7 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, - Нацполиция
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В Житомирской области полиция продолжает документировать военные преступления российских захватчиков. Днем 7 апреля враг нанес ракетный удар по г. Новоград-Волынскому.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечалось, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа районного отдела полиции, работники которой задокументировали обстоятельства происшествия и собрали показания военного преступления. Предварительная правовая квалификация – ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
На деоккупированных территориях Народицкой громады продолжаются работы по безопасности: специалисты-взрывотехники проводят обследование и разминирование населенных пунктов.
Следовательно, органы местной власти призывают местных жителей не спешить возвращаться в свои дома и дождаться официального сообщения о завершении указанных работ.
"Полицейские продолжают работать на блокпостах, патрулировать населенные пункты, обезвреживать взрывоопасные предметы, разыскивать безвести пропавших людей и уклоняющихся от правосудия, предотвращать правонарушения и раскрывать преступления, а также выполнять другие функции, определенные режимом военного положения", - резюмировали правоохранители.
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Если можно давайте по каждому обстрелу такую инфу . Н