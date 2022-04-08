РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7069 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
16 936 13
армия РФ (15459) война (47249) Житомирщина (1315) обстрел (20424) Нацполиция (15752) ракеты (2774)

7 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

В Житомирской области полиция продолжает документировать военные преступления российских захватчиков. Днем 7 апреля враг нанес ракетный удар по г. Новоград-Волынскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечалось, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа районного отдела полиции, работники которой задокументировали обстоятельства происшествия и собрали показания военного преступления. Предварительная правовая квалификация – ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

На деоккупированных территориях Народицкой громады продолжаются работы по безопасности: специалисты-взрывотехники проводят обследование и разминирование населенных пунктов.

Следовательно, органы местной власти призывают местных жителей не спешить возвращаться в свои дома и дождаться официального сообщения о завершении указанных работ.

Смотрите: Оккупанты обстреляли два села на Житомирщине: повреждены жилые дома и хозяйственные помещения. ФОТО

"Полицейские продолжают работать на блокпостах, патрулировать населенные пункты, обезвреживать взрывоопасные предметы, разыскивать безвести  пропавших людей и уклоняющихся от правосудия, предотвращать правонарушения и раскрывать преступления, а также выполнять другие функции, определенные режимом военного положения", - резюмировали правоохранители.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
До 2019 делали, потом почему-то прекратили. Ты это хотел сказать?
показать весь комментарий
08.04.2022 12:05
+5
Це буде продовжуватися до тих пір поки в нас не буде можливість наносити удари по російській території. За 8 років ми так і не спромоглися розробити відповідні системи а Кравчук з Кучмою віддали Росій всі (біля 600) крилатих ракет + бомбардувальники. Хто ж нам лікар?
показать весь комментарий
08.04.2022 11:49
+5
были готовы предсерийные образцы и документация....но твой ЗБох решил сделать что то другое.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
орки відрапортували шо знищили ешалон військової техніки
показать весь комментарий
08.04.2022 11:42 Ответить
в них постійно одним вистрілом знищуються штаби ігіл, ешелони техніки, ціли дивізії та батальйони. Якщо заявили про ешелон, значить десь семафор пошкодили
показать весь комментарий
08.04.2022 11:53 Ответить
я розумію
показать весь комментарий
08.04.2022 11:58 Ответить
там ще гірше, у куди влучили там і штаб був, і пофіг, що його там не було і близько.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:58 Ответить
Це буде продовжуватися до тих пір поки в нас не буде можливість наносити удари по російській території. За 8 років ми так і не спромоглися розробити відповідні системи а Кравчук з Кучмою віддали Росій всі (біля 600) крилатих ракет + бомбардувальники. Хто ж нам лікар?
показать весь комментарий
08.04.2022 11:49 Ответить
До 2019 делали, потом почему-то прекратили. Ты это хотел сказать?
показать весь комментарий
08.04.2022 12:05 Ответить
были готовы предсерийные образцы и документация....но твой ЗБох решил сделать что то другое.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:20 Ответить
Ты дурак?
показать весь комментарий
12.04.2022 19:22 Ответить
Польский парашомий, у 2019-му ти проголосував по-приколу, як інші 10 млн насєлєнія. То звідки будуть братися ракети, якщо твоя влада, за 2.5 роки не купила жодного броніка чи шолома для ЗСУ? У тому, що зараз у військах немає "вільх" і "грім2" винний один хитровиєпаний чувак, якого ти кожен ранок бачиш у зеркало
показать весь комментарий
08.04.2022 13:31 Ответить
Редактор , прошу находить инфу С КАКОГО ПОЛИГОНА БЫЛ ОСУЩЕСТВЛЁН ПУСК РАКЕТЫ. Или задавайте запрос спикеру МО Украины
Если можно давайте по каждому обстрелу такую инфу . Н
показать весь комментарий
08.04.2022 12:58 Ответить
 
 