ЕС принял пятый пакет санкций против России

Европейский Союз принял пятый пакет санкций против России в ответ на неспровоцированную военную агрессию против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация обнародована сегодня на сайте Европейского Совета.

"Учитывая продолжающуюся агрессивную войну России против Украины, а также учитывая сообщения о зверствах, совершенных российским вооруженными силами в Украине, Совет ЕС решил сегодня применить пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России", - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласованный пакет ограничительных мер имеет целью усилить давление на российские власти и на ее экономику, и ограничить ресурсы кремля для продолжения агрессии против Украины.

Пакет санкций предусматривает:

Запрещено покупать, импортировать или передавать уголь и другое твердое углеродное топливо в ЕС, если они имеют происхождение из России или были экспортированы из России, начиная с 22 августа 2022 года. Импорт угля в ЕС составляет 8 миллиардов евро в год.

Запрет на предоставление доступа к портам ЕС кораблям, зарегистрированным под флагом России. Исключения будут производиться для сельскохозяйственных и продовольственных товаров, гуманитарной помощи и энергетики.

Запрет деятельности любых операций с привлечением автомобильного транспорта из России или Беларуси, что не позволит им транспортировать товары по дорогам в пределах ЕС, включая транзит по его территории. Некоторые исключения сделаны для некоторых продуктов, таких как фармакологические и медицинские изделия, сельскохозяйственная и пищевая продукция, включая зерно, а также автомобильный транспорт, используемый с гуманитарными целями.

Дальнейший запрет на экспорт, ориентированный на топливо для самолетов и другие товары, такие как квантовые компьютеры или современные полупроводники, современная электроника, программное обеспечение, чувствительная продукция машиностроения и транспортное оборудование. Новый запрет на импорт вводится также для такой продукции, как древесина, цемент, удобрения, морские продукты и алкогольная продукция. Только два упомянутых направления запрета экспортных операций стоят 10 миллиардов евро и 5,5 миллиарда евро соответственно.

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Серию целенаправленных экономических мер, имеющих целью усилить уже существующие меры и закрыть пробелы. Среди них – общий запрет со стороны ЕС на участие российских компаний в государственных закупках в странах-членах, исключение любой финансовой поддержки для российских государственных учреждений. ЕС продолжил запрет на осуществление депозитов в так называемые криптовалютные кошельки, а также продажу банкнот или передачу любых ценных бумаг, номинированных в официальных валютах стран-членов ЕС в Россию и Белоруссию, или любых других физических или юридических персон, учреждений и организаций в России и Беларуси.

В дополнение, по решению Совета ЕС, санкциям подлежат компании, продукция и технологии которых сыграли роль в российском вторжении, ключевые олигархи и представители бизнеса, высокопоставленные кремлевские чиновники, распространители дезинформации и информационных манипуляций, систематически распространявшие кремлевские нарративы в отношении Украины, а также члены семей лиц, которые уже находятся под санкциями, чтобы убедиться, что санкции ЕС будет невозможным обойти.

Кроме того, полный запрет трансакций вводится против четырех ключевых банков России (Совкомбанк, Новикомбанк, VTB, банк "Открытие" – ред.), представляющих 23% банковского рыночного сектора России. После отключения от системы SWIFT эти банки будут подлежать замораживанию активов и полной изоляции от рынка ЕС.

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