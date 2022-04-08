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ЕС принял пятый пакет санкций против России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкції

Европейский Союз принял пятый пакет санкций против России в ответ на неспровоцированную военную агрессию против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация обнародована сегодня на сайте Европейского Совета.

"Учитывая продолжающуюся агрессивную войну России против Украины, а также учитывая сообщения о зверствах, совершенных российским вооруженными силами в Украине, Совет ЕС решил сегодня применить пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России", - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласованный пакет ограничительных мер имеет целью усилить давление на российские власти и на ее экономику, и ограничить ресурсы кремля для продолжения агрессии против Украины.

Пакет санкций предусматривает:

  • Запрещено покупать, импортировать или передавать уголь и другое твердое углеродное топливо в ЕС, если они имеют происхождение из России или были экспортированы из России, начиная с 22 августа 2022 года. Импорт угля в ЕС составляет 8 миллиардов евро в год.
  • Запрет на предоставление доступа к портам ЕС кораблям, зарегистрированным под флагом России. Исключения будут производиться для сельскохозяйственных и продовольственных товаров, гуманитарной помощи и энергетики.
  • Запрет деятельности любых операций с привлечением автомобильного транспорта из России или Беларуси, что не позволит им транспортировать товары по дорогам в пределах ЕС, включая транзит по его территории. Некоторые исключения сделаны для некоторых продуктов, таких как фармакологические и медицинские изделия, сельскохозяйственная и пищевая продукция, включая зерно, а также автомобильный транспорт, используемый с гуманитарными целями.
  • Дальнейший запрет на экспорт, ориентированный на топливо для самолетов и другие товары, такие как квантовые компьютеры или современные полупроводники, современная электроника, программное обеспечение, чувствительная продукция машиностроения и транспортное оборудование. Новый запрет на импорт вводится также для такой продукции, как древесина, цемент, удобрения, морские продукты и алкогольная продукция. Только два упомянутых направления запрета экспортных операций стоят 10 миллиардов евро и 5,5 миллиарда евро соответственно.

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Серию целенаправленных экономических мер, имеющих целью усилить уже существующие меры и закрыть пробелы. Среди них – общий запрет со стороны ЕС на участие российских компаний в государственных закупках в странах-членах, исключение любой финансовой поддержки для российских государственных учреждений. ЕС продолжил запрет на осуществление депозитов в так называемые криптовалютные кошельки, а также продажу банкнот или передачу любых ценных бумаг, номинированных в официальных валютах стран-членов ЕС в Россию и Белоруссию, или любых других физических или юридических персон, учреждений и организаций в России и Беларуси.

В дополнение, по решению Совета ЕС, санкциям подлежат компании, продукция и технологии которых сыграли роль в российском вторжении, ключевые олигархи и представители бизнеса, высокопоставленные кремлевские чиновники, распространители дезинформации и информационных манипуляций, систематически распространявшие кремлевские нарративы в отношении Украины, а также члены семей лиц, которые уже находятся под санкциями, чтобы убедиться, что санкции ЕС будет невозможным обойти.

Кроме того, полный запрет трансакций вводится против четырех ключевых банков России (Совкомбанк, Новикомбанк, VTB, банк "Открытие" – ред.), представляющих 23% банковского рыночного сектора России. После отключения от системы SWIFT эти банки будут подлежать замораживанию активов и полной изоляции от рынка ЕС.

Также читайте: Сенат США единогласно поддержал запрет на импорт энергоресурсов из России
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Топ комментарии
+9
Таварищ Чикатило убил на прошлой неделе десять человек.
В наказание предлагаем лишить товарища Чикатило премии, 13-й зарплаты и перенести отпуск на январь....
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08.04.2022 13:57
+7
Шось ***** на постному маслі.
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08.04.2022 13:58
+6
Мда... Аж 8 мільярдів євро на рік. І то з 22 серпня. А гозовим та нафтовим ембарго і не пахне. Дійсно, - пекельні санкції.
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08.04.2022 14:08
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Правила форума Совет форумчан
а, хватит ли Украины на все пакеты санкций...?
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08.04.2022 13:52 Ответить
предлагай, если нечего предложить - молчи.
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08.04.2022 13:58 Ответить
Можна отключить свифт и ввести ембарго на енергоресурсы. А можно арестовать какому- нибудь уроду яхту, а после войны вернуть...
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08.04.2022 14:02 Ответить
Может после этого и наши заберут Альфа-банк и прочее: глиноземное предприятие и т.д.
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08.04.2022 13:54 Ответить
Поки що альфа-банк забирає гроші з рахунків українських підприємств. Особливо у тих, які робили переводи великих сум для ЗСУ. Навіть картки фізосіб блокують.
На будь-які вимоги до української влади втрутитися в диверсійну діяльність кацапів - атмараживаются, бо там підтримка з Банкової.
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08.04.2022 14:23 Ответить
Таварищ Чикатило убил на прошлой неделе десять человек.
В наказание предлагаем лишить товарища Чикатило премии, 13-й зарплаты и перенести отпуск на январь....
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08.04.2022 13:57 Ответить
Шось ***** на постному маслі.
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08.04.2022 13:58 Ответить
... а в результаті виср@ли маленького твердого бобрика. головне шоб в деяких країн, які найбільше платять рашистам за енергоносії попка не закровила.
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08.04.2022 14:01 Ответить
Мда... Аж 8 мільярдів євро на рік. І то з 22 серпня. А гозовим та нафтовим ембарго і не пахне. Дійсно, - пекельні санкції.
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08.04.2022 14:08 Ответить
Якщо вникнути - то не санкції, а пшик.
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08.04.2022 14:11 Ответить
І навіть ці "санкції" вводять аж з 22 СЕРПНЯ! Через півроку, коли війна вже так чи інакше закінчиться...
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08.04.2022 14:08 Ответить
те що в Україну хз як завозити харчі і ліки то значить норм., бо дороги і склади робомблені,
а якщо в парашу харчі і ліки то дуже треба виняток зробити бо не дайбоже поздихають москаляки
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08.04.2022 14:08 Ответить
Херня какая то, да и то с августа
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08.04.2022 14:11 Ответить
раньше были "глубокая озабоченность" и фотосессии с макроном, а шас пакеты с нумерацией санкций... а когда импорт бананов из рашки запретять, в 131-м пакете санкций? Вот это будет удар по экономике эрефии
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08.04.2022 14:14 Ответить
Много исключений и по портам и по перевозке грузов, долго заряжали пушку и стрельнули по воробьям. Гейропа однако, ну спасибо хоть за єто, ну ничего к 6-му пакету санкций уж они то развернутся.
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08.04.2022 14:27 Ответить
Debilu пляать!!!
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08.04.2022 14:36 Ответить
С тех пор, как Россия начала войсковую операцию в Украине в конце февраля, 27 государств-членов ЕС произвели платежи за энергию на общую сумму около 35 миллиардов евро, или примерно 38 миллиардов долларов, заявил в среду глава внешнеполитического ведомства торгового блока Жозеп Боррель, сообщает Wall Street Journal.
Другие страны Индия Китай Япония США заплатили около 17 млрд. $
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08.04.2022 14:39 Ответить
Лично мне будет мало санкций до тех пор пока рф не вернется в период краха ссср, а до этого ой как далеко. Срубль могут искусственно держать еще очень много лет, андроид остается на xiaomi и huawei. Отобрерут у них моб телефоны можно тогда откровенно говорить об откате на 30 лет в эпоху развала совка.
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08.04.2022 14:45 Ответить
 
 