Кулеба: Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую
В рамках войны России против Украины битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.
Об этом заявил на брифинге в Брюсселе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Битва за Донбасс будет напоминать вам, говорю это с сожалением, но это правда, будет напоминать Вторую мировую войну. С большими операциями, маневрами, с применением тысяч танков, бронированной техники, самолетов и артиллерии. Это не будет локальная операция России, с учетом того, как она готовится к этому", - отметил он.
По его словам, у России свой план, у Украины - свой, и результат этой битвы решится на поля боя.
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+25 Козак Мамай #226278
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у них ще Т-34 є, а попереду буде маршал-алєнєвод на фанерному рейхстазі
це хай кацапи марять Прохоровкою, у нас має бути своя тактика - із технологічними джавами та стугнами, із беспілотниками-камікадзе і т.д.
прямо сз параду пабєди величезні орди кацапів у ватниках рушать на Дамбас.
"смертний полк" буде атакувати дідами на палках, а обєзумівші укропи-нацики одягнуть собі ланцюга на ногу та будуть відбиватись "газонокосилками гітлєра" - кулеметами МG-3, які нам подарував недобитий рейх
Хочаби узли..
И, кстати, есть там и те кому треба. Их мало, но они есть. В подполье "много" и не надо.
Зламаємо хребет фашистам- рашистам.
Нужен срочный прорыв г городу. Там не ДАП, там ещё городское население осталось.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
А про мобілізацію, в т.ч., приховану нам вже розповідали, отут...
Як би цього не хотілося різним совковим ватникам, але цього не буде, і перші тижні війни це вже довели
2. Зеленка + РДГ і палити артилерією та авіацією