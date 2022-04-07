Членство Росії в Раді ООН з прав людини призупинено

Право Росії на членство в Раді ООН з прав людини призупинено 7 квітня.

Як інформує Ценор.НЕТ, про це в твіттері повідомив кервіник МЗС Дмитро Кулеба.

Він зазначив: "Право Росії на членство в Раді ООН з прав людини щойно призупинено. Військовим злочинцям не місце в органах ООН, спрямованих на захист прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію ГА ООН і обрали правильний бік історії".

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