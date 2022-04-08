УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7318 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
28 501 66
війна (56882) Німеччина (4565) допомога (5207) танк (1681) Шольц Олаф (733)

Шольц особисто затримує постачання німецьких танків в Україну, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкладає ухвалення остаточного рішення про надання Україні високотехнологічних танків для війни з Росією, попри тиск з боку партнерів з правлячої коаліції.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Читайте також: Німецька розвідка перехопила розмови російських окупантів про вбивства мирних жителів у Бучі, - Der Spiegel

План, що просувається віцеканцлером – міністром економіки Робертом Габеком та міністром закордонних справ Анналеною Бербок від "зелених" передбачає постачання в Україну близько 100 танків. Спочатку очікувалося, що відповідне рішення буде ухвалено цього тижня. Але зараз воно зависло, оскільки канцлер від соціал-демократів – на превелике розчарування його партнерів з правлячої коаліції – стверджує, що Німеччина має спочатку виробити спільну позицію із західними союзниками з ЄС і НАТО, перш ніж постачати важке озброєння.

"Я вважаю, що це саме те питання, у якому для Німеччини було б серйозною помилкою відігравати особливу роль і йти особливим шляхом", - заявив він.

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорювали військову підтримку України в середу та четвер, але не запропонували жодної конкретики щодо постачання танків.

Голова комітету Бундестагу з європейських справ Антон Гофрайтер від партії "зелених" сказав Німеччина має демонструвати "лідерство" в ЄС та НАТО й не ховалася за спини інших країн.

"Я за те, щоб якнайшвидше скасувати рішення кабінету міністрів Німеччини про відмову від постачання важкого озброєння", - сказав він.

Читайте також: Німеччина може постачати лише ту зброю, яку Україна вміє використовувати, - Шольц

Голова комітету з оборони Бундестагу від Вільної демократичної патії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн також закликала Шольца швидко схвалити постачання танків. Законодавці від правоцентристського Християнсько-демократичного союзу, головної опозиційної партії, також наполягають на постачанні танків.

Голова комітету Бундестагу із закордонних справ, соціал-демократ Міхаель Рот, зазначив, що хотів би, аби Німеччина знайшла спосіб просунутися вперед у реалізації постачання зброї Україні. "Те, що зараз потрібне Україні, має бути доставлено".

Як зазначалося, німецькі танки ознаменували б новий рівень озброєння для України. Німеччина розглядає можливість надсилання легких танків "Мардер", броньованих машин, оснащених протитанковими ракетами. Німецька оборонна компанія Rheinmetall заявила, що може надати 100 таких танків.

Політики також обговорюють можливість надання Україні важких танків "Леопард". Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив у четвер, що Київ очікує від Берліна постачання танків "Мардер" "Леопард", а також зенітного танка "Гепард".

"Списки є, уряд Німеччини знає про них, але, на жаль, досі зберігає мовчання", - сказав Мельник.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+47
Ето та Гнида которая хочет стать нашим *гарантом безопасности*? Делайте выводы что из себя представляют ети *гаранты* пока не поздно,
показати весь коментар
08.04.2022 12:24
+39
В цих німчур якась прихована любов до рашизму.
показати весь коментар
08.04.2022 12:22
+30
Блин какие же конченные люди, просто жесть, идите вы в за русским кораблём, лицемерные твари
показати весь коментар
08.04.2022 12:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В цих німчур якась прихована любов до рашизму.
показати весь коментар
08.04.2022 12:22 Відповісти
боится ухудшить отношение у путинским фашистким режимом
показати весь коментар
08.04.2022 12:24 Відповісти
є підозра, що шольц - расєянський шпійон! саме через балаканину цього шольца провалилася операція передачі Україні винищувачів міг-29! зараз танки...
показати весь коментар
08.04.2022 12:35 Відповісти
Наследники фюрера хорошо взаимодействуют с нынешним фюрером, они на одной волне получается
показати весь коментар
08.04.2022 12:26 Відповісти
Это гены .Если послушать адекватных историков ,то по их мнению советскими войсками во время второй мировой на территории Германии было изнасиловано около двух миллионов немецких женщин
показати весь коментар
08.04.2022 12:33 Відповісти
Не у всіх. Лише у Шольца.
показати весь коментар
08.04.2022 12:53 Відповісти
Боїться порушити пакт молотова-рібентропа.
показати весь коментар
08.04.2022 12:57 Відповісти
Блин какие же конченные люди, просто жесть, идите вы в за русским кораблём, лицемерные твари
показати весь коментар
08.04.2022 12:23 Відповісти
І раніше було відомо, що пан Шольц не вояка. Але щоб настільки?
показати весь коментар
08.04.2022 12:23 Відповісти
Меркель капут! Шольц танки давай
показати весь коментар
08.04.2022 12:24 Відповісти
ніхто навіть немав сумнівів що олафпідор
показати весь коментар
08.04.2022 12:24 Відповісти
***, німці вже доказали шо вони не змінилися, посібники фашистів шо тоді шо зараз, газ купують, зброю блокують, партнери ***** у геноциді Українського народу
показати весь коментар
08.04.2022 12:24 Відповісти
Ето та Гнида которая хочет стать нашим *гарантом безопасности*? Делайте выводы что из себя представляют ети *гаранты* пока не поздно,
показати весь коментар
08.04.2022 12:24 Відповісти
там Зе и Ко во всю пропихивают россию как гаранта)))
показати весь коментар
08.04.2022 16:20 Відповісти
Ця ідея з гарантами - повний брєд, вже мали гарантів за Будапештським меморандумом, ті гаранти повідвертали пики і рубають окуня, те саме буде і з цією придумкою зєлькіних зрадників ...
показати весь коментар
08.04.2022 18:56 Відповісти
Ганс продажний
показати весь коментар
08.04.2022 12:25 Відповісти
фашисты не имеют национальности, немецкие или мокшанские
показати весь коментар
08.04.2022 12:25 Відповісти
GERMANY = RASHISM
показати весь коментар
08.04.2022 12:25 Відповісти
правильно наші казали шо німці і французи підараси, на них неможно розраховувати, США та Англія це ті з ким треба працювати
показати весь коментар
08.04.2022 12:25 Відповісти
и россия как говорит Зе и подоляка с арахламидией)
показати весь коментар
08.04.2022 16:21 Відповісти
шрьодери всраті.
показати весь коментар
08.04.2022 12:25 Відповісти
Такой же агент влияния Кремля как и комсомолка Меркель.
показати весь коментар
08.04.2022 12:25 Відповісти
Почему про Меркель говорят комсомолка, подыгрывала расии и тд. Она реальный офицер русских спецслужб, а не сочуствующая. Ее надо судить как шпиона.
показати весь коментар
08.04.2022 12:30 Відповісти
шкода що багато європейських політиків все ще хочуть зазирнути в очі ***** замість того щоб дати йому по їбалу
показати весь коментар
08.04.2022 12:25 Відповісти
Фашизм=рашизм, вони були союзниками в 39-му, вони ними є і сьогодні!
показати весь коментар
08.04.2022 12:25 Відповісти
Шольц тоже на зарплате у ФСБ или Меркель решила поучавствовать?
показати весь коментар
08.04.2022 12:25 Відповісти
Отвезти бы этого шольца а Краматорск на вокзал, пускай полюбуется а потом будет виробити спільну позицію із західними союзниками з ЄС і НАТО. Что сталось с людьми, русское бабло совсем выело мозг, виру, от которого излечение очень медленное и тяжёлое.
показати весь коментар
08.04.2022 12:26 Відповісти
Чергова помилка ФРН , але вони це визнають пізніше , як і з Північним потоком , але як всі знають "дорога ложка к обеду"
показати весь коментар
08.04.2022 12:27 Відповісти
Шольц, еще тот, в крови которого живет гитлеровский фашист, помогает ньінешнему неофашисту-рашисту х_йлу!
показати весь коментар
08.04.2022 12:27 Відповісти
А якщо він знає хто такий єрмак ?
показати весь коментар
08.04.2022 12:27 Відповісти
Олух Шольц. Хоча він скоріше не олух, а кондом. Використаний рашкою.
показати весь коментар
08.04.2022 12:27 Відповісти
Це вже схоже на совковий синдром.
показати весь коментар
08.04.2022 12:28 Відповісти
Не похоже, а так и есть.
Чувство вины после "ВОВ" перед "вяликой" роzzией.
показати весь коментар
08.04.2022 13:18 Відповісти
вєкаває нациская дружба....
показати весь коментар
08.04.2022 12:29 Відповісти
Тварь, мало того что финансирует эту войну для рф, так еще и упирается с вооружением, бывший третий рейх помогает нынешнему.
показати весь коментар
08.04.2022 12:30 Відповісти
Як таких земля носить? як йому не соромно взагалі(
боже, яке ганьбище.
друзі. кажуть, що суспільна думка має значення у розвинутих країнах. ну невже не можна донести йому цю думку, що ж це таке.
давайте підемо на фб, може, у нього там є сторінка, чи що?
показати весь коментар
08.04.2022 12:33 Відповісти
Пошліть на перемовини абрамовіча,він корисний дуже,не вважайте їх ідіотами,бо вони не ідіоти.Самі все проспала,тепер всі винні крім нас самих.Слухайте відосики від Zе.
показати весь коментар
08.04.2022 12:34 Відповісти
Покажіть йому обстріляний ракетами вокзал Краматорська... хай ще подумає...

Озброєння Україні потрібно вже терміново.
показати весь коментар
08.04.2022 12:35 Відповісти
Шольц! Нанеси візит в Краматорськ! Тільки не відкладай! Поки вбитих рашистами ще не прибрали...
показати весь коментар
08.04.2022 12:38 Відповісти
*****, які ж вони **** нічтожества.
показати весь коментар
08.04.2022 12:39 Відповісти
Херр Шольц, щоб у тебе на очах згвалтували твою онучку!
показати весь коментар
08.04.2022 12:40 Відповісти
шольц думает, что от раши ему будет большой вкусный пряник..., кусок дерьма тебе будет, шольц, с кровью...
показати весь коментар
08.04.2022 12:40 Відповісти
"гідний" наступник Анжели штаZi
показати весь коментар
08.04.2022 12:41 Відповісти
Убогі ,ниці бюрократи. Нездатні приймати рішення. Сцикливі. Тьху . Мерзота!
показати весь коментар
08.04.2022 12:43 Відповісти
руZZкий рашиZZм й німецький на ZZизм. Яка різниця? Ніякої.
показати весь коментар
08.04.2022 12:44 Відповісти
Порадьте Шольцу встановити додаток Повітряна тривога. Нехай відчуют як люди живут наприклад у Харкові.
показати весь коментар
08.04.2022 12:45 Відповісти
Да и хрен с ними, с этой немчурой, с ними все ясно. Это ГЛАВНЫЙ якорь в Европе. Что в отношении санкций, что в вооружении, что в политических решениях в отношении Украины. С ними все было ясно на 3 день вторжения.

Нам, как Украине, лучше добиваться полноценного лендлиза от США, больше толку. А до этого времени и советского барахла хватит.
показати весь коментар
08.04.2022 12:47 Відповісти
На заході дуже багато політиків, журналістів і бізнесменів тупо куплених москалями.
показати весь коментар
08.04.2022 12:47 Відповісти
"Шольц утверждает, что Германия должна сначала выработать общую позицию с западными союзниками из ЕС и НАТО, прежде чем поставлять тяжелое вооружение.
"Я считаю, что это именно тот вопрос, в котором для Германии было бы серьезной ошибкой играть особую роль и идти по особому пути", - заявил он.

Блин, ФРГ ещё при шмуркель пела песни про общие позиции с ЕС и НАТО, когда не хотела что-то делать. Очень удобная отмазка, и сама вроде как бы не при делах.
А по "особому пути" ФРГ уже давно идёт. Правда в ногу не с ЕС, а с *************.
На орде такие формулировки, как "особый путь" тоже в почёте.
показати весь коментар
08.04.2022 13:14 Відповісти
Та від німчури найбільше фур йде з товарами до параші. З ким вони тоді торгівлю вести будуть...
показати весь коментар
08.04.2022 13:18 Відповісти
Мардер це не танки, це не плаваючі БМП списані з бундесверу.
показати весь коментар
08.04.2022 13:22 Відповісти
Вообще политика безопасности ЕС гнилая и забюрократизированная, тысячи не нужных согласований, ни стратегии толком ,ни тактики,ни оборонной доктрины. Не смотря на глобальные идеологические и политические разногласия с рашкой в т.ч. в соблюдении прав человека ,европейские элиты считали расею партнером и дружественной страной. И немцы были самыми упорными в этих заблуждениях потому что это упорство хорошо оплачивалось кремлем. Они закрыли глаза на явные признаки возрождение авторитаризма и русского фашизма. Возможно и потому, что подобный образ мыслей еще близок многим в немецком обществе. К сожалению наличие передовых технологий и эффективной экономики не главный признак гуманного общества.
показати весь коментар
08.04.2022 13:24 Відповісти
Немцы, как обычно. Ничего нового. Поддерживают русофашистов в убийстве украинских детей и точка.
показати весь коментар
08.04.2022 13:28 Відповісти
По ходу , вся стара німецька верхушка - на гачку в х@йла .
показати весь коментар
08.04.2022 13:31 Відповісти
це арахімія особисто попросив у фріца , рашистського холуя Шольца про гарантії блокування поставок високотехнологічної зброї ,для покращення гарантій безпеки України і для захисту українського народу.
показати весь коментар
08.04.2022 13:34 Відповісти
Если это возможно доказать, то над его под суд. И не ждать после войны, а сразу сейчас.
показати весь коментар
08.04.2022 13:35 Відповісти
БМП"Мардер" - разработка 70-х годов , но очень удачная . Вооружение , как у БМП-2 , но 30мм пушка лучше , двигатель 700л.с. , броня тоже лучше . То , что нужно !
показати весь коментар
08.04.2022 14:04 Відповісти
шольц гнида немецкая чтоб ты сдох!
показати весь коментар
08.04.2022 14:12 Відповісти
Може воно на утриманні кацапні? Суцільні шредери-путінферштейни, мля
показати весь коментар
08.04.2022 14:20 Відповісти
Слово "може" і знак запитання треба прибрати!
показати весь коментар
08.04.2022 14:53 Відповісти
Шольц давно вже на відсосі в російському газпромі. Разом з Менкель. ТО як він може не гальмувати?
показати весь коментар
08.04.2022 14:38 Відповісти
Ого. його аргумент полягає в тому, що Німеччина не повинна бути лідером, не повинна проявляти ініціативу.
показати весь коментар
08.04.2022 16:27 Відповісти
"Друг" України.
показати весь коментар
08.04.2022 17:58 Відповісти
УВОЛЬТЕ ЕГО ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ВСЕ УМЕРЕТЬ !!!
показати весь коментар
08.04.2022 19:12 Відповісти
как бежать заставлять мир подписывать так франция и германия были первыми
как дать оочень важно вооружение, которое сильно поможет
так сразу, давайте согласуем
словакия уже что есть отправила, чехия единственную систему ПВО отправил
может уже стоит показать пример странам, у которых оружия завались?

или надо чтобы еще 10 вокзалов где толпы людей пытаюся сбегать при эвакуации
погибали от падающих ракет?
показати весь коментар
08.04.2022 21:32 Відповісти
 
 