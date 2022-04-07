УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
32425 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
19 104 58
війна (12800) Друга світова війна (256) Донбас (21169) Кулеба Дмитро (2037)

Кулеба: Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

У рамках війни Росії проти України битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну. Очікується, що вона відбуватиметься із залученням тисяч танків та інших озброєнь.

Про це заявив на брифінгу в Брюселі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Битва за Донбас буде нагадувати вам, кажу це з жалем, але це правда, буде нагадувати Другу світову війну. З великими операціями, маневрами, із застосуванням тисяч танків, броньованої техніки, літаків і артилерії. Це не буде локальна операція Росії, з урахуванням того, як вона до цього готується", - зазначив він.

За його словами, Росія має свій план, Україна - свій, і результат цієї битви вирішиться на полі бою.

Також читайте: Відставити паніку!, - голова Дніпра Філатов пояснив ситуацію з переселенцями та евакуацією

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+25
Ще вона нагадуватиме другу світову бо раха расконсервовує радянські танки
показати весь коментар
07.04.2022 17:23
+20
Багато аналогій. Вибачте за мою. Київ - наче битва за москву. Маріуполь - сталінград-ленінград. Зараз час курської битви. Виступ лисичанськ-северодонецьк дуже схожий.
Зламаємо хребет фашистам- рашистам.
показати весь коментар
07.04.2022 17:29
+14
Ну, если сравнивать БЕГСТВО РУСНИ (аж до самой Москвы), то ДА!
показати весь коментар
07.04.2022 17:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коментар відмічено як спам
поучаствуешь как обычно?
показати весь коментар
07.04.2022 17:20 Відповісти
Ще вона нагадуватиме другу світову бо раха расконсервовує радянські танки
показати весь коментар
07.04.2022 17:23 Відповісти
пропагандистская логика требует, вынь и положь, добиться какого-то удивительного военного успеха, который станет гвоздем празднования 9 мая 2022 года. Тому кинуть все що є..не жаліючи ні техніки на солдат
показати весь коментар
07.04.2022 17:30 Відповісти
гвоздем протащат по площади праздничные гробы мальчиков в трусиках... но без ручек и ножек...
показати весь коментар
07.04.2022 17:34 Відповісти
Часів 2 світової і гвинтівки мосіна
показати весь коментар
07.04.2022 17:32 Відповісти
та да !
у них ще Т-34 є, а попереду буде маршал-алєнєвод на фанерному рейхстазі

це хай кацапи марять Прохоровкою, у нас має бути своя тактика - із технологічними джавами та стугнами, із беспілотниками-камікадзе і т.д.
показати весь коментар
07.04.2022 17:33 Відповісти
битва буде епіческой:

прямо сз параду пабєди величезні орди кацапів у ватниках рушать на Дамбас.
"смертний полк" буде атакувати дідами на палках, а обєзумівші укропи-нацики одягнуть собі ланцюга на ногу та будуть відбиватись "газонокосилками гітлєра" - кулеметами МG-3, які нам подарував недобитий рейх
показати весь коментар
07.04.2022 17:58 Відповісти
все будет просто и быстро. Несколько ударов новейшим уружием по тылам (кому надо, тот в курсе) в районе Херсона, Бердянска и Купянска, и драпать кацапы будут как заведенные. Мариуполь будет деблокирован. Линия фронта будет на линии 23.02.2022. Недельку на перегруппировку, продолжая удары по тылам, и к началу июня будем проводить парад в Севастополе
показати весь коментар
07.04.2022 18:52 Відповісти
гелетей, перелогинься
показати весь коментар
08.04.2022 01:19 Відповісти
та Арестович я. Обидно, слушай
показати весь коментар
08.04.2022 01:23 Відповісти
а их не конструировали с расчетом под современные ПТРК. Максимум - под Фагот и TOW ранних модификаций
показати весь коментар
07.04.2022 18:47 Відповісти
Оптимистично
показати весь коментар
07.04.2022 17:25 Відповісти
Ну, если сравнивать БЕГСТВО РУСНИ (аж до самой Москвы), то ДА!
показати весь коментар
07.04.2022 17:25 Відповісти
бои за Мариуполь: вид со стороны врага https://kenigtiger.livejournal.com/2133315.html
показати весь коментар
07.04.2022 18:55 Відповісти
треба знищіти залізницю на непідконтрольній терріторії
Хочаби узли..
показати весь коментар
07.04.2022 17:27 Відповісти
мости, ЛЕП.
показати весь коментар
07.04.2022 17:33 Відповісти
Для цього треба щоб там підпілля працювало. Не з тамтешнім "насєлєнієм". Нажаль.
показати весь коментар
07.04.2022 17:37 Відповісти
Дело не только и не столько в "населении". Подполье и ресурсную базу для него необходимо было готовить заранее. Если мы не делали этого 8 лет, то какие претензии могут быть к "населению"?
показати весь коментар
07.04.2022 17:49 Відповісти
А воно їм треба?
показати весь коментар
07.04.2022 18:35 Відповісти
А при чем тут "им"? Оно нам треба, прежде всего. Иначе зачем мы воюем за Донбасс? Это наша - украинская земля, независимо от того, кто на ней живет.
И, кстати, есть там и те кому треба. Их мало, но они есть. В подполье "много" и не надо.
показати весь коментар
07.04.2022 19:04 Відповісти
."Все мясо и железо обрушится на наши позиции, и у врага все еще много того и другого." Усе заради )(уйла до 9 травня
показати весь коментар
07.04.2022 17:28 Відповісти
железа у нас тоже хватает. И очень хорошего ПТРК железа, дальнобойность от 0,6 до 5 км. Вероятность попадания 80-90%. После поражения их бронетехники на 10-20%, как показала практика, в пехотном бою у кацапов шансов нет
показати весь коментар
08.04.2022 01:29 Відповісти
Любые самолеты и вертолеты кацапы жидко срутся использовать уже около трех недель, хотя у них они еще есть
показати весь коментар
08.04.2022 01:32 Відповісти
наш парад победы в Севастополе буде в июне 2022 года
показати весь коментар
08.04.2022 01:34 Відповісти
Багато аналогій. Вибачте за мою. Київ - наче битва за москву. Маріуполь - сталінград-ленінград. Зараз час курської битви. Виступ лисичанськ-северодонецьк дуже схожий.
Зламаємо хребет фашистам- рашистам.
показати весь коментар
07.04.2022 17:29 Відповісти
Совєти під Прохоровкою отримали поразку при величезній перевазі в кількості танків. Це так, до слова про прекрасну підготовку руснявих танкістів
показати весь коментар
07.04.2022 17:46 Відповісти
В Сталинграде была возможность подкрепления через Волгу, а в Мариуполе?
Нужен срочный прорыв г городу. Там не ДАП, там ещё городское население осталось.
показати весь коментар
07.04.2022 18:01 Відповісти
бои за Мариуполь: вид со стороны врага https://kenigtiger.livejournal.com/2133315.html
показати весь коментар
08.04.2022 01:37 Відповісти
Коротко.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
07.04.2022 17:32 Відповісти
реєстрація 7.04.2022... бот? 😎
А про мобілізацію, в т.ч., приховану нам вже розповідали, отут...
показати весь коментар
07.04.2022 17:41 Відповісти
Скоро будет обещанный сюрприз от Залужного.
показати весь коментар
07.04.2022 17:40 Відповісти
а кацапы уже в курсе, что их ждет не только мясорубка, но и блендер? Так что останки "асвабадителей" родственники смогут получить порционно - ДНК вани там точно будет в каком-то количестве.
показати весь коментар
07.04.2022 17:42 Відповісти
коментар відмічено як спам
Це беззубе і імпотентне чмо напевне заздрощі по байкам Арестовича загризли. Звідки він взяв тисячі танків? Напевне думає, що в нас їх більше тисячі.
показати весь коментар
07.04.2022 17:42 Відповісти
В Курську область нагнали зараз ще більше техніки ніж перед 24 лютого. Може й не тисячі танків, але кілька сотень точно
показати весь коментар
07.04.2022 17:50 Відповісти
а эти танки горят как-то по другому, чем предыдущие?
показати весь коментар
08.04.2022 01:40 Відповісти
Он не только про танки-он вообще про бронетехнику
показати весь коментар
07.04.2022 18:11 Відповісти
Ти хоч 0,01 відсотка зробив від того що зробив Кулеба щоб мати право кидати лайно в його сторону?
показати весь коментар
07.04.2022 18:40 Відповісти
Скоріше третю, тоді таких технологій і зброї й близько не було.
показати весь коментар
07.04.2022 17:43 Відповісти
Я тоже думаю, что стенка на стенку нам совершенно ни к чему.Может поумнее, что то придумать?
показати весь коментар
07.04.2022 17:46 Відповісти
Паветкин-Кличко?
показати весь коментар
07.04.2022 17:56 Відповісти
Все очень просто. После применения современного оружия по технике у кацапов остается только пехотный бой. Как показала практика, в пехотном бою у них шансов практически нет. Только садиться за переговоры и сдаваться
показати весь коментар
08.04.2022 01:45 Відповісти
Ну ленд-ліз від США вже є, анти-кацапська коаліція є, ***** в бункері теж є... Вам пізда, кацапи !
показати весь коментар
07.04.2022 17:53 Відповісти
Надеюсь наших тайно на эту технику успели подготовить - абрамс и ф16 своеобразная техника
показати весь коментар
07.04.2022 19:22 Відповісти
Накричали себе на голову "Путин введи войска"? Сейчас ощутят в полной мере. Дебилы, ***..
показати весь коментар
07.04.2022 17:54 Відповісти
Мариупіль вже перевершив найсташніші жахи Второї мирової Війни
показати весь коментар
07.04.2022 17:56 Відповісти
Шо то кулявлоба не чуть, де вiн..
показати весь коментар
07.04.2022 17:57 Відповісти
Все жду т 34, но сначала должны пойти т55
показати весь коментар
07.04.2022 18:12 Відповісти
нехай свої т 34 витягують може їм допоможе!!!
показати весь коментар
07.04.2022 18:12 Відповісти
битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну

Як би цього не хотілося різним совковим ватникам, але цього не буде, і перші тижні війни це вже довели
показати весь коментар
07.04.2022 18:41 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2022 19:02 Відповісти
73% знали що роблять... тепер ховають своїх дітей та батьків, примовляючи "я нє знаю кто і зачєм всьо ета развязал..."
показати весь коментар
08.04.2022 02:42 Відповісти
еще Щота Руставели сказал - каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны...
показати весь коментар
07.04.2022 19:05 Відповісти
З 24 лютого 2022 року, великої активної фази вже залучено тисячі техніки. Розкажіть про це Кулебі, можливо він не вкурсі.
показати весь коментар
07.04.2022 20:16 Відповісти
Это будет Курская дуга по Украински.
показати весь коментар
07.04.2022 20:20 Відповісти
1. Встановити Фронт і ПАЛИТИ великим калібром будь який наступ

2. Зеленка + РДГ і палити артилерією та авіацією
показати весь коментар
07.04.2022 20:45 Відповісти
Господи, спаси нас...
показати весь коментар
08.04.2022 01:21 Відповісти
У нас нет тысяч танков, тем более самолётов. Да и в раше самолётов летающих тысяча не будет задействовано. В этом контексте сравнение так себе.
показати весь коментар
08.04.2022 02:51 Відповісти
 
 