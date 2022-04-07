Взрывы в Белгороде: теперь в РФ говорят, что Украина это обстреляла "Точкой-У"
Следственный комитет Российской Федерации пришел к выводу, что причиной взрыва и пожара на складах в Белгороде стал обстрел ракетой "Точка-У" из Харьковщины. Ранее официальной версией россиян был удар с двух украинских вертолетов.
Об этом заявили в Следственном комитете РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Предварительно установлено, что 29 марта 2022 года около 20 часов украинские военнослужащие, применив тактический ракетный комплекс "Точка-У", осуществили с территории Харьковской области в направлении Белгородской области не менее 3 пусков ракет", – говорится в сообщении.
В СК РФ сообщают, что ранения получили 8 российских граждан. Также из-за взрыва повреждена 21 единица техники. Сам склад – разрушен.
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+68 Роман Пиляшенко #411494
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Не знаю, кто вас убеждал, я про такое первый раз слышу.
Типу, солдат "покурив".
Склади подальше від міста і прямих свідків не було. Тільки вибухи чутно. Тому можна було збрехати що завгодно.
Але, після того, як наши вже демонстративно гелікоптерами вдарили по нафтобазі у передмісті, та ще після удару розвернулися прямо над містом.
І це побачили сотні свідків.
Замовчувати стало неможливо, та і без сенсу.
Факт удару по території РФ не замовчати.
Тому вони вимушені признати факт удару, але не могли не збрехати хоч у чому.
Тому з'явилася казочка про "заборонених касетні **********", які РФ сама використовує.
Ось только в Україні таких *********** нема та і стріляти ними по складам безглуздо!
Вони призначені для ураження живої сили без захисту і на видкритій місцевості.
Навіть звичайні споруди від ціх *********** не погано захистять, що уж говорити про захищені склади.
А ще Точки У є?
Бо, що то одна нафтобаза? Як би сказали, що то остання, то тоді да, а так треба допрацьовувати!
Це де, в ерітреї?
Плювати, що вони там кажуть.
Месть - это блюдо, которое надо подавать холодным. Лучший пример: работа израильского Моссада по всему миру.
О ЧЁМ ЭТО ГОВОРИТ?
У випадку складів про гвинтокрили ніколи не згадувалося. Хто пише чи публікує ці новини?
Не буду рыться по кацапским помойкам, но:
29.03.2022 - военный склад
01.04.2022 - нефтебаза
Так кто чем стрелял?