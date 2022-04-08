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На російському ринку продовжують працювати 149 міжнародних компаній, - Єрмак. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З Росією продовжують працювати 149 міжнародних компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у Телеграмі.

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Він опублікував дані аналітиків Yale School of Management, які показали, компанії яких країн досі продовжують працювати з рф.

Зокрема це 42 китайські компанії, 28 французьких, 22 американські, 21 індійська, 13 німецьких, 13 японських, 10 італійських.

На російському ринку продовжують працювати 149 міжнародних компаній, - Єрмак 01

"Ми активізовуємо роботу з урядами країн, щоб вони знайшли потрібні слова для припинення роботи компаній з росією. Бо кожен долар в бюджет рф - це кров наших дітей", - наголосив Єрмак.

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Топ коментарі
+20
Краще розкрити інформацію ,скільки російських агентів працює в Україні.
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08.04.2022 10:48
+15
завхоз подал голос из спины вовки послушайте великого завхозия
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08.04.2022 10:50
+10
Можно не друкувати новини де фігурує цей чорт Єрмак?
І так важко, а коли усвідомлюєш що ФСБшника намагаються замість затримання і ув'язнення відбілити, зникає надія на майбутнє.
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08.04.2022 10:52
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Краще розкрити інформацію ,скільки російських агентів працює в Україні.
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08.04.2022 10:48 Відповісти
Это ты к кому обращаешься, к Ермаку? А, что бывают пчёлы против мёда?
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08.04.2022 10:53 Відповісти
папа такую информацию дать не может.
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08.04.2022 10:54 Відповісти
УССКАЯ РЕЗНЯ. Human Rights Watch сообщает о массовой резне мирных жителей в Мали русской бандой «Вагнера»

5 апреля в 23:02
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Банда русских наемников учинила массовую резню мирных жителей Мали. Они казнили более 300 человек. Это самое кровавое преступление в стране за 10 лет конфликта.

Об этом сообщает Human Rights Watch. По данным организации, среди убитых подавляющее большинство мирные жители.

В резне участвовали более 100 русских наемников. В течение четырех дней русские наемники собирали местных жителей в группы от 4 до 10 человек и казнили их. Свидетели утверждают, что некоторые были убиты выстрелами в голову, а некоторых русские просто сожгли заживо.

Организация приводит слова свидетеля. «Около десяти русских и переводчик из малийской армии спросили, знаем ли мы, за что нас задержали. Они читали нам лекции о том, как все в этой зоне, все местные жители общины Пеул, занимались джихадом.

Другая группа русских указала на моих братьев и еще одного мужчину. Я думал, что они идут на допрос. Их отвели на несколько метров и казнили», - рассказал один из местных жителей, добавив, что также убивали и других задержанных.

Правозащитники называют произошедшее «худшим зверством» за 10 лет конфликта в африканской стране

Напомним, что по данным Франции и США в Мали находится около 1000 наемников банды «Вагнера».
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08.04.2022 10:48 Відповісти
завхоз подал голос из спины вовки послушайте великого завхозия
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08.04.2022 10:50 Відповісти
Ломанути їхні сайти й викласти на них фотографії убитих українських дітей. Хай весь світ знає, хто кормить роZZійську тварюку.
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08.04.2022 10:51 Відповісти
Можно не друкувати новини де фігурує цей чорт Єрмак?
І так важко, а коли усвідомлюєш що ФСБшника намагаються замість затримання і ув'язнення відбілити, зникає надія на майбутнє.
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08.04.2022 10:52 Відповісти
Ну знову намалювався бідний "резидент".
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08.04.2022 10:54 Відповісти
а ще Україна працює з рузьким підорасом дєрьмаком, рузьким підорасом татаровим, рузьким "альфа-банком". єрмак, чючєло ******, ***** ми з ними працюємо?
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08.04.2022 10:57 Відповісти
Дайте полный список. У нас существует движение народных санкций. Устроим этим фирмам расплату за их кровавые сребреники
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08.04.2022 10:58 Відповісти
гугл в помощь, сразу же первая ссылка полный список компаний
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08.04.2022 11:43 Відповісти
Гугл не поможет. В его списке могут быть компании, в которых заинтересована и Украина. А первое правило - не навреди кому не надо вредить.
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08.04.2022 11:52 Відповісти
Цензор! Наша дворник баба Галя и не такое расскажет. Телефон дать? Чем она хуже повелителя скрепок и лакстиков? Если он для вас "фегура" - то для Украины оно говно.
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08.04.2022 11:00 Відповісти
Нехай ще Єрмак розкаже як вони з Татаровим просувають зняття санкцій з майна Дерипаски!
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08.04.2022 11:11 Відповісти
Нет чтобы вместо бла бла дать перечень.... Или ссылку на сайт с перечнем..
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08.04.2022 11:34 Відповісти
Так це фсб-вброс спеціально, щоб показати, що це не расєйка погана - це Європа сама винувата, от бачите, продовжує торгувати, нікому ми там не потрібні, давайте миритися з ****** вже скоріш. А якщо б дійсно був правильний конструктивний, а не деструктивний месседж: то там би був перелік дійсно, а не такий графік з "захмарними" цифрами - розрахований більшою мірою на зебилів, а не патріотів...
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08.04.2022 11:39 Відповісти
В ОП продовжує працювати агент кремля Єрмак - ОЦЕ МЕНЕ ЯКОСЬ БІЛЬШЕ ТУРБУЄ.
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08.04.2022 11:56 Відповісти
Гарна новина. Ми чи нам треба ввести повну заборону виготовлення товарів, в так званий РФ. І все вони сами війдуть а Ми запропонуємо у нас відкрити.)
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08.04.2022 12:00 Відповісти
Интересно, а что Ермак скажет насчёт глиноземного карьера Дерипаски, а о Альфа банке, который НБУ признал официально работающий на наше благо и его не арестовывают?
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08.04.2022 12:33 Відповісти
А Єрмак продовжує працювати на ФСБ
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08.04.2022 14:35 Відповісти
Французики просто посредничают
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08.04.2022 18:47 Відповісти
 
 