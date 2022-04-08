На російському ринку продовжують працювати 149 міжнародних компаній, - Єрмак. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З Росією продовжують працювати 149 міжнародних компаній.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у Телеграмі.
Він опублікував дані аналітиків Yale School of Management, які показали, компанії яких країн досі продовжують працювати з рф.
Зокрема це 42 китайські компанії, 28 французьких, 22 американські, 21 індійська, 13 німецьких, 13 японських, 10 італійських.
"Ми активізовуємо роботу з урядами країн, щоб вони знайшли потрібні слова для припинення роботи компаній з росією. Бо кожен долар в бюджет рф - це кров наших дітей", - наголосив Єрмак.
Топ коментарі
+20 A San
показати весь коментар08.04.2022 10:48
+15 Шимус
показати весь коментар08.04.2022 10:50
+10 SergTranscarpathian
показати весь коментар08.04.2022 10:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
5 апреля в 23:02
Поделиться
Банда русских наемников учинила массовую резню мирных жителей Мали. Они казнили более 300 человек. Это самое кровавое преступление в стране за 10 лет конфликта.
Об этом сообщает Human Rights Watch. По данным организации, среди убитых подавляющее большинство мирные жители.
В резне участвовали более 100 русских наемников. В течение четырех дней русские наемники собирали местных жителей в группы от 4 до 10 человек и казнили их. Свидетели утверждают, что некоторые были убиты выстрелами в голову, а некоторых русские просто сожгли заживо.
Организация приводит слова свидетеля. «Около десяти русских и переводчик из малийской армии спросили, знаем ли мы, за что нас задержали. Они читали нам лекции о том, как все в этой зоне, все местные жители общины Пеул, занимались джихадом.
Другая группа русских указала на моих братьев и еще одного мужчину. Я думал, что они идут на допрос. Их отвели на несколько метров и казнили», - рассказал один из местных жителей, добавив, что также убивали и других задержанных.
Правозащитники называют произошедшее «худшим зверством» за 10 лет конфликта в африканской стране
Напомним, что по данным Франции и США в Мали находится около 1000 наемников банды «Вагнера».
І так важко, а коли усвідомлюєш що ФСБшника намагаються замість затримання і ув'язнення відбілити, зникає надія на майбутнє.