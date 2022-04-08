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ЄС ухвалив п’ятий пакет санкцій проти Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкції

Європейський Союз ухвалив п’ятий пакет санкцій проти Росії у відповідь на неспровоковану військову агресію проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейської Ради.

"З огляду на триваючу агресивну війну Росії проти України, а також з огляду на повідомлення про звірства, скоєні російським збройними силами в Україні, Рада ЄС вирішила сьогодні застосувати п’ятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, погоджений пакет обмежувальних заходів має на меті посилити тиск на російську владу та на її економіку, та обмежити ресурси кремля для продовження агресії проти України.

Пакет санкцій передбачає:

  • Заборону купувати, імпортувати або передавати вугілля та інше тверде вуглецеве пальне до ЄС, якщо вони мають походження з Росії або були експортовані з Росії, починаючи з 22 серпня 2022 року. Імпорт вугілля в ЄС наразі становить 8 мільярдів євро на рік.
  • Заборону на надання доступу до портів ЄС кораблів, що зареєстровані під прапором Росії. Винятки робитимуться для сільськогосподарських та продовольчих товарів, гуманітарної допомоги та енергетики.
  • Заборону діяльності будь-яких операцій із залученням автомобільного транспорту з Росії або Білорусі, що не дозволить їм транспортувати товари дорогами в межах ЄС, включно з транзитом його територією. Певні винятки зроблені для деяких продуктів, таких як фармакологічні та медичні вироби, сільськогосподарська та харчова продукція, включно із зерном, а також для автомобільного транспорту, що використовується із гуманітарними цілями.
  • Подальшу заборону експорту, орієнтовану на пальне для літаків та інші товари, такі як квантові комп’ютери або сучасні напівпровідники, сучасна електроніка, програмне забезпечення, чутлива продукція машинобудування та транспортне обладнання. Нова заборона на імпорт вводиться також для такої продукції як деревина, цемент, добрива, морські продукти та алкогольна продукція. Лише два згадані напрямки заборони експортних операцій варті 10 мільярдів євро та 5,5 мільярда євро, відповідно.

Читайте: США запровадили санкції проти найбільшої алмазної компанії Росії та суднобудівної корпорації

Серію цілеспрямованих економічних заходів, що мають на меті посилити вже існуючі заходи та закрити прогалини. Серед них – загальна заборона з боку ЄС на участь російських компаній у державних закупівлях в країнах-членах, виключення будь-якої фінансової підтримки для російських державних установ. ЄС продовжив заборону на здійснення депозитів у так звані криптовалютні гаманці, а також продаж банкнот або передання будь-яких цінних паперів, номінованих в офіційних валютах країн-членів ЄС до Росії та Білорусі, або до будь-яких інших фізичних або юридичних персон, установ та організацій в Росії та Білорусі.

На додаток, за рішенням Ради ЄС, санкціям підлягають компанії, продукція та технології яких відіграли роль у російському вторгненні, ключові олігархи та представники бізнесу, високопоставлені кремлівські чиновники, розповсюджувачі дезінформації та інформаційних маніпуляцій, які систематично поширювали кремлівські наративи щодо військової агресії Росії проти України, а також члени родин осіб, які вже перебувають під санкціями, з метою переконатися, що санкції ЄС буде неможливим обійти.

Крім того, повна заборона трансакцій вводиться проти чотирьох ключових банків Росії (Совкомбанк, Новикомбанк, VTB, банк "Открытие" - ред.), які представляють 23% банківського ринкового сектору Росії. Після відключення від системи SWIFT ці банки нині підлягатимуть заморожуванню активів та повній ізоляції від ринку ЄС.

Читайте: Сенат США одноголосно підтримав заборону на імпорт енергоресурсів із Росії

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Таварищ Чикатило убил на прошлой неделе десять человек.
В наказание предлагаем лишить товарища Чикатило премии, 13-й зарплаты и перенести отпуск на январь....
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08.04.2022 13:57
+7
Шось ***** на постному маслі.
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08.04.2022 13:58
+6
Мда... Аж 8 мільярдів євро на рік. І то з 22 серпня. А гозовим та нафтовим ембарго і не пахне. Дійсно, - пекельні санкції.
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08.04.2022 14:08
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а, хватит ли Украины на все пакеты санкций...?
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08.04.2022 13:52 Відповісти
предлагай, если нечего предложить - молчи.
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08.04.2022 13:58 Відповісти
Можна отключить свифт и ввести ембарго на енергоресурсы. А можно арестовать какому- нибудь уроду яхту, а после войны вернуть...
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08.04.2022 14:02 Відповісти
Может после этого и наши заберут Альфа-банк и прочее: глиноземное предприятие и т.д.
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08.04.2022 13:54 Відповісти
Поки що альфа-банк забирає гроші з рахунків українських підприємств. Особливо у тих, які робили переводи великих сум для ЗСУ. Навіть картки фізосіб блокують.
На будь-які вимоги до української влади втрутитися в диверсійну діяльність кацапів - атмараживаются, бо там підтримка з Банкової.
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08.04.2022 14:23 Відповісти
Таварищ Чикатило убил на прошлой неделе десять человек.
В наказание предлагаем лишить товарища Чикатило премии, 13-й зарплаты и перенести отпуск на январь....
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08.04.2022 13:57 Відповісти
Шось ***** на постному маслі.
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08.04.2022 13:58 Відповісти
... а в результаті виср@ли маленького твердого бобрика. головне шоб в деяких країн, які найбільше платять рашистам за енергоносії попка не закровила.
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08.04.2022 14:01 Відповісти
Мда... Аж 8 мільярдів євро на рік. І то з 22 серпня. А гозовим та нафтовим ембарго і не пахне. Дійсно, - пекельні санкції.
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08.04.2022 14:08 Відповісти
Якщо вникнути - то не санкції, а пшик.
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08.04.2022 14:11 Відповісти
І навіть ці "санкції" вводять аж з 22 СЕРПНЯ! Через півроку, коли війна вже так чи інакше закінчиться...
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08.04.2022 14:08 Відповісти
те що в Україну хз як завозити харчі і ліки то значить норм., бо дороги і склади робомблені,
а якщо в парашу харчі і ліки то дуже треба виняток зробити бо не дайбоже поздихають москаляки
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08.04.2022 14:08 Відповісти
Херня какая то, да и то с августа
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08.04.2022 14:11 Відповісти
раньше были "глубокая озабоченность" и фотосессии с макроном, а шас пакеты с нумерацией санкций... а когда импорт бананов из рашки запретять, в 131-м пакете санкций? Вот это будет удар по экономике эрефии
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08.04.2022 14:14 Відповісти
Много исключений и по портам и по перевозке грузов, долго заряжали пушку и стрельнули по воробьям. Гейропа однако, ну спасибо хоть за єто, ну ничего к 6-му пакету санкций уж они то развернутся.
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08.04.2022 14:27 Відповісти
Debilu пляать!!!
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08.04.2022 14:36 Відповісти
С тех пор, как Россия начала войсковую операцию в Украине в конце февраля, 27 государств-членов ЕС произвели платежи за энергию на общую сумму около 35 миллиардов евро, или примерно 38 миллиардов долларов, заявил в среду глава внешнеполитического ведомства торгового блока Жозеп Боррель, сообщает Wall Street Journal.
Другие страны Индия Китай Япония США заплатили около 17 млрд. $
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08.04.2022 14:39 Відповісти
Лично мне будет мало санкций до тех пор пока рф не вернется в период краха ссср, а до этого ой как далеко. Срубль могут искусственно держать еще очень много лет, андроид остается на xiaomi и huawei. Отобрерут у них моб телефоны можно тогда откровенно говорить об откате на 30 лет в эпоху развала совка.
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08.04.2022 14:45 Відповісти
 
 