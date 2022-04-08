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Шольц лично задерживает поставки немецких танков в Украину, - Politico

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц откладывает принятие окончательного решения о предоставлении Украине высокотехнологичных танков для войны с Россией, несмотря на давление со стороны партнеров по правящей коалиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Politico.

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План, продвигаемый вицеканцлером – министром экономики Робертом Габеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок от "зеленых" предусматривает поставки в Украину около 100 танков. Сначала ожидалось, что соответствующее решение будет принято на этой неделе. Но сейчас оно повисло, поскольку канцлер от социал-демократов – к огромному разочарованию его партнеров из правящей коалиции – утверждает, что Германия должна сначала выработать общую позицию с западными союзниками из ЕС и НАТО, прежде чем поставлять тяжелое вооружение.

"Я считаю, что это именно тот вопрос, в котором для Германии было бы серьезной ошибкой играть особую роль и идти по особому пути", - заявил он.

Министры иностранных дел стран НАТО обсуждали военную поддержку Украины в среду и четверг, но не предложили никакой конкретики по поставкам танков.

Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Гофрайтер от партии "зеленых" сказал Германия должна демонстрировать "лидерство" в ЕС и НАТО и не скрывалась за спины других стран.

"Я за то, чтобы как можно быстрее отменить решение кабинета министров Германии об отказе от поставки тяжелого вооружения", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия может поставлять только то оружие, которое Украина сможет использовать, - Шольц

Глава комитета по обороне Бундестага от Свободной демократической патии Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн также призвала Шольца быстро одобрить поставки танков. Законодатели от правоцентристского Христианско-демократического союза, главной оппозиционной партии, также настаивают на поставках танков.

Глава комитета Бундестага по иностранным делам, социал-демократ Михаэль Рот, отметил, что хотел бы, чтобы Германия нашла способ продвинуться вперед в реализации поставок оружия Украине. "То, что сейчас нужно Украине, должно быть доставлено".

Как отмечалось, немецкие танки ознаменовали новый уровень вооружения для Украины. Германия рассматривает возможность отправки легких танков "Мардер", бронированных машин, оснащенных противотанковыми ракетами. Немецкая оборонная компания Rheinmetall заявила, что может предоставить 100 таких танков.

Политики также обсуждают возможность предоставления Украине тяжелых танков "Леопард". Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в четверг, что Киев ожидает от Берлина поставки танков "Мардер" "Леопард", а также зенитного танка "Гепард".

"Списки есть, правительство Германии знает о них, но, к сожалению, до сих пор хранит молчание", - сказал Мельник.
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Топ комментарии
+47
Ето та Гнида которая хочет стать нашим *гарантом безопасности*? Делайте выводы что из себя представляют ети *гаранты* пока не поздно,
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08.04.2022 12:24
+39
В цих німчур якась прихована любов до рашизму.
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08.04.2022 12:22
+30
Блин какие же конченные люди, просто жесть, идите вы в за русским кораблём, лицемерные твари
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08.04.2022 12:23
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В цих німчур якась прихована любов до рашизму.
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08.04.2022 12:22 Ответить
боится ухудшить отношение у путинским фашистким режимом
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08.04.2022 12:24 Ответить
є підозра, що шольц - расєянський шпійон! саме через балаканину цього шольца провалилася операція передачі Україні винищувачів міг-29! зараз танки...
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08.04.2022 12:35 Ответить
Наследники фюрера хорошо взаимодействуют с нынешним фюрером, они на одной волне получается
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08.04.2022 12:26 Ответить
Это гены .Если послушать адекватных историков ,то по их мнению советскими войсками во время второй мировой на территории Германии было изнасиловано около двух миллионов немецких женщин
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08.04.2022 12:33 Ответить
Не у всіх. Лише у Шольца.
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08.04.2022 12:53 Ответить
Боїться порушити пакт молотова-рібентропа.
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08.04.2022 12:57 Ответить
Блин какие же конченные люди, просто жесть, идите вы в за русским кораблём, лицемерные твари
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08.04.2022 12:23 Ответить
І раніше було відомо, що пан Шольц не вояка. Але щоб настільки?
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08.04.2022 12:23 Ответить
Меркель капут! Шольц танки давай
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08.04.2022 12:24 Ответить
ніхто навіть немав сумнівів що олафпідор
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08.04.2022 12:24 Ответить
***, німці вже доказали шо вони не змінилися, посібники фашистів шо тоді шо зараз, газ купують, зброю блокують, партнери ***** у геноциді Українського народу
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08.04.2022 12:24 Ответить
Ето та Гнида которая хочет стать нашим *гарантом безопасности*? Делайте выводы что из себя представляют ети *гаранты* пока не поздно,
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08.04.2022 12:24 Ответить
там Зе и Ко во всю пропихивают россию как гаранта)))
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08.04.2022 16:20 Ответить
Ця ідея з гарантами - повний брєд, вже мали гарантів за Будапештським меморандумом, ті гаранти повідвертали пики і рубають окуня, те саме буде і з цією придумкою зєлькіних зрадників ...
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08.04.2022 18:56 Ответить
Ганс продажний
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08.04.2022 12:25 Ответить
фашисты не имеют национальности, немецкие или мокшанские
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08.04.2022 12:25 Ответить
GERMANY = RASHISM
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08.04.2022 12:25 Ответить
правильно наші казали шо німці і французи підараси, на них неможно розраховувати, США та Англія це ті з ким треба працювати
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08.04.2022 12:25 Ответить
и россия как говорит Зе и подоляка с арахламидией)
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08.04.2022 16:21 Ответить
шрьодери всраті.
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08.04.2022 12:25 Ответить
Такой же агент влияния Кремля как и комсомолка Меркель.
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08.04.2022 12:25 Ответить
Почему про Меркель говорят комсомолка, подыгрывала расии и тд. Она реальный офицер русских спецслужб, а не сочуствующая. Ее надо судить как шпиона.
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08.04.2022 12:30 Ответить
шкода що багато європейських політиків все ще хочуть зазирнути в очі ***** замість того щоб дати йому по їбалу
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08.04.2022 12:25 Ответить
Фашизм=рашизм, вони були союзниками в 39-му, вони ними є і сьогодні!
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08.04.2022 12:25 Ответить
Шольц тоже на зарплате у ФСБ или Меркель решила поучавствовать?
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08.04.2022 12:25 Ответить
Отвезти бы этого шольца а Краматорск на вокзал, пускай полюбуется а потом будет виробити спільну позицію із західними союзниками з ЄС і НАТО. Что сталось с людьми, русское бабло совсем выело мозг, виру, от которого излечение очень медленное и тяжёлое.
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08.04.2022 12:26 Ответить
Чергова помилка ФРН , але вони це визнають пізніше , як і з Північним потоком , але як всі знають "дорога ложка к обеду"
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08.04.2022 12:27 Ответить
Шольц, еще тот, в крови которого живет гитлеровский фашист, помогает ньінешнему неофашисту-рашисту х_йлу!
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08.04.2022 12:27 Ответить
А якщо він знає хто такий єрмак ?
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08.04.2022 12:27 Ответить
Олух Шольц. Хоча він скоріше не олух, а кондом. Використаний рашкою.
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08.04.2022 12:27 Ответить
Це вже схоже на совковий синдром.
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08.04.2022 12:28 Ответить
Не похоже, а так и есть.
Чувство вины после "ВОВ" перед "вяликой" роzzией.
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08.04.2022 13:18 Ответить
вєкаває нациская дружба....
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08.04.2022 12:29 Ответить
Тварь, мало того что финансирует эту войну для рф, так еще и упирается с вооружением, бывший третий рейх помогает нынешнему.
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08.04.2022 12:30 Ответить
Як таких земля носить? як йому не соромно взагалі(
боже, яке ганьбище.
друзі. кажуть, що суспільна думка має значення у розвинутих країнах. ну невже не можна донести йому цю думку, що ж це таке.
давайте підемо на фб, може, у нього там є сторінка, чи що?
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08.04.2022 12:33 Ответить
Пошліть на перемовини абрамовіча,він корисний дуже,не вважайте їх ідіотами,бо вони не ідіоти.Самі все проспала,тепер всі винні крім нас самих.Слухайте відосики від Zе.
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08.04.2022 12:34 Ответить
Покажіть йому обстріляний ракетами вокзал Краматорська... хай ще подумає...

Озброєння Україні потрібно вже терміново.
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08.04.2022 12:35 Ответить
Шольц! Нанеси візит в Краматорськ! Тільки не відкладай! Поки вбитих рашистами ще не прибрали...
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08.04.2022 12:38 Ответить
*****, які ж вони **** нічтожества.
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08.04.2022 12:39 Ответить
Херр Шольц, щоб у тебе на очах згвалтували твою онучку!
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08.04.2022 12:40 Ответить
шольц думает, что от раши ему будет большой вкусный пряник..., кусок дерьма тебе будет, шольц, с кровью...
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08.04.2022 12:40 Ответить
"гідний" наступник Анжели штаZi
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08.04.2022 12:41 Ответить
Убогі ,ниці бюрократи. Нездатні приймати рішення. Сцикливі. Тьху . Мерзота!
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08.04.2022 12:43 Ответить
руZZкий рашиZZм й німецький на ZZизм. Яка різниця? Ніякої.
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08.04.2022 12:44 Ответить
Порадьте Шольцу встановити додаток Повітряна тривога. Нехай відчуют як люди живут наприклад у Харкові.
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08.04.2022 12:45 Ответить
Да и хрен с ними, с этой немчурой, с ними все ясно. Это ГЛАВНЫЙ якорь в Европе. Что в отношении санкций, что в вооружении, что в политических решениях в отношении Украины. С ними все было ясно на 3 день вторжения.

Нам, как Украине, лучше добиваться полноценного лендлиза от США, больше толку. А до этого времени и советского барахла хватит.
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08.04.2022 12:47 Ответить
На заході дуже багато політиків, журналістів і бізнесменів тупо куплених москалями.
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08.04.2022 12:47 Ответить
"Шольц утверждает, что Германия должна сначала выработать общую позицию с западными союзниками из ЕС и НАТО, прежде чем поставлять тяжелое вооружение.
"Я считаю, что это именно тот вопрос, в котором для Германии было бы серьезной ошибкой играть особую роль и идти по особому пути", - заявил он.

Блин, ФРГ ещё при шмуркель пела песни про общие позиции с ЕС и НАТО, когда не хотела что-то делать. Очень удобная отмазка, и сама вроде как бы не при делах.
А по "особому пути" ФРГ уже давно идёт. Правда в ногу не с ЕС, а с *************.
На орде такие формулировки, как "особый путь" тоже в почёте.
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08.04.2022 13:14 Ответить
Та від німчури найбільше фур йде з товарами до параші. З ким вони тоді торгівлю вести будуть...
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08.04.2022 13:18 Ответить
Мардер це не танки, це не плаваючі БМП списані з бундесверу.
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08.04.2022 13:22 Ответить
Вообще политика безопасности ЕС гнилая и забюрократизированная, тысячи не нужных согласований, ни стратегии толком ,ни тактики,ни оборонной доктрины. Не смотря на глобальные идеологические и политические разногласия с рашкой в т.ч. в соблюдении прав человека ,европейские элиты считали расею партнером и дружественной страной. И немцы были самыми упорными в этих заблуждениях потому что это упорство хорошо оплачивалось кремлем. Они закрыли глаза на явные признаки возрождение авторитаризма и русского фашизма. Возможно и потому, что подобный образ мыслей еще близок многим в немецком обществе. К сожалению наличие передовых технологий и эффективной экономики не главный признак гуманного общества.
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08.04.2022 13:24 Ответить
Немцы, как обычно. Ничего нового. Поддерживают русофашистов в убийстве украинских детей и точка.
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08.04.2022 13:28 Ответить
По ходу , вся стара німецька верхушка - на гачку в х@йла .
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08.04.2022 13:31 Ответить
це арахімія особисто попросив у фріца , рашистського холуя Шольца про гарантії блокування поставок високотехнологічної зброї ,для покращення гарантій безпеки України і для захисту українського народу.
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08.04.2022 13:34 Ответить
Если это возможно доказать, то над его под суд. И не ждать после войны, а сразу сейчас.
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08.04.2022 13:35 Ответить
БМП"Мардер" - разработка 70-х годов , но очень удачная . Вооружение , как у БМП-2 , но 30мм пушка лучше , двигатель 700л.с. , броня тоже лучше . То , что нужно !
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08.04.2022 14:04 Ответить
шольц гнида немецкая чтоб ты сдох!
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08.04.2022 14:12 Ответить
Може воно на утриманні кацапні? Суцільні шредери-путінферштейни, мля
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08.04.2022 14:20 Ответить
Слово "може" і знак запитання треба прибрати!
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08.04.2022 14:53 Ответить
Шольц давно вже на відсосі в російському газпромі. Разом з Менкель. ТО як він може не гальмувати?
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08.04.2022 14:38 Ответить
Ого. його аргумент полягає в тому, що Німеччина не повинна бути лідером, не повинна проявляти ініціативу.
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08.04.2022 16:27 Ответить
"Друг" України.
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08.04.2022 17:58 Ответить
УВОЛЬТЕ ЕГО ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ВСЕ УМЕРЕТЬ !!!
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08.04.2022 19:12 Ответить
как бежать заставлять мир подписывать так франция и германия были первыми
как дать оочень важно вооружение, которое сильно поможет
так сразу, давайте согласуем
словакия уже что есть отправила, чехия единственную систему ПВО отправил
может уже стоит показать пример странам, у которых оружия завались?

или надо чтобы еще 10 вокзалов где толпы людей пытаюся сбегать при эвакуации
погибали от падающих ракет?
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08.04.2022 21:32 Ответить
 
 