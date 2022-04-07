Зниклих безвісті будуть тисячі, - Монастирський

Найближчими місяцями збиратимуться дані про тисячі безвісти зниклих українців, вважає міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Про це він сказав журналістам у четвер у Бородянці Київської області, де триває розбір завалів будинків, зруйнованих авіударами окупантів. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Думаю, найближчі кілька місяців підуть на те, що ми збиратимемо дані про зниклих безвісти. Впевнений, що це будуть тисячі й тисячі імен", - сказав міністр.

Глава МВС додав: "Сьогодні з кількома сотнями людей із Бородянки немає контакту, вони зникли безвісти. Кількасот людей лише в одній Бородянці".

Також читайте: У Гостомелі вважаються зниклими безвісти більше 400 осіб, - керівник селищної військової адміністрації Думенко