в т.ч., приховану нам вже розповідали, отут...
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07.04.2022 17:41 Ответить
Скоро будет обещанный сюрприз от Залужного.
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07.04.2022 17:40 Ответить
а кацапы уже в курсе, что их ждет не только мясорубка, но и блендер? Так что останки "асвабадителей" родственники смогут получить порционно - ДНК вани там точно будет в каком-то количестве.
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07.04.2022 17:42 Ответить
Це беззубе і імпотентне чмо напевне заздрощі по байкам Арестовича загризли. Звідки він взяв тисячі танків? Напевне думає, що в нас їх більше тисячі.
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07.04.2022 17:42 Ответить
В Курську область нагнали зараз ще більше техніки ніж перед 24 лютого. Може й не тисячі танків, але кілька сотень точно
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07.04.2022 17:50 Ответить
а эти танки горят как-то по другому, чем предыдущие?
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08.04.2022 01:40 Ответить
Он не только про танки-он вообще про бронетехнику
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07.04.2022 18:11 Ответить
Ти хоч 0,01 відсотка зробив від того що зробив Кулеба щоб мати право кидати лайно в його сторону?
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07.04.2022 18:40 Ответить
Скоріше третю, тоді таких технологій і зброї й близько не було.
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07.04.2022 17:43 Ответить
Я тоже думаю, что стенка на стенку нам совершенно ни к чему.Может поумнее, что то придумать?
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07.04.2022 17:46 Ответить
Паветкин-Кличко?
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07.04.2022 17:56 Ответить
Все очень просто. После применения современного оружия по технике у кацапов остается только пехотный бой. Как показала практика, в пехотном бою у них шансов практически нет. Только садиться за переговоры и сдаваться
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08.04.2022 01:45 Ответить
Ну ленд-ліз від США вже є, анти-кацапська коаліція є, ***** в бункері теж є... Вам пізда, кацапи !
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07.04.2022 17:53 Ответить
Надеюсь наших тайно на эту технику успели подготовить - абрамс и ф16 своеобразная техника
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07.04.2022 19:22 Ответить
Накричали себе на голову "Путин введи войска"? Сейчас ощутят в полной мере. Дебилы, ***..
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07.04.2022 17:54 Ответить
Мариупіль вже перевершив найсташніші жахи Второї мирової Війни
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07.04.2022 17:56 Ответить
Шо то кулявлоба не чуть, де вiн..
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07.04.2022 17:57 Ответить
Все жду т 34, но сначала должны пойти т55
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07.04.2022 18:12 Ответить
нехай свої т 34 витягують може їм допоможе!!!
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07.04.2022 18:12 Ответить
битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну

Як би цього не хотілося різним совковим ватникам, але цього не буде, і перші тижні війни це вже довели
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07.04.2022 18:41 Ответить
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07.04.2022 19:02 Ответить
73% знали що роблять... тепер ховають своїх дітей та батьків, примовляючи "я нє знаю кто і зачєм всьо ета развязал..."
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08.04.2022 02:42 Ответить
еще Щота Руставели сказал - каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны...
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07.04.2022 19:05 Ответить
З 24 лютого 2022 року, великої активної фази вже залучено тисячі техніки. Розкажіть про це Кулебі, можливо він не вкурсі.
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07.04.2022 20:16 Ответить
Это будет Курская дуга по Украински.
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07.04.2022 20:20 Ответить
1. Встановити Фронт і ПАЛИТИ великим калібром будь який наступ

2. Зеленка + РДГ і палити артилерією та авіацією
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07.04.2022 20:45 Ответить
Господи, спаси нас...
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08.04.2022 01:21 Ответить
У нас нет тысяч танков, тем более самолётов. Да и в раше самолётов летающих тысяча не будет задействовано. В этом контексте сравнение так себе.
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08.04.2022 02:51 Ответить
 
 