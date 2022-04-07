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Кулеба: Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У рамках війни Росії проти України битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну. Очікується, що вона відбуватиметься із залученням тисяч танків та інших озброєнь.
Про це заявив на брифінгу в Брюселі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Битва за Донбас буде нагадувати вам, кажу це з жалем, але це правда, буде нагадувати Другу світову війну. З великими операціями, маневрами, із застосуванням тисяч танків, броньованої техніки, літаків і артилерії. Це не буде локальна операція Росії, з урахуванням того, як вона до цього готується", - зазначив він.
За його словами, Росія має свій план, Україна - свій, і результат цієї битви вирішиться на полі бою.
Топ коментарі
+25 Козак Мамай 328e507b
показати весь коментар07.04.2022 17:23
+20 Yuriy Kovalskyy
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+14 RustIck
показати весь коментар07.04.2022 17:25
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Будь ласка, зачекайте...
у них ще Т-34 є, а попереду буде маршал-алєнєвод на фанерному рейхстазі
це хай кацапи марять Прохоровкою, у нас має бути своя тактика - із технологічними джавами та стугнами, із беспілотниками-камікадзе і т.д.
прямо сз параду пабєди величезні орди кацапів у ватниках рушать на Дамбас.
"смертний полк" буде атакувати дідами на палках, а обєзумівші укропи-нацики одягнуть собі ланцюга на ногу та будуть відбиватись "газонокосилками гітлєра" - кулеметами МG-3, які нам подарував недобитий рейх
Хочаби узли..
И, кстати, есть там и те кому треба. Их мало, но они есть. В подполье "много" и не надо.
Зламаємо хребет фашистам- рашистам.
Нужен срочный прорыв г городу. Там не ДАП, там ещё городское население осталось.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
А про мобілізацію, в т.ч., приховану нам вже розповідали, отут...
Як би цього не хотілося різним совковим ватникам, але цього не буде, і перші тижні війни це вже довели
2. Зеленка + РДГ і палити артилерією та авіацією