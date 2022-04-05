На Киевщине уже зафиксировали 1200 военных преступлений России, - Монастырский
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На Киевщине зафиксированы 1200 военных преступлений РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
Нацполиция документирует все совершенные военные преступления, опрашивает местных и собирает доказательства.
Если человек погиб, проводится эксгумация тела, все необходимые экспертизы, чтобы получить доказательства и связь с лицом, совершившим преступление. Дальше через ДНК будет устанавливаться причастность. Ответственность понесет не только преступник, но его командир.
"Насилие, совершенное оккупантом во время военного времени, квалифицируется как военное преступление. У него нет срока давности, виновник будет нести ответственность. Он объявляется в розыск и в любой стране, где он будет находиться, может быть задержан и передан украинскому правосудию." (...)
За все время войны задержаны более 600 диверсантов. Наибольшее количество военных преступлений зафиксировали в Киевской области, их сейчас 1200", - отметил он.
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Знов буде квітнути прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожний окупант
Але спочатку ... вся його родина
Даже не приостановил, вообще нет уважения к погибшим...
-если до, то есть шансы , что рашистов уничтожат массово
-если после , то юридические проволочки помогут кацапам избежать возмездия.
а Олександр Чалый так выпишет договор , что украинцы ещё и должны останутся стране- помойке