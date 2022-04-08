На российском рынке продолжают работать 149 международных компаний, - Ермак. ИНФОГРАФИКА
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С Россией продолжают работать 149 международных компаний.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в телеграм-канале.
Он опубликовал данные аналитиков Yale School of Management, которые показали, компании каких стран до сих пор продолжают работать с РФ.
В частности это 42 китайских компании, 28 французских, 22 американских, 21 индийская, 13 немецких, 13 японских, 10 итальянских.
"Мы активизируем работу с правительствами стран, чтобы они нашли нужные слова для прекращения работы компаний с Россией. Ведь каждый доллар в бюджет России - это кровь наших детей", - подчеркнул Ермак.
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5 апреля в 23:02
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Банда русских наемников учинила массовую резню мирных жителей Мали. Они казнили более 300 человек. Это самое кровавое преступление в стране за 10 лет конфликта.
Об этом сообщает Human Rights Watch. По данным организации, среди убитых подавляющее большинство мирные жители.
В резне участвовали более 100 русских наемников. В течение четырех дней русские наемники собирали местных жителей в группы от 4 до 10 человек и казнили их. Свидетели утверждают, что некоторые были убиты выстрелами в голову, а некоторых русские просто сожгли заживо.
Организация приводит слова свидетеля. «Около десяти русских и переводчик из малийской армии спросили, знаем ли мы, за что нас задержали. Они читали нам лекции о том, как все в этой зоне, все местные жители общины Пеул, занимались джихадом.
Другая группа русских указала на моих братьев и еще одного мужчину. Я думал, что они идут на допрос. Их отвели на несколько метров и казнили», - рассказал один из местных жителей, добавив, что также убивали и других задержанных.
Правозащитники называют произошедшее «худшим зверством» за 10 лет конфликта в африканской стране
Напомним, что по данным Франции и США в Мали находится около 1000 наемников банды «Вагнера».
І так важко, а коли усвідомлюєш що ФСБшника намагаються замість затримання і ув'язнення відбілити, зникає надія на майбутнє.