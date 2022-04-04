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Київська область (3136) Монастирський (370) воєнні злочини (1573)

На Київщині вже зафіксували 1200 воєнних злочинів Росії, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

монастирський

У Київській області зафіксовано 1200 воєнних злочинів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

 Нацполіція наразі документує всі скоєні воєнні злочини, опитує місцевих та збирає докази.

Якщо людина загинула, проводиться ексгумація тіла, всі необхідні експертизи, щоб отримати докази та зв’язок з особою, яка вчинила злочин. Далі через ДНК буде встановлюватися причетність. Відповідальність понесе не лише злочинець, а і його командир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих від рук російських окупантів на Київщині вимірюватиметься сотнями, - Монастирський

"Ґвалтування, здійснене окупантом під час воєнного часу, кваліфікується як воєнний злочин. Він не має терміну давності, винуватець буде нести відповідальність. Він оголошується в розшук і в будь-якій країні, де він перебуватиме, може бути затриманий та переданий українському правосуддю. (...)

За весь час війни затримано понад 600 диверсантів. Найбільше воєнних злочинів зафіксовано в Київській області, їх наразі 1200", - зазначив він.

Також читайте: Франція допомагатиме Україні збирати докази воєнних злочинів росіян

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Є мрія в мене що цей день прийде
Знов буде квітнути прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожний окупант
Але спочатку ... вся його родина
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04.04.2022 23:31
+7
И как зелёному не стыдно продолжать переговоры?
Даже не приостановил, вообще нет уважения к погибшим...
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04.04.2022 23:38
+5
А скільки нас ще чекає страхіття, Ізюм та пів Харківської області, вся Донецька та Луганські області, Маріуполь, Мелітополь, просто жах.
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04.04.2022 23:29
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А скільки нас ще чекає страхіття, Ізюм та пів Харківської області, вся Донецька та Луганські області, Маріуполь, Мелітополь, просто жах.
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04.04.2022 23:29 Відповісти
Є мрія в мене що цей день прийде
Знов буде квітнути прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожний окупант
Але спочатку ... вся його родина
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04.04.2022 23:31 Відповісти
И как после этого можно договариваться с нелюдями- убийцами и насильниками, да еще, чтобы они были нашими гарантами?
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04.04.2022 23:32 Відповісти
Запитайте у гіббона хламідії, він розкаже.
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04.04.2022 23:54 Відповісти
И как зелёному не стыдно продолжать переговоры?
Даже не приостановил, вообще нет уважения к погибшим...
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04.04.2022 23:38 Відповісти
Сором відрізняє людину від тварини. Або "богоізбраного найвеличнішого" від людини.
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04.04.2022 23:57 Відповісти
Дарма ви так. Тварини відчувають сором через свої "неправильні" вчинки. Серед людей (живих) не мають сорому або закінчені психопати, або імбецили.
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06.04.2022 04:31 Відповісти
Мої коти з Вами навряд чи погодяться - балувані...
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06.04.2022 04:50 Відповісти
Мій кіт засоромився і втік під ліжко, коли ненавмисно вкусив мене за пальця, - переплутав зі смаколиком. Коли я його витягла звідти - довго відвертав голову, не мав сили подивитись на мене, хоч я його гладила і заспокоювала. Йому дійсно було ніяково!
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06.04.2022 05:07 Відповісти
Мабуть в минулому житті я був котом. Де тільки не селюсь вони мене знаходять. Навіть дружина дивувалась свого часу. В будь якій країні за 4 години в мене зявляються котячі друзі. Зараз у мене три. Всі прийшли самі і поселились. Та ще й ведуть себе з такою хазяйською гідністю!
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06.04.2022 05:42 Відповісти
А про Бородянку украинцам расскажут до или после « договора о нейтралитете»???

-если до, то есть шансы , что рашистов уничтожат массово
-если после , то юридические проволочки помогут кацапам избежать возмездия.

а Олександр Чалый так выпишет договор , что украинцы ещё и должны останутся стране- помойке
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05.04.2022 01:23 Відповісти
 
 