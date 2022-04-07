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Членство России в Совете ООН по правам человека приостановлено

оон

Право России на членство в Совете ООН по правам человека приостановлено 7 апреля.

Как сообщает Ценор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он отметил: "Право России на членство в Совете ООН по правам человека только что приостановлено. Военным преступникам не место в органах ООН, направленных на защиту прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию ГА ООН и избрали правильную сторону истории".

Читайте также: Россия превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти. Нужно немедленно принуждать агрессора к миру, - Зеленский

Автор: 

ООН (4163) права человека (988) россия (95418) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+90
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07.04.2022 19:12
+23
Та до сраки это всё.
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07.04.2022 19:08
+23
І що це змінює ? Можете і самі розпустися. ООН мертва організація
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07.04.2022 19:08
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Та до сраки это всё.
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07.04.2022 19:08 Ответить
Ну так... Ляпас!
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07.04.2022 20:32 Ответить
Саме такі голосуваня єдине , що виправдовує існування ООН .
Бо загальне "засудження" якихось дій може бути кон"юктурним .
Це як індикатор поваги до прав людини й рівно рівно саме ті 93 країни голосували "ЗА" ,в яких уряди й люди вважають , що права людини це головне їх досягнення .
З усі демократичних країн жодна не проглолосувала "ПРОТИ" , але "Індія" й "Бразилія" -- достатньо демократичні по по усім ознакам . Але в Індії й досі існує повага до "варнової" (варна ... це по європейскі - каста) структури суспільства . А в Бразилії за межами мегаполісів взагалом коїться середньовіччя . Голосували "за" й Сербія , й Словакія , й Хумгарія . Да усі європейски країни без виключення (********** й Батькожопія - це Азійопа) .
А з Азії те ж програмованно : Туретчина , Ізраїль , Японія , Південа Корея й Філіпіни . Улюбленний усіми Лікван"ющиками Сінгапур -- утримався , нібито проамериканська Саудія й Кувейт який зараз існує виключно завдяки визволенню війсками НАТО - теж утримався . ОАЄ - теж .
З арабский країн тільки Лівія проголосувала "ЗА" . Виявляється нож в дупі Каддафі добре зпрацював в остаточному результаті ...
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07.04.2022 23:53 Ответить
А може краще виключити з радбезу ООН (складу постійних членів чим відібрати право "вето")
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08.04.2022 11:21 Ответить
Якщо б такий механізм існвував би , то вже б давно зробили би .

Але ж гіпотитично припустимо існування такого механізму , коли абсолютно усі інши члени голосуют ... Й що б ми мали би ?
Китай би ніколи за таке не проголосував би !
Або якщо б 2/3 на генасамблеї - тобто десь так 132 членів з 197 .
Засудили ***** 141 країна, а ось за це більш дієве й більш принизливе для ***** рішення тільки 93 країни . Це більшість , але навіть не половина .

В ООН цілих три Судана - бо Еретрія теж колишня частина Судана . Але усі хто проти голосував , хто утримався . З двух Корей - одна проти . З Індій (як колонії ВБ) вийшло цілих 4 країни . У жодна за не голосувала .

Країнам з розвинутими демократіями крайще вийти з ООН , або скоротити фінансування до мінімума й тим самим скоротити функціонал й замість UN як об"єднання більшості дикунских країн зтоворити реально принципово нову організацію . Наприклад - Uo21C : Union of 21th Century ... натякаючи на те , що приєднатися до Uo21C може будь яка країна , де права людини (в першу чергу її життя , здороввя и свобода) є найвисшеє цінністтю .

Бо подавна більшість тих , хто утримався тобто 95% й тим більш голосував проти це країни де кожного дня порушуються базові права людини й громадянина .
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08.04.2022 15:23 Ответить
І що це змінює ? Можете і самі розпустися. ООН мертва організація
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07.04.2022 19:08 Ответить
маленький заштрик. А від багатьох - може виникнути пухлина. В мене таке й сталось, на щастя, незлоякісна.
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07.04.2022 19:12 Ответить
Курочка по зернышку клюет. Все эти маленькие неприятности в сумме давят огромным грузом.
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07.04.2022 20:04 Ответить
Москаль не людина....
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07.04.2022 19:10 Ответить
На жаль, в резолюції ООН цієї причини не вказано
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07.04.2022 19:29 Ответить
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07.04.2022 19:10 Ответить
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07.04.2022 19:12 Ответить
Коли КДБ штучно зтворило цю потвору не було години в його ганебному житті , коли воно не брехало й було хоч хвилину людиною .

Але зконало це уьопище тільки позаучора !
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07.04.2022 19:26 Ответить
як забажаєте, пане!
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07.04.2022 19:42 Ответить
God is dead
 Nietzsche

Nietzsche is dead
God
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07.04.2022 20:53 Ответить
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07.04.2022 20:57 Ответить
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07.04.2022 19:39 Ответить
Люди, которые разбираются в сортах импотенции, нам что это даёт? ********* как сидела в сб онн так и сидит. А оон, как организация, что нам функционально даст?
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07.04.2022 19:12 Ответить
Ми дуже добре живемо, аби ООН реально щось "функціональне" давала Україні. "Щось" вона дає тим, в кого 99% населення живе в злиднях та не має можливості взагалі захищатися від будь-яких бандитів. Як-то - третині країн Африки. Населення яких з-за низки громадянських війн та військових путчів - просто постійно живе в умовах голоду та фактично - конц.таборів. Їх - годують. Їм надають трішки безпеки "бликитні каски".

У всьому іншому - зараз це просто говорильня та статус. "Тимчасвий член ради безпеки" - для дрібних країн - це круто.
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07.04.2022 21:11 Ответить
зібралися, побалакали, отримали зарплатню від країн-донорів і пішли займатися своїми справами, багато тексту а толку мало
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07.04.2022 19:12 Ответить
Маніякам не місце в ООН.
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07.04.2022 19:12 Ответить
А кому место? Что это вообще за организация такая ООН, что она даёт миру, кроме пустых разговоров? К чему эти резолюции, они хоть одну войну прекратили?
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07.04.2022 19:15 Ответить
Так що тепер, назад кацапію повернути в Раду ООН з прав людини?
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07.04.2022 19:20 Ответить
Хм, а що саме вам не подобається. путін *****?
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07.04.2022 19:43 Ответить
Їх вже викидали з колишнього ООН, Ліги Націй, у 1939 році за напад на Фінляндію. То вже мають досвід.
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07.04.2022 19:30 Ответить
ага...из говна и палок...
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07.04.2022 19:24 Ответить
По Украине бьют старьіми запасами, когда они могли покупать в Тайвани микросхемьі
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07.04.2022 19:27 Ответить
Через неділю після нападу? Коли говорили і хто?
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07.04.2022 19:35 Ответить
Да кто мог подумать, что вьі там такие *********, чтоб вместо нормальной жизни все бабло на ракетьі спустили.
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07.04.2022 19:39 Ответить
Кацап detected. А що таке, чому нюні розпустили. росія вперде?
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07.04.2022 19:45 Ответить
Что ты чешешь, свинособака ?!
Про какой уровень жизни на сраиси ты гавкаешь ?!
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07.04.2022 19:48 Ответить
А можно задать очень личньій вопрос? Мне просто интересно. Вот рашка пришла в Украину, убила кучу людей, разваляла кучу домов, помародерила, понасиловала, рассорилась со всем миром. Но вот лично вам с єтого что? Вам стало лучше жить? У вас повьісилась зарплата? Появились какие-то преимущества? Почему вьі так єтому радуетесь? Обьясните. Я реально не могу понять.
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07.04.2022 19:49 Ответить
Мда, ну говно же у вас в голове. Но в любом случае спасибо за ответ.
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07.04.2022 20:04 Ответить
Но всетаки забавно. По вашему в 2014 рашка на Украину не нападала и Кріматорий с куском Донбасса не отжимала?
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07.04.2022 20:08 Ответить
Зурабчик,не пались так тупенько. В Украине даже после войны уровень жизни будет выше чем на твоей нацистской помойке.
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07.04.2022 19:53 Ответить
свиноцабака - это тебе написано...
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07.04.2022 20:16 Ответить
Якщо з матеріалу відомого мокшанського скульптора, то так, зробить. А на все інше у них ні бабла, ні комплектуючих.
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07.04.2022 19:34 Ответить
Якщо не правий - вибачаюсь. Але мені здається має бути 2/3 голосів "за".
Там такого нема. То це видається бажане за дійсне?
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07.04.2022 19:18 Ответить
Большинства вполне достаточно...
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07.04.2022 19:21 Ответить
Не маю часу копатись в юриспруденції ООН.
Але там є і проста більшість і 2/3 - залежно від рівня питання.
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07.04.2022 19:32 Ответить
Воздержавшихся при голосовании не считают. только за и против. и от них 2/3.
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07.04.2022 19:39 Ответить
Навіть не виключено,не зупинено,а призупинено.Тьху,***.
Виходить ООН не хоче виганяти з своїх лав країну-терориста,гвалтівника і вбивцю,а навіть заохочує її до наступних злочинів.
ООН пора йти вслід за російським військовим кораблем.
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07.04.2022 19:20 Ответить
Це до питання "а нащо міжнародний суд в Гаазі - як він може покарати рашку, просто назве країною-терористом? І що? Рашка одразу складе зброю?". От для того і потрібен той суд. Проведе розслідування. Проведе засідання. Визначить склад злочину. Визначить статус рашки як "країни-терориста". А ось після цього - почнуться не "призупинення" (за матеріалами ЗМІ), а виключення за статусом "країни-терориста". Включення в автоматичні списки організацій-терористів та автоматичне блокування будь-яких трансакцій тощо. І всілякі "нищівні" санкції та ембарго сьогоднішні здадуться рашці реально корисними та лоскотними... Наприклад - золотовалютні резерви рашки зараз просто "заарештовані". Після суду в Гаазі - перетворення цих коштів з "заарештованих" в "конфісковане на користь постраждалої України" - це буде не питання "зміни конституцій", а просто питання судів "загальної юрисдикції". І дуже швидке.
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07.04.2022 21:19 Ответить
Лучше вообще не говорить про ООН это пустая трата времени.
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07.04.2022 19:22 Ответить
и военные боты побежали рассказывать, что это ничего не даст...))) значит все правильно сделали.
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07.04.2022 19:26 Ответить
Формулювання було таке --

не можуть рептілоїди займатися правами -- тим більш гомо-сапієнс .
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07.04.2022 19:28 Ответить
Рішення про вигнання Росії з Ради з прав людини ООН підтримали 93 країни із 193 членів Генеральної асамблеї. 24 проголосували проти, 58 - утрималися.

Крім РФ, це рішення не підтримали Алжир, Білорусь, ПАР, Китай, Киргизстан, Казахстан, Нікарагуа, Габон, Лаос, Конго, Куба, Малі, Іран, Сирія, Ефіопія, Еритрея, Болівія, Бурунді, Таджикистан, Узбекистан, Зімбабве і Північна Корея.
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07.04.2022 19:29 Ответить
93+24+58=193?
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07.04.2022 19:35 Ответить
не вигнали, а спромоглись лише призупинити
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07.04.2022 19:37 Ответить
Кстати заметили как Венесуэла перестала поддерживать рф после мартовской встречи с делегацией США?)
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07.04.2022 19:38 Ответить
Кулеба а як же так що вони військові злочинці а ти кажеш що з ними треба розмовляти
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07.04.2022 19:31 Ответить
Дрібниця... але приємно
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07.04.2022 19:32 Ответить
це ніщо. Найнепотрібніша санкція
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07.04.2022 19:34 Ответить
Лівія в М'янма голосують за те щоб парашу виключили з ООН.... ЛІВІЯ і М'ЯНМА... Якщо це не дно.... То я не знаю, залишилось лише кім чен ину звинуватити москалів в утисках свободи слова...
Кажете ізоляція не діє... Все діє...
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07.04.2022 19:41 Ответить
Білораша що там робить? Посібник окупанта, ще й голосує за щось. Сюр якийсь...
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07.04.2022 19:43 Ответить
Выбрасывают эту сволочь откуда только можно😆🤣😆🤣😆

Крч не RUSSIA а уже какая-то COUNTRY 404... То как москали обзывали Украину(типо страна 404), в реале приключилось с их Рашей))))))))
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07.04.2022 19:45 Ответить
Следующая остановка - Совбез.
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07.04.2022 19:49 Ответить
Наконец то ..но решение МУДРОЕ!
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07.04.2022 19:55 Ответить
В структуре ООН есть много разных управлений. Вот управление по борьбе с терроризмом.
https://www.un.org/counterterrorism/ru/leadership
Знаете кто возглавляет? Русская мразь - Воронков. Вопрос- как так возможно, чтобы представитель страны-террориста (параши) возглавлял одно из ключевых управлений в ООН?
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07.04.2022 20:00 Ответить
Как-как, ООН - по сути оч дорогой клуб. Кто платит больше(взносы) тот и музыку заказывает, как-то так
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07.04.2022 20:40 Ответить
Там нет "прав" и судя по всему мало "людей", такшо - логично...
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07.04.2022 20:15 Ответить
Це очікувано, але там повна жесть для мокшан - Сербія та Угорщина проголосували - ЗА
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07.04.2022 20:21 Ответить
накінець рашку таки швирянули
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07.04.2022 21:05 Ответить
Як би там не було, а підорашку викидають із усіх міжнародних інституцій - і це факт і фак.
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07.04.2022 21:24 Ответить
Песика шкода. Всетаки, український Сірко
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07.04.2022 21:32 Ответить
ПИД,,,рашенский Фекалистан не должен быть ни в одной международной организации эта помойка должна быть приравнена к игил!!!
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07.04.2022 21:32 Ответить
ТОГДА ПОРА ******* РОССИЮ !)
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07.04.2022 23:13 Ответить
Потужний крок ні на що не спроможної організації. Вони б ще виключили раху з Ради з прав ЛГБТ та захисту тварин.
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08.04.2022 08:03 Ответить
оон и все её организации импотенты!
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08.04.2022 15:18 Ответить
 
 