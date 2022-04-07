Кулеба: Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову

У рамках війни Росії проти України битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну. Очікується, що вона відбуватиметься із залученням тисяч танків та інших озброєнь.

Про це заявив на брифінгу в Брюселі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Битва за Донбас буде нагадувати вам, кажу це з жалем, але це правда, буде нагадувати Другу світову війну. З великими операціями, маневрами, із застосуванням тисяч танків, броньованої техніки, літаків і артилерії. Це не буде локальна операція Росії, з урахуванням того, як вона до цього готується", - зазначив він.

За його словами, Росія має свій план, Україна - свій, і результат цієї битви вирішиться на полі бою.

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