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Членство Росії в Раді ООН з прав людини призупинено
Право Росії на членство в Раді ООН з прав людини призупинено 7 квітня.
Як інформує Ценор.НЕТ, про це в твіттері повідомив кервіник МЗС Дмитро Кулеба.
Він зазначив: "Право Росії на членство в Раді ООН з прав людини щойно призупинено. Військовим злочинцям не місце в органах ООН, спрямованих на захист прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію ГА ООН і обрали правильний бік історії".
Топ коментарі
+90 Шимус
показати весь коментар07.04.2022 19:12
+23 Петрович123456
показати весь коментар07.04.2022 19:08
+23 Олександр Хоменко #60101
показати весь коментар07.04.2022 19:08
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Бо загальне "засудження" якихось дій може бути кон"юктурним .
Це як індикатор поваги до прав людини й рівно рівно саме ті 93 країни голосували "ЗА" ,в яких уряди й люди вважають , що права людини це головне їх досягнення .
З усі демократичних країн жодна не проглолосувала "ПРОТИ" , але "Індія" й "Бразилія" -- достатньо демократичні по по усім ознакам . Але в Індії й досі існує повага до "варнової" (варна ... це по європейскі - каста) структури суспільства . А в Бразилії за межами мегаполісів взагалом коїться середньовіччя . Голосували "за" й Сербія , й Словакія , й Хумгарія . Да усі європейски країни без виключення (********** й Батькожопія - це Азійопа) .
А з Азії те ж програмованно : Туретчина , Ізраїль , Японія , Південа Корея й Філіпіни . Улюбленний усіми Лікван"ющиками Сінгапур -- утримався , нібито проамериканська Саудія й Кувейт який зараз існує виключно завдяки визволенню війсками НАТО - теж утримався . ОАЄ - теж .
З арабский країн тільки Лівія проголосувала "ЗА" . Виявляється нож в дупі Каддафі добре зпрацював в остаточному результаті ...
Але ж гіпотитично припустимо існування такого механізму , коли абсолютно усі інши члени голосуют ... Й що б ми мали би ?
Китай би ніколи за таке не проголосував би !
Або якщо б 2/3 на генасамблеї - тобто десь так 132 членів з 197 .
Засудили ***** 141 країна, а ось за це більш дієве й більш принизливе для ***** рішення тільки 93 країни . Це більшість , але навіть не половина .
В ООН цілих три Судана - бо Еретрія теж колишня частина Судана . Але усі хто проти голосував , хто утримався . З двух Корей - одна проти . З Індій (як колонії ВБ) вийшло цілих 4 країни . У жодна за не голосувала .
Країнам з розвинутими демократіями крайще вийти з ООН , або скоротити фінансування до мінімума й тим самим скоротити функціонал й замість UN як об"єднання більшості дикунских країн зтоворити реально принципово нову організацію . Наприклад - Uo21C : Union of 21th Century ... натякаючи на те , що приєднатися до Uo21C може будь яка країна , де права людини (в першу чергу її життя , здороввя и свобода) є найвисшеє цінністтю .
Бо подавна більшість тих , хто утримався тобто 95% й тим більш голосував проти це країни де кожного дня порушуються базові права людини й громадянина .
Але зконало це уьопище тільки позаучора !
Nietzsche
Nietzsche is dead
God
У всьому іншому - зараз це просто говорильня та статус. "Тимчасвий член ради безпеки" - для дрібних країн - це круто.
Про какой уровень жизни на сраиси ты гавкаешь ?!
Там такого нема. То це видається бажане за дійсне?
Але там є і проста більшість і 2/3 - залежно від рівня питання.
Виходить ООН не хоче виганяти з своїх лав країну-терориста,гвалтівника і вбивцю,а навіть заохочує її до наступних злочинів.
ООН пора йти вслід за російським військовим кораблем.
не можуть рептілоїди займатися правами -- тим більш гомо-сапієнс .
Крім РФ, це рішення не підтримали Алжир, Білорусь, ПАР, Китай, Киргизстан, Казахстан, Нікарагуа, Габон, Лаос, Конго, Куба, Малі, Іран, Сирія, Ефіопія, Еритрея, Болівія, Бурунді, Таджикистан, Узбекистан, Зімбабве і Північна Корея.
Кажете ізоляція не діє... Все діє...
Крч не RUSSIA а уже какая-то COUNTRY 404... То как москали обзывали Украину(типо страна 404), в реале приключилось с их Рашей))))))))
https://www.un.org/counterterrorism/ru/leadership
Знаете кто возглавляет? Русская мразь - Воронков. Вопрос- как так возможно, чтобы представитель страны-террориста (параши) возглавлял одно из ключевых управлений в ООН?