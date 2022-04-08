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7 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Новограду-Волинському, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

На Житомирщині поліція продовжує документувати воєнні злочини російських загарбників. Удень 7 квітня ворог здійснив ракетний удар по м. Новограду-Волинському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, на місці події працювала слідчо-оперативна група районного відділу поліції, працівники якої задокументували обставини події та зібрали свідчення воєнного злочину. Попередня правова кваліфікація – ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

На деокупованих територіях Народицької громади тривають безпекові роботи: фахівці-вибухотехніки проводять обстеження та розмінування населених пунктів.

Відтак органи місцевої влади закликають місцевих жителів не поспішати повертатися до своїх домівок та дочекатися офіційного повідомлення про завершення вказаних робіт.

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"Поліцейські продовжують працювати на блокпостах, патрулювати населені пункти, знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, розшукувати безвісно зниклих людей та тих, хто ухиляється від правосуддя, запобігати правопорушенням та розкривати злочини, а також виконувати інші функції, визначені режимом воєнного стану", - резюмували правоохоронці. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
До 2019 делали, потом почему-то прекратили. Ты это хотел сказать?
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08.04.2022 12:05
+5
Це буде продовжуватися до тих пір поки в нас не буде можливість наносити удари по російській території. За 8 років ми так і не спромоглися розробити відповідні системи а Кравчук з Кучмою віддали Росій всі (біля 600) крилатих ракет + бомбардувальники. Хто ж нам лікар?
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08.04.2022 11:49
+5
были готовы предсерийные образцы и документация....но твой ЗБох решил сделать что то другое.
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08.04.2022 12:20
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орки відрапортували шо знищили ешалон військової техніки
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08.04.2022 11:42 Відповісти
в них постійно одним вистрілом знищуються штаби ігіл, ешелони техніки, ціли дивізії та батальйони. Якщо заявили про ешелон, значить десь семафор пошкодили
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08.04.2022 11:53 Відповісти
я розумію
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08.04.2022 11:58 Відповісти
там ще гірше, у куди влучили там і штаб був, і пофіг, що його там не було і близько.
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08.04.2022 12:58 Відповісти
Це буде продовжуватися до тих пір поки в нас не буде можливість наносити удари по російській території. За 8 років ми так і не спромоглися розробити відповідні системи а Кравчук з Кучмою віддали Росій всі (біля 600) крилатих ракет + бомбардувальники. Хто ж нам лікар?
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08.04.2022 11:49 Відповісти
До 2019 делали, потом почему-то прекратили. Ты это хотел сказать?
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08.04.2022 12:05 Відповісти
были готовы предсерийные образцы и документация....но твой ЗБох решил сделать что то другое.
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08.04.2022 12:20 Відповісти
Ты дурак?
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12.04.2022 19:22 Відповісти
Польский парашомий, у 2019-му ти проголосував по-приколу, як інші 10 млн насєлєнія. То звідки будуть братися ракети, якщо твоя влада, за 2.5 роки не купила жодного броніка чи шолома для ЗСУ? У тому, що зараз у військах немає "вільх" і "грім2" винний один хитровиєпаний чувак, якого ти кожен ранок бачиш у зеркало
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08.04.2022 13:31 Відповісти
Редактор , прошу находить инфу С КАКОГО ПОЛИГОНА БЫЛ ОСУЩЕСТВЛЁН ПУСК РАКЕТЫ. Или задавайте запрос спикеру МО Украины
Если можно давайте по каждому обстрелу такую инфу . Н
показати весь коментар
08.04.2022 12:58 Відповісти
 
 