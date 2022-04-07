Пропавших без вести будут тысячи, - Монастырский
В ближайшие месяцы будут собираться данные о тысячах без вести пропавших украинцев, считает министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
Об этом он сказал журналистам в четверг в Бородянке Киевской области, где идет разбор завалов домов, разрушенных авиударами оккупантов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Думаю, ближайшие несколько месяцев уйдут на то, что мы будем собирать данные о без вести пропавших. Уверен, что это будут тысячи и тысячи имен", - сказал министр .
Глава МВД добавил: "Сегодня с несколькими сотнями людей из Бородянки нет контакта, они пропали без вести. Несколько сотен людей только в одной Бородянке".
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Детское
В общей рамке вдоль стены
фотки и картинки.
Папка мне привез с войны
детские ботинки.
Мамке он с войны привез
новые сережки -
там следы чужих волос,
грязные немножко.
А ещё велосипед
папкин мне отдали -
у него ноги-то нет,
нечем жать педали.
Я хочу в военкомат -
воевать как папка.
Пусть дадут мне автомат,
сапоги и шапку.
Разных стран в Европе всей
завоюю много.
Папке привезу трофей -
новенькую ногу.
Насправді було інше -- новгородці були вбиті усі чи в самому місті , чи по дорозі нібито до Московії . Бо в Москві була й німецька слобода й багато татарських , а ось "новгородську" ніхто з того часу не бачив ...
З тих часів подавна більшість людства змінилася кординально . Ну хто з британців добрим словом пом"ятає криваву Мері й її батька Генрі Восьмого ?!
Й тілки московити не змінилися й їх сцарі були не крайщими людожерами ніж Іван Грьозний . Що Йоська Сралін, що Лукіч Члєнін , що це ***** . Ну хто сьогодні скаже , чим ***** меньший людожер ніж Іван Четвертий ?!
https://t.me/Chornovil_official/4652 Ці виродки - не люди!
Тарас Чорновіл