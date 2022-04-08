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опрос (2620) УПЦ МП (1454) церковь (1299)

Более половины украинцев поддерживают запрет УПЦ (МП) в Украине, - опрос "Рейтинга"

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

упцмп

В Украине растет поддержка идеи разрыва связей Украинской православной церкви (Московского патриархата) с Русской православной церковью. При этом более половины опрошенных (51%) считают, что государство должно полностью запретить деятельность УПЦ (МП) на территории Украины.

Об этом говорится в результатах общенационального опроса "Украина в условиях войны", проведенного социологической группой "Рейтинг" 6 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.

Эту инициативу в день опроса поддерживали 74% респондентов, тогда как в начале марта этого года только 63%. Не поддерживают эту инициативу только 7% опрошенных.

Читайте: На Львовщине две общины УПЦ (МП) перешли в ПЦУ

При этом более половины опрошенных (51%) считают, что государство должно полностью запретить деятельность УПЦ (МП) на территории Украины, однако запрет поддерживают две трети опрошенных жителей запада страны и только 29% на востоке. 21% респондентов поддерживают лишение льгот и упразднение договоров аренды церковных помещений.

В то же время 20% выступают за невмешательство государства в дела церкви – больше всего на востоке (35%) и юге (25%).

При исследовании методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десятки громад и ряд монастырей перешли в ПЦУ, - Эпифаний
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Топ комментарии
+26
Да запретите вы уже раз и навсегда етот русофашистский шабаш на нашей земле. Сколько можно мурыжить етот вопрос. А тем временем Украина несет большие потери из-за зомбированных ватников которых зомбируют в РПЦ
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08.04.2022 11:46
+25
Що за виродки ,які досі підтримують секту ФСБ? Що ще їм має статися,аби прийшли до тями?
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08.04.2022 11:45
+21
Редкостная мразь!
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08.04.2022 11:44
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Правила форума Совет форумчан
а вот и выродок ----

Бывший скандальный народный депутат и экс-мэр Харькова Михаил Добкин окончил духовную семинарию и получил церковную должность дьякона. Об этом рассказали представители пресс-службы Харьковской епархии бывшей УПЦ Московского патриархата.

Хиротония Добкина (обряд, во время которого совершается таинство рукоположения в священнослужители) состоялась 7 апреля в Благовещенском соборе Харькова.
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08.04.2022 11:42 Ответить
Редкостная мразь!
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08.04.2022 11:44 Ответить
Была **** Допа ,стала **** Попа!!!
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08.04.2022 11:47 Ответить
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08.04.2022 11:56 Ответить
дупа - одним словом
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08.04.2022 17:57 Ответить
в этой мокшанской Секте мало козломордых, нужно разбавить пархатыми....
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08.04.2022 12:06 Ответить
Перефарбувався - як і вілкул.
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08.04.2022 13:20 Ответить
Що за виродки ,які досі підтримують секту ФСБ? Що ще їм має статися,аби прийшли до тями?
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08.04.2022 11:45 Ответить
І це при тому що у нас в ефірі не було кацапського зомбоящика. І коли на голову бомби почали падати.
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08.04.2022 11:58 Ответить
Да запретите вы уже раз и навсегда етот русофашистский шабаш на нашей земле. Сколько можно мурыжить етот вопрос. А тем временем Украина несет большие потери из-за зомбированных ватников которых зомбируют в РПЦ
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08.04.2022 11:46 Ответить
Все московские церкви должны быть конфискованы и переданы ПЦУ. Те, которые будут сопротивляться - подлежат переформатированию в музеи, склады, школы и тд/
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08.04.2022 11:47 Ответить
Гундяєвська ******** "церква" - це терористи , диверсанти і вбивці . Вони по вуха в крові .
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08.04.2022 11:47 Ответить
РПЦ ни чем не отличается от Аль каиды.
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08.04.2022 11:50 Ответить
Резиденція КДБ працює, ну-ну... який сенс класти життя на передовій, коли ворог сидить у стінах монастирів і точе ніж в спину!
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08.04.2022 11:51 Ответить
Поглядим, сколько будут против после обстрела ж/д станции Краматорска. Московские попы - это убийцы в рясах.
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08.04.2022 11:52 Ответить
Я теж За закриття, вже 51 %)
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08.04.2022 11:52 Ответить
Людоньки добрі, я вибачають , але це якесь дно! повинно це підтримувати 99,9 відсотків і ніяк не менше!!!
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08.04.2022 11:52 Ответить
Я би за факт такого опитування вже давав в морду. Яке опитування? Підтримала РПЦ напад на Україну? Підтримала. Рішенням суду, згідно конституції і кримінального кодексу - *****! А кому нема де подрочити на звйозди масковскава кремля - перетопчуться. Бо це вже за межами здорового глузду.
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08.04.2022 11:53 Ответить
Навіщо ті опити? Недостатньо фактів, якою виявила себе ця терористична організація? Рішення РНБО про заборону та затримання терористів "рф" в рясах значно покращить стан речей в країні.
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08.04.2022 11:53 Ответить
Так коли вже заборонять ?
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08.04.2022 11:54 Ответить
Сьогодні питання внутрішньої безпеки стоїть вище, ніж будь-які успіхи на фронті! Тому що завтра герої війни повернуться і на них будуть московські попи знову кляузи писать і наводить диверсантів на їх домівки(
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08.04.2022 11:54 Ответить
Якби просто доноси. В селі Ясногородка Києво-Святошинського поп МП показав оркам грунтову дорогу в село. На асфальтній стояв наш блок-пост. То орки зайшли в тил і поклали всіх наших.
Просто по ЗМІ це не розповідають, щоб "не розпалювати міжконфесійну ворожнечу".
Я живу у сусідній ОТГ, то їздили наші волонтери в Ясногородку після звільнення, і там місцеві це їм розповіли.
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08.04.2022 12:04 Ответить
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08.04.2022 11:56 Ответить
Московські попи вже відчули дупою, що смаженим запахло, та приєднались до:

"Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій закликала всі країни світу визнати геноцид українського народу під час вторгнення Росії та засудити ідеологію "русского міру".

Про це йдеться в заяві організації у зв'язку з масовими вбивствами мирних мешканців в окупованих містах Київської області".
Хочуть між крапельками...
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08.04.2022 11:58 Ответить
У Всеукраїнську раду церков входять усі релігійні організації: православні, католики, греко-католики, протестанти, іудеї, мусульмани.
Дуже сумніваюсь, що московські попи, які у своїй секті зомбували рускім міром підтримали цю заяву.
"Тепер кожна держава в усьому світі не повинна промовчати! Кожна держава в світі має визнати геноцид Українського народу під час російського вторгнення у 2022 році та засудити ідеологію «Русского міра» як таку, що виправдовує геноцид народів та знищення цілих держав".
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08.04.2022 12:34 Ответить
запретить и отобрать имущество церквей.... это еще вчера надо было сделать....
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08.04.2022 12:00 Ответить
настрої суспільства хороші, та от дєрьмак не дозволить цього зробити.
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08.04.2022 12:02 Ответить
А меньша половина? Хто ви? -Діти виродків!!!
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08.04.2022 12:02 Ответить
заборону підтримують дві третини опитаних жителів заходу країни та лише 29% на сході. Джерело: https://censor.net/ua/n3332381
Тобто, Маріуполь, Харків, Ізюм, сьогодні Краматорськ... зовсім не лікують. Ну ніяк! А ви кажете...
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08.04.2022 12:03 Ответить
Мені родичі з Ізюму казали-мі нізнаєм кто нас абстреліваєт,можіт і украінци
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08.04.2022 12:12 Ответить
Мдя... Ну їм ж по тялявізову кажуть, що то нацисти, от вони й не можуть визначитись. Пілять, а тому й обстрілюють, бо какаяразніца! Бо якби то насєлєніє вмикало мозок і не мало сумнівів, ніяке пуйло їх асвабаждать б і не лізло, а так нізнаєм...
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08.04.2022 12:18 Ответить
какие могут быть дебаты, их не переделать, запретить на территории Украины сейчас время пришло
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08.04.2022 12:05 Ответить
Спалити цю всю їбану нечисть на вогні і в рясах
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08.04.2022 12:10 Ответить
Приймайте Іслам,одразу життя зміниться на краще...
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08.04.2022 12:14 Ответить
Іслам для чого? Щоб жінок одягнути в паранджу? Бачив влітку на вулицях Києва туристів. Чоловіки одягнути по європейськи, а жінки в чорному лахмітті з замотаними обличчями, тільки очі відкриті. Хотілось запитати чи не соромно йому що його жінка так одягнена, чи не соромно йому тримати жінку як рабиню.
Майже всі мусульманські країни відсталі і живуть в злигоднях. На дворі 21 століття, а ви пропонуєте повернутись в середньовіччя.
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08.04.2022 12:23 Ответить
Смішно читати вашу маячню,мабуть ви не були в жодній країні де Іслам.А щодо жінок,то до них поваги більше,ніж у будь якій християнській країні.
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08.04.2022 12:39 Ответить
Тримати безправними жінок і при цьому розглагольствувати про "більше поваги" - це вершина цинізму.
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08.04.2022 12:56 Ответить
І що вам дали "права" жінок,проституцію,алкоголізм,наркоманію,немовлят у сміттєвих баках і т.д.,не пишіть маячню.
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08.04.2022 13:20 Ответить
Є така приказка, "приїхала Дунька в Європу". Ось і ти вирвався в Європу з якогось аулу чи кишлака де панують середньовічні звичаї й закони і просуваєш той стиль життя від якого втік. Приїхав то інтегруйся в українське суспільство. А не подобається то ти можеш спокійно повернутись туди звідки прийшов, тут тебе силою ніхто не тримає. Україна вільна, демократична, європейська країна, кожен громадянин самостійно вибирає собі релігію. Але якщо хтось думає, що прийшов на нашу українські землю і буде нам нав'язувати свою релігію і свої правила, то що з ним буде можеш пересвідчитись на прикладі "руского міра". І як каже прислів'я, "в Тулу зі своїм самоваром не їдуть". Добре собі запам'ятай.
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08.04.2022 13:54 Ответить
Ти невіглас та дегенерат,я народився в Україні,вказуй собі подібним,що їм робити,чомусь завжди від вас "віруючих християн"можна почути подібні речі,ви хворі дегенерати.Я лише запропонував приймати Іслам,а ти бидло накинулись на мене зі своїми повчаннями,про утиск жінок і середньовіччя,вам до ісламських країн,як до Ліссабона рачки,живете у корумпованому болоті феодальному,йди у напрямку російського корабля,у вас з ним одні цінності.
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08.04.2022 16:01 Ответить
Ішак, заткни хабало своє смердюче і не лізь з пропозиціями. А ні, то ****** падаль на свою історичну батьківщину. В мусульманських країнах скрізь війни, різня, голод і розруха, а воно шакал нам пропозиції дає. Здохни нечисть.
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08.04.2022 16:24 Ответить
Тобі недорозвинене хоч раз українці пропонували приймати християнство, чи змінювати свою віру? Хто ти такий щоб давати нам пропозиції? Твої батьки приїхали сюди рятуючись від голоду і злигоднів, то дякуй Богу що ти народився в Україні, а не в якійсь пустелі.
Розберіться між собою, мусульмани ріжуть один одного через ту їх ісламські віру, віками між собою воюєте.
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08.04.2022 16:37 Ответить
Рухайся у заданому напрямку,ти примітивна комаха з гнійної купки,образи від таких як ти,це похвала.
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08.04.2022 16:43 Ответить
От ти якраз і є тією комахою з гнійної ями в якій сиділи твої предки і в якій ти продовжуєш сидіти, попри те що опинився в цивілізованій країні. Україна дає тобі можливість стати частиною цивілізованого світу, то вчись, набирайся культури європейської.
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08.04.2022 16:53 Ответить
Невіглас,ти перечитай уважно,що дав Ісламський світ людству,а потім пиши свою маячню.
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08.04.2022 17:12 Ответить
Туалетним папером вже навчився користуватись?
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08.04.2022 17:14 Ответить
ісламський світ весь свій час промишляв работоргівлєю, педофілією, дикунством й варварством і сто років тому сам вже хотів, через свою відсталість активно себе реформувати. Аж поки не поперли "дурні гроші" за газ і нафту
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08.04.2022 18:05 Ответить
Смішні ви,обоє,мабуть іудеї,тільки вони так реагують,бо відсотки по кредитах в Ісламі заборонені😂
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08.04.2022 18:30 Ответить
Нічого сунути своє свиняче рило в чужі справи. Тебе ніхто порад не питав тому сиди і не хрюкай.
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08.04.2022 20:14 Ответить
Я тобі вказав напрямок,рухайся бидло.
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08.04.2022 20:24 Ответить
поки муслимів один-два - пододяться "тихо". А як стає більше - починають агресивно нав'язувати свою ідеологію жорсткого подавлення особистості. А всіх незгодних - починають вирізати тільки но стають більшістю. Знаємо.
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08.04.2022 18:09 Ответить
Мабуть тому,Вселенський Патріарх у Стамбулі вже сотні років,і ніхто не зчипає,ви примітивні комахи та невігласи.
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08.04.2022 18:33 Ответить
Свиня обісрана ще щось хрюкає.
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08.04.2022 20:45 Ответить
А про Константинополь і про Візантію та греків, які століттями жили на тій землі, а прийшли турки-османи і знищили їх, розказати не хочеш? Стамбул - це Константинополь, який побудував у 330 році нашої ери римський імператор Констянтин Великий. У 1453 році турки завоювали Візантію, Константинополь перейменували на Істамбул, всі християнські церкви перетворили в мечеті. Собор Святої Софії, побудований в 537 році, який 916 років був святинею православного християнства, турки перетворили на мечеть. Це те що ти називаєш "ісламський світ дав людству".
Те що зараз роблять орки, ця дика московська орда в Україні і з українцями, те саме творили османи з греками, коли захопили Візантію. Воно й де дивно, бо дикі османи прийшли на територію цивілізованих древніх греків, які мали розвинену культуру ще в античні часи, після розпаду монгольської імперії, після розпаду золотої орди, тому й методи у них однакові.
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08.04.2022 21:24 Ответить
Рухайся,не марнуй час на свої висери дегенеративні.
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08.04.2022 22:33 Ответить
Хрюкай свиня руская.
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08.04.2022 23:29 Ответить
Одноклітинна примітивна істота,я вже писав,від тобі подібних, образи це похвала.
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09.04.2022 00:51 Ответить
Ти примітивна та дегенеративна істота,яка навіть книжки не читає,невіглас який народився у сесесері,був комсомольцем та вірним ленінцем,потім став "православним",хоча до православ'я ваша релігія має таке ж відношення як морська свинка до моря,ще раз повторюю ти невіглас,У Константинополі тільки 8 церков були перетворені на мечеті, інші залишилися за християнами. Зникни примітив.
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08.04.2022 23:04 Ответить
Факти, які показують, що вони були рівними громадянами,

Греки могли б мати мусульманських працівників у своєму бізнесі, просто уявіть собі чорного боса, у якого є білі працівники в Америці 1950-х років.
вони могли володіти рабами, як звичайні громадяни Османської імперії.
було заборонено брати османських християн як рабів.
їм дозволялося бути торговцями, були навіть деякі спеціальні безподаткові регіони в якості стимулу для греків займатися бізнесом. Такі галузі, як торгівля пшеницею, повністю контролювалися греками.
вони могли вільно здійснювати свої релігійні ритуали, і їх святі дні дотримувалися. Крім того, що він був терпимий, був покараний той, хто не дотримується вимог християнства. Це було зовсім як в шаріаті.
з палацу надходить безліч замовлень на задоволення потреб християн у вині. Держава відкрила безліч винних будинків, щоб вони були задоволені. Їх вимоги були ретельно дотримані.
вони не були зобов'язані виконувати військовий обов'язок.
вони були вільні володіти власністю.
податкова ставка османів була набагато нижчою, ніж у венеціанців. Багато хто стверджує зворотне, але податкова система була справедливою між мусульманами і християнами.Ти навіть не комаха,ти амеба одноклітинна.
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08.04.2022 23:15 Ответить
Абсолютна більшість (91%) не підтримують тезу, що «росіяни та українці - це один народ». Тих, хто має таку думку, сьогодні лише 8% (у серпні 2021 таких було - 41%, у березні 2022 - 21%). Підтримка такої ідеї ще фіксується серед 23% мешканців сходу та 13% старших опитаних. Натомість в інших макрорегіонах та вікових групах підтримка такої тези майже відсутня.

Абсолютна більшість (90%) підтримують ініціативу позбавлення мандатів депутатів із проросійських партій. 86% підтримують повну заборону їхньої діяльності в Україні.

76% підтримують ініціативу перейменування вулиць та інших об'єктів, назви яких пов'язані з росією.

Зростає підтримка ідеї розриву зв'язків УПЦ московського патріархату з російською православною церквою. Сьогодні за цю ініціативу 74% (на початку березня - 63%). Не підтримують - лише 7%.

Половина опитаних (51%) вважають, що держава повинна заборонити діяльність УПЦ МП на території України (заборону підтримують дві третини опитаних мешканців заходу і лише 29% - сходу). Водночас, 21% підтримують позбавлення пільг та скасування договорів оренди церковних приміщень. Попри це, 20% виступають за невтручання держави у справи церкви - найбільше таких на сході (35%) та півдні (25%).

https://ratinggroup.ua/research/ukraine/vosmoy_obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_6_aprelya_2022.html
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08.04.2022 12:14 Ответить
Більше половини...А та друга половина хоч має клепку в макітрі що МП це спільник і союзник Раші у війні проти України?Дебіли і недоумки!Невже для того щоб вони це втямили,обовязково в кожному домі потрібна Буча?
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08.04.2022 12:14 Ответить
Нужно несколько громких уголовных дел против фээсбэшных попов, и тогда поддержка увеличится до 100%
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08.04.2022 12:15 Ответить
Та ловили їх вже достатньо,і навіть з рюкзаком з вибухівкою в ТЦ,але СБУ то не цікаво,там грошей не побриєш,тож певно тих "батюшок" повідпускали давно.
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08.04.2022 12:56 Ответить
Не просто заборонити а ще й депортувати всіх попів рашистьських на роісю, в ***** де їм саме місце
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08.04.2022 12:21 Ответить
За УПЦ(МП) сейчас могут быть только твари поддерживающие убийства и войну.Похоже их у нас еще много.
Удалить этот гадюшник немедленно!
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08.04.2022 12:21 Ответить
Цю бісовшину треба було закрити ще у 14 році
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08.04.2022 12:28 Ответить
Однозначно треба зупинити співпрацю УПЦ (МП) з РПЦ кагебіста Кирила, а в перспективі подумати про повну заборону УПЦ (МП). Цим ми знищимо розгалужену систему агентів російської розвідки і , як результат, спасемо тисячі людських життів...
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08.04.2022 12:30 Ответить
Журналістам вдалося простежити цікавий факт. В останній промові жириновського, в якій він закликав бомбити Україну, прозвучали такі слова: «росія переможе, і нехай я здохну, якщо брешу!», - заявив покійник.
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08.04.2022 12:39 Ответить
Значительная часть опрошенных за невмешательство государства в поповские дела. А льготы этим козлам от государства за чей счет? Почему бюджетная организация, занимающаяся обучением , воспитанием и т. д., обязана платить за коммуналку бешеные деньги, а поповники как якобы неприбыльные организации пользуются льготами? Лично для меня все, что несут эти пузатые особи мужского пола с коптилками- бред, который на уши не натянешь. Но если уж никак нельзя обойтись от пересказывания древнееврейских сказок в "храмах", то пускай уже их рассказывают хоть те попы, которые не являются открытыми врагами моей страны. А тех тварей в платьях и с крестами, да с кгбешными удостоверениями я бы направил рыть окопы, у них морды здоровые, при хорошей охране могли бы заменить не один экскаватор.
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08.04.2022 12:45 Ответить
Може петиція прискорить цей процес
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08.04.2022 12:47 Ответить
Ніякої підтримки для закриття московського паханата не потрібно, бо їх діяльність підпадає під статтю про колабораціонізм та шахрайство.
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08.04.2022 12:50 Ответить
Довбаний південний схід ніяк не хоче відлипати від проклятих кацапів,судячи з опитування.Дуже співчуваю західній Україні - вся та нечисть південно-східна поперлась на Захід і там паразитує.
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08.04.2022 12:54 Ответить
Достовірно що МП "кришуєж" особисто Єрмак,Подоляк і Баканов. На закиди про колаборанство МП Баканов відповів:"А я не бачу в діях МП складу злочину".Отже з оглядлу на те що до 73% довбойобів добавилося ще 10-15%,то в нас залишиться і МП і "зелена команда" на невизначений термін,або назавжди,як в Раші.Україна ще ніколи не була так близько до тоталітарного режиму як тепер.
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08.04.2022 13:04 Ответить
У Миши морда скучная, ему деньги никто не даст...
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08.04.2022 13:16 Ответить
Масковские шпиони.
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08.04.2022 13:16 Ответить
А все їх майно передати ПЦУ. В першу чергу - Лавру.
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08.04.2022 13:21 Ответить
Подоляки-єрмаки всіляко зараз захищають московськиз попів. А враховуючи, що рейтинг зелених наближається до 100%, жити нам вічно з московським паханатом.
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08.04.2022 13:33 Ответить
"Антихрист придет из России"
https://www.youtube.com/watch?v=htL41X1N60U&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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08.04.2022 13:33 Ответить
Давайте говорити правду: половина депутатів сн, як і їхні бізнес партнери із жопоблоку і майбаху є прихожанами рашистського сатанату. Тому заборона кремліської секти можлива лише після зміни влади в країні на проукраїнську.
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08.04.2022 13:38 Ответить
гнать этих офицеров фсб а лучше кончить прямо на месте!!!!
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08.04.2022 14:14 Ответить
Андрій Щурик
Існує така хвороба як "московскоє православіє обоїх полушарій головного мозга". Не лікується. Дієва лише ампутація того мозку разом з дурнуватою головою осколком російської крилатої ракети благословеної їхнім кірілом! Амінь!
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08.04.2022 14:24 Ответить
створіть ____РОзголос !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації -----вже внесли ЗАКОНОпРОЕКТ до В,РАДИ про ЗАборону мп рф на ТЕРиторії УКраїни ,,,,, ВИМОГА негайно проголосувати ЗАКОН ----infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ---
Проект Закону про заборону Московського патріархату на території України

Номер, дата реєстрації:
7204 від 22.03.2022
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08.04.2022 14:29 Ответить
 
 