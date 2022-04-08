ЄС ухвалив п’ятий пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз ухвалив п’ятий пакет санкцій проти Росії у відповідь на неспровоковану військову агресію проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейської Ради.

"З огляду на триваючу агресивну війну Росії проти України, а також з огляду на повідомлення про звірства, скоєні російським збройними силами в Україні, Рада ЄС вирішила сьогодні застосувати п’ятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, погоджений пакет обмежувальних заходів має на меті посилити тиск на російську владу та на її економіку, та обмежити ресурси кремля для продовження агресії проти України.

Пакет санкцій передбачає:

Заборону купувати, імпортувати або передавати вугілля та інше тверде вуглецеве пальне до ЄС, якщо вони мають походження з Росії або були експортовані з Росії, починаючи з 22 серпня 2022 року. Імпорт вугілля в ЄС наразі становить 8 мільярдів євро на рік.

Заборону на надання доступу до портів ЄС кораблів, що зареєстровані під прапором Росії. Винятки робитимуться для сільськогосподарських та продовольчих товарів, гуманітарної допомоги та енергетики.

Заборону діяльності будь-яких операцій із залученням автомобільного транспорту з Росії або Білорусі, що не дозволить їм транспортувати товари дорогами в межах ЄС, включно з транзитом його територією. Певні винятки зроблені для деяких продуктів, таких як фармакологічні та медичні вироби, сільськогосподарська та харчова продукція, включно із зерном, а також для автомобільного транспорту, що використовується із гуманітарними цілями.

Подальшу заборону експорту, орієнтовану на пальне для літаків та інші товари, такі як квантові комп’ютери або сучасні напівпровідники, сучасна електроніка, програмне забезпечення, чутлива продукція машинобудування та транспортне обладнання. Нова заборона на імпорт вводиться також для такої продукції як деревина, цемент, добрива, морські продукти та алкогольна продукція. Лише два згадані напрямки заборони експортних операцій варті 10 мільярдів євро та 5,5 мільярда євро, відповідно.

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Серію цілеспрямованих економічних заходів, що мають на меті посилити вже існуючі заходи та закрити прогалини. Серед них – загальна заборона з боку ЄС на участь російських компаній у державних закупівлях в країнах-членах, виключення будь-якої фінансової підтримки для російських державних установ. ЄС продовжив заборону на здійснення депозитів у так звані криптовалютні гаманці, а також продаж банкнот або передання будь-яких цінних паперів, номінованих в офіційних валютах країн-членів ЄС до Росії та Білорусі, або до будь-яких інших фізичних або юридичних персон, установ та організацій в Росії та Білорусі.

На додаток, за рішенням Ради ЄС, санкціям підлягають компанії, продукція та технології яких відіграли роль у російському вторгненні, ключові олігархи та представники бізнесу, високопоставлені кремлівські чиновники, розповсюджувачі дезінформації та інформаційних маніпуляцій, які систематично поширювали кремлівські наративи щодо військової агресії Росії проти України, а також члени родин осіб, які вже перебувають під санкціями, з метою переконатися, що санкції ЄС буде неможливим обійти.

Крім того, повна заборона трансакцій вводиться проти чотирьох ключових банків Росії (Совкомбанк, Новикомбанк, VTB, банк "Открытие" - ред.), які представляють 23% банківського ринкового сектору Росії. Після відключення від системи SWIFT ці банки нині підлягатимуть заморожуванню активів та повній ізоляції від ринку ЄС.

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