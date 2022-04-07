Пропавших без вести будут тысячи, - Монастырский

В ближайшие месяцы будут собираться данные о тысячах без вести пропавших украинцев, считает министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Бородянке Киевской области, где идет разбор завалов домов, разрушенных авиударами оккупантов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Думаю, ближайшие несколько месяцев уйдут на то, что мы будем собирать данные о без вести пропавших. Уверен, что это будут тысячи и тысячи имен", - сказал министр .

Глава МВД добавил: "Сегодня с несколькими сотнями людей из Бородянки нет контакта, они пропали без вести. Несколько сотен людей только в одной Бородянке".

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