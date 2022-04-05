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Киевская область (3540) Монастырский (334) военные преступления (1161)

На Киевщине уже зафиксировали 1200 военных преступлений России, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

монастирський

На Киевщине зафиксированы 1200 военных преступлений РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Нацполиция документирует все совершенные военные преступления, опрашивает местных и собирает доказательства.

Если человек погиб, проводится эксгумация тела, все необходимые экспертизы, чтобы получить доказательства и связь с лицом, совершившим преступление. Дальше через ДНК будет устанавливаться причастность. Ответственность понесет не только преступник, но его командир.

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"Насилие, совершенное оккупантом во время военного времени, квалифицируется как военное преступление. У него нет срока давности, виновник будет нести ответственность. Он объявляется в розыск и в любой стране, где он будет находиться, может быть задержан и передан украинскому правосудию." (...)

За все время войны задержаны более 600 диверсантов. Наибольшее количество военных преступлений зафиксировали в Киевской области, их сейчас 1200", - отметил он.

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Топ комментарии
+7
Є мрія в мене що цей день прийде
Знов буде квітнути прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожний окупант
Але спочатку ... вся його родина
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04.04.2022 23:31
+7
И как зелёному не стыдно продолжать переговоры?
Даже не приостановил, вообще нет уважения к погибшим...
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04.04.2022 23:38
+5
А скільки нас ще чекає страхіття, Ізюм та пів Харківської області, вся Донецька та Луганські області, Маріуполь, Мелітополь, просто жах.
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04.04.2022 23:29
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А скільки нас ще чекає страхіття, Ізюм та пів Харківської області, вся Донецька та Луганські області, Маріуполь, Мелітополь, просто жах.
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04.04.2022 23:29 Ответить
Є мрія в мене що цей день прийде
Знов буде квітнути прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожний окупант
Але спочатку ... вся його родина
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04.04.2022 23:31 Ответить
И как после этого можно договариваться с нелюдями- убийцами и насильниками, да еще, чтобы они были нашими гарантами?
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04.04.2022 23:32 Ответить
Запитайте у гіббона хламідії, він розкаже.
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04.04.2022 23:54 Ответить
И как зелёному не стыдно продолжать переговоры?
Даже не приостановил, вообще нет уважения к погибшим...
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04.04.2022 23:38 Ответить
Сором відрізняє людину від тварини. Або "богоізбраного найвеличнішого" від людини.
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04.04.2022 23:57 Ответить
Дарма ви так. Тварини відчувають сором через свої "неправильні" вчинки. Серед людей (живих) не мають сорому або закінчені психопати, або імбецили.
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06.04.2022 04:31 Ответить
Мої коти з Вами навряд чи погодяться - балувані...
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06.04.2022 04:50 Ответить
Мій кіт засоромився і втік під ліжко, коли ненавмисно вкусив мене за пальця, - переплутав зі смаколиком. Коли я його витягла звідти - довго відвертав голову, не мав сили подивитись на мене, хоч я його гладила і заспокоювала. Йому дійсно було ніяково!
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06.04.2022 05:07 Ответить
Мабуть в минулому житті я був котом. Де тільки не селюсь вони мене знаходять. Навіть дружина дивувалась свого часу. В будь якій країні за 4 години в мене зявляються котячі друзі. Зараз у мене три. Всі прийшли самі і поселились. Та ще й ведуть себе з такою хазяйською гідністю!
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06.04.2022 05:42 Ответить
А про Бородянку украинцам расскажут до или после « договора о нейтралитете»???

-если до, то есть шансы , что рашистов уничтожат массово
-если после , то юридические проволочки помогут кацапам избежать возмездия.

а Олександр Чалый так выпишет договор , что украинцы ещё и должны останутся стране- помойке
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05.04.2022 01:23 Ответить
 
 