РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10419 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 333 16

Пропавших без вести будут тысячи, - Монастырский

буча

В ближайшие месяцы будут собираться данные о тысячах без вести пропавших украинцев, считает министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Бородянке Киевской области, где идет разбор завалов домов, разрушенных авиударами оккупантов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Думаю, ближайшие несколько месяцев уйдут на то, что мы будем собирать данные о без вести пропавших. Уверен, что это будут тысячи и тысячи имен", - сказал министр .

Глава МВД добавил: "Сегодня с несколькими сотнями людей из Бородянки нет контакта, они пропали без вести. Несколько сотен людей только в одной Бородянке".

Читайте: На Киевщине уже зафиксировали 1200 военных преступлений России, - Монастырский

Автор: 

Монастырский Денис (335) пропавший без вести (153)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
показать весь комментарий
07.04.2022 19:00
+14
Якби зелені гниди вчасно підготували прикордонні райони до війни, то можна було зберегти тисячі життів українців. Хоча кому я це кажу? Моральним дегенератам, які за гроші короновірусного фонду асфальтували дороги, а не лікували людей
показать весь комментарий
07.04.2022 19:02
+6
Головний символ трагедії Бородянки - ці розбомблені будинки та люди під ними. Свідки розказували, як із страшним свистом пролітали й прицільно саме на багатоквартирні житлові будинки скидали потужні бомби рашистські лєтуни. Більшість таких домів зруйновані повністю або частково до самих фундаментів. Вижити в квартирах шансів не було. Але, схоже, що більшість мешканців устигли сховатися в підвали. І саме звідси починається найстрашніша частина трагедії Бородянки. Місцеві рятувальники та прості люди кинулися розбирати завали, щоб врятувати тих, хто опинилися заблокованими внизу. Але до міста заїхали колони ворожої техніки й почали розстрілювати людей на руїнах. Коли опісля представники комунальних структур звернулися до окупантів з проханням дозволити рятувальні роботи, ті відповіли категоричною забороною та погрозою вбивствами. І ті, хто вижили після бомбування, померли в жахливих муках у підвалах своїх домів.

https://t.me/Chornovil_official/4652 Ці виродки - не люди!

Тарас Чорновіл
показать весь комментарий
07.04.2022 19:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Віршик з інтернету. Автора не знаю.

Детское
В общей рамке вдоль стены
фотки и картинки.
Папка мне привез с войны
детские ботинки.
Мамке он с войны привез
новые сережки -
там следы чужих волос,
грязные немножко.
А ещё велосипед
папкин мне отдали -
у него ноги-то нет,
нечем жать педали.
Я хочу в военкомат -
воевать как папка.
Пусть дадут мне автомат,
сапоги и шапку.
Разных стран в Европе всей
завоюю много.
Папке привезу трофей -
новенькую ногу.
показать весь комментарий
07.04.2022 18:58 Ответить
Автор- Леонид Каганов.
показать весь комментарий
07.04.2022 19:52 Ответить
Дякую.
показать весь комментарий
07.04.2022 20:02 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2022 19:00 Ответить
Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. https://t.me/zerkalo_io/41935 https://t.me/zerkalo_io/41935

показать весь комментарий
07.04.2022 19:01 Ответить
Це не радбез нажаль. Там було б значно ефективніше.
показать весь комментарий
07.04.2022 19:03 Ответить
Дмон грозився що якщо виженуть то можна буде в РФ шукать п'яту колону в устраювать масові растрєли. Чекаємо!
показать весь комментарий
07.04.2022 19:03 Ответить
Якби зелені гниди вчасно підготували прикордонні райони до війни, то можна було зберегти тисячі життів українців. Хоча кому я це кажу? Моральним дегенератам, які за гроші короновірусного фонду асфальтували дороги, а не лікували людей
показать весь комментарий
07.04.2022 19:02 Ответить
Не пиши маячню.
показать весь комментарий
07.04.2022 19:17 Ответить
Свого часу коли маніяк Іван Четвертий захопив Великий Новгород крім різанини на вулицях самого міста , що для того часу було правилом , він зробив таке -- за літописом , він недовирізаних новгородців нібито осилив в Москві , а Московитів заселив у Новгороді ...
Насправді було інше -- новгородці були вбиті усі чи в самому місті , чи по дорозі нібито до Московії . Бо в Москві була й німецька слобода й багато татарських , а ось "новгородську" ніхто з того часу не бачив ...

З тих часів подавна більшість людства змінилася кординально . Ну хто з британців добрим словом пом"ятає криваву Мері й її батька Генрі Восьмого ?!

Й тілки московити не змінилися й їх сцарі були не крайщими людожерами ніж Іван Грьозний . Що Йоська Сралін, що Лукіч Члєнін , що це ***** . Ну хто сьогодні скаже , чим ***** меньший людожер ніж Іван Четвертий ?!
показать весь комментарий
07.04.2022 19:06 Ответить
Меньше *****, больше работай, говорливый!
показать весь комментарий
07.04.2022 19:23 Ответить
Головний символ трагедії Бородянки - ці розбомблені будинки та люди під ними. Свідки розказували, як із страшним свистом пролітали й прицільно саме на багатоквартирні житлові будинки скидали потужні бомби рашистські лєтуни. Більшість таких домів зруйновані повністю або частково до самих фундаментів. Вижити в квартирах шансів не було. Але, схоже, що більшість мешканців устигли сховатися в підвали. І саме звідси починається найстрашніша частина трагедії Бородянки. Місцеві рятувальники та прості люди кинулися розбирати завали, щоб врятувати тих, хто опинилися заблокованими внизу. Але до міста заїхали колони ворожої техніки й почали розстрілювати людей на руїнах. Коли опісля представники комунальних структур звернулися до окупантів з проханням дозволити рятувальні роботи, ті відповіли категоричною забороною та погрозою вбивствами. І ті, хто вижили після бомбування, померли в жахливих муках у підвалах своїх домів.

https://t.me/Chornovil_official/4652 Ці виродки - не люди!

Тарас Чорновіл
показать весь комментарий
07.04.2022 19:23 Ответить
А ті 400+ тисяч жителів України, яких кацапи насильно вивезли на територію кацапостану, теж вважаються зниклими без вісті?
показать весь комментарий
07.04.2022 19:55 Ответить
сдохните,рашистские твари,вселенское презрение вам навеки,изгои,деграданты,рабы 21века.Слава непобедимому народу Украины!Слава ВСУ!
показать весь комментарий
07.04.2022 20:30 Ответить
 
 