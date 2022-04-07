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Зниклих безвісті будуть тисячі, - Монастирський

буча

Найближчими місяцями збиратимуться дані про тисячі безвісти зниклих українців, вважає міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Про це він сказав журналістам у четвер у Бородянці Київської області, де триває розбір завалів будинків, зруйнованих авіударами окупантів. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Думаю, найближчі кілька місяців підуть на те, що ми збиратимемо дані про зниклих безвісти. Впевнений, що це будуть тисячі й тисячі імен", - сказав міністр.

Глава МВС додав: "Сьогодні з кількома сотнями людей із Бородянки немає контакту, вони зникли безвісти. Кількасот людей лише в одній Бородянці".

Також читайте: У Гостомелі вважаються зниклими безвісти більше 400 осіб, - керівник селищної військової адміністрації Думенко

Автор: 

Монастирський Денис (392) зниклий безвісти (203)


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Топ коментарі
+20
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07.04.2022 19:00
+14
Якби зелені гниди вчасно підготували прикордонні райони до війни, то можна було зберегти тисячі життів українців. Хоча кому я це кажу? Моральним дегенератам, які за гроші короновірусного фонду асфальтували дороги, а не лікували людей
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07.04.2022 19:02
+6
Головний символ трагедії Бородянки - ці розбомблені будинки та люди під ними. Свідки розказували, як із страшним свистом пролітали й прицільно саме на багатоквартирні житлові будинки скидали потужні бомби рашистські лєтуни. Більшість таких домів зруйновані повністю або частково до самих фундаментів. Вижити в квартирах шансів не було. Але, схоже, що більшість мешканців устигли сховатися в підвали. І саме звідси починається найстрашніша частина трагедії Бородянки. Місцеві рятувальники та прості люди кинулися розбирати завали, щоб врятувати тих, хто опинилися заблокованими внизу. Але до міста заїхали колони ворожої техніки й почали розстрілювати людей на руїнах. Коли опісля представники комунальних структур звернулися до окупантів з проханням дозволити рятувальні роботи, ті відповіли категоричною забороною та погрозою вбивствами. І ті, хто вижили після бомбування, померли в жахливих муках у підвалах своїх домів.

https://t.me/Chornovil_official/4652 Ці виродки - не люди!

Тарас Чорновіл
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07.04.2022 19:23
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Віршик з інтернету. Автора не знаю.

Детское
В общей рамке вдоль стены
фотки и картинки.
Папка мне привез с войны
детские ботинки.
Мамке он с войны привез
новые сережки -
там следы чужих волос,
грязные немножко.
А ещё велосипед
папкин мне отдали -
у него ноги-то нет,
нечем жать педали.
Я хочу в военкомат -
воевать как папка.
Пусть дадут мне автомат,
сапоги и шапку.
Разных стран в Европе всей
завоюю много.
Папке привезу трофей -
новенькую ногу.
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07.04.2022 18:58 Відповісти
Автор- Леонид Каганов.
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07.04.2022 19:52 Відповісти
Дякую.
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07.04.2022 20:02 Відповісти
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07.04.2022 19:00 Відповісти
Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. https://t.me/zerkalo_io/41935 https://t.me/zerkalo_io/41935

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07.04.2022 19:01 Відповісти
Це не радбез нажаль. Там було б значно ефективніше.
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07.04.2022 19:03 Відповісти
Дмон грозився що якщо виженуть то можна буде в РФ шукать п'яту колону в устраювать масові растрєли. Чекаємо!
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07.04.2022 19:03 Відповісти
Якби зелені гниди вчасно підготували прикордонні райони до війни, то можна було зберегти тисячі життів українців. Хоча кому я це кажу? Моральним дегенератам, які за гроші короновірусного фонду асфальтували дороги, а не лікували людей
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07.04.2022 19:02 Відповісти
Не пиши маячню.
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07.04.2022 19:17 Відповісти
Свого часу коли маніяк Іван Четвертий захопив Великий Новгород крім різанини на вулицях самого міста , що для того часу було правилом , він зробив таке -- за літописом , він недовирізаних новгородців нібито осилив в Москві , а Московитів заселив у Новгороді ...
Насправді було інше -- новгородці були вбиті усі чи в самому місті , чи по дорозі нібито до Московії . Бо в Москві була й німецька слобода й багато татарських , а ось "новгородську" ніхто з того часу не бачив ...

З тих часів подавна більшість людства змінилася кординально . Ну хто з британців добрим словом пом"ятає криваву Мері й її батька Генрі Восьмого ?!

Й тілки московити не змінилися й їх сцарі були не крайщими людожерами ніж Іван Грьозний . Що Йоська Сралін, що Лукіч Члєнін , що це ***** . Ну хто сьогодні скаже , чим ***** меньший людожер ніж Іван Четвертий ?!
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07.04.2022 19:06 Відповісти
Меньше *****, больше работай, говорливый!
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07.04.2022 19:23 Відповісти
Головний символ трагедії Бородянки - ці розбомблені будинки та люди під ними. Свідки розказували, як із страшним свистом пролітали й прицільно саме на багатоквартирні житлові будинки скидали потужні бомби рашистські лєтуни. Більшість таких домів зруйновані повністю або частково до самих фундаментів. Вижити в квартирах шансів не було. Але, схоже, що більшість мешканців устигли сховатися в підвали. І саме звідси починається найстрашніша частина трагедії Бородянки. Місцеві рятувальники та прості люди кинулися розбирати завали, щоб врятувати тих, хто опинилися заблокованими внизу. Але до міста заїхали колони ворожої техніки й почали розстрілювати людей на руїнах. Коли опісля представники комунальних структур звернулися до окупантів з проханням дозволити рятувальні роботи, ті відповіли категоричною забороною та погрозою вбивствами. І ті, хто вижили після бомбування, померли в жахливих муках у підвалах своїх домів.

https://t.me/Chornovil_official/4652 Ці виродки - не люди!

Тарас Чорновіл
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07.04.2022 19:23 Відповісти
А ті 400+ тисяч жителів України, яких кацапи насильно вивезли на територію кацапостану, теж вважаються зниклими без вісті?
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07.04.2022 19:55 Відповісти
сдохните,рашистские твари,вселенское презрение вам навеки,изгои,деграданты,рабы 21века.Слава непобедимому народу Украины!Слава ВСУ!
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07.04.2022 20:30 Відповісти
 
 